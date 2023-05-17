Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 200 590 осіб (+610 за добу), 3771 танк, 3166 артсистем, 7365 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 17 травня 2023 року втрати російських окупантів становлять приблизно 200 590 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.05.23 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 200590 (+610) осіб ліквідовано,

танків - 3771 (+9) од,

бойових броньованих машин - 7365 (+17) од,

артилерійських систем - 3166 (+16) од,

РСЗВ - 562 (+0) од,

засоби ППО - 318 (+2) од,

літаків - 308 (+0) од,

гелікоптерів - 294 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2748 (+16),

крилаті ракети - 982 (+9),

кораблі /катери - 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 6067 (+19) од,

спеціальна техніка - 417 (+7).

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"Дані уточнюються", - додають у Генштабі.