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Новини
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У Києві відкриють всі закриті бомбосховища, - КМВА

укриття

Всі столичні бомбосховища перевірять, закриті - відкриють після численних скарг киян на неможливість потрапити в укриття.

Про це повідомив очільник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, після останнього ракетної атаки кияни масово скаржилися на неможливість потрапити в укриття - сховища були просто закриті. Таке траплялося в усіх районах столиці.

"В найстисліший термін усі укриття міста Києва мають бути проінспектовані, зафіксовані усі об’єкти, до яких у цивільного населення немає доступу, а балансоутримувачі негайно забезпечать безперешкодний доступ до захисних споруд цивільного захисту. Таких випадків, як закритті укриття, в столиці не має бути. Це неприпустимо", - заявив Попко.

Читайте: З 22 травня в’їзд великогабаритного транспорту до Києва під час повітряної тривоги буде заборонено, - КМДА

Перевірку бомбосховищ здійснюватимуть співробітники Нацполіції, муніципальної варти та райдержадміністрацій.

Автор: 

Київ (19443) Попко Сергій (70) укриття (293) повітряна тривога (912)


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Топ коментарі
+15
А чого так швидко? Можно ще рік-два почекати.....
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17.05.2023 12:37
+4
Ну, і тепер питання: а хто цілий рік чекав?..
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17.05.2023 12:57
+4
Та почекайте трошки, ще не час. Та й відкривати , то тепер треба дозвіл власників , яким було все продано. Особливо в центрі.
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17.05.2023 13:11
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А чого так швидко? Можно ще рік-два почекати.....
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17.05.2023 12:37 Відповісти
А чому закрили, війна вже скінчилась?
КМДА, как всегда "быстрого" реагирования
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17.05.2023 12:40 Відповісти
Що закрили?
Вони були закриті ще 30 років тому.
Прости брехлива міська влада повідомила, що відкрила 4000 з них.
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17.05.2023 13:28 Відповісти
Залишити постійно відкритими? А бомжів і наркоманів звідтіля хто виганятиме?
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17.05.2023 16:51 Відповісти
А призначити відповідальних нє? Мабуть у когось повинні бути ключі
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17.05.2023 17:08 Відповісти
Ви самі згодні бути відовідальним? Кожної повітряної тривоги, вдень чи вночі, кидати все і бігти відкривати укриття?
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17.05.2023 17:40 Відповісти
Бовдуре, до чого тут я, я не працюю ні в КМДА ні в комунальній службі!
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17.05.2023 19:09 Відповісти
Зрозуміло. Все, як завжди. Вимагаємо, щоб все зробив ХТОСЬ. А в обов"язки комунальників, між іншим, відмикати - замикати укриття теж не входить. То хто буде? І хто оплачуватиме? І скільки?
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17.05.2023 19:23 Відповісти
Тоді, мабуть ти або Віталік!
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17.05.2023 19:33 Відповісти
Прокинувся. Мабуть, відволікли від ввжливих справ на кшталт деребану гуманітарки.
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17.05.2023 12:43 Відповісти
Взагалі то керування більшістю питань, у тому числі розподілу "гуманітарки" зараз покладено на Військову адміністрацію призначену на Банковій ОПой ЗЕзидента, то якщо цю допомогу розкрадають, то це можуть ЛИШЕ призначенці Зеленьського та Єрмака. ТОЖ ЗВЕРТАЙСЯ З ЦЬОГО ПИТАННЯ ДО СВОЇХ ПАНІВ "Trevo Trow"!
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17.05.2023 13:50 Відповісти
Тебе твої пани з Банкової читати не навчили?
"https://t.me/VA_Kyiv/1723 Про це повідомив очільник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко."
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17.05.2023 14:05 Відповісти
В багатьох сховищах кажуть ви не звідси, ідіть у своє бомбосховище.
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17.05.2023 12:44 Відповісти
Серйозно?
То таких потрібно (вони самі не звідси) до кордону на Сумщину вивозити - і "пшол домой"
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17.05.2023 13:02 Відповісти
"5 копійок" несе таку )(уйню у яку можуть повірити лише остолопи, бо ТАМ прописки не перевіряють НІКОЛИ, і НІКОЛИ й НІКОГО не завертають на двір!!! Це ж треба бути таким брехлом!!!
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17.05.2023 13:53 Відповісти
Дивно, що ще не ввели прописку у сховищах. Типу, підходиш, перевіряють паспорт, й якщо ти не прописаний у цьому сховищі - виштовхують на вулицю.
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17.05.2023 13:03 Відповісти
Мій сусід ходив у сховище школи неподалік. Йому так і сказали ідіть у своє сховище.
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17.05.2023 13:28 Відповісти
"5 копійок" БРЕШЕ, а тупі йому вірять!!!
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17.05.2023 13:54 Відповісти
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17.05.2023 13:57 Відповісти
Біжі, мерщій блокуй ментівські веб-камери по Києву, поки всю ППО не спалили.
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17.05.2023 12:46 Відповісти
всі ті сховища, це як звичайно підвали багатоповерхівок, залитих каналізацією ?
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17.05.2023 12:48 Відповісти
Вони, тут було написано "Укриття"
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17.05.2023 13:08 Відповісти
Не прошло и 10 лет войны...
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17.05.2023 12:49 Відповісти
дивно, що їх закрили, з якої нагоди?
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17.05.2023 12:50 Відповісти
рівень управління рівняється нолю а то і нище нуля тотальні дебіли від самого бо не втік до начальника жека
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17.05.2023 12:56 Відповісти
Ну, і тепер питання: а хто цілий рік чекав?..
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17.05.2023 12:57 Відповісти
Як можна під час війни тримати закритими сховища??? КМДА з Кличком - совок й взагалі дніщє!
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17.05.2023 13:01 Відповісти
Думаю, ще один такий пост і тебе забанять!
Ніззя!
Кличко наш!
Коли краде, вдягає вишиванку!
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17.05.2023 13:31 Відповісти
вся суть КМВА и КМДА
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17.05.2023 13:05 Відповісти
Як кажуть у Києві

К - київська
М - мафія
Д - державних
А - аферистів
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17.05.2023 14:39 Відповісти
Дело не в одном Киеве, а в целом по Украине!
Данилов! Твой орган отвечает за безопасность на более высоком уровне, чем военные администрации городов. Мы не в феодализме живем, а при государстве!
Это государство должно контролировать каждый город, а не один мер проснулся за 10 лет.
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17.05.2023 13:08 Відповісти
Та почекайте трошки, ще не час. Та й відкривати , то тепер треба дозвіл власників , яким було все продано. Особливо в центрі.
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17.05.2023 13:11 Відповісти
Якщо чесно, то вони не мали закриватись, якщо є хоч більша від нуля вірогідність, що хтось постраждає....
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17.05.2023 13:23 Відповісти
Ішов пятнадцятий місяць війни.Столична влада зробила гучну заяву. щоб списати ще грошей з бюджету.
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17.05.2023 13:23 Відповісти
а коли їх встигли зачинити? у декого війна вже всьо?
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17.05.2023 13:24 Відповісти
ага, внезапно...
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17.05.2023 13:46 Відповісти
Блд - не пройшло і року війни. Браво зелені, правільной дорогой ідьйотє.
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17.05.2023 13:31 Відповісти
*****, які БОМБОСХОВИЩА???

ви там бомби ховатимете?!

УКРИТТЯ, блдь. українською це звучить як УКРИТТЯ!!!!
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17.05.2023 13:53 Відповісти
Це в нормальних людей укриття. У чемпіонів по боксу - бомбосховища!
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17.05.2023 14:10 Відповісти
От создателя, зимой неожиданно выпал снег
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17.05.2023 14:46 Відповісти
якого *** вони взагалі закриті під час війни?
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17.05.2023 15:37 Відповісти
А вони взагалі є ,бо на Троєщині їх не існує в природі ,
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17.05.2023 17:22 Відповісти
 
 