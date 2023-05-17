Прем’єр Грузії Гарібашвілі: Ми робимо все заради миру в Україні
Прем’єр-міністр Грузії, яка відмовилась запроваджувати санкції проти Росії у зв’язку з повномасштабним вторгненням до України, заявив, що його країна робить все заради збереження миру.
Про це Іраклій Гарібашвілі заявив на саміті Ради Європи в Рейк’явіку, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.
Під час свого виступу Гарібашвілі сказав, що російська агресія проти України змушує Європу проходити через один із найскладніших періодів.
"Грузія твердо підтримує суверенітет і територіальну цілісність України, маючи власний досвід російської агресії у 2008 році, коли у нас була повномасштабна війна з Росією. Наша країна сильно страждала у цій війні, 20% нашої території досі окуповані", - сказав Гарібашвілі.
Він додав, що у зв’язку з власним досвідом грузини дуже добре знають ціну війни та ціну миру. Гарібашвілі згадав, що Грузія з часу здобуття незалежності пережила кілька воєн на своїй території, і тому зараз робить все заради збереження миру.
"Ми свідомі того, що приносить війна, і ми робимо все заради миру… Очевидно, що сьогодні глобальний порядок змінюється, світ ніколи не буде таким, як раніше, і ніхто не зможе вийти з цієї складної ситуації самостійно. Тож нам потрібна єдність і світова консолідація для нового і справедливого порядку", - сказав Гарібашвілі.
Заява Гарібашвілі прозвучала на тлі рішення влади Грузії видати дозволи на відновлення прямих авіарейсів з Росією. Це відбувається у той час, як країни Заходи закрили своє небо для російських авіакомпаній.
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Наші дічата-відьми тобі теж зроблять. Так пороблять що під себе будеш ходити.
допомагає росіянам обоходити санкціi? 🤓
Фсмысле????
світова консолідація - бла-бла для решти.
грузинпутінську мрію" за бабло, але вони не білоруси, коли шо.
Аджарія поіде до Туреччині, вони ж брати по вірі- мусульмани.
А після них і горськи євреї побажають до Ізраілю. Що тоді
залишиться онукам Джугашвілі. ?
************* гарібашвілі, скільки карбованців ти коштуєш? Нова кадирка знайшлася, зі сворою свинопсів...