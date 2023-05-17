У Києві відкриють всі закриті бомбосховища, - КМВА
Всі столичні бомбосховища перевірять, закриті - відкриють після численних скарг киян на неможливість потрапити в укриття.
Про це повідомив очільник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, після останнього ракетної атаки кияни масово скаржилися на неможливість потрапити в укриття - сховища були просто закриті. Таке траплялося в усіх районах столиці.
"В найстисліший термін усі укриття міста Києва мають бути проінспектовані, зафіксовані усі об’єкти, до яких у цивільного населення немає доступу, а балансоутримувачі негайно забезпечать безперешкодний доступ до захисних споруд цивільного захисту. Таких випадків, як закритті укриття, в столиці не має бути. Це неприпустимо", - заявив Попко.
Перевірку бомбосховищ здійснюватимуть співробітники Нацполіції, муніципальної варти та райдержадміністрацій.
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КМДА, как всегда "быстрого" реагирования
Вони були закриті ще 30 років тому.
Прости брехлива міська влада повідомила, що відкрила 4000 з них.
"https://t.me/VA_Kyiv/1723 Про це повідомив очільник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко."
То таких потрібно (вони самі не звідси) до кордону на Сумщину вивозити - і "пшол домой"
Ніззя!
Кличко наш!
Коли краде, вдягає вишиванку!
К - київська
М - мафія
Д - державних
А - аферистів
Данилов! Твой орган отвечает за безопасность на более высоком уровне, чем военные администрации городов. Мы не в феодализме живем, а при государстве!
Это государство должно контролировать каждый город, а не один мер проснулся за 10 лет.
ви там бомби ховатимете?!
УКРИТТЯ, блдь. українською це звучить як УКРИТТЯ!!!!