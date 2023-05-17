Зеленський відзначив бійців низки бригад, які діють на Бахмутському і Таврійському напрямках
Президент Володимир Зеленський відзначив бійців на Бахмутському і Таврійському напрямках.
Як передає Цензор.НЕТ, про це він сказав у своєму вечірньому відеозверненні.
Зокрема, Зеленський повідомив, що сьогодні провів засідання Ставки, на якому прозвучали доповіді командувачів оперативних напрямків, головкома, урядовців, які відповідають за забезпечення оборони, розвідки.
"Дуже важлива доповідь генерала Сирського – щодо ситуації на Бахмутському напрямку. Я дякую всім нашим бійцям там, кожному солдату, сержанту, офіцеру, які роблять надлюдські речі на цьому напрямку. Молодці. Молодці всі!", - підкреслив Президент.
Він відзначив 5-ту окрему штурмову бригаду, десантників "Вісімдесятки" та воїнів 57-ї окремої мотопіхотної бригади.
"Ваша сміливість, ваша рішучість та ваші успіхи в знищенні ворога – це надзвичайно важливо! Дякую!", - зазначив Зеленський.
Також Президент згадав про бійців на Таврійсьому напрямку.
" "Сімдесятдевʼятка" – славетна 79-та окрема десантно-штурмова бригада, артилеристи 55-ї окремої артилерійської бригади, 74-й окремий розвідувальний батальйон, 116-та окрема бригада територіальної оборони, 128-ма окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада… Дякую вам! Стійкість і влучність ваша – зразкові", - сказав глава Української держави.
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"Вона "в своїй країні хоче українську мову"! Так це і моя країна! Я в третьєм поколінні в цьому городі [тобто, він з радянської навали окупантів, що заселяли Київ після 2СВ - О.Г.]! А родной язик мнє - русскій! Ви знаєте, чего язик богом дан? Шоб люді понімалі друг друга! А нє політіку дєлалі! Бісмарк сказал: "Нацианалізм... ілі, там, нацизм... нє помню, - ета арудіє падонкав, каториє на етам дєлают дєньґі і спєкуліруют! Спєкулянти! Ти, навєрна, в школє плоха учілась? Нада панімать, как са старшимі разґаварівать! ...Паетаму лучше будєт, єслі ти сама собєрьош [документи]... і спокойнєнько пойдьош туда, к конкурєнтам".
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Опустимо природню реакцію - бажання в дуже прикладний спосіб пояснити "проректору" про "єво горад" і "нацизм". Перейдемо одразу до правовой частини.
Звісно, хотілось би, щоб цього русскоязичного персонажа з урківськими ухватками (і дуже промовистим прізвищем, варто зазначити, просто чехівщина якась) викинули з посади і з вишу (що там за "прикладні мистецтва" з таким "модус вівенді"? Народний високохудожній кольщик?). Та і ректора, за сумісництвом дружину, теж варто би "від'ємно простимулювати". Ну, але бодай якщо якісь наслідки будуть, і то добре. Може навіть їхні підлеглі почнуть дотримуватись закону і викладати державною мовою...
Олексій ГОЛОБУЦКИЙ