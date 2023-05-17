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Пригожин намагається применшити інформацію про співпрацю з ГУР України, - ISW

пригожин

Ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин намагається применшити інформацію про свою співпрацю з українською розвідкою.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Пригожин відповів на запит ЗМІ про витік даних американської розвідки, в якому йшлося про те, що він намагався розкрити позиції російських звичайних сил українській розвідці в обмін на відхід ЗСУ з Бахмуту.

Також читайте: Витік секретних документів Пентагону: Пригожин пропонував Україні здати позиції військ РФ в обмін на відведення підрозділів ЗСУ з Бахмуту, - Washington Post

Пригожин заявив, що на будь-якій війні відбуваються обміни, і це не є секретом для сторін, що воюють, намагаючись применшити повідомлення про свої зв'язки з Головним управлінням військової розвідки України.

Пригожин також стверджував, що інформація про позиції військ "зовсім не секретна" в сучасній війні через використання супутникових знімків. Парадоксальним чином Пригожин також спробував спростувати достовірність документів американської розвідки, що просочилися, стверджуючи, що молодший офіцер США не мав би доступу до таких секретних документів.

Також дивіться: Буданов: 80% того, що говорить Пригожин, є чистою правдою. ВIДЕО

Автор: 

розвідка (3858) Пригожин Євген (522) ISW (653)


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Топ коментарі
+8
А чим вбивця повар різниться від вбивці путина? Їх місця в Гаазі, а не на переговорах.
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17.05.2023 07:51
+3
Мда, судячи по буданову,то скоро цей повар буде тайним агентом ГУР МО,як шевченко з бульбашом чи тіктокерша.
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17.05.2023 07:38
+3
ага..і Прігожін розверне свою банду на московію,щоб штурмом захопити кремль
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17.05.2023 07:45
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Мда, судячи по буданову,то скоро цей повар буде тайним агентом ГУР МО,як шевченко з бульбашом чи тіктокерша.
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17.05.2023 07:38 Відповісти
Пригожин та сили які за ним стоять розуміють що потрібно домовлятись, тому що війна путіна програна і зараз Захід буде обирати наступника путіна. Тому Пригожин і Ко показують свою довороспроможність і пропонують Заходу сепаратні переговори, щоб забезпечити собі якесь політичне майбутнє на пост-російських територіях.
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17.05.2023 07:46 Відповісти
А чим вбивця повар різниться від вбивці путина? Їх місця в Гаазі, а не на переговорах.
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17.05.2023 07:51 Відповісти
Так можна договоритися, що туди і приєднати зелю-оманського.
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17.05.2023 09:31 Відповісти
Відрізняються тим, що Гаага для пригожина - то є занадто жирно. Найбільше, що він заслугосує - бути прикопаним десь у посадці під Бахмутом.
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17.05.2023 10:21 Відповісти
Гаага для лисого буде спа-курортом. Він там здасть усіх і усе. І поки його хлопці будуть гнити на "аллєях героєв", він буде тянути своє "пожиттєвє" з телевізором, душем і кока-колою.
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17.05.2023 11:49 Відповісти
Никто с Пригожей договариваться не будет. Статус его ЧВК в мире уже подобрался к уровню Игила. Да и по факту он никто и звать никак, урка что имел свою минуту славы и звезда которого уже пошла на закат.
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17.05.2023 08:51 Відповісти
Тоді баканов це ніхто, бо зустрічався і домовлявся з ним в африці. Газети не читаєте?
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17.05.2023 09:33 Відповісти
На заборе тоже много чего пишут.
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17.05.2023 10:36 Відповісти
то це для орків, не читай
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17.05.2023 13:09 Відповісти
Теж мені Гесс знайшовся.
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17.05.2023 10:19 Відповісти
ще виясниться що пітух прігожин бандеровець. серйозна контора ця ISW
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17.05.2023 07:38 Відповісти
Всрался ушастый , уже не знает что и брехать.
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17.05.2023 07:38 Відповісти
Свой среди чужих,чужой среди своих.Довоевался зековский фельдмаршал все хотят поставить его на заточку.
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17.05.2023 07:39 Відповісти
ага..і Прігожін розверне свою банду на московію,щоб штурмом захопити кремль
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17.05.2023 07:45 Відповісти
Босс вагнера возмущен тем, что российская бригада «бежала» из района Бахмута
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17.05.2023 07:55 Відповісти
я взагалі не розумію за що він воює..хіба що показати )(уйлу і кремлівцям свою значимість...ну гроші то само собою..навіть при всіх сприятливих для нього обставинах на московії він злочинецьйого не приймуть ні одні ні інші "еліти" ,і в тому чи іншому випадку в подальшому -він труп.
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17.05.2023 08:46 Відповісти
- Додаткова згадка на українському полі лише створює додаткову базу для розкрутки пригожина. І тут варто згадати, що він не буде альтернативою путіну і його різкі слова є такими доти, доки йому дозволяють (рекомендують) їх вимовляти.(с)
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17.05.2023 08:53 Відповісти
він і так вже добряче розкручений,не тільки на рашці..у нас теж признають що підрозділ "вагнер" найбільш боєздатний...В ютюбі теж ,з різних країн відео з новинами, розказуючи про війну ,усюди говорять про "вагнер" та пригожіна.
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17.05.2023 08:58 Відповісти
Супутникові знімки це добре - але в якому бліндажі сидять 4 рашистських полковники - тут потрібна інфа .
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17.05.2023 07:45 Відповісти
звісно було селфі для убд...
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17.05.2023 09:15 Відповісти
Рашистські полковники у бліндажі? Ви жартуєте?
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17.05.2023 09:53 Відповісти
А толку з тих палковніков? Вже скільки їх забаранили, і що змінилось? Вони усі їб@нуті рашисти, виконують накази згори і віддають накази донизу, оце і уся їх доблєсть.
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17.05.2023 10:01 Відповісти
Ооо ггг то Женька наш чілувьєк😃
Женя тримай аміріканскій біGЧупа-чупс
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17.05.2023 07:56 Відповісти
Ти єврей? Ну, тоді таки да
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17.05.2023 09:57 Відповісти
А нащо ГУР співпраця з ватажком ОПГ,яка в багатьох країнах визнана терористичною?
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17.05.2023 07:57 Відповісти
дерьмак старий корифан женьки, були терки, ЦРУ пронюхало, тепер піонер Кірюша бере все на себе. Але відмазку придумали, ну геть як в дитячому садочку - він обіцяв показати карти дислокації орди х...... Бред.
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17.05.2023 08:00 Відповісти
З амерських супутників і так усе видно, н@хєра ті карти? Як діти, чесне слово
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17.05.2023 09:56 Відповісти
щас буданга скажет -своих не бросаем!и объявит пригожина агентом гур
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17.05.2023 08:11 Відповісти
Мата Хари?
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17.05.2023 08:17 Відповісти
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17.05.2023 08:33 Відповісти
Прігожин - #ид, замглави адміністрації #уйла кірієнко - #жид, практично усі російські олігархи - #иди... Коротше, життєвий простір для зверхлюдей забезпечено. Просто не розумію, н@хєра їм #уйло?
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17.05.2023 09:54 Відповісти
Не знаю хто проводить операцію по дискредитації пригожина, наші спецслужби чи кацапські, але те, що вона вдалася, сумнівів немає. З таких "зашкварів" вже не вибратися.
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17.05.2023 09:41 Відповісти
Там ще питання хто на кого працює - Пригожин на ГУР чи Буданов на кремль і фсб
Одне ясно - предвиборча компанія Пригожина як майбутнього президента московії розпочалася.
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17.05.2023 09:52 Відповісти
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17.05.2023 10:55 Відповісти
 
 