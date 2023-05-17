УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
6190 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України
241 0

977 дітей зазнали поранень в Україні внаслідок збройної агресії РФ

війна,діти

Станом на ранок 17 травня 2023 року більш ніж 1458 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 481 дитина загинула та понад 977 зазнали поранень різного ступеня тяжкості.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Офіс Генпрокурора України.

Як стало відомо, 16 травня внаслідок обстрілу ворогом с. Молодіжне Херсонської області травмовано троє дітей віком 7, 8 та 10 років.

"Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 459, Харківській - 277, Київській - 128, Херсонській - 100, Запорізькій - 90, Миколаївській - 89, Чернігівській - 70, Дніпропетровській - 70, Луганській – 66", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, ці цифри не остаточні. Триває робота з їхнього встановлення в місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Також читайте: 974 дитини зазнали поранень в Україні внаслідок збройної агресії РФ. ІНФОГРАФІКА

Автор: 

діти (5057) Офіс Генпрокурора (3245)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 