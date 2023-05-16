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"Люфтваффе" із криворізької бригади ТрО знищили ворожу гармату, польовий склад БК та групу окупантів. ВIДЕО

Завдяки безпілотникам була оперативно зафіксована російська ціль, а артилерійські розрахунки успішно ліквідували об’єкти російських військ. Аеророзвідники групи "Люфтваффе" зі 129-ї окремої бригади територіальної оборони Кривого Рогу ліквідували ворожу гармату та польовий склад БК.

Бійці провели ефективну взаємодію з 55 окремою артилерійською бригадою "Запорізька Січ". Також ліквідовано певну кількість ворожої піхоти, інформує Цензор.НЕТ.

Українські захисники завдали ударів за місцем розташування підрозділів окупаційних сил.


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знищення (7235) техніка (1826) 55 артилерійська бригада (20)


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карочє люфтваффе проти **********...не перепутайте..
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16.05.2023 20:29 Відповісти
"Люфтваффе" в небі України!? Кацапів вже від цього має пучити!!!
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16.05.2023 20:32 Відповісти
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA нем. Luftwaffe - буквально, небесне військо. І хай не просто пучить, а розриває!
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16.05.2023 21:35 Відповісти
Дроны засекли а 55 ОАБр ( та,в которой Caesar) уничтожила. "Люфтваффе"...в запоребриковщине пусть попучит).
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16.05.2023 20:42 Відповісти
Яка мелодійна назва! Все, як ми любимо!
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16.05.2023 21:08 Відповісти
Слава Солдатам Великой Ukrainy
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16.05.2023 21:20 Відповісти
Лично я противник таких названий,не нужно пропаганде давать повод.
Небесне військо,як на мене краще звучить
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16.05.2023 23:03 Відповісти
Головне це впливає на західних ліберастів які шукають привід сказати - нє всьо так адназначна. А це прямо впливає на погодження при наданні нам зброї.
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17.05.2023 07:06 Відповісти
 
 