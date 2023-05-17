УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
6155 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України
5 261 32

Окупанти вдарили по Миколаєву 2 ракетами "Калібр", - Генштаб

калібр

Ввечері 16 травня російські окупанти завдали ударів по місту Миколаїв двома крилатими ракетами "Калібр".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ.

"За уточненою інформацією, минулої доби противник завдав 31 ракетного удару, зокрема, 2 ракетами із С-300 по цивільній інфраструктурі Костянтинівки Донецької області та 2 ракетами "Калібр" - по цивільній інфраструктурі Миколаєва", - йдеться в повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Внаслідок ворожого обстрілу Миколаєва поранена жінка та пошкоджений цивільний об’єкт, - Кім. ФОТО

Автор: 

Генштаб ЗС (6544) Миколаїв (1799) ракети (4020)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+8
Дійсно, а де взяти тисячі систем ППО ПРО, якщо може не вистачити грошей на дороги. Не пам'ятаєте, хто говорив про це? Чи можливо закупили, чи самі зробили хоча би десяток своїх?
показати весь коментар
17.05.2023 09:04
+7
Кацапчик, че-то ти підзаїбав своїми висерами.
показати весь коментар
17.05.2023 07:38
+7
Як би "ваш Никалаев" менше верещав : "Никалаев - русский горад!" - кацапи-б не прийшли! Бо перед тим, як окуповувать південь України своїми військами , вони "окупували" мізки його жителів!
показати весь коментар
17.05.2023 08:38
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
В Николаеве, Харькове, Одессе и др городах кроме Киева че-то нет 100 % ПВО
показати весь коментар
17.05.2023 07:22 Відповісти
Кацапчик, че-то ти підзаїбав своїми висерами.
показати весь коментар
17.05.2023 07:38 Відповісти
Я гадаю, що вельми нешановний пан є представником зеленої плісняви та постійним глядачем їбломарафону?
показати весь коментар
17.05.2023 07:41 Відповісти
маларос перестань скулити і портити повітря, залізь абратна у падвал...
показати весь коментар
17.05.2023 07:53 Відповісти
Ты свиня 🐽!
показати весь коментар
17.05.2023 08:02 Відповісти
Можливо і немає, а можливо і є. Якщо немає, то знаємо, що "зелена" влада має здійбість тільки вилучати клістрони, які завозили "бариги", щоб системи ППО були спілі і глухі, а своїх не закупили і не виробили. Зато подивіться, які гарні біля Миколаєва і в самому місті асфальтоукладчики, які гарні самоскиди і постійні ремонти мостів та доріг. Там заробляють гроші, а не на системах ППО ПРО.
показати весь коментар
17.05.2023 09:02 Відповісти
Київ захищений,черга поступово закривати небо над Україною
показати весь коментар
17.05.2023 07:47 Відповісти
Где взять 10000 Патриотов чтобы закрыть все крупные города Украины?
показати весь коментар
17.05.2023 08:14 Відповісти
так...це проблема...але і проблема,що розбивають склади,як недавно в Тернополі..нащиться інфраструктура,та сама електрика.
показати весь коментар
17.05.2023 08:48 Відповісти
Дійсно, а де взяти тисячі систем ППО ПРО, якщо може не вистачити грошей на дороги. Не пам'ятаєте, хто говорив про це? Чи можливо закупили, чи самі зробили хоча би десяток своїх?
показати весь коментар
17.05.2023 09:04 Відповісти
Це було 25 + 2 ракети, чи дві з двадцяти п'яти знищених, нашим ПВОмарафоном?
показати весь коментар
17.05.2023 07:51 Відповісти
А ти не дивись ото ЗЕлайно, та будеш ушидко знати.
показати весь коментар
17.05.2023 07:55 Відповісти
ППО Києва справилася з 6-ма кинджалами (типу, гіперзвуковими)!..
ППО Миколаєва не змогла впоратися з 2-ма калібрами...
Запитання знавцям: "Де розташовуються Патріоти, Іриски та інші ЗРК?"
показати весь коментар
17.05.2023 07:57 Відповісти
там время подлета короткое, возможно не успевают развернуть ПВО
показати весь коментар
17.05.2023 08:36 Відповісти
Так, вибухи прозвучали раніше за сирени....
показати весь коментар
17.05.2023 11:28 Відповісти
Наш Ніколаєв приймає на свою голову все,.що пришлють гордостіть нема за ппо
показати весь коментар
17.05.2023 08:08 Відповісти
Як би "ваш Никалаев" менше верещав : "Никалаев - русский горад!" - кацапи-б не прийшли! Бо перед тим, як окуповувать південь України своїми військами , вони "окупували" мізки його жителів!
показати весь коментар
17.05.2023 08:38 Відповісти
Так, пане Яр, і так окупували, що вони до цього часу тут будуть sцяти кип'ятком, тільки про згадки про московитів, їх культуру. Деякі просто притихли і мовчать, а почни щось відкрито говорити в підтримку кацапні, так всі прибіжать і скажуть, що і вони за них. Тут не тільки нарід замоскалений, тут і влада така сама. Вже який раз нагадую, що роблять пам'ятники кацапським адміралам на території музею флоту в місті Миколаєві і жодного реального героя-українця? Немає там когось із козацької старшини, які ходили на суднах в Чорне і Синє(Азовське) море, коли ще про росію і петька кривавий не знав. А це робота мера і бравого Кіма. Де вони? Невже не бачать цього? Чи то їх історія?
показати весь коментар
17.05.2023 09:18 Відповісти
А їм "похрєн"! Згадай "діда Панька" з "Весілля в Малинівці" : "Оп"ять власть міняється!" Це просто "політичні повії", що служать будь-якій владі!
показати весь коментар
17.05.2023 09:27 Відповісти
не заганяй...в Миколаєві вати багацько, але це проукраїнське місто. Це підтвердили і обставини лютого минулого року і 7 квітня 2014, коли розігнали "антимайдан". Так ототожнювати це образливо для значної частини громадян міста, які двічі поспіль "прокатили" на виборах мера представника "ригів". І не слухай божевільного Анатолія, це "космонавт" який не пам'ятає що вчора снідав, не кажучи вже про значущі факти з життя міста.
показати весь коментар
17.05.2023 10:43 Відповісти
Це ти "не заганяй" ! Один "русскамирец" при владі наробить може біди більше ніж зможуть хоча-б "нейтралізувать" сотня проукраїнських протестувальників! Один придурок "з правом підпису" на Банковій призвів до руйнування половини України та смертей сотен тисяч людей А саме ж з його подачі при владі в Миколаєві сидять до цих пір "русскамирці" І вони ж телефонують про дислокацію наших військ там!
показати весь коментар
17.05.2023 11:14 Відповісти
ти настільки мало знаєш про Миколаїв що навіть соромно за тебе....я тобі привів приклади проукраїнскості мого міста, а ти мені про "банкову"... які "русскомирци" при владі у нас? може Кім? Так мені Марченко довіряти і його висловам стосовно нього чи тобі?
показати весь коментар
17.05.2023 12:36 Відповісти
Сокіл ясний! Я поїздив по Україні багато І мав можливість порівнять Ти ще мене назви "кацапським провокатором"
показати весь коментар
17.05.2023 12:43 Відповісти
"сокіл ясний" тобі Анатолій, мене можеш звати Михайло Олександрович. Мені байдуже де ти їздив, це тут не до чого. Я живу в цьому місці і вже більше 50 років...бачив його еволюцію, тож не роби як моя родичка з расєї яка мені розказувала хто мене обстрілює. Неповага до співгромадян своєї країни і міста-героя яке стало кісткою в горлянці окупантам це не те що може сповідувати адекватна людина. І годі вже белетристикою займатись, жодної відповіді по суті ти так і не надав...
показати весь коментар
17.05.2023 12:55 Відповісти
"Михайлом Олександровичем" назвуть - коли заслужиш! Я не в колбі лабораторній виріс І що таке "соціологія" та "політологія", знаю не з газетних статей! Так що мені "не нужно петь военных песен" та "рассказывать, пачём в Адессе рубероид"!
показати весь коментар
17.05.2023 13:45 Відповісти
Пане не розповідайте того, про що ми добре знаємо. Я один із тих, хто постійно був на проукраїнських акціях і тут, в Миколаєві підтримував Україну. Так, ми тоді перемогли, бо було багато адекватних політиків при владі. А сьогодні, з приходом до влади "слуг" і їх братів "ригів" все змінилося до навпаки. Вони горлапанять про свою патріотичність, але на посади СБУ, поліції, прокуратури поставили своїх "какая разница", про депутатський корпус самі також знаєте, точно так, як це вони зробили в Херсоні. Багато розповідати не буду, але можу підтвердити, що багато чого змінилося в Миколаєві з початком відкритої агресії, але "вати" тут уйма. Давайте нагадаю за пам'ятники радянським ідолам, які стояли в Миколаєві, який кожну добду обстрілювався кацапами і де ті пам'ятники? Їх немає. А хто їх знищив влада? Ні, партизани. Далі писати?
показати весь коментар
17.05.2023 21:08 Відповісти
Це зауваження, щонайменше, недоречне. Сумнозвісна Ірина Фаріон теж заявила, що жителі Бучі самі винні... По всій Україні є маса бидла, котре верещить за "русскій мір", то, виходить - ми всі винні, що москальщина напала на нас?
P.S. Я не миколаївець і ніколи там не був.
показати весь коментар
17.05.2023 09:31 Відповісти
Я не прибічник Фаріон Не тому що "непатріот" А тому що бачу, як її діяльність багато років приносила багато шкоди самій Україні та "українству", взагалі Бо вона - та сама "Любовь Яровая" у комісарській шкірянці та з наганом Тільки хустинка не "кумачова", а "жовто-блакитна" Адже будь-яка пропаганда дуже легко перетворюється в свою протилежність" Достатньо пропаганду "українства" довести до абсурду! Та й тут її "прибічників" повно! То закликають примусово вимагать говорить українською мовою та до репресій стосовно російськомовних, то до обстрілу медичних закладів на окупованих територіях То ще до якоїсь подібної "дурі"! А це викликає глухий підсвідомий спротив категорії "какая разница" Але хочемо ми того, чи не хочемо - ми їх з свого життя викинуть не зможемо Це - значна частина нашого сьогоднішнього суспільства Вони самі повинні "вимерти як динозаври" Але - "природнім шляхом": "або фізично, або морально! А Фаріон саме і проголошувала більшовицькі принципи: "Железной рукой загоним человечество к счастью!" "Кто не с нами - тот против нас!" Тобто проповідувала виключно насильницькі методи А цим вміло користувалась кацапська пропаганда!
Та й не писав я про "Весь Миколаїв" Але прибічників "русскава мира" там на порядок більше ніж в інших регіонах України І вони там - "домінуюча частка" І тому якось "знаково" - що саме вони найбільше потерпають від наслідків діяльності "русскава мира" Адже кацапи своєю практичною діяльністю, зараз, якраз проти нього й "агітують" найкраще!
показати весь коментар
17.05.2023 09:53 Відповісти
ніяка не "домінуюча"... більше на порядок це в 10 раз, на два порядка в 100...тож якщо десь 10% а в Мико на порядок, то за твоїм твердженням то 100%..маячня....
показати весь коментар
17.05.2023 10:46 Відповісти
Ну-ну!
показати весь коментар
17.05.2023 11:06 Відповісти
Третє голосування Ющенко -- Янукович. Шапкокрад 75%, Ющенко -- 25%

Оце й є розклад вати в Миколаєві. І нікуди вона не поділась
показати весь коментар
17.05.2023 11:35 Відповісти
згадала бабця як дівкою була...ти ще потьомкіна згадай))) я особисто був спостерігачем на цих виборах і фіксував як мутили, в штабі Ющенко було чітке розуміння якщо миколаївщина дасть 20% відсотків це буде добре. А такі "полубєси" як ти ганьба нашого народу ,саме на таких ідіотів були розраховані плакати про "три сорта"
показати весь коментар
17.05.2023 12:31 Відповісти
 
 