Буданов: 80% того, що говорить Пригожин, є чистою правдою. ВIДЕО
У більшості випадків ті заяви, які робить власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин, - чиста правда,
Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України генерал-майор Кирило Буданов в інтерв'ю програмі "Різні люди".
"Це не ІПСО. Найстрашніше, що те, що говорить Пригожин, - у більшості це правда. Є якісь речі, які навіть не скажу, що неправдиві, а двояко сприймаються. Але відсотків 80 із того, що він каже, - це взагалі чиста правда. Абсолютно чиста", - сказав Буданов.
Буданов також зазначив, що, на відміну від російської армії, "вагнерівці" показали свою максимальну ефективність, на фоні чого загострилися конфлікти.
"Те, що Пригожин каже про відсутність зараз снарядів і підтримки, - це певною мірою через заздрість. І військове керівництво, яке уособлює Шойгу і Герасимов зараз, але там є й інші генерали, які мають іншу думку. Але от їхня команда робить усе, щоб фізично "стерти" всі ці підрозділи", - вважає Буданов.
Він наголосив, що з ПВК "Вагнер" у РФ ніхто не зрівняється за ефективністю ведення бойових дій.
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Кумир - не кумир, а найреальніша сила, яка протистоїть Україні.
ПВК "Вагнер" і російська авіація (включаючи ракети) - на сьогодні два головні противники ЗСУ. І все одно, подобається він чи не подобається, до нього треба прислухатися
А ось путина, писькова, пригожина слухати треба. Все ж таки розрізняйте тих, хто просто повторює чужі думки та обговорює чужі рішення і тих, хто ці рішення приймає.
непригожину еще не хватало слушать... что там она кукарекает - никого не интересует. разве что женя вместо авроры будет...
Мабуть відсотка 2, не більше!
У Бутусова тоже такое мнение. Но остальные убеждают, что пригоженцы забрасывают ВСУ мясом.
Як колись Борис Єльцин став головним могильником совка, підписавши в 1991 році у Біловежській Пущі документ, що починався такими словами: "СССР как геополитическая реальность и субъект международного права прекращает свое существование."
До речі, цього ніде не висвітлювали, але передумови для розвалу ссср спричинили не лише низькі ціни на нафту і сухий закон 1985, а також, як це не смішно звучить, боротьба студентів-українців, що навчались в кінці 80-х у москві. Які на той час створили горизонтальну мережу груп активістів, діючи єдиною Силою через своїх координаторів на демонтаж совіцької імперії.
Так от, саме ця Сила була єдиною, що не побоявшись кагебістського переслідування і тиску, забезпечила громадський контроль над роботою виборчих комісій по "избирательному округу № 1 г.москва", в т.ч. із підрахунком бюлетенів уночі після голосування, за виборами Б.Єльцина депутатом у "Верховный Совет СССР", який пішов далі і якого невдовзі обрали головою парламенту совка, а згодом і президентом рсфср.
Это имя не стоит никакого упоминания, кроме как со словами террорист конченый
Як і те,що 80% того,що говорить Буданов,є чистою неправдою.
У нас не глава разведки, а артист из барбершопа. Он вообще работает, или интервю дает?
П.С. Хусейн Джамбетов, доверенный помощник Закаева, воевавший в составе группы закаевцев в Украине (ОБОН), которую патронирует глава ГУР Буданов, неожиданно объявился в оккупированной Чечне со свежими сведениями для Кадырова.
Всюди вангування Буданова, не соромиться їх давати, і українським, і зарубіжним виданням.
мабуть президентський проект розпочався, грощі на рахунки ОП
прийшли
І так і треба її називати.