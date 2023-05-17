УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5967 відвідувачів онлайн
Новини
5 162 60

Прем’єр Грузії Гарібашвілі: Ми робимо все заради миру в Україні

гарібашвілі

Прем’єр-міністр Грузії, яка відмовилась запроваджувати санкції проти Росії у зв’язку з повномасштабним вторгненням до України, заявив, що його країна робить все заради збереження миру.

Про це Іраклій Гарібашвілі заявив на саміті Ради Європи в Рейк’явіку, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

Під час свого виступу Гарібашвілі сказав, що російська агресія проти України змушує Європу проходити через один із найскладніших періодів.

"Грузія твердо підтримує суверенітет і територіальну цілісність України, маючи власний досвід російської агресії у 2008 році, коли у нас була повномасштабна війна з Росією. Наша країна сильно страждала у цій війні, 20% нашої території досі окуповані", - сказав Гарібашвілі.

Читайте: Прем’єр Грузії Гарібашвілі: Ми співчуваємо Україні, але якщо там війна - нам теж треба в це втягнутися?

Він додав, що у зв’язку з власним досвідом грузини дуже добре знають ціну війни та ціну миру. Гарібашвілі згадав, що Грузія з часу здобуття незалежності пережила кілька воєн на своїй території, і тому зараз робить все заради збереження миру.

"Ми свідомі того, що приносить війна, і ми робимо все заради миру… Очевидно, що сьогодні глобальний порядок змінюється, світ ніколи не буде таким, як раніше, і ніхто не зможе вийти з цієї складної ситуації самостійно. Тож нам потрібна єдність і світова консолідація для нового і справедливого порядку", - сказав Гарібашвілі.

Також читайте: Не час посилювати співпрацю з Москвою, - Держдеп про відновлення авіарейсів РФ до Грузії

Заява Гарібашвілі прозвучала на тлі рішення влади Грузії видати дозволи на відновлення прямих авіарейсів з Росією. Це відбувається у той час, як країни Заходи закрили своє небо для російських авіакомпаній.

Автор: 

Грузія (1844) Гарібашвілі Іраклій (37)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+35
Гарібашвілі - позор грузинського народу
показати весь коментар
17.05.2023 16:07
+31
Йдіть нах#й заради миру. Забули вже 2008 рік?
показати весь коментар
17.05.2023 16:08
+27
таак, авіасполучення з мордоро це заради України
показати весь коментар
17.05.2023 16:08
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Гарібашвілі - позор грузинського народу
показати весь коментар
17.05.2023 16:07 Відповісти
таак, авіасполучення з мордоро це заради України
показати весь коментар
17.05.2023 16:08 Відповісти
Піздун твоя фамілія
показати весь коментар
17.05.2023 16:08 Відповісти
Йдіть нах#й заради миру. Забули вже 2008 рік?
показати весь коментар
17.05.2023 16:08 Відповісти
західні імперіалісти напали на грузію, а параша допомогає їй захиститись від нападу.
показати весь коментар
17.05.2023 16:08 Відповісти
Роби роби, недолугий! Вже забув як вас кацапи обзивали гризунами! як вбивали матерів та дітей!?

Наші дічата-відьми тобі теж зроблять. Так пороблять що під себе будеш ходити.
показати весь коментар
17.05.2023 16:09 Відповісти
і що конкретно?

допомагає росіянам обоходити санкціi? 🤓
показати весь коментар
17.05.2023 16:09 Відповісти
санкции они обходили и без Грузии
показати весь коментар
17.05.2023 18:15 Відповісти
а шо саме сказав?
показати весь коментар
17.05.2023 16:10 Відповісти
иуда
показати весь коментар
17.05.2023 16:10 Відповісти
Помагають всім чим можуть -- даже останю сорочку ладні зняти .
показати весь коментар
17.05.2023 16:10 Відповісти
показати весь коментар
17.05.2023 16:11 Відповісти
Авжеж , навіть повітряний міст відкрили. Як це ще Зурабішвілі на "параді" не брала участь . Була би як квітка серед тих пердунів "вічних презіків"
показати весь коментар
17.05.2023 16:11 Відповісти
"Ми свідомі того, що приносить війна, і ми робимо все заради миру… Очевидно, що сьогодні глобальний порядок змінюється, світ ніколи не буде таким, як раніше, і ніхто не зможе вийти з цієї складної ситуації самостійно. Тож нам потрібна єдність і світова консолідація для нового і справедливого порядку", - сказав Гарібашвілі.

Фсмысле????
показати весь коментар
17.05.2023 16:15 Відповісти
Фсмысле он нетрадиционной ориентации
показати весь коментар
17.05.2023 16:18 Відповісти
я про новый спаведливый порядок. ето што такое?
показати весь коментар
17.05.2023 16:19 Відповісти
новьій справєдлівьій - цитата кураторів від пу;
світова консолідація - бла-бла для решти.
показати весь коментар
17.05.2023 16:26 Відповісти
руський мир, штоле?
показати весь коментар
17.05.2023 16:30 Відповісти
Шо не ясно? "Праклятиє западниє імпєріалісти нападают на харошуйу і нікаму нє жєлающюйу зла расєйушку-матушку"...
показати весь коментар
17.05.2023 16:29 Відповісти
Фсмьіслах
показати весь коментар
17.05.2023 16:24 Відповісти
обрубайте грызунам концы ,они потеряют больше чем получат от Немытой
показати весь коментар
17.05.2023 16:16 Відповісти
Так літаками на мацкву ДРГ будуть відправляти?
показати весь коментар
17.05.2023 16:19 Відповісти
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2023/05/17/7402627/ Британия предлагает помощь странам, которые готовы поставить Украине истребители - министр
показати весь коментар
17.05.2023 16:20 Відповісти
думаю,наприкінці повноі поразки в Украіні,раша поглине Грузію,окупує за 3дні
показати весь коментар
17.05.2023 16:21 Відповісти
Години.
показати весь коментар
17.05.2023 16:24 Відповісти
нам піх@й.
показати весь коментар
17.05.2023 16:24 Відповісти
А навіщо, якщо там є проросійська влада?
показати весь коментар
17.05.2023 16:28 Відповісти
Грузини хоч і терплять поки що цю "грузинпутінську мрію" за бабло, але вони не білоруси, коли шо.
показати весь коментар
17.05.2023 16:30 Відповісти
https://korrespondent.net/world/russia/4590295-samolety-v-rf-vypolnyly-2000-reisov-s-yznoshennymy-zapchastiamy Самолеты в РФ выполнили 2000 рейсов с изношенными запчастями
показати весь коментар
17.05.2023 16:22 Відповісти
Гарибашвили рашка шпили-вили
показати весь коментар
17.05.2023 16:22 Відповісти
ну що ж,все закономірно,Саакашвілі їм був поганий,стільки зробив для Грузії,я навіть радів за грузинів,зато зараз,керівництво Грузії,вже набагато глибше язика засунуло путлеру,шкода,але це їх вибір "миротворці",московія вбивала грузинів нищивши будинки,відтяпала частину території,а вони обрали ставленика московії у премьєри...
показати весь коментар
17.05.2023 16:27 Відповісти
Що в Грузії, що в Україні працює мафіозна система промивалова мізків та фактичного маніпулювання населенням, яка забезпечує обрання потрібної їй влади. Але сподіваюсь, гарячі грузини незабаром нарешті прокинуться.
показати весь коментар
17.05.2023 16:37 Відповісти
Наша країна сильно страждала у цій війні, 20% нашої території досі окуповані" ---- ТОМУ МИ ВИРІШИЛИ ВІДКРИТИ ПОВІТРЯНЕ СПОЛУЧЕННЯ З рашкою, клоуни блін
показати весь коментар
17.05.2023 16:32 Відповісти
идите с орбаном друг другу жопы подолбите; не отсвечивайте, и без вас тошно
показати весь коментар
17.05.2023 16:33 Відповісти
Керівництво Грузії потака агресору. Якщо Ердоган виграє, тоді
Аджарія поіде до Туреччині, вони ж брати по вірі- мусульмани.
А після них і горськи євреї побажають до Ізраілю. Що тоді
залишиться онукам Джугашвілі. ?
показати весь коментар
17.05.2023 16:35 Відповісти
Хорошо говорят многие руководители стран бывшего совка , а самом деле помогают агрессору. Цивилизованным странам давно пора наложить санкции на этих руководителей. Фактов помощи агрессору достаточно. После победы Украины сделать расследование и судить этих помощников агрессора. Все будет УКРАИНА! СЛАВА УКРАИНЕ!
показати весь коментар
17.05.2023 16:39 Відповісти
а зачем вы таких руководителей выбираете?
показати весь коментар
17.05.2023 17:52 Відповісти
Без цієї шльондри зрозуміло, що вони за мир, свинопси також за мир, тільки усі ці довбой.., вибачте, рюзьге, зі своїми коханками, за "свинопсиний мир"!
************* гарібашвілі, скільки карбованців ти коштуєш? Нова кадирка знайшлася, зі сворою свинопсів...
показати весь коментар
17.05.2023 16:40 Відповісти
- Уйди Птибурдуков, уйди, тебя я ненавижу, - продолжал Васисуалий Лоханкин, раскачиваясь, как старый еврей на молитве, - ты гнида жалкая и мерзкая притом! Не инженер ты - хам, мерзавец, сволочь, ползучий гад и сутенер притом!
показати весь коментар
17.05.2023 16:40 Відповісти
гарибашвілі - мокшанська ************ з грузинским прізвищем. гидота окацаплена
показати весь коментар
17.05.2023 16:41 Відповісти
Опущенные со временем привыкают к своей печальной доле и получают от этого кайф. Так и здесь- раша забрала 20% территории , погибли молодые ребята , защищавшие страну, из Тбилиси видна база раши- но рабам нравиться, они выдумывают всякую @уйню об изменившемся порядке в мире , уважении принципов. Ну все - хана, опущенный он опущенный , этим все сказано. Грузинам хочется быть республикой в составе раши и одновременно в Европе. Так не бывает ( там своего гавна хватает - республик раши).
показати весь коментар
17.05.2023 16:44 Відповісти
грузінський ублюдок який за срані рублики продав себе і Грузінський народ.Кацо а не пора йому вже ножічком горлишко пощікотати,вспомніть свою билую історію.
показати весь коментар
17.05.2023 16:48 Відповісти
Навіть сраку пуйлу вилизуєте?
показати весь коментар
17.05.2023 16:53 Відповісти
У этого долбойоба 20% территории забрали рашисты ,а он их целует в жопу .
показати весь коментар
17.05.2023 16:57 Відповісти
Ну не просто ж так целует , а за несколько лари чаевых. А если без шуток то грузины очень разочаровали. Деньги любят все , но есть же какие то понятия чести, гордости, справедливости.
показати весь коментар
17.05.2023 17:39 Відповісти
МУДАК.
показати весь коментар
17.05.2023 16:59 Відповісти
Тобто, заради '"новаво і справєдліваво міравово парядка" кожна з "рєспублік бившаво сссра далжна атдать расіі столько тєріторіі, сколько расія пажелаєт". Це для початку. Потім це ж саме мають зробити "страни бившево соцЛагеря"...
показати весь коментар
17.05.2023 17:06 Відповісти
Дешева промосковська шавка пробує обманути тих, хто давно дав йому зрозуміти, що уряд Грузіїї - *******.
показати весь коментар
17.05.2023 17:07 Відповісти
кончений...
показати весь коментар
17.05.2023 17:20 Відповісти
Та ну їх н......р, поїде до "лідерів" Берегів слонової кістки, буде шпарити за здравіє х.... та лаптестану. Друзяки ********. А ЧОМУ - БО ГАЗ БЕЗПЛАТНО. Можна крупно наваритись
показати весь коментар
17.05.2023 17:48 Відповісти
Без використання ненормативної лексики коментувати висери цього блазня немає ніякої можливості.
показати весь коментар
17.05.2023 18:03 Відповісти
все думаю, как это поможет
показати весь коментар
17.05.2023 18:20 Відповісти
Циничный лживый ***** - помогая кацапам обходить санкции оно, оказывается, "делает все ради мира" и "поддерживает Украину".
показати весь коментар
17.05.2023 19:05 Відповісти
Влада Грузії така ж миролюбива, як і ******-мад'яри!
показати весь коментар
17.05.2023 19:13 Відповісти
Усі грузини,які роблять усе заради миру в Україні і у Грузії, знаходяться зараз в Україні. Усі інші розчинилися під дією помийної кислоти,витікаючої з відра під назвою РФ.
показати весь коментар
17.05.2023 19:40 Відповісти
Мені одному його рожа здається дещо чи то даунською чи людини зі слабким інтелектом?
показати весь коментар
17.05.2023 19:52 Відповісти
Верните ЗРК "Буки" , которые Украина дала им защищаться, когда РФ напала, а теперь они украли их в тот момент когда Украине самой они нужны и подавитесь своим баблом которое зарабатывают вместе с РФ. Каладзе - ху-ло.
показати весь коментар
17.05.2023 20:56 Відповісти
Цю владу вибрали люди і грузини теж винні несуть відповідальність
показати весь коментар
19.05.2023 23:24 Відповісти
 
 