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Новини
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Колишнього першого віцепрем’єра Клюєва заочно заарештували за підозрою в розтраті коштів

клюев

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою підозрюваному в організації заволодіння та розтраті коштів колишньому першому віцепрем’єр-міністру Андрію Клюєву.

Про це повідомили в Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі, інформує Цензор.НЕТ.

"Слідчий суддя ВАКС за клопотанням детективів НАБУ, погодженим прокурором САП, обрав запобіжний захід колишньому Першому віце-прем’єр-міністру України, підозрюваному в організації заволодіння та розтраті бюджетних коштів на користь підконтрольного підприємства та підприємств підконтрольних колишньому Прем’єр-міністру України на загальну суму більше 195 млн грн, що передбачалися на фінансування інноваційних та інвестиційних проектів у реальному секторі економіки (ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191КК України)", - йдеться у повідомленні.

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В САП нагадали, що у справі завершено досудове розслідуванні, і її матеріали відкриті стороні захисту для ознайомлення.

САП не називає прізвище Клюєва. Але джерела Української правди в правоохоронних органах підтвердили, що йдеться саме про нього.

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Нагадаємо, на початку 2000-х Андрій Клюєв був спершу заступником голови, а згодом - секретарем Партії регіонів. Тричі проходив до парламенту, два рази - за списком ПР. Клюєв був першим віцепрем’єром Кабінету міністрів Миколи Азарова у 2010-12 роках.

Був секретарем РНБО, головою АП часів Януковича.

Після секретарювання в РНБО у 2014 Клюєв став головою АП, утім пробув на посаді всього місяць. 25 лютого подав у відставку, а вже 28 - зник і опинився в розшуку СБУ, де перебуває й досі.

Автор: 

арешт (2521) Клюєв Андрій (145) САП (2215) Антикорупційний суд ВАКС (1950)


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Топ коментарі
+3
фірташ та клюев тепер пперсони нон бакс. Не 95 оман треба
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17.05.2023 14:54
+3
суму більше 195 млн грн, тоді це було 24,5 млн баксів, а зараз повинно бути не 195 лімонів, а всі 950 лімонів грн. ПоШті лярд!
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17.05.2023 14:55
+3
и 100 лет не прошло
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17.05.2023 15:03
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Каролино - бугаз Одесской области , люди уже неделю без воды , деньги разварованны , ситуация критическая !!!!!!! народ готов на самосуд и никому до этого нет дела .
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17.05.2023 14:53 Відповісти
Кто деньги разваравал? И откуда? А кого самосудить собрались? Неужели кацапов,которые их обстреливают?
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17.05.2023 15:00 Відповісти
пишут что голову сельрады , он ни чего ни делает , угрожает расправой недовольным , говорит что бы воду из лимана черпали ................денег на ремонт нет и тд .
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17.05.2023 15:49 Відповісти
Ну пусть вешают. Они же его выбрали главой.
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17.05.2023 15:57 Відповісти
ТАМ НИ КТО НИ КОГО НЕ ВЫБИРАЛ , приехали дяди и посадили идиота который нихера не понимает и не знает , там насрать на людей , там главное землю деребанить.
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17.05.2023 17:42 Відповісти
фірташ та клюев тепер пперсони нон бакс. Не 95 оман треба
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17.05.2023 14:54 Відповісти
суму більше 195 млн грн, тоді це було 24,5 млн баксів, а зараз повинно бути не 195 лімонів, а всі 950 лімонів грн. ПоШті лярд!
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17.05.2023 14:55 Відповісти
Та йому покуй. Він вже в Ізраїлі. Чи на Мадагаскарі.
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17.05.2023 14:56 Відповісти
и 100 лет не прошло
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17.05.2023 15:03 Відповісти
Ключове тут ЗАОЧНО. Де баканов ??? і хто наразі ( на жаль ) може до влади ставитися, як до не корупціонерів, не хабарників, не казнокрадів та не колаборантів.... і таке інше.
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17.05.2023 15:08 Відповісти
рішуче ловити жирних синиць у небі, коли журавлі по Банковій вештаються цілими загонами кротів - це так по-гейські, тобто по-печерноправосудськи
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17.05.2023 15:09 Відповісти
Когда-то А. Богдан рассказывал об этом персонаже. Интересные факты из его той жизни, с кем связан был работой и не только. Думаю некоторым не зотелось бы, чтобы он сам это поведал).
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17.05.2023 15:19 Відповісти
Заарештували заочно - "це круто". А от очно можете йому дупу підтерти цією вашою писулькою.
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17.05.2023 15:19 Відповісти
І розстріляти
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17.05.2023 16:47 Відповісти
У нас Яник уже 5 років заочно сидить, ще трохи і вийде по удз.
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17.05.2023 16:49 Відповісти
 
 