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Окупанти відкрили шлюзи на Каховській ГЕС і затопили власні позиції. ВIДЕО

Окупанти продовжують ускладнювати ситуацію навколо Каховського водосховища. Загарбники відкрили шлюзи на Каховській ГЕС і затопили власні позиції.

Нове відео із Каховської ГЕС свідчить про продовження неконтрольованого скидання води. Підтоплено узбережжя Нової Каховки та позиції окупантів, інформує Цензор.НЕТ.

На знятому відео видно, що через відкриті та частково зруйновані окупантами шандори Каховської ГЕС неконтрольовано випливають потужні потоки води. Видно також підвищений рівень води у Дніпрі та підтоплене узбережжя у Новій Каховці.

Окрім того, окупаційні телеграм-канали повідомляють про загрозу прориву греблі Каховської ГЕС, публікуючи фото затоплення позицій російських військ.

Окупанти відкрили шлюзи на Каховській ГЕС і затопили власні позиції 01

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Автор: 

ГЕС (209) Нова Каховка (180) підтоплення (196)


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Топ коментарі
+39
А що можна очікувати від дебілів, які свого часу рили окопи в "рудому лісі"?
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16.05.2023 19:15
+20
чего ждали от ******* раССеянскмх чертей? это не люди, а стадо сатаны - КОЗЛИЩА. Прокляты. Геена Огненная ждет андрофагов- березовых обезьян.
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16.05.2023 19:13
+17
їм можна...там одні іхтіандри в окопах..
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16.05.2023 19:11
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16.05.2023 19:07 Відповісти
Навіть я, не житель тих місць, знаю, що лівий берег пологий, а миє Дніпро західну частину - правий берег. Тому правий берег вищий. Кацапам прийшов час помивки? Затопили самі себе.
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16.05.2023 19:09 Відповісти
эффект бера для північної півкулі. сила коріоліса працює ))
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16.05.2023 19:37 Відповісти
Йолопи.
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16.05.2023 19:10 Відповісти
їм можна...там одні іхтіандри в окопах..
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16.05.2023 19:11 Відповісти
чего ждали от ******* раССеянскмх чертей? это не люди, а стадо сатаны - КОЗЛИЩА. Прокляты. Геена Огненная ждет андрофагов- березовых обезьян.
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16.05.2023 19:13 Відповісти
А що можна очікувати від дебілів, які свого часу рили окопи в "рудому лісі"?
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16.05.2023 19:15 Відповісти
Коли вони тільки почали рити окопи вздовж берега, то місцями взялися близько і в них почала збиратися вода)))
Тож зараз не здивований їхнім «пригодам». Прийдеться застосувати секретну зброю - «смекалку»))
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16.05.2023 19:17 Відповісти
чомусь здається що при жесті доброї волі кацапи підірвуть дамбу
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16.05.2023 19:24 Відповісти
Їм ще розбитого корита не вистачає. Тоді б це була ******* казка про золоту рибку.
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16.05.2023 19:26 Відповісти
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16.05.2023 19:28 Відповісти
Я думаю тут важно знать менталитет кассабов. Они руководствуются эмоциями и мифами которые сами придумали. А не здравым смыслом. Вот и тут, я думаю, они просто хотели сделать дерьмо Украине, попортив всё до чего могли дотянуться. А вот "зачем?" - этот вопрос они вероятно не задавали себе.
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16.05.2023 19:34 Відповісти
Зачем они это сделали, понятно. Непонятно пока только, на сколько дней это продлит их пребывание на левом берегу Днепра.
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16.05.2023 19:35 Відповісти
Пропаганда в дії. Насправді все доволі просто. Вмикайте мізки, в кого вони залишились.
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16.05.2023 19:46 Відповісти
Крим без води залишити?
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16.05.2023 20:14 Відповісти
А що - у них щось змінилося у мізках? Досить згадать підрив Дніпрогесу чи дамби Істринського водосховища Вбили своїх людей набагато більше ніж німців!
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16.05.2023 19:48 Відповісти
На жаль тут кацапи нє смогут павтаріть, щоб гарно потопити своїх, як Йоська. Адже цій греблі до Дніпрогесу, як мосьці до слона. От я б хотів, щоб кацапи здуру підірвали ту дамбу зараз, бо думаю, що крім підтоплень впринципі навряд чи получиться катастрофічна шкода з величезною кількістю жертв. Хіба що утопиться якись п'яний кацап здуру. Ну і до Криму і в Крим нам легше буде наступати, коли не буде загрози, що кацапи це зроблять уже у нас за спинами ( я маю на увазі підрив дамби уже під час нашого наступу)
І головна користь - Великий Луг нарешті б знову проявився і за років десять міг би знову забуяти.
А воду на наш Крим можна буде подавати з Дніпрогесу. Думаю, будівництво 150-200 км каналу звідти швидко б окупилося за рахунок отримання майже 2000 квадратних кілометрів цінних земель Великого Лугу і відсутності насосних станцій для підйому води в Крим.
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16.05.2023 21:17 Відповісти
А чим ти будеш охолоджувать реактори ЗАЕС? САме цим нас кацапи зараз і шантажують! Миколаїв навіть не був захоплений - але що таке "солона вода в кранах" - довідався! Тут один "вумнік" мені написав про "організацію судноплавства на Південному Бузі" Я його спитався - чи бачив він його? На тій же Миколаївщині пороги з глибиною в деяких місцях не більше півметра І перепади висот на порогах - до 50 м на 300-400 м протяжності річки Так він запропонував (як і ти) - "пробить канал" Пишу - "Ага! У гранітному масиві! Коли в деяких місцях русло ріки - нижче рівня землі на 150-200 м Південний Буг промивав його три мільйони років а ти хочеш його пробить "вольовим рішенням" за рік-два? "
Каховське водосховище якраз і створювалося як "накопичувальна водойма" для Таврії та Криму - щоб накопичувать її під час весняного водопілля та витрачать рівномірно в літній період
А "насосні станції для підйому води в Крим" знаходяться саме в самому Криму - південніше Джанкоя Без них вода з твого "каналу" просто потече в Сиваш та Чорне море - затопивши Перекопський перешийок!
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17.05.2023 07:59 Відповісти
Щодо насосних станцій біля Джанкоя згоден, протупив, тут нічим бити.
Щодо ЗАЕС десь чув, що то не проблема, бо там є самодостатні охолоджувальні водойми до 8 квадратних кілометрів, вони якраз створені на випадок різкого спаду рівня води з водосховища.
Щодо граніту на жаль теж нічим заперечити. Але, думаю, при потребі, щось там можна було б придумати. Банально - канал-віадук прямо понад самим Дніпром, щоб пройти проблемні кілька кілометрів.
Змогли б цю проблему вирішити - і вода з 60-70 м над рівнем моря пішла б не тільки в готову систему каналів, а й дала змогу зрошувати більш вищі ділянки над Мелітополем.
Ну і, звичайно, щодо накопичення води з весняного водопілля, на жаль, теж важко не погодитись, проблемка.
Проте Великий Луг однаково чомусь манить.
А ще б я зафігачив канал через Манич з Азовського моря прямо на Каспій, щоб вода самоплином ішла туди, що б дало можливість хоч трохи підняти рівень моря. Ну то совсєм другая історія...
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17.05.2023 10:01 Відповісти
"Самодостатні водойми" це як "пляшка-півторачка" бензину в багажнику - до АЗС доїхать можна А далі? Адже відбудова дамби та шлюзів - робота мінімум на півроку! Вони створювалися як аварійні - коли можна аварійно відкрить шлюзи на всьому дніпровському каскаді ГЕС та заповнить швидко Каховське
Вода з Каховського водосховища іде "самопливом" лише тому, що стоїть дамба Тобто рівень води у Дніпрі піднятий штучно Захочуть кацапи "напаскудить" Україні - спустять його Коли на Крим та кримчан їм "насрать" буде
Щодо "Великого Лугу" - якщо запустить після війни масово земснаряди та вибрать той мул що заліг на дні водосховища - то ми отримаємо масу родючого грунту яким можна вкрить всі "Олешківські піски" чи південь Херсонщини і зробить їх "оазою"
А стосовно "Манича" - не сміши людей! Що воно дасть? "Каспій витягнутий із півночі на південь майже на 1200 км, середня ширина 320 км, довжина берегової лінії близько 7 тис. км. Площа близько 371 тис. км²; рівень на 28,5 м нижчий за рівень Світового океану (1969), максимальна глибина 1025 м, солоність 1,15 %."
Звідки й куди ти збираєшся воду лить? Азовське море з"єднане через Чорне зі світовим океаном! (зараз рівень води в Каспії ще нижчий - бо півстоліття вода з Волги активно зрошує Волгоградську Саратовську та Астраханську області А також Калмикію)
Підняття рівня Каспію "запре" води Волги (що полегшить кацапам судохідство та землеробство у південному Поволжі Крім того - затопить прибережні землі Казахстану та Азербайджану Нам ця "грусть" з "майже союзниками" потрібна? Тай як фізично це зробить? Адже це - територія Росії
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17.05.2023 11:03 Відповісти
Манич міг би стати чимось на кшталт Дарданели-Босфор. Казахстан зміг би мати вихід в Чорне море а ми в Каспійське. Танкери з нафтою газом напряму до нас, наше збіжжя - туди. Площу водного дзеркала з близько 371 тис. км² легко можна збільшити наскільки забажаєш, хоча б і до 500 тис. км², причому за рахунок в основному пустель і солончаків, це б збільшило кількість випаровування води, що б призвело в цілому до пом'якшення клімату в тому регіоні, причому, можливо б деякі пустелі перетворилися б на напівпустелі. Азербайджан легко зміг би скористатися досвідом Нідерландів і захистити свої землі дамбами, взамін отримав би вихід в Чорне море. Ну і головне, Кубань - незалежна держава в майбутньому, мала б кордон з Вялікім Войском Донскім саме по цій протоці.
Згоден, це проет типу Нью-Васікі Остапа Бандери Бендера. Але чому б і не помріяти. Однаково реалістичніше, ніж колонізація Марса. Зараннє згоден, що це все нереально. Сперачатись не буду.
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17.05.2023 21:40 Відповісти
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16.05.2023 20:03 Відповісти
Это из серии деды воевали можем повторить. Днепрогэс корда красная армия подорвала то утопили только солдат около десяти тысяч.
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16.05.2023 20:08 Відповісти
Логіка кацапів - давайте знищимо свої позиції самі, щоб українцям не було що захоплювати. Логіка мені подобається. Тільки позиції треба нищити аж до Уралу. Так надійніше. Тоді в українців просто не буде потреби заходити а територію кацапії. 😊
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16.05.2023 20:17 Відповісти
Мені здається, що кацапи спускають воду поступово, щоб на досить довгий час перетворити лівобережну зону на болото, малопрохідне для важкої техніки. Крім того, якщо б ми підірвали плотину, і випустили одночасно велику масу води, це завдало б кацапам значно більшої шкоди, ніж поступове підтоплення, яке відбувається зараз. Але розрахунки можуть зробити лише спеціалісти, яким відомі точні параметри.
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16.05.2023 21:06 Відповісти
а поки рекомендую карту з висотами https://www.floodmap.net/ https://www.floodmap.net/

там ставите наприклад 5 м і дивитесь, що буде залито. Так ми зможемо мати уяву про стан речей ще до висновків експертів.
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16.05.2023 21:23 Відповісти
Складна задача. Зразу ж за греблею одномоментно вода підніметься на 12 м. (згідно розрахунків, результати яких наведені на Вікі в статті про каховську ГЕС), але лише на невеликий час. А для розрахунку наступного режиму в часі даних немає. Дуже складний рельєф, але розтікання піде по великій площі. Катастрофи, я думаю, не буде. Але, з іншого боку, Кримський канал пересохне.
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16.05.2023 21:52 Відповісти
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16.05.2023 21:26 Відповісти
Что ни делает дурак,все он делает не так
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16.05.2023 21:39 Відповісти
Наслідки підриву греблі Каховської ГЕС:

https://dnister.in.ua/articles/242095/yak-diyati-yakscho-okupanti-pidirvut-kahovsku-gres-yaki-budut-ekologichni-naslidki-cih-dij
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16.05.2023 21:56 Відповісти
Нє, ну чому одічалиє не можуть не замахнутися (вкотре вже!!!) на Премію Дарвіна?
Це що, така нова зкріпа?
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18.05.2023 02:46 Відповісти
А для чего войска РФ затапливают собственные позиции?
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06.06.2023 10:56 Відповісти
 
 