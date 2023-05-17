Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 200 590 осіб (+610 за добу), 3771 танк, 3166 артсистем, 7365 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
Станом на ранок 17 травня 2023 року втрати російських окупантів становлять приблизно 200 590 осіб.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.05.23 орієнтовно становлять:
особового складу - близько 200590 (+610) осіб ліквідовано,
танків - 3771 (+9) од,
бойових броньованих машин - 7365 (+17) од,
артилерійських систем - 3166 (+16) од,
РСЗВ - 562 (+0) од,
засоби ППО - 318 (+2) од,
літаків - 308 (+0) од,
гелікоптерів - 294 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2748 (+16),
крилаті ракети - 982 (+9),
кораблі /катери - 18 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 6067 (+19) од,
спеціальна техніка - 417 (+7).
"Дані уточнюються", - додають у Генштабі.
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У кабздона ще все попереду
Балістичні в статистиці не вказують бо їх раніше не збивали . Тепер формат таблиці треба міняти ..
Хіба в березні 2014-го хтось з українців міг на це сподіватись, відчуваючи пригніченість й розпач від споглядання на безпорадність українських військових в Криму, яких стрункими колонами, кораблями і цілими бойовими частинами здавали в полон ворогу зрадники березовські і новоспечені "герої" мамчури?
Пройде іще з десяток літ і про пітьму почнуть забувати, як про скаженого пса, що здох в своїй конурі від знесилля і злоби.
P.s. 200 000!!! це більше ніж таке місто, як Рибінськ ...
Україна понад усе!
ЗСУ Хвала!
Героям Слава!
26 016 одиниць бойової та допоміжної (різної) техніки не принесуть, не привезуть, не доставлять, не припілотять нікому смерті та жодних руйнувать інфраструктури.
Слава ЗСУ!
Побажаємо славним воїнам ЗСУ - ПЕРЕМОГИ!!!!!
Слава ЗСУ і слава генералу Залужному 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
Там ОРКУ-инвалиду при выписке из госпиталя дадут деревянную тележку с колесиками и ногой под СРАКУ, чтоб быстрее катился.
Короче, вся кацапская группировка в Украине давно перестала бы существовать или была на последнем издыхании, на меже разгрома. А не фронт стоял уже полгода на месте.
Заместо этого нам рассказывают, что только на Юге Украины до сих пор стоит около 200 тыс. для обороны.