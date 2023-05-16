УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
6088 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
5 142 6

У Миколаєві спалахнули пожежі після вибухів, - мер Сєнкевич

пожежа,

У Миколаєва після серії вибухів ввечері 16 травня  спалахнули пожежі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив у Телеграмі.

"Маємо пожежі після вибухів. Прошу миколаївців не поширювати фото/відео з місць прильотів або з камер відеоспостереження", - йдеться у повідомленні.

"Усі служби відпрацюють - після відбою дамо офіційну інформацію", - додав Сєнкевич.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Наслідки ворожого удару дронами по Миколаєву. ФОТОрепортаж

Автор: 

Миколаїв (1799) обстріл (28365) пожежа (4317) Сєнкевич Олександр (229)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Навіщо Ви просите це не робити миколаївців? Хто вмикнув камери відеоспостереження не тільки в Миколаєві, а по всій Україні?
показати весь коментар
17.05.2023 00:18 Відповісти
Щоб кацапи коригували удари дивлячись в камери?
показати весь коментар
17.05.2023 00:25 Відповісти
Виходить що так. Простіше всього, вони мають можливість спостерігати, що куди рухається і де що розвантажується.
показати весь коментар
17.05.2023 00:28 Відповісти
в Мико камери системи "мій город" не працюють, це Анатолій фанат "ригів"просто лайно накидає
показати весь коментар
17.05.2023 11:05 Відповісти
 
 