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Російські окупанти суттєво збільшили кількість солдатів на Запорізькій АЕС, - "Енергоатом"

заес

Росія зосередила на Запорізькій АЕС кілька тисяч озброєних солдатів. Нині там їх більше, ніж персоналу станції.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомляє "Енергоатом" 

"На окупованій росіянами Запорізькій АЕС суттєво зросла кількість озброєних оккупантів: зараз тут налічується понад 2500 військових РФ, і їх уже навіть більше, ніж станційного персоналу", - зазначають в "Енергоатомі".

Там додали, що вороги перетворюють станцію на свою укріплену військову базу. Кількість вояків противника збільшилася і у тимчасово окупованому Енергодарі.

Також в "Енергоатомі" уточнюють, що в Енергодар повернулися і так звана "влада", яка виїжджала у "відпустку" у бік Азовського моря на два тижні.

"Так, загарбники досі залишаються на майданчику АЕС і в місті атомників, але дуже скоро ЗСУ таки прийде на поранену енергодарську землю", - наголосили в компанії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти заборонили персоналу Запорізької АЕС спілкуватись між собою, - "Енергоатом"

Автор: 

Енергоатом (1634) Запорізька АЕС (1403)


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не думаю що станцію будуть брати приступом - бо це "черевато великим боком"
а обмінний фонд то добре
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16.05.2023 20:46 Відповісти
Навіть якщо рознести ракетами станцію під нуль, ядерного вибуху не буде!
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17.05.2023 00:14 Відповісти
Збігаються під "парасольку" ЗАЕС, але це їм не допоможе
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16.05.2023 20:47 Відповісти
то ж кращі шанси замочити під@рів
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16.05.2023 20:57 Відповісти
Власть из отпуска вернулась, значит не боятся нашего наступления?
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16.05.2023 21:08 Відповісти
 
 