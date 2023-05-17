У Херсоні прогриміли потужні вибухи, - місцевий телеграм-канал
Вдень 17 травня у Херсоні було чутно потужні вибухи.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на місцевий телеграм-канал.
Повідомляють, що після обстрілу почалась сильна пожежа.
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Коли Херсон звільнили, його одразу почали розносити.
Але місцева вата свято вірує в те, що по ним стріляють "украінскіє фашісти".
Такі тушки русні у себе не потрібні.