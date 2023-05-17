УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
13592 відвідувача онлайн
Новини Фото Агресія Росії проти України Війна
3 504 5

Внаслідок ворожого обстрілу Миколаєва поранена жінка та пошкоджений цивільний об’єкт, - Кім. ФОТО

Ввечері 16 травня російські окупанти вдарили по місту Миколаїв, постраждала жінка, ворог влучив у цивільний об’єкт.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі написавначальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

За словами Кіма, внаслідок ворожого обстрілу мешканка Миколаєва отримала осколкове поранення.

Очільник ОВА також показав "військову ціль", в яку влучили росіяни. Судячи з фото, постраждав супермаркет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Миколаєві спалахнули пожежі після вибухів, - мер Сєнкевич

Внаслідок ворожого обстрілу Миколаєва поранена жінка та пошкоджений цивільний об’єкт, - Кім 01

Автор: 

Миколаїв (1806) обстріл (28472)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Шоб в вас, кацапня грьобана, ніколи в житті не було супермаркетів.
показати весь коментар
17.05.2023 01:42 Відповісти
Можливо краще щоб кацапів не було.
показати весь коментар
17.05.2023 06:10 Відповісти
Чую, за вікном гудить. Ну думаю, якесь авто в гараж зарулює. Коли пиха, іду до вікна, бачу пиху і, ще секунди три гулко прилетіло. Другого прильоту не чув, але кажуть, що був. Саме зараз туди буду їхати, подивлюсь.
показати весь коментар
17.05.2023 07:02 Відповісти
Головне, що Київ під надійним прикриттям, а Миколаїв то таке... (сарказм)
Доречі, нарешті Кіму є що коментувати, а то він зовсім засумував бідолашний. А всім миколаївцям видати, щоб заспокоїлись -

показати весь коментар
17.05.2023 09:30 Відповісти
https://www.niknews.mk.ua/2022/12/09/minoborony-rf-opjat-zajavilo-ob-unichtozhenii-44-himars-eto-bolshe-chem-zapad-postavil-ukraine/ Сказочники из минобороны рф заявили, что уничтожили под Николаевом 44 установки HIMARS
показати весь коментар
17.05.2023 16:41 Відповісти
 
 