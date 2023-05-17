Зеленський відзначив бійців низки бригад, які діють на Бахмутському і Таврійському напрямках

Президент Володимир Зеленський відзначив бійців на Бахмутському і Таврійському напрямках.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він сказав у своєму вечірньому відеозверненні.

Зокрема, Зеленський повідомив, що сьогодні провів засідання Ставки, на якому прозвучали доповіді командувачів оперативних напрямків, головкома, урядовців, які відповідають за забезпечення оборони, розвідки.

"Дуже важлива доповідь генерала Сирського – щодо ситуації на Бахмутському напрямку. Я дякую всім нашим бійцям там, кожному солдату, сержанту, офіцеру, які роблять надлюдські речі на цьому напрямку. Молодці. Молодці всі!", - підкреслив Президент.

Він відзначив 5-ту окрему штурмову бригаду, десантників "Вісімдесятки" та воїнів 57-ї окремої мотопіхотної бригади.

"Ваша сміливість, ваша рішучість та ваші успіхи в знищенні ворога – це надзвичайно важливо! Дякую!", - зазначив Зеленський.

Також Президент згадав про бійців на Таврійсьому напрямку.

" "Сімдесятдевʼятка" – славетна 79-та окрема десантно-штурмова бригада, артилеристи 55-ї окремої артилерійської бригади, 74-й окремий розвідувальний батальйон, 116-та окрема бригада територіальної оборони, 128-ма окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада… Дякую вам! Стійкість і влучність ваша – зразкові", - сказав глава Української держави.

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