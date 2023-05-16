Точним ударом у Каховському районі знищена російська РЕБ-антена. ВIДЕО
Бійці 406 окремої артилерійської бригади імені генерал-хорунжого Олексія Алмазова відпрацьовують по окупантах на лівому березі тимчасово окупованої Херсонщини. Точним ударом у Каховському районі знищена російська РЕБ-антена.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео успішної атаки українських бійців опублікували у соцмережі.
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