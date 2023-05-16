"Люфтваффе" із криворізької бригади ТрО знищили ворожу гармату, польовий склад БК та групу окупантів. ВIДЕО
Завдяки безпілотникам була оперативно зафіксована російська ціль, а артилерійські розрахунки успішно ліквідували об’єкти російських військ. Аеророзвідники групи "Люфтваффе" зі 129-ї окремої бригади територіальної оборони Кривого Рогу ліквідували ворожу гармату та польовий склад БК.
Бійці провели ефективну взаємодію з 55 окремою артилерійською бригадою "Запорізька Січ". Також ліквідовано певну кількість ворожої піхоти, інформує Цензор.НЕТ.
Українські захисники завдали ударів за місцем розташування підрозділів окупаційних сил.
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Небесне військо,як на мене краще звучить