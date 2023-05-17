Ворог обстріляв 4 райони Харківщини, у Куп’янську загинув чоловік, - ОВА

Російські окупанти посилюють терористичні атаки на мирне населення області, використовуючи усю наявну зброю - ствольну та реактивну артилерію, міномети, авіацію, безпілотники, ракетне озброєння та стрілецьку зброю.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

За офіційними даними, упродовж останнього місяця ворог понад 140 разів обстрілював Харківщину. В тому числі 24 обстріли - ракетні.

"Цілями російської армії є переважно цивільні об'єкти та мирне населення, що порушує норми міжнародного Гуманітарного права", - йдеться у повідомленні.

Також Синєгубов зазначає, що за минулу добу ворог обстріляв щонайменше 24 населені пункти Харківського, Куп'янського, Чугуївського та Ізюмського районів.

"Авіаударів ворога зазнали Бударки, Вільшана, Кислівка, Котлярівка та Табаївка, під артилерійським та мінометним вогнем були Козача Лопань, Нестерне, Стариця, Дворічанське, Кам'янка, Дворічна, Куп’янськ, Вовчанськ та інші населені пункти", - зауважив Синєгубов.

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Внаслідок обстрілу Куп'янська, на жаль, загинув цивільний чоловік 50 років.

У с. Богуславка Ізюмського району ворожим обстрілом пошкоджено щонайменше 3 приватні житлові будинки, господарчі споруди та об'єкти інфраструктури.

"Минулої доби окупанти знову спробували вести наступ у напрямку Масютівки, але отримали відсіч наших захисників та відступили з втратами", - додає він.

"В області тривають роботи з розмінування. За минулу добу піротехнічні підрозділи ДСНС обстежили майже 8 га території та знешкодили 130 вибухонебезпечних предметів. Попри постійні обстріли продовжуємо відновлювати в області роботу критичної інфраструктури. Усі злочини РФ фіксуються правоохоронними органами", - резюмує очільник регіону.