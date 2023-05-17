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Новини
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Естонія підтримує вступ України до НАТО, - ухвалена парламентом заява

нато

Парламент Естонії на засіданні в середу ухвалив заяву на підтримку вступу України до НАТО, за це проголосували 92 депутати зі 101.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Разом з іншими балтійськими державами Естонія завжди підтримувала вступ України до НАТО і вважає за необхідне запланувати конкретні кроки з приєднання країни до альянсу під час саміту НАТО, що відбудеться у Вільнюсі 11-12 липня", - йдеться в заяві.

Згідно з документом, вступ України до НАТО - єдиний шлях до гарантування заснованого на правилах стійкого миру і безпеки демократичних європейських держав.

Парламент Естонії заявив про необхідність сформулювати на саміті у Вільнюсі конкретні заходи для швидкої інтеграції України в НАТО і передати Києву запрошення про приєднання до альянсу.

Також читайте: Україна може отримати запрошення до НАТО із датами. Але не у Вільнюсі в липні, а у Вашингтоні в 2024 році, - "слуга народу" Чернєв

Автор: 

НАТО (6436) членство в НАТО (1720) Естонія (1609)


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Топ коментарі
+10
Якось так склалось що Балтійські країни вкусили за свого часу кацапського гівна. І розуміють що таке ж той "Мордор".
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17.05.2023 16:12
+9
Дякуємо!
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17.05.2023 16:08
+9
Країни Балтії то є ЛЮДИ !!!
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17.05.2023 16:10
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Дякуємо!
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17.05.2023 16:08 Відповісти
Країни Балтії то є ЛЮДИ !!!
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17.05.2023 16:10 Відповісти
Якось так склалось що Балтійські країни вкусили за свого часу кацапського гівна. І розуміють що таке ж той "Мордор".
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17.05.2023 16:12 Відповісти
100% svami soglasen, mi pomnim vsjo zlo chto zdelali rosijani..., pritom dosixpor unas problemi ostatkami roSSijskix okupantov.
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17.05.2023 16:28 Відповісти
Більше брати.
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17.05.2023 16:13 Відповісти
разом роздавимо російськe 💩
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17.05.2023 16:14 Відповісти
Elagu Eesti! 🇪🇪
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17.05.2023 16:16 Відповісти
Естонія підтримує вступ України до НАТО, - ухвалена парламентом заява Прийняття України в НАТО залежить від ОРБАНА - адвоката Путіна.

Весь условный запад мысленно аплодирует Орбану...

Країни прибалтії, всі інші країни т.зв. Варшавського договору, Фінляндія і напевно Швеція відчули ЩО ТАКЕ дружити з СССР/Росією...

Однак залишилася агентура КГБ-КПРС...

Подібні шрьодермеркельорбани ще мають вплив...

Боягузлива і продажна Європа-путана їх і використовує для прикриття КОНСЕНСУСОМ: мовляв, ми всі за, але...
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17.05.2023 17:53 Відповісти
Остальные 9ть - руснявые вылупки.
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17.05.2023 18:33 Відповісти
Ні. Проект заяві був подан колективно 95 депутатами від усіх політичних партій, прийняли одноголосно, 9 депутатів не були присутні.
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18.05.2023 11:44 Відповісти
цих 9 депутатів треба ***** відправити
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17.05.2023 18:44 Відповісти
Ні. Проект заяві був подан колективно 95 депутатами від усіх політичних партій, прийняли одноголосно, 9 депутатів не були присутні.
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18.05.2023 11:49 Відповісти
 
 