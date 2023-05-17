Пригожин намагається применшити інформацію про співпрацю з ГУР України, - ISW

Ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин намагається применшити інформацію про свою співпрацю з українською розвідкою.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Пригожин відповів на запит ЗМІ про витік даних американської розвідки, в якому йшлося про те, що він намагався розкрити позиції російських звичайних сил українській розвідці в обмін на відхід ЗСУ з Бахмуту.

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Пригожин заявив, що на будь-якій війні відбуваються обміни, і це не є секретом для сторін, що воюють, намагаючись применшити повідомлення про свої зв'язки з Головним управлінням військової розвідки України.

Пригожин також стверджував, що інформація про позиції військ "зовсім не секретна" в сучасній війні через використання супутникових знімків. Парадоксальним чином Пригожин також спробував спростувати достовірність документів американської розвідки, що просочилися, стверджуючи, що молодший офіцер США не мав би доступу до таких секретних документів.

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