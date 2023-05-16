У Миколаєві спалахнули пожежі після вибухів, - мер Сєнкевич
У Миколаєва після серії вибухів ввечері 16 травня спалахнули пожежі.
Як передає Цензор.НЕТ, про це міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив у Телеграмі.
"Маємо пожежі після вибухів. Прошу миколаївців не поширювати фото/відео з місць прильотів або з камер відеоспостереження", - йдеться у повідомленні.
"Усі служби відпрацюють - після відбою дамо офіційну інформацію", - додав Сєнкевич.
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Анатолий К #427424
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Анатолий К #427424
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MrStepanovM
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