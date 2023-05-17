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Новини Війна
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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 200 590 осіб (+610 за добу), 3771 танк, 3166 артсистем, 7365 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 17 травня 2023 року втрати російських окупантів становлять приблизно 200 590 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.05.23 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 200590 (+610) осіб ліквідовано,

танків - 3771 (+9) од,

бойових броньованих машин - 7365 (+17) од,

артилерійських систем - 3166 (+16) од,

РСЗВ - 562 (+0) од,

засоби ППО - 318 (+2) од,

літаків - 308 (+0) од,

гелікоптерів - 294 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2748 (+16),

крилаті ракети - 982 (+9),

кораблі /катери - 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 6067 (+19) од,

спеціальна техніка - 417 (+7).

Читайте на "Цензор.НЕТ": HIMARS знищив дві російські РСЗВ БМ-21 "Град" на Таврійському напрямку. ВIДЕО

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 200 590 осіб (+610 за добу), 3771 танк, 3166 артсистем, 7365 броньованих машин 01

"Дані уточнюються", - додають у Генштабі.

Автор: 

армія рф (17309) Генштаб ЗС (6544) ліквідація (3905) знищення (7194)


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Топ коментарі
+54
На мотив Yellow Submarine:

"Двісті тисяч хороших москалів,
Хороших москалів,
Хороших москалів..."
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17.05.2023 08:09
+36
З ювілеєм, виродки!
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17.05.2023 08:06
+34
Двісті "двохсотих".
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17.05.2023 08:05
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Тобто ще десь 150к. треба утілізувати...
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17.05.2023 11:22 Відповісти
Так танков и Хаймерсов у нас и нет. ВАШ Какашенков ( в гостях из сказки) всю технику ВСУ уже уничтожил , армию тоже. Прийдется полиции поработать.
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17.05.2023 08:41 Відповісти
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17.05.2023 08:27 Відповісти
Рахувати треба з 2014.
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17.05.2023 08:34 Відповісти
Погоджуюсь, але чіткої статистики не бачив за той час.
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17.05.2023 09:23 Відповісти
Вітаю задвусоченого двусотисячного двухсотого кацапа,на ювілейному концерті Кобзона в перший ряд його,по такому случаю,заслужив)
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17.05.2023 08:35 Відповісти
Rolling Stones та Queen збирали по 1,5...2 мільйони.
У кабздона ще все попереду
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17.05.2023 09:01 Відповісти
200 590 порівнюється з 203 900(чисельність армії Франції), або 179 400(армія Німеччини)
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17.05.2023 08:38 Відповісти
Щось не співпадає по ракетам.) Генштаб каже, що збили за вчора 25 ракет, але у їх зведенні тільки 9 ракет. ( у вчорашньому зведенні їх взагалі було нуль, бо вони пишуть завжди за минулу добу) Так 9 чи 25 збили?)
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17.05.2023 08:40 Відповісти
9 - крилатих ракет !. Вчора збили 9 Калібрів , все вірно .
Балістичні в статистиці не вказують бо їх раніше не збивали . Тепер формат таблиці треба міняти ..
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17.05.2023 09:23 Відповісти
Дивно, кинжали і іскандери навіть важливіши за балистичні.
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17.05.2023 10:55 Відповісти
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17.05.2023 08:52 Відповісти
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17.05.2023 08:54 Відповісти
Волинська тероборона гине копаючи окопи під Бахмутом, навіть ні разу не вистріливши по ворогу.
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17.05.2023 09:58 Відповісти
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17.05.2023 08:58 Відповісти
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17.05.2023 09:00 Відповісти
Сказ це вірусне захворювання, rabies. Бідна собака не винна, що вона заражена і вона мусить померти.
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17.05.2023 09:13 Відповісти
Клькість ліквідованих рашистських солдат, офіцерів і генералів перевалило за другу сотню...
Хіба в березні 2014-го хтось з українців міг на це сподіватись, відчуваючи пригніченість й розпач від споглядання на безпорадність українських військових в Криму, яких стрункими колонами, кораблями і цілими бойовими частинами здавали в полон ворогу зрадники березовські і новоспечені "герої" мамчури?
Пройде іще з десяток літ і про пітьму почнуть забувати, як про скаженого пса, що здох в своїй конурі від знесилля і злоби.
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17.05.2023 09:08 Відповісти
Йшов 3372 день москальсько-української війни. Мої щирі вітання з нагоди появи 200 000 хороших руських. 70 одиниць техніки та 610 чумардосів. Дуже люблю, коли знищуються москальські високотехнологічні аналоговтєти. За вчора повтор рекорду по спецтехниці 7!!! шт. і ППО 2шт. Решта теж супер - арта, броня та логістика. ППО відбило безпрецедентну комбіновану атаку, 6!!! Кінжалів і кума іншого дєр..а. Чомусь в статистиці не показано заявлені ракети, подумав я, але проаналізувавши зрозумів, що КР вказані правильно - 9 шт., да і БПЛА багато, а от для балістичних (і аеробалістичних) цілей нема графи, а в іншу вони не підходять ))) Думаю після вчорашнього дня повинна з'явитись нова графа і це історичний момент. В підсумку думаю вирішили розділити 2 цих приємних поводи в часі (200 000 чумардосів і нова ера ППО України, початок збиття балістичних цілей). Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть. Переможемо.

P.s. 200 000!!! це більше ніж таке місто, як Рибінськ ...
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17.05.2023 09:09 Відповісти
Этот день мы приближали как могли
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17.05.2023 09:11 Відповісти
Двісті тисяч життів за примхи божевільного діда.... Які тупі істоти... Страшно ж! Найвищу цінність розмінять на фантікі. Ну як????
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17.05.2023 09:17 Відповісти
Славненько то як, що здохло 200 тисяч кацапів!
Україна понад усе!
ЗСУ Хвала!
Героям Слава!
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17.05.2023 09:27 Відповісти
Перші 200 000 двохсоті ! З юбилєєм виродків !!!
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17.05.2023 09:27 Відповісти
200 кілоВаньок. З ювілеєм вас, панове!
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17.05.2023 09:28 Відповісти
Бінго! Цікаво, а кацапи вже підготували острів Валаам?
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17.05.2023 09:34 Відповісти
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17.05.2023 09:49 Відповісти
200 590 орків вже ніколи та нікого не вб"ють.
26 016 одиниць бойової та допоміжної (різної) техніки не принесуть, не привезуть, не доставлять, не припілотять нікому смерті та жодних руйнувать інфраструктури.
Слава ЗСУ!
Побажаємо славним воїнам ЗСУ - ПЕРЕМОГИ!!!!!
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17.05.2023 09:54 Відповісти
Сьогодні історичний День ‼️
Слава ЗСУ і слава генералу Залужному 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
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17.05.2023 10:43 Відповісти
Как-то электромеханик (хорват по национальности) рассказал мне, что израильтяне выбрали очень интересную тактику. Они старались не убивать противников, а делали из них инвалидов, которые работать, служить не могли. В этом случае на государство ложилось полное обеспечение этих инвалидов. А так получается он подох, его закопали, как собаку, семье утешительный приз - лада Калина. Израильский способ, мне кажется, получше будет!
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17.05.2023 11:05 Відповісти
Це так працює само по собі, завжди поранених більше ніж вбитих.
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17.05.2023 11:13 Відповісти
Мне кажется, что не совсем так, наших ребят должны окружить заботой и любовью и государство и все мы (мне бы очень этого хотелось бы - они ГЕРОИ). И безрукое и безногое существо кацапской породы, к которому не уважения ни жалости, это по-моему две большие разницы. Что ********** делал в Украине?
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17.05.2023 11:43 Відповісти
Ну, ********** это не грозит.
Там ОРКУ-инвалиду при выписке из госпиталя дадут деревянную тележку с колесиками и ногой под СРАКУ, чтоб быстрее катился.
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17.05.2023 12:02 Відповісти
Tut problema vtom, chto Izrailskiji sposob rabotaet tolko s normalnimi ljudmi, no na nacistko-fashistkoi roSSiji nesrabotaet, tak kak oni svoix ranenix brosajut, nelechat normalno, a vizivshix kolek budut prjatat ot ostalnix kacapov.
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17.05.2023 12:47 Відповісти
Це все ще "мы даже не начинали"? До війни я багато де говорив, що якщо кацапи нападуть це буде їх остання війна, і афган виявиться дитячим садочком. Тому не вірив, не міг уявити що вони настільки камікадзе, настільки д...вби.
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17.05.2023 11:12 Відповісти
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17.05.2023 11:18 Відповісти
Было бы 200 тысяч, это ещё плюсом около 600 тыс. раненных разной степени.
Короче, вся кацапская группировка в Украине давно перестала бы существовать или была на последнем издыхании, на меже разгрома. А не фронт стоял уже полгода на месте.
Заместо этого нам рассказывают, что только на Юге Украины до сих пор стоит около 200 тыс. для обороны.
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17.05.2023 12:08 Відповісти
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17.05.2023 14:05 Відповісти
А який приз 200тисячному?
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17.05.2023 18:38 Відповісти
Отдельная ложа на концерте Кобзона.
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17.05.2023 18:57 Відповісти
Я ждал этого момента. 200 тыс. кацапских гнид сдохло! Поднимем же бокалы, господа! И пожелаем здоровья погибшим!
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17.05.2023 21:27 Відповісти
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