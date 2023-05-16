Окупанти відкрили шлюзи на Каховській ГЕС і затопили власні позиції. ВIДЕО
Окупанти продовжують ускладнювати ситуацію навколо Каховського водосховища. Загарбники відкрили шлюзи на Каховській ГЕС і затопили власні позиції.
Нове відео із Каховської ГЕС свідчить про продовження неконтрольованого скидання води. Підтоплено узбережжя Нової Каховки та позиції окупантів, інформує Цензор.НЕТ.
На знятому відео видно, що через відкриті та частково зруйновані окупантами шандори Каховської ГЕС неконтрольовано випливають потужні потоки води. Видно також підвищений рівень води у Дніпрі та підтоплене узбережжя у Новій Каховці.
Окрім того, окупаційні телеграм-канали повідомляють про загрозу прориву греблі Каховської ГЕС, публікуючи фото затоплення позицій російських військ.
Топ коментарі
+39 Олег Квиташ
показати весь коментар16.05.2023 19:15
+20 Линкин Парк #550871
показати весь коментар16.05.2023 19:13
+17 Don Bessam #359417
показати весь коментар16.05.2023 19:11
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Тож зараз не здивований їхнім «пригодам». Прийдеться застосувати секретну зброю - «смекалку»))
І головна користь - Великий Луг нарешті б знову проявився і за років десять міг би знову забуяти.
А воду на наш Крим можна буде подавати з Дніпрогесу. Думаю, будівництво 150-200 км каналу звідти швидко б окупилося за рахунок отримання майже 2000 квадратних кілометрів цінних земель Великого Лугу і відсутності насосних станцій для підйому води в Крим.
Каховське водосховище якраз і створювалося як "накопичувальна водойма" для Таврії та Криму - щоб накопичувать її під час весняного водопілля та витрачать рівномірно в літній період
А "насосні станції для підйому води в Крим" знаходяться саме в самому Криму - південніше Джанкоя Без них вода з твого "каналу" просто потече в Сиваш та Чорне море - затопивши Перекопський перешийок!
Щодо ЗАЕС десь чув, що то не проблема, бо там є самодостатні охолоджувальні водойми до 8 квадратних кілометрів, вони якраз створені на випадок різкого спаду рівня води з водосховища.
Щодо граніту на жаль теж нічим заперечити. Але, думаю, при потребі, щось там можна було б придумати. Банально - канал-віадук прямо понад самим Дніпром, щоб пройти проблемні кілька кілометрів.
Змогли б цю проблему вирішити - і вода з 60-70 м над рівнем моря пішла б не тільки в готову систему каналів, а й дала змогу зрошувати більш вищі ділянки над Мелітополем.
Ну і, звичайно, щодо накопичення води з весняного водопілля, на жаль, теж важко не погодитись, проблемка.
Проте Великий Луг однаково чомусь манить.
А ще б я зафігачив канал через Манич з Азовського моря прямо на Каспій, щоб вода самоплином ішла туди, що б дало можливість хоч трохи підняти рівень моря. Ну то совсєм другая історія...
Вода з Каховського водосховища іде "самопливом" лише тому, що стоїть дамба Тобто рівень води у Дніпрі піднятий штучно Захочуть кацапи "напаскудить" Україні - спустять його Коли на Крим та кримчан їм "насрать" буде
Щодо "Великого Лугу" - якщо запустить після війни масово земснаряди та вибрать той мул що заліг на дні водосховища - то ми отримаємо масу родючого грунту яким можна вкрить всі "Олешківські піски" чи південь Херсонщини і зробить їх "оазою"
А стосовно "Манича" - не сміши людей! Що воно дасть? "Каспій витягнутий із півночі на південь майже на 1200 км, середня ширина 320 км, довжина берегової лінії близько 7 тис. км. Площа близько 371 тис. км²; рівень на 28,5 м нижчий за рівень Світового океану (1969), максимальна глибина 1025 м, солоність 1,15 %."
Звідки й куди ти збираєшся воду лить? Азовське море з"єднане через Чорне зі світовим океаном! (зараз рівень води в Каспії ще нижчий - бо півстоліття вода з Волги активно зрошує Волгоградську Саратовську та Астраханську області А також Калмикію)
Підняття рівня Каспію "запре" води Волги (що полегшить кацапам судохідство та землеробство у південному Поволжі Крім того - затопить прибережні землі Казахстану та Азербайджану Нам ця "грусть" з "майже союзниками" потрібна? Тай як фізично це зробить? Адже це - територія Росії
Згоден, це проет типу Нью-Васікі Остапа
БандериБендера. Але чому б і не помріяти. Однаково реалістичніше, ніж колонізація Марса. Зараннє згоден, що це все нереально. Сперачатись не буду.
там ставите наприклад 5 м і дивитесь, що буде залито. Так ми зможемо мати уяву про стан речей ще до висновків експертів.
https://dnister.in.ua/articles/242095/yak-diyati-yakscho-okupanti-pidirvut-kahovsku-gres-yaki-budut-ekologichni-naslidki-cih-dij
Це що, така нова зкріпа?