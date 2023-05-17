У Херсоні прогриміли потужні вибухи, - місцевий телеграм-канал

Вдень 17 травня у Херсоні було чутно потужні вибухи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на місцевий телеграм-канал.

Повідомляють, що після обстрілу почалась сильна пожежа.

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