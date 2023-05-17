УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
6155 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
4 221 19

США можуть визнати Росію державою - спонсором тероризму, - Блінкен

блінкен

Держдепартамент не виключає визнання Росії державою-спонсором тероризму за скоєні злочини під час вторгнення в Україну.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен, повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

На питання сенатора Ліндсі Грема про те, що Держдепартамент вже визначився зі своєю позицією і ніколи не визнає Росію країною-спонсором тероризму, Блінкен відповів: "Ніколи не говори ніколи".

Варто зазначити, що згідно з американським законодавством, Держдепартамент має право вносити держави до переліку країн-спонсорів тероризму, а також виключати їх.

Раніше в березні Блінкен заявляв, що внесення РФ до цього переліку може спричинити небажані наслідки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росію слід оголосити державою-спонсором тероризму, щоб стримати Китай, - сенатор Грем

Автор: 

росія (65052) тероризм (2865) Блінкен Ентоні (1157)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+26
Не спонсор а мать или колыбель всего мирового терроризма
показати весь коментар
17.05.2023 01:06
+10
Особливо Великій Британії за атаку рашистів хімічною зброєю Новічок та брудною радіоактивною отрутою Полоній-210 на території Великої Британії. Ці терористичні атаки заподіяли смерть громадянам Великої Британії.
показати весь коментар
17.05.2023 01:42
+7
а прєзідєнта расіі путіна-х...йлом.
показати весь коментар
17.05.2023 01:16
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Не спонсор а мать или колыбель всего мирового терроризма
показати весь коментар
17.05.2023 01:06 Відповісти
+
показати весь коментар
17.05.2023 01:09 Відповісти
давно пора
показати весь коментар
17.05.2023 01:06 Відповісти
Особливо Великій Британії за атаку рашистів хімічною зброєю Новічок та брудною радіоактивною отрутою Полоній-210 на території Великої Британії. Ці терористичні атаки заподіяли смерть громадянам Великої Британії.
показати весь коментар
17.05.2023 01:42 Відповісти
не на часі
и самое главное, они все равно их такими признают. Но "не здесь, не сейчас и не с вами, и может быть позже"
показати весь коментар
17.05.2023 01:09 Відповісти
а прєзідєнта расіі путіна-х...йлом.
показати весь коментар
17.05.2023 01:16 Відповісти
Та весь світ вже знає , що недопалок кремлівський є ху#лом
показати весь коментар
17.05.2023 01:20 Відповісти
Це треба було зробить давно
показати весь коментар
17.05.2023 01:19 Відповісти
Ооо значить вже скоро
показати весь коментар
17.05.2023 01:48 Відповісти
"Раніше в березні Блінкен заявляв, що внесення РФ до цього переліку може спричинити небажані наслідки."

Бути спонсором тероризму повинно мати небажані наслідки, а не визнання цього факту
показати весь коментар
17.05.2023 02:31 Відповісти
Невизнання московії спонсором тероризму руйнує моральні цінності США і тим самим завдає удару по підвалинах американської демократії. Порівняно з цим будь-які "небажані наслідки" здаються дріб'язковою хернею. Байден мав би це розуміти, це мали б розуміти моральні авторитети США.
показати весь коментар
17.05.2023 02:56 Відповісти
Ключове слово можуть
показати весь коментар
17.05.2023 03:46 Відповісти
А це означає, що Китай нарешті роздуплився в цьому питанні.
Рашистській пітьмі - "гайка"!
показати весь коментар
17.05.2023 06:59 Відповісти
они триндят об этом уже больше года
показати весь коментар
17.05.2023 07:35 Відповісти
А что мешало это признать ещё с 2014.года?
показати весь коментар
17.05.2023 08:03 Відповісти
Можемо дати-можемо не дати,або дамо через рік,,,або ні,,,(,можемо визнати-можемо не визнати!,,((,,,Це така гра-кАчЄля??,,((,,
показати весь коментар
17.05.2023 08:13 Відповісти
треба вже визнавати..., можна ж, якщо що, її звідти викреслити..., потім...при нагоді...
показати весь коментар
17.05.2023 08:47 Відповісти
столько лет и все никак
показати весь коментар
17.05.2023 10:03 Відповісти
За цю петицію ми зібрали підписи ще 2014 року!
показати весь коментар
17.05.2023 10:35 Відповісти
 
 