Чоловік втратив частину ноги, підірвавшись на російській міні на Херсонщині, - ОВА
Поблизу Малої Олександрівки на Херсонщині на російській міні підірвався мирний житель.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Херсонської ОВА.
Як зазначається, через детонацію вибухівки 59-річний чоловік втратив частину ноги.
"Постраждалого доставили до найближчого медзакладу, де лікарі надають йому необхідну допомогу", - йдеться у повідомленні.
Херсонська ОВА також закликає мешканців не ігнорувати попередження про мінну небезпеку.
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