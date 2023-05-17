Внаслідок ворожого обстрілу Миколаєва поранена жінка та пошкоджений цивільний об’єкт, - Кім. ФОТО
Ввечері 16 травня російські окупанти вдарили по місту Миколаїв, постраждала жінка, ворог влучив у цивільний об’єкт.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі написавначальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.
За словами Кіма, внаслідок ворожого обстрілу мешканка Миколаєва отримала осколкове поранення.
Очільник ОВА також показав "військову ціль", в яку влучили росіяни. Судячи з фото, постраждав супермаркет.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Доречі, нарешті Кіму є що коментувати, а то він зовсім засумував бідолашний. А всім миколаївцям видати, щоб заспокоїлись -