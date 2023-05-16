УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
13270 відвідувачів онлайн
Новини Відео Агресія Росії проти України Війна
11 458 35

Буданов: 80% того, що говорить Пригожин, є чистою правдою. ВIДЕО

У більшості випадків ті заяви, які робить власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин, - чиста правда,

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України генерал-майор Кирило Буданов в інтерв'ю програмі "Різні люди".

"Це не ІПСО. Найстрашніше, що те, що говорить Пригожин, - у більшості це правда. Є якісь речі, які навіть не скажу, що неправдиві, а двояко сприймаються. Але відсотків 80 із того, що він каже, - це взагалі чиста правда. Абсолютно чиста", - сказав Буданов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пригожин прогнозує Росії солдатські бунти: "Когда русский солдат поймет, что происходит - порвет жопу на фашистский знак виновным". АУДIО

Буданов також зазначив, що, на відміну від російської армії, "вагнерівці" показали свою максимальну ефективність, на фоні чого загострилися конфлікти.

"Те, що Пригожин каже про відсутність зараз снарядів і підтримки, - це певною мірою через заздрість. І військове керівництво, яке уособлює Шойгу і Герасимов зараз, але там є й інші генерали, які мають іншу думку. Але от їхня команда робить усе, щоб фізично "стерти" всі ці підрозділи", - вважає Буданов.

Він наголосив, що з ПВК "Вагнер" у РФ ніхто не зрівняється за ефективністю ведення бойових дій.

Також читайте: Буданов: У Путіна проблеми з наркотиками. Може бути "табакерка" і новий тиран

Автор: 

Буданов Кирило (492) Пригожин Євген (522)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+15
Якось ні холодно ні жарко -- це мразь .
показати весь коментар
16.05.2023 18:33
+12
Буданов собі куміра знайшов...
показати весь коментар
16.05.2023 18:34
+10
Головне питання до Буданова, чому досі живий Пригожин?
показати весь коментар
16.05.2023 18:35
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Якось ні холодно ні жарко -- це мразь .
показати весь коментар
16.05.2023 18:33 Відповісти
Головне питання до Буданова, чому досі живий Пригожин?
показати весь коментар
16.05.2023 18:35 Відповісти
Так пока нам на руку то что он бучу против генштаба орков поднял.
показати весь коментар
16.05.2023 18:36 Відповісти
Завдання ГУР знищувати військове та політичне керівництво російських терористів і те що чвк вагнер є більш ефективним ніж зс рф, має спонукати ГУР працювати по командуванню та керівництву чвк вагнер з потрійною енергією! А я не бачу результатів, Пригожин продовжує пропаганду свого чвк вагнер і в нього досі дві руки і дві ноги, а це недопрацювання Буданова. Пригожин часто з'являється на лінії фронту, а в нас є Хаймерси, отже питання виключно в отриманні вірних розвідданих, які ГУР не може зібрати через брак професійності. Я розумію що Буданов бойовий офіцер, але в ГУР потрібні не бойовики а інтелектуали!
показати весь коментар
16.05.2023 18:40 Відповісти
Буданов собі куміра знайшов...
показати весь коментар
16.05.2023 18:34 Відповісти
А чому такий сарказм?
Кумир - не кумир, а найреальніша сила, яка протистоїть Україні.
ПВК "Вагнер" і російська авіація (включаючи ракети) - на сьогодні два головні противники ЗСУ. І все одно, подобається він чи не подобається, до нього треба прислухатися
показати весь коментар
16.05.2023 18:43 Відповісти
Так до усіх треба прислухатися: до хла, піськова... скаБЄєву з соловейкой слухати...
показати весь коментар
16.05.2023 18:52 Відповісти
Скабєєву з Соловйовим слухати не треба. Це цікаво збоченцям та психіатрам.
А ось путина, писькова, пригожина слухати треба. Все ж таки розрізняйте тих, хто просто повторює чужі думки та обговорює чужі рішення і тих, хто ці рішення приймає.
показати весь коментар
16.05.2023 18:59 Відповісти
Я от думаю - чи не з ним (як з представником ГУР) планувалася "встреча в африканской стране для переговоров"? Користі з Буданова - ніякої Воно дурне і "розвести" його - "раз плюнуть"
показати весь коментар
16.05.2023 19:04 Відповісти
так давай тоді його ************ зробимо? він же мене бреше ніж ото хрипате їбанько
показати весь коментар
16.05.2023 18:40 Відповісти
****** лысого, террориста , вора и убийцу женю непригожину еще не хватало слушать... что там она кукарекает - никого не интересует. разве что женя вместо авроры будет...

показати весь коментар
16.05.2023 18:40 Відповісти
схоже у кірюші нудьга абсолютна...
показати весь коментар
16.05.2023 18:40 Відповісти
А скільки відсотків є правдою від того, що говорить буданов?
Мабуть відсотка 2, не більше!
показати весь коментар
16.05.2023 18:41 Відповісти
Буданов, в ці 80% входить те, що прігожін говорить про українців і їхнє майбутнє ?
показати весь коментар
16.05.2023 18:48 Відповісти
тільки шкода що те що говорить Буданов - не 80% правда
показати весь коментар
16.05.2023 18:49 Відповісти
Буданов, змінюй професію-іди в коренспонденти, для них багато базікати посадова вимога!
показати весь коментар
16.05.2023 18:50 Відповісти
не обращай внимания , такие СМИ
показати весь коментар
16.05.2023 18:56 Відповісти
показати весь коментар
16.05.2023 18:55 Відповісти
Він наголосив, що з ПВК "Вагнер" у РФ ніхто не зрівняється за ефективністю ведення бойових дій. Джерело:
У Бутусова тоже такое мнение. Но остальные убеждают, что пригоженцы забрасывают ВСУ мясом.
показати весь коментар
16.05.2023 18:56 Відповісти
Зек вам з три короба наплете, от тільки після спілкування перевіряйте свої кишені.
показати весь коментар
16.05.2023 19:02 Відповісти
Вони співпрацюють на 80%.
показати весь коментар
16.05.2023 19:04 Відповісти
Nado dumat kak unictozit povara,a ne slusat ego sto tot govorit.Strano sto do six por on ziv
показати весь коментар
16.05.2023 19:08 Відповісти
Потрібен таран, щоби повалити путінський режим і в цілому рашистську пітьму !
Як колись Борис Єльцин став головним могильником совка, підписавши в 1991 році у Біловежській Пущі документ, що починався такими словами: "СССР как геополитическая реальность и субъект международного права прекращает свое существование."
До речі, цього ніде не висвітлювали, але передумови для розвалу ссср спричинили не лише низькі ціни на нафту і сухий закон 1985, а також, як це не смішно звучить, боротьба студентів-українців, що навчались в кінці 80-х у москві. Які на той час створили горизонтальну мережу груп активістів, діючи єдиною Силою через своїх координаторів на демонтаж совіцької імперії.
Так от, саме ця Сила була єдиною, що не побоявшись кагебістського переслідування і тиску, забезпечила громадський контроль над роботою виборчих комісій по "избирательному округу № 1 г.москва", в т.ч. із підрахунком бюлетенів уночі після голосування, за виборами Б.Єльцина депутатом у "Верховный Совет СССР", який пішов далі і якого невдовзі обрали головою парламенту совка, а згодом і президентом рсфср.
показати весь коментар
16.05.2023 19:20 Відповісти
Террорист Пригожин,по приказанию которого отрезают военнопленным Головы.
Это имя не стоит никакого упоминания, кроме как со словами террорист конченый
показати весь коментар
16.05.2023 19:25 Відповісти
"Буданов: 80% того, що говорить Пригожин, є чистою правдою".
Як і те,що 80% того,що говорить Буданов,є чистою неправдою.
показати весь коментар
16.05.2023 19:28 Відповісти
Почему Америка не признала ЧВК Вагнер террористами? У меня один ответ, потому что сын Байдена Сын Джо Байдена забыл в ремонте ноутбук с «тоннами» компромата. Порнуха, наркотики. Правда или нет знает только Дата, а она скорее всего у росии
показати весь коментар
16.05.2023 19:30 Відповісти
зеленский открыл порнодело против Байдена и закрыл, вместе с ротом на эту тему. шо не ясно ?)
показати весь коментар
16.05.2023 19:37 Відповісти
"M"- персонаж книг и фильмов о Джеймсе Бонде, глава британской секретной службы MИ-6. Псевдоним «M» придумал Ян Флеминг, он взял первую букву имени реально существовавшего главы Секретной Службы Её Величества Мэнсфилда Смита-Камминга. Кирюха наверное смотрел только Детей-шпионов.
У нас не глава разведки, а артист из барбершопа. Он вообще работает, или интервю дает?
П.С. Хусейн Джамбетов, доверенный помощник Закаева, воевавший в составе группы закаевцев в Украине (ОБОН), которую патронирует глава ГУР Буданов, неожиданно объявился в оккупированной Чечне со свежими сведениями для Кадырова.
показати весь коментар
16.05.2023 19:31 Відповісти
Так що, коли пригожин казав, що вони з Будановим і досі в Африці, то це десь на 80 відсотків є правдою?
показати весь коментар
16.05.2023 19:49 Відповісти
Главком,04.01.23: «Ця війна має закінчитися до його(Путіна) смерті. Ми її виграємо у 2023 році», - додав Буданов".
Всюди вангування Буданова, не соромиться їх давати, і українським, і зарубіжним виданням.
показати весь коментар
16.05.2023 20:10 Відповісти
А скільки % правди каже буданов? В голову приходить його вкид про "Крим до літа 2023" (до літа 15 днів)
показати весь коментар
16.05.2023 20:25 Відповісти
ПОПАЛИВСЯ БУДАНОВ, ЗВІСНО НЕ ВПЕРШЕ -

показати весь коментар
16.05.2023 22:12 Відповісти
З Прігожина олігархія московії ще мріє зліпити президента росії,
мабуть президентський проект розпочався, грощі на рахунки ОП
прийшли
показати весь коментар
16.05.2023 22:14 Відповісти
Нема юридичної особи ПВК "Вагнер". Є банда Пригожина.
І так і треба її називати.
показати весь коментар
17.05.2023 00:59 Відповісти
 
 