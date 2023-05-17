Колишнього першого віцепрем’єра Клюєва заочно заарештували за підозрою в розтраті коштів

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою підозрюваному в організації заволодіння та розтраті коштів колишньому першому віцепрем’єр-міністру Андрію Клюєву.

Про це повідомили в Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі, інформує Цензор.НЕТ.

"Слідчий суддя ВАКС за клопотанням детективів НАБУ, погодженим прокурором САП, обрав запобіжний захід колишньому Першому віце-прем’єр-міністру України, підозрюваному в організації заволодіння та розтраті бюджетних коштів на користь підконтрольного підприємства та підприємств підконтрольних колишньому Прем’єр-міністру України на загальну суму більше 195 млн грн, що передбачалися на фінансування інноваційних та інвестиційних проектів у реальному секторі економіки (ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191КК України)", - йдеться у повідомленні.

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В САП нагадали, що у справі завершено досудове розслідуванні, і її матеріали відкриті стороні захисту для ознайомлення.

САП не називає прізвище Клюєва. Але джерела Української правди в правоохоронних органах підтвердили, що йдеться саме про нього.

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Нагадаємо, на початку 2000-х Андрій Клюєв був спершу заступником голови, а згодом - секретарем Партії регіонів. Тричі проходив до парламенту, два рази - за списком ПР. Клюєв був першим віцепрем’єром Кабінету міністрів Миколи Азарова у 2010-12 роках.

Був секретарем РНБО, головою АП часів Януковича.

Після секретарювання в РНБО у 2014 Клюєв став головою АП, утім пробув на посаді всього місяць. 25 лютого подав у відставку, а вже 28 - зник і опинився в розшуку СБУ, де перебуває й досі.