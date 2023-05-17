США можуть визнати Росію державою - спонсором тероризму, - Блінкен

Держдепартамент не виключає визнання Росії державою-спонсором тероризму за скоєні злочини під час вторгнення в Україну.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен, повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

На питання сенатора Ліндсі Грема про те, що Держдепартамент вже визначився зі своєю позицією і ніколи не визнає Росію країною-спонсором тероризму, Блінкен відповів: "Ніколи не говори ніколи".

Варто зазначити, що згідно з американським законодавством, Держдепартамент має право вносити держави до переліку країн-спонсорів тероризму, а також виключати їх.

Раніше в березні Блінкен заявляв, що внесення РФ до цього переліку може спричинити небажані наслідки.

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