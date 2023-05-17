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Новини
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Україна просунулася в поверненні $113 млн Жеваго, - ДБР

жеваго

Україна просунулася в тому, що повернути з рахунків у Швейцарії понад $113 млн, що належать бізнесмену Костянтину Жеваго.

Про це повідомила пресслужба Державного бюро розслідувань, інформує Цензор.НЕТ.

"Компетентні органи Швейцарської Конфедерації повідомили ДБР про те, що сума активів, наявна на заморожених рахунках, перевищує 113 млн доларів США.

Наразі ДБР вживає заходи щодо застосування механізму передачі в АРМА арештованих коштів за сприяння Швейцарської сторони", - йдеться у повідомленні.

Читайте: Голова ВС Князєв отримував кошти за рішення суду на користь олігарха Жеваго, - ЗМІ

В ДБР нагадали, що кошти були заарештовані Печерським райсудом 26 жовтня 2022 року. Арешт накладено в межах розслідування провадження про підозру в розтраті майна та легалізації злочинних доходів. Йдеться про виведення $113 млн з підконтрольного Жеваго збанкрутілого банку "Фінанси та Кредит".

Нагадаємо, наприкінці вересня 2019 року слідчі ДБР заочно вручили підозру екснардепу Костянтину Жеваго у справі про розтрату 2,5 млрд грн коштів банку "Фінанси та кредит". У липні 2021 року Інтерпол оголосив Жеваго у міжнародний розшук.

Також читайте: Відмова в екстрадиції Жеваго: Офіс Генпрокурора чекає повного рішення суду

28 грудня 2022 року минулого року за запитом української сторони Жеваго затримали на французькому гірськолижному курорті Куршевель. Тоді суд французького міста Шамбері виніс рішення про екстрадиційний арешт Жеваго, повідомляли у ДБР. Але далі суд звільнив бізнесмена під заставу 1 млн євро, а потім відмовив у його екстрадиції.

Автор: 

Жеваго Костянтин (393) ДБР (3483)


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Топ коментарі
+4
Воює Єнмак із Жевагою за првласнення активів, навіть Князєвим пожертвували заради цього.
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17.05.2023 11:57
+3
Так, а в чому просування? У тому, що Швейцарія повідомила, що гроші у банку? Так яке це просування? Це так звані правоохоронні органи імітують діяльність.
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17.05.2023 12:03
+2
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17.05.2023 12:49
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Воює Єнмак із Жевагою за првласнення активів, навіть Князєвим пожертвували заради цього.
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17.05.2023 11:57 Відповісти
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17.05.2023 12:49 Відповісти
28 грудня 2022 року минулого року за запитом української сторони https://biz.censor.net/news/3389828/u_kursheveli_zatrymaly_ukrayinskogo_biznesmena_kostyantyna_jevago_dbr_onovleno. Тоді суд французького міста Шамбері , повідомляли у ДБР.
Але далі суд https://biz.censor.net/news/3391467/frantsuzkyyi_sud_vypustyv_milyardera_jevago_pid_zastavu_i_perenis_rozglyad_spravy_pro_ekstradytsiyu, а потім https://biz.censor.net/news/3409024/**********************************************************. Джерело:
Схоже - Жевага заносив не лише Князєву .!! Да здраствуєт французскій суд ! Самий гуманний суд в мірє .
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17.05.2023 11:59 Відповісти
ДБР-це охранка ОП !
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17.05.2023 12:00 Відповісти
В чому і проблема України..замість реальних реформ боротьба за активи. Забрати у одного олігарха та віддати іншому та показати це як боротьбу з корупцією.
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17.05.2023 12:01 Відповісти
Цю Жевагу треба розірвати. Повернути спіздж...і вклади грошей немає, а купляти суддів є. Дуже бозрза почвара. Якщо влада є, то вона так і зробить.
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17.05.2023 12:03 Відповісти
Так, а в чому просування? У тому, що Швейцарія повідомила, що гроші у банку? Так яке це просування? Це так звані правоохоронні органи імітують діяльність.
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17.05.2023 12:03 Відповісти
скільки можна гратися з цими бандитами садити однозначно... майно яке оформлене на підставні фірми конфіскувати...
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17.05.2023 12:04 Відповісти
Не $113 мільйонів, а 110. Три мільйона він вже сплатив у якості хабара Князєву.
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17.05.2023 12:05 Відповісти
З таким просуваням шось конфіскувати 0 цілих хер десятих -- зате всі при ділах --- детективи адвокати журналісти .
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17.05.2023 12:10 Відповісти
Да у всех судей, у которых идут обыски, изъять деньги, вот 110 миллионов и вернутся.
Жеваго не бедный. Те 113 миллионов - это всего лишь его "представительские" расходы.
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17.05.2023 12:33 Відповісти
А,то це у Князєва так називається?
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17.05.2023 13:04 Відповісти
И в желтых окнах засмеются,
Что этих нищих провели...

(А. Блок)
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17.05.2023 15:29 Відповісти
 
 