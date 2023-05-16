Унаслідок обстрілів росіян 16 травня у Нікопольському районі Дніпропетровщини пошкоджено агропідприємство, - ОВА
У вівторок 16 травня ворог обстріляв Нікопольський район, а також Червоногригорівську та Мирівську громади, внаслідок чого в районі пошкоджено агропідприємство
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомляє голова Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак.
"Сьогодні росіяни били по Нікопольщині з артилерії та БПЛА. Влучили по Червоногригорівській та Мирівській громадах. У районі пошкоджене агропідприємство", - написав Лисакю
Також унаслідок обстрілів пошкоджено п’ять приватних будинків, чотири господарські споруди, дві сонячні панелі. Розбито лінію електропередач і газогін.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль