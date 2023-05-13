Наслідки ворожого удару дронами по Миколаєву. ФОТОрепортаж

Поліція Миколаєва збирає докази нічних обстрілів з боку військ РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

Як зазначається, сьогодні вночі війська країни-агресора вкотре завдали ударів по обласному центру. Наразі відомо про руйнації та пошкодження одного багатоквартирного житлового будинку та будівлі підприємства. Внаслідок обстрілів на обох об’єктах виникли пожежі, їх оперативно локалізували рятувальники.

"Нині відомо про трьох постраждалих. Повна інформація про пошкодження та постраждалих уточнюється. На місцях подій працюють поліцейські, рятувальники та інші профільні служби", - йдеться у повідомленні.

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Раніше міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив про обстріл міста. Своєю чергою голова військової адміністрації Миколаївської області Віталій Кім написав про пожежу у Миколаєві внаслідок ворожого обстрілу.

Раніше повідомлялося, що на Київщині через загрозу ворожих БПЛА працювала ППО. Також Цензор.НЕТ писав, що в ніч на 13 травня росіяни атакували Хмельниччину, є приліт по критичній інфраструктурі.

Згодом міський голова Хмельницького Олександр Симчишин повідомив, що вибуховими хвилями у Хмельницькому пошкоджено навчальні та медичні заклади, адмінбудівлі, промислові об’єкти, житлові будинки.