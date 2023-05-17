Окупанти вдарили по Миколаєву 2 ракетами "Калібр", - Генштаб

Ввечері 16 травня російські окупанти завдали ударів по місту Миколаїв двома крилатими ракетами "Калібр".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ.

"За уточненою інформацією, минулої доби противник завдав 31 ракетного удару, зокрема, 2 ракетами із С-300 по цивільній інфраструктурі Костянтинівки Донецької області та 2 ракетами "Калібр" - по цивільній інфраструктурі Миколаєва", - йдеться в повідомленні.

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