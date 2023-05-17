Окупанти вдарили по Миколаєву 2 ракетами "Калібр", - Генштаб
Ввечері 16 травня російські окупанти завдали ударів по місту Миколаїв двома крилатими ракетами "Калібр".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ.
"За уточненою інформацією, минулої доби противник завдав 31 ракетного удару, зокрема, 2 ракетами із С-300 по цивільній інфраструктурі Костянтинівки Донецької області та 2 ракетами "Калібр" - по цивільній інфраструктурі Миколаєва", - йдеться в повідомленні.
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+8 Анатолий К #427424
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ППО Миколаєва не змогла впоратися з 2-ма калібрами...
Запитання знавцям: "Де розташовуються Патріоти, Іриски та інші ЗРК?"
P.S. Я не миколаївець і ніколи там не був.
Та й не писав я про "Весь Миколаїв" Але прибічників "русскава мира" там на порядок більше ніж в інших регіонах України І вони там - "домінуюча частка" І тому якось "знаково" - що саме вони найбільше потерпають від наслідків діяльності "русскава мира" Адже кацапи своєю практичною діяльністю, зараз, якраз проти нього й "агітують" найкраще!
Оце й є розклад вати в Миколаєві. І нікуди вона не поділась