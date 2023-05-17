США можуть визнати Росію державою - спонсором тероризму, - Блінкен
Держдепартамент не виключає визнання Росії державою-спонсором тероризму за скоєні злочини під час вторгнення в Україну.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен, повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
На питання сенатора Ліндсі Грема про те, що Держдепартамент вже визначився зі своєю позицією і ніколи не визнає Росію країною-спонсором тероризму, Блінкен відповів: "Ніколи не говори ніколи".
Варто зазначити, що згідно з американським законодавством, Держдепартамент має право вносити держави до переліку країн-спонсорів тероризму, а також виключати їх.
Раніше в березні Блінкен заявляв, що внесення РФ до цього переліку може спричинити небажані наслідки.
Топ коментарі
+26 FT FT
показати весь коментар17.05.2023 01:06
+10 Mykola Blogger
показати весь коментар17.05.2023 01:42
+7 Yakov Yakov #551834
показати весь коментар17.05.2023 01:16
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
и самое главное, они все равно их такими признают. Но "не здесь, не сейчас и не с вами, и может быть позже"
Бути спонсором тероризму повинно мати небажані наслідки, а не визнання цього факту
Рашистській пітьмі - "гайка"!