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Точним ударом у Каховському районі знищена російська РЕБ-антена. ВIДЕО

Бійці 406 окремої артилерійської бригади імені генерал-хорунжого Олексія Алмазова відпрацьовують по окупантах на лівому березі тимчасово окупованої Херсонщини. Точним ударом у Каховському районі знищена російська РЕБ-антена.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео успішної атаки українських бійців опублікували у соцмережі.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Окупанти відкрили шлюзи на Каховській ГЕС і затопили власні позиції. ВIДЕО

Автор: 

Нова Каховка (180) знищення (7235) 406 ОАБ ВМС (8)


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Гарнюньо.
Дякуємо, хлопці і з Богом
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16.05.2023 19:41 Відповісти
Красівоє ....
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16.05.2023 19:48 Відповісти
Вот что наша береговая артиллерия умеет,это вам не это...
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16.05.2023 20:05 Відповісти
Котрий раз? Вони щодня встановлюють нові антени?
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16.05.2023 20:19 Відповісти
кроме антенн электроника которая в дефиците
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16.05.2023 21:03 Відповісти
было бы не плохо рэб и понизу грохнуть...
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16.05.2023 21:18 Відповісти
 
 