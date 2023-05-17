Україна просунулася в поверненні $113 млн Жеваго, - ДБР

Україна просунулася в тому, що повернути з рахунків у Швейцарії понад $113 млн, що належать бізнесмену Костянтину Жеваго.

Про це повідомила пресслужба Державного бюро розслідувань, інформує Цензор.НЕТ.

"Компетентні органи Швейцарської Конфедерації повідомили ДБР про те, що сума активів, наявна на заморожених рахунках, перевищує 113 млн доларів США.

Наразі ДБР вживає заходи щодо застосування механізму передачі в АРМА арештованих коштів за сприяння Швейцарської сторони", - йдеться у повідомленні.

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В ДБР нагадали, що кошти були заарештовані Печерським райсудом 26 жовтня 2022 року. Арешт накладено в межах розслідування провадження про підозру в розтраті майна та легалізації злочинних доходів. Йдеться про виведення $113 млн з підконтрольного Жеваго збанкрутілого банку "Фінанси та Кредит".

Нагадаємо, наприкінці вересня 2019 року слідчі ДБР заочно вручили підозру екснардепу Костянтину Жеваго у справі про розтрату 2,5 млрд грн коштів банку "Фінанси та кредит". У липні 2021 року Інтерпол оголосив Жеваго у міжнародний розшук.

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28 грудня 2022 року минулого року за запитом української сторони Жеваго затримали на французькому гірськолижному курорті Куршевель. Тоді суд французького міста Шамбері виніс рішення про екстрадиційний арешт Жеваго, повідомляли у ДБР. Але далі суд звільнив бізнесмена під заставу 1 млн євро, а потім відмовив у його екстрадиції.