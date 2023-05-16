У Києві та низці областей України оголошена повітряна тривога (оновлено)
У Києві та низці областей України оголошена повітряна тривога.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на онлайн-карту повітряних тривог.
Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив про пожежу через російський обстріл. Жертв, попередньо, немає.
Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич підтверджує, що в місті пролунали вибухи.
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+9 инна Моржак
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