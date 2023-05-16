Саміт Ради Європи - реальний крок до компенсацій за агресію РФ, - Шмигаль

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль назвав заплановане створення реєстру пошкоджень, завданих російською агресією, реальним кроком на шляху до відшкодувань.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

"Я думаю, ми зробимо реальний крок на шляху, щоби знайти механізм компенсації за ті звірства, які зробила Росія в Україні", – зазначив Шмигаль.

"Це тільки перший крок. Попереду створення компенсаційного механізму. І зрештою має бути трибунал щодо злочину російської агресії", – додав він.

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Нагадаємо, в столиці Ісландії Рейк'явіку відбудеться саміт Ради Європи. Як заявляла Урсула фон дер Ляєн, однією з ключових тем буде притягнення Росії до відповідальності за скоєні в Україні злочини.