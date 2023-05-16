Саміт Ради Європи - реальний крок до компенсацій за агресію РФ, - Шмигаль
Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль назвав заплановане створення реєстру пошкоджень, завданих російською агресією, реальним кроком на шляху до відшкодувань.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.
"Я думаю, ми зробимо реальний крок на шляху, щоби знайти механізм компенсації за ті звірства, які зробила Росія в Україні", – зазначив Шмигаль.
"Це тільки перший крок. Попереду створення компенсаційного механізму. І зрештою має бути трибунал щодо злочину російської агресії", – додав він.
Нагадаємо, в столиці Ісландії Рейк'явіку відбудеться саміт Ради Європи. Як заявляла Урсула фон дер Ляєн, однією з ключових тем буде притягнення Росії до відповідальності за скоєні в Україні злочини.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
МАКСИМ БЕЗФАМИЛЬНЫЙ
показати весь коментар16.05.2023 21:54 Відповісти Мені подобається 1
Энди Мир
показати весь коментар16.05.2023 23:54 Відповісти Мені подобається 1
Владимир Сухов #378743
показати весь коментар17.05.2023 08:14 Відповісти Мені подобається 0
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль