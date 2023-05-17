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Масованими повітряними атаками РФ намагається змусити Україну відкласти контрнаступ, - CNN

ракета

Росія почала здійснювати більш масштабні повітряні атаки на Україну, намагаючись змусити Київ відкласти контрнаступ.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УП, про це CNN розповів офіційний представник США, обізнаний із ситуацією.

Співрозмовник видання розповів, що Росія витрачає більше боєприпасів, ніж зазвичай, намагаючись збити з пантелику українську протиповітряну оборону.

За словами американського посадовця, РФ здійснила масштабніші повітряні атаки одночасно з кількох напрямків, націлившись на центри управління в Києві та інші важливі об’єкти, ймовірно, намагаючись змусити Україну відкласти свій довгоочікуваний контрнаступ.

Зазначається, що Україна змогла витримати атаки, перехопивши великий відсоток ракет і безпілотників за допомогою ешелонованої протиповітряної оборони, наданої західними партнерами.

За словами джерела CNN, масовані російські атаки можуть навіть піти на користь Україні, оскільки РФ активніше використовує обмежені запаси високоточних ракет.

Також читайте: Армія РФ, імовірно, не зможе захиститися від контрнаступу ЗСУ, - британська розвідка

Автор: 

росія (65073) CNN (119) контрнаступ (435)


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Топ коментарі
+17
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17.05.2023 06:56
+9
Ніякого контрнаступу не буде .Контрнаступ це шлях до перемоги над рашистами , а Данілов вчора сказав що ніяких виборів до закінчення війни не буде , так що ЗЕшайка зацікавленна в бескінечній війні , то їм зброї не вистачає , то зараз африканські миротворці приїдуть , пару місяців буде іти затягування і пустопорожньої болтовні .А в цей час ненажерлива ЗЕсвора буде продовжувати грабувати країну.
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17.05.2023 07:08
+5
Ми тут називаємо CNN не інакше як Communist Network News
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17.05.2023 07:00
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17.05.2023 06:56 Відповісти
Ми тут називаємо CNN не інакше як Communist Network News
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17.05.2023 07:00 Відповісти
в мене давно крутився такий же синонім.
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17.05.2023 07:29 Відповісти
Ніякого контрнаступу не буде .Контрнаступ це шлях до перемоги над рашистами , а Данілов вчора сказав що ніяких виборів до закінчення війни не буде , так що ЗЕшайка зацікавленна в бескінечній війні , то їм зброї не вистачає , то зараз африканські миротворці приїдуть , пару місяців буде іти затягування і пустопорожньої болтовні .А в цей час ненажерлива ЗЕсвора буде продовжувати грабувати країну.
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17.05.2023 07:08 Відповісти
Контрнаступ не почався, не тому що ЗЕ не хоче, а тому що не має літаків, які би прикрили з повітря та нанесли ураження основним силам москалів. Без літаків буде край важко і можливо зазнаємо шалених втрат. Кацапи добре підготовалися та чекають. Існує великий ризик провалу, тому поки що не ризикують.
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17.05.2023 07:45 Відповісти
Дик , контрнаступ було потрібно робити як продовження операції по звільненню Херсона з захопленням плацдармів на Лівобережжі Дніпра , поки у рашистів була паніка і дезорганізація , а якщо так Генштаб не планував робити то це однозначно договорняк ЗЕ і Х#йла , інакше як пояснити що рашисти спокійно місяць тому запустили насосну станцію яка перекачує дніпровську воду в Крим .
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17.05.2023 08:04 Відповісти
Не було ніякої паніки і дезорганізації на Херсонщині ! Орки організовано відійшли, не покинули ніякої техніки ( всі трофеї що нам тоді показали , це один бмп і остов гвинтокрила), відійшли за Дніпро і підірвали за собою всі переправи і мости. Наші фізично не могли за ними підти як то кажуть " на плечах у ворога".
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17.05.2023 08:18 Відповісти
Кацапи відійшли на другий берег, занявши позиції та підірвавши Антоніаский міст. У 1943 Жуков, при форсуванні Дніпра, втратив півмілліона солдат. У ЗСУ не було можливості форсувати Дніпро на той час.
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17.05.2023 08:42 Відповісти
У параши отложить наступ не получится в отличие от предателей из *ОПы, которые из кожи вон лезут, и даже китайского Хуэя позвали "мирить" нас с Ху#лом. На самом деле 2 эти ху#ла- пара.
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17.05.2023 07:10 Відповісти
***** и ***
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17.05.2023 07:18 Відповісти
А про "лідерів" племен з Екваторіальної Африки та берегів Слонової кістки з африканським рогом теж необхідно згадати.
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17.05.2023 07:32 Відповісти
Промедление смерти подобно....
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17.05.2023 07:23 Відповісти
Він Єрмаком та ФСБ не планувався.
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17.05.2023 07:24 Відповісти
Контрнаступление будет. К такой операции нужно серьезно подготовиться и выбрать удобный момент. Это не пасочки с песочнице . А писец к кацапам подкрадется незаметно.
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17.05.2023 07:31 Відповісти
з Ненацька..
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17.05.2023 08:29 Відповісти
Дерьмак зараз попересовував ліжка, бо вже шльондра з перебитим носом з'явилась в ефірі. Його лозунг простий - або ми йдемо на переговори, або путін нас переб'є.
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17.05.2023 07:45 Відповісти
у кожній "CNN" та ОПі є свій хробак-дермак
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17.05.2023 08:32 Відповісти
Шось резину тянуть зермаки, чекають приєднання до коаліції сузірря Плеяд та Оріона
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17.05.2023 08:55 Відповісти
 
 