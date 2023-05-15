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Окупанти обстріляли з артилерії Нікополь, поранено дитину. ФОТО

Вдень 15 травня російські окупанти здійснили артилерійський обстріл м. Нікополь (Дніпропетровська область). Постраждали троє мирних мешканців.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

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Внаслідок обстрілу пошкоджено 14 багатоповерхівок, приватні будинки, господарчі споруди, приватне підприємство, легкові та вантажні автомобілі.

Окупанти обстріляли з артилерії Нікополь, поранено дитину 02
Окупанти обстріляли з артилерії Нікополь, поранено дитину 03
Окупанти обстріляли з артилерії Нікополь, поранено дитину 04

Також дивіться: Ворог накрив Нікополь вогнем важкої артилерії, тяжко поранено чоловіка, - ОВА. ФОТОрепортаж

Травми різного ступеня отримали двоє чоловіків та 14-річна дівчинка, її госпіталізовано до лікарні.

Окупанти обстріляли з артилерії Нікополь, поранено дитину 05
Окупанти обстріляли з артилерії Нікополь, поранено дитину 06

Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Дивіться: Наслідки ракетного удару по Дніпру та обстрілу Нікополя. ФОТОрепортаж

Автор: 

обстріл (28428) Нікополь (1187) Дніпропетровська область (3716)


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