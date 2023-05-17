Внаслідок ворожого обстрілу Миколаєва поранена жінка та пошкоджений цивільний об’єкт, - Кім. ФОТО

Ввечері 16 травня російські окупанти вдарили по місту Миколаїв, постраждала жінка, ворог влучив у цивільний об’єкт.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі написавначальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

За словами Кіма, внаслідок ворожого обстрілу мешканка Миколаєва отримала осколкове поранення.

Очільник ОВА також показав "військову ціль", в яку влучили росіяни. Судячи з фото, постраждав супермаркет.

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