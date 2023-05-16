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У Києві та низці областей України оголошена повітряна тривога (оновлено)

У Києві та низці областей України оголошена повітряна тривога.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на онлайн-карту повітряних тривог.

У Києві та низці областей України оголошена повітряна тривога 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Генштаб ЗСУ уточнив кількість збитих російських ракет під час нічної атаки: 25 з 25

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив про пожежу через російський обстріл. Жертв, попередньо, немає.

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич підтверджує, що в місті пролунали вибухи.

Автор: 

повітряна тривога (912)


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Топ коментарі
+9
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16.05.2023 23:21
+9
Бережіть себе!
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16.05.2023 23:24
+9
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17.05.2023 00:52
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16.05.2023 23:21 Відповісти
Це швидше тупих кінжалів, а не вялих )))
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16.05.2023 23:45 Відповісти
Бережіть себе!
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16.05.2023 23:24 Відповісти
Ну що знову!Ракети чи мопеди?
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16.05.2023 23:25 Відповісти
Лісапети.
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16.05.2023 23:27 Відповісти
У нас вже більше години.
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16.05.2023 23:26 Відповісти
Де у вас ?
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16.05.2023 23:30 Відповісти
Знаменитий в 14 році Юга-Васток, скажімо так.
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16.05.2023 23:34 Відповісти
Дякую 🙂
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16.05.2023 23:37 Відповісти
❗️УВАГА..! Пуски Калібрів з моря.

Фіксується 5 РАКЕТ в напрямку Києва!
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16.05.2023 23:28 Відповісти
От, якби хоча б пару-трійку Сторм Шедоу відправити по ракетоносіям Калібрів у морі!
Перед пусками Калібрів для кращої скрепоносної детонації!
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16.05.2023 23:39 Відповісти
недавно Данілов вихвалявся що є сюрпризи для кацапського флоту. Невже *******?
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16.05.2023 23:48 Відповісти
Ракеты заканчиваются
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16.05.2023 23:28 Відповісти
Тривоги/ракети ідуть нафіг. Краще пограю в карти з компом.
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16.05.2023 23:37 Відповісти
Рузьге! Ви що: дійсно думаєте, що так можна перемогти, горємикі?
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16.05.2023 23:40 Відповісти
Мабуть, спробують бити туди, звідки за їх розрахунками працювали Patriot. Сподіваюся, їх перемістили, тим паче, після ідіотів, яки знімали відосики для інтернету.
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16.05.2023 23:41 Відповісти
Как по мне , то я бы менял позиции после каждой успешной защиты ...
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16.05.2023 23:56 Відповісти
Ну от і результат від новин про пошкоджений Петріот...
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16.05.2023 23:48 Відповісти
Що є результатом від цих новин?
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16.05.2023 23:50 Відповісти
Камери відключити і без відео і зайвих розмов. Бережіть себе.
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16.05.2023 23:53 Відповісти
И в ето же время рашисты нам подсылают африканских обезьян для переговоров о мире. Рашисты видимо надеются что мы уже потратили все ракеты для Патриотов
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16.05.2023 23:56 Відповісти
Казяться москальські виродки.

Влучності нашим ППО !
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17.05.2023 00:04 Відповісти
пуйло йде ва-банк.
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17.05.2023 00:05 Відповісти
В Києві відбій тривоги.
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17.05.2023 00:13 Відповісти
Мне кажется америкосы спецом провоцируют лохов орков все Кинжалы в никуда слить....отсюда подыгрывание с Патриотом..."ну типа может попали,попробуйте ещё....."
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17.05.2023 00:29 Відповісти
Интересно, а деревянный ""Пэтриот" наши делают ?
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17.05.2023 00:52 Відповісти
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17.05.2023 00:52 Відповісти
Проследовал в укрытие, навсякий.
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17.05.2023 01:19 Відповісти
зосталось один ,два пуски..закінчуються ракети..ну ,закінчуються..що не зрозуміло.
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17.05.2023 01:37 Відповісти
 
 