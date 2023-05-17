В Україні заміновано 4,5 тис. кілометрів ліній електропередач, - Міненерго

Україні потрібно розмінувати приблизно 700 км територій, прилеглих до енергетичної інфраструктури, та 4 500 км ліній електропередач.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики, передає Цензор.НЕТ.

Під час онлайн-зустрічі Координаційної групи G7+ з надання допомоги енергосектору України заступник міністра енергетики України Ярослав Демченков звернув увагу міжнародних партнерів на проблему розмінування енергетичних об’єктів, що були в окупації, та територій, де велися бої.

"За попередніми даними, нам потрібно розмінувати приблизно 700 км² територій, прилеглих до енергетичної інфраструктури, та 4 500 км ліній електропередачі. Проте, на жаль, ці цифри будуть збільшуватися. Тому один із наших пріоритетів - залучення підтримки міжнародних партнерів у гуманітарному розмінуванні енергетичних об'єктів та прилеглих територій. Важливо відновити пошкоджену інфраструктуру та підготуватися до зими, а це складно без проведення розмінування, аби гарантувати безпеку нашим енергетикам", - наголосив Демченков.

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Крім того, він зазначив, що Україна - одна з найбільш замінованих країн світу. Серед проблемних питань – навчання професійних саперів, недостатня кількість спеціалізованої техніки та машин.

"Після звільнення усіх наших територій, включаючи Донецьку та Луганську області, АР Крим, роботи з розмінування та відновлення буде ще більше. І ми маємо готуватися до цього вже зараз. Крім того, ми прагнемо розвивати офшорну вітрогенерацію, і нам спочатку потрібно провести морське розмінування. Це дуже складний процес, і ми потребуватимемо величезних фінансових ресурсів, залучення найкращих спеціалістів та технологій. У питаннях розмінування ми сподіваємося на допомогу світової спільноти, адже це наш спільний виклик", - розповів Демченков.

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