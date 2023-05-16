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HIMARS знищив дві російські РСЗВ БМ-21 "Град" на Таврійському напрямку. ВIДЕО

На Таврійському напрямку аеророзвідка виявила дві російські РСЗВ БМ-21 "Град", Завдяки реактивній системі залпового вогню "HIMARS" українські бійці ворожу техніку знищили.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео успішної атаки наших бійців опублікували у соцмережі.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Люфтваффе" із криворізької бригади ТрО знищили ворожу гармату, польовий склад БК та групу окупантів. ВIДЕО

Автор: 

знищення (7235) ЗСУ (7544) HIMARS (307)


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Топ коментарі
+17
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16.05.2023 21:41
+11
Что-то не похоже на химарс... . Совсем не похоже. Я конечно не эксперд, но на ютубе тысячи примеров атаки химарса различными ракетами. Думаю это гаубичное поражение.
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16.05.2023 21:31
+10
Скорее всего это вариант с вольфрамовыми шариками, сама ракета взорвалась где-то рядом, а кусок железа с капота просто выдрали эти самые шарики
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16.05.2023 21:34
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Ето что за нах? Химарс болванками стреляет?
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16.05.2023 21:26 Відповісти
Скорее всего это вариант с вольфрамовыми шариками, сама ракета взорвалась где-то рядом, а кусок железа с капота просто выдрали эти самые шарики
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16.05.2023 21:34 Відповісти
Ого дирка ! Ні*** сєбє !
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16.05.2023 21:39 Відповісти
Дірочка акуратна. БМка навіть не сгоріла.
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16.05.2023 21:27 Відповісти
БЧ хаймарса - 180'000 вольфрамових шариків. Якщо в капоті "града" дірка діаметром півметра, то все інше там - як сито в радіусі приблизно 100+ метрів.
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17.05.2023 01:44 Відповісти
Слабонько троха пуляє)
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16.05.2023 21:28 Відповісти
Что-то не похоже на химарс... . Совсем не похоже. Я конечно не эксперд, но на ютубе тысячи примеров атаки химарса различными ракетами. Думаю это гаубичное поражение.
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16.05.2023 21:31 Відповісти
Ти гандон, єксперт,
Здрисни, єксперт по хаймерсам !!!
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16.05.2023 23:16 Відповісти
БидLото, чухай ногу об дорогу.
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16.05.2023 23:25 Відповісти
С Химарсов пулять по засратому Граду-это какой то идиотизм...Там ракета стоит больше,чем две единицы этого антиквариата.Искренне надеюсь,что это не Химарс,для которого можно найти гораздо более конкретных и полезных целей.
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16.05.2023 21:32 Відповісти
А что делать, если этот Град убивает людей, а более дешевых вариантов его остановить нет
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16.05.2023 21:45 Відповісти
Треба оцінювати не сферичного коня а ту шкоду яку може заподіяти конкретно той град у конкретно тому місці і часу!
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16.05.2023 22:04 Відповісти
Щось не схоже на Хаймарс, там близько 90кг вибухівки то оці корита мали розлетітись на молекули.
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16.05.2023 21:37 Відповісти
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16.05.2023 21:41 Відповісти
Добре що люди не потерпіли.
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16.05.2023 21:43 Відповісти
Що ти написало? Це ти на японській?
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16.05.2023 21:53 Відповісти
То воно на порохнявій.
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16.05.2023 22:05 Відповісти
Дрочиш на щєлю?))
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16.05.2023 23:24 Відповісти
Хаймарс по катюшам. Навряд. Але добре вїбали
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16.05.2023 21:55 Відповісти
Фігня якась, не схоже на хаймарси
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16.05.2023 22:07 Відповісти
Как говорил Кот Матроскин у нас этого гуталина этих Хаймарсов.... У нас дядя деда Байден работает на гуталиновой фабрикеимеет Хаймарсовсую фабрику...
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16.05.2023 22:11 Відповісти
Не на Таврійському, а на КРИМСЬКОМУ! Ту таврію придумала Катерина друга для титулів своєму коханцеві. Нащо нам те погоняло імперське?
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16.05.2023 22:56 Відповісти
1000 +
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16.05.2023 23:28 Відповісти
Таврию придумали древние греки, за пару тысяч лет до рождения любительницы жеребцов.
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17.05.2023 00:49 Відповісти
Она придумала надеть название из другого языка на местность, которая уже обладала собственніми топонимами и собственным населением с историей и традициями. Как на московию надели новое платье в виде слова россия - то есть Русь, но юго-западном звучании.
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17.05.2023 05:24 Відповісти
с Хаймарса по Граду - это не по-спортивному. Разве что Хаймарс без БЧ, тренировочный выстрел
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17.05.2023 00:03 Відповісти
 
 