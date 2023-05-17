Зранку ворог обстріляв дві громади на Сумщині, - ОВА
Прикордоння Сумщини знову під ворожим обстрілом.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Сумської ОВА.
Як зазначається, після 9.00 17 травня росіяни обстріляли дві громади Сумщини - Есманську та Білопільську.
"По території Есманської громади вдарили зі ствольної артилерії - 4 вибухи. Білопільська громада - ворог здійснив 7 прильотів з міномету. Попередньо - без втрат та руйнувань цивільної інфраструктури.
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