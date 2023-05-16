HIMARS знищив дві російські РСЗВ БМ-21 "Град" на Таврійському напрямку. ВIДЕО
На Таврійському напрямку аеророзвідка виявила дві російські РСЗВ БМ-21 "Град", Завдяки реактивній системі залпового вогню "HIMARS" українські бійці ворожу техніку знищили.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео успішної атаки наших бійців опублікували у соцмережі.
Топ коментарі
+17 Йцу Кенг #461207
показати весь коментар16.05.2023 21:41
+11 Евгений Дюков #562479
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+10 Dik Shmir
показати весь коментар16.05.2023 21:34
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Здрисни, єксперт по хаймерсам !!!
этого гуталинаэтих Хаймарсов.... У нас дядядеда Байден работает на гуталиновой фабрикеимеет Хаймарсовсую фабрику...