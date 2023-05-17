977 дітей зазнали поранень в Україні внаслідок збройної агресії РФ

Станом на ранок 17 травня 2023 року більш ніж 1458 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 481 дитина загинула та понад 977 зазнали поранень різного ступеня тяжкості.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Офіс Генпрокурора України.

Як стало відомо, 16 травня внаслідок обстрілу ворогом с. Молодіжне Херсонської області травмовано троє дітей віком 7, 8 та 10 років.

"Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 459, Харківській - 277, Київській - 128, Херсонській - 100, Запорізькій - 90, Миколаївській - 89, Чернігівській - 70, Дніпропетровській - 70, Луганській – 66", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, ці цифри не остаточні. Триває робота з їхнього встановлення в місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

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