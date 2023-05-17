У Києві відкриють всі закриті бомбосховища, - КМВА

Всі столичні бомбосховища перевірять, закриті - відкриють після численних скарг киян на неможливість потрапити в укриття.

Про це повідомив очільник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, після останнього ракетної атаки кияни масово скаржилися на неможливість потрапити в укриття - сховища були просто закриті. Таке траплялося в усіх районах столиці.

"В найстисліший термін усі укриття міста Києва мають бути проінспектовані, зафіксовані усі об’єкти, до яких у цивільного населення немає доступу, а балансоутримувачі негайно забезпечать безперешкодний доступ до захисних споруд цивільного захисту. Таких випадків, як закритті укриття, в столиці не має бути. Це неприпустимо", - заявив Попко.

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Перевірку бомбосховищ здійснюватимуть співробітники Нацполіції, муніципальної варти та райдержадміністрацій.