У Києві та низці областей України оголошена повітряна тривога (оновлено)

У Києві та низці областей України оголошена повітряна тривога.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на онлайн-карту повітряних тривог.

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Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив про пожежу через російський обстріл. Жертв, попередньо, немає.

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич підтверджує, що в місті пролунали вибухи.