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Новини Війна
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Велика Британія може допомогти країнам, які готові поставити Україні винищувачі, - Воллес

бен,уоллес,воллес

Велика Британія може підтримати українських військових, надавши допомогу іншим країнам, які бажають постачати винищувачі та іншу військову техніку в Україну.

Про це повідомив міністр оборони Бен Воллес, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

"Те, що ми можемо зробити, очевидно, - це тренування і підтримка, знову ж таки, в певних межах, тому що у нас немає пілотів F16", - сказав Воллес на пресконференції в Берліні зі своїм німецьким колегою, відповідаючи на питання про міжнародні плани щодо відправки літаків в Україну.

"Ми можемо зробити те, що ми робили протягом усього цього часу... тобто, ми можемо дати можливість іншим людям, які цього бажають. ... Будь-яка країна, яка прийде до нас і скаже, що ми хочемо доставити танки в Україну... ми допоможемо в цьому процесі", - зазначив Воллес.

Тим часом міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив журналістам, що Німеччина не має ні тренувального потенціалу, ні військової техніки, щоб активно долучитися до британсько-нідерландської ініціативи з постачання Україні винищувачів.

"Ми не можемо відігравати активну роль в такому альянсі, в такій коаліції, тому що у нас немає ні тренувальних можливостей, ні компетенцій, ні літаків", – сказав Пісторіус.

Також читайте: Велика Британія і Нідерланди працюватимуть над створенням коаліції із закупівлі винищувачів F-16 для України

Автор: 

авіація (4116) Велика Британія (5569) Воллес Бен (217)


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👍 цe Велика Британія,
а не угорщина 💩
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17.05.2023 16:29 Відповісти
Я так розумію, початок наступу повільно перетікає на весну наступного року. Ну, коли підсохне...
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17.05.2023 16:32 Відповісти
твое дело жрать попкорн и молиться на пво,а не думать чтото там да как у всу,уже все идет,или упоротые думают что 1000 танков будут ехать стройными рядами и пехотой заваливать с криками ура.
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17.05.2023 16:41 Відповісти
Від попкорну у мене печія. Так само, як і від бравурних повідомлень протягом пів-року: от ми вже зараз, Крим влітку повернемо, ну ще трошки, от зараз довезуть, ой ще не підсохло, ні-ні ще не все привезли, ну ми якось у два етапи, а може у три, ой, а без літаків неможна...
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17.05.2023 18:42 Відповісти
Хто не зрозумів контексту - новина погана.
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17.05.2023 16:42 Відповісти
Чого погана? в Британії свої літаки, в них справді немає Ф-16. Але вони можуть почати підготовку пілотів по натовському зразку на тренажерах , там початок навчання скрізь однаковий на любих літаках. в Німеччині такі самі літаки, як в Британії. Але вони і навчати жмуться, спираючись що нші літаки, немає Ф-16. Наші самі не схотілі "єврофайтери", як у Німеччині ,або в Британії.
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17.05.2023 16:49 Відповісти
без разрешения США ничего не получится
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17.05.2023 18:08 Відповісти
Ох. Якби ж ви ще Байдену копняка дали.
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17.05.2023 21:50 Відповісти
Я не розумію сітуації. Я старий, тому пам"ятаю В"єтнам. Це про я війну США-В"єтнам. Зараз по великому рахунку сітуація зеркально протилежна. То чому тоді офіційно, вважалось що совок не воює і все було чікі пікі для совка? ? Хоча в совку вовсю навчалися в"єтнамські пілоти на МІГи, поставлялися самі МІГи і все до них, совок на повну поставяв комплекси ПВО у В"єтнам, там були совкові "специ", і багато чого ще совок кидав туди...... ЯЗ тоді вже була, якщо що..... То чому зараз так не робить США та Європа, коли рашка веде війну проти України? Не розумію, .....це погана політика.
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17.05.2023 21:57 Відповісти
 
 