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Унаслідок обстрілів росіян 16 травня у Нікопольському районі Дніпропетровщини пошкоджено агропідприємство, - ОВА

нікополь

У вівторок 16 травня ворог обстріляв Нікопольський район, а також Червоногригорівську та Мирівську громади, внаслідок чого в районі пошкоджено агропідприємство

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомляє голова Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак.

"Сьогодні росіяни били по Нікопольщині з артилерії та БПЛА. Влучили по Червоногригорівській та Мирівській громадах. У районі пошкоджене агропідприємство", - написав Лисакю

Також унаслідок обстрілів пошкоджено п’ять приватних будинків, чотири господарські споруди, дві сонячні панелі. Розбито лінію електропередач і газогін.

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Автор: 

обстріл (28365) Нікополь (1182) Лисак Сергій (124) Дніпропетровська область (3704)


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