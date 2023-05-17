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У Херсоні прогриміли потужні вибухи, - місцевий телеграм-канал

херсон,херсонщина,острови

Вдень 17 травня у Херсоні було чутно потужні вибухи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на місцевий телеграм-канал

Повідомляють, що після обстрілу почалась сильна пожежа.

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Автор: 

вибух (4444) Херсон (3344)


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Коли Херсон звільняли, таких обстрілів і руйнувань не було.
Коли Херсон звільнили, його одразу почали розносити.
Але місцева вата свято вірує в те, що по ним стріляють "украінскіє фашісти".
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17.05.2023 13:58 Відповісти
Коли звільняли москалі тікали аж лапті губили. Тепер очухались.
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17.05.2023 14:02 Відповісти
Коли місто захопили людожери весь Херсон вийшов на протести с Українськими прапорами і лице ворогу, викрикували щоб ті йшли геть!Не треба тут розказувати про проросійський Херсон!Ту горстку зрадників кацапи забрали с собою коли тікали!
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17.05.2023 14:04 Відповісти
Декого залишили.

Такі тушки русні у себе не потрібні.
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17.05.2023 14:20 Відповісти
І що тепер?Я не розумію до чого ви ведете?Що в Херсоні багато зрадників?Чи що там проросійське населення?Мабуть святі тільки у Львові?Чи звідки ви там.
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17.05.2023 16:32 Відповісти
Вата є всюди, навіть у Швейцарії, Ліхтенштейні та Ісландії знайдуться прихильники узького міра.
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17.05.2023 16:34 Відповісти
В Херсоні є зрадники. І є патріоти.
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17.05.2023 19:06 Відповісти
 
 