Чоловік втратив частину ноги, підірвавшись на російській міні на Херсонщині, - ОВА

Поблизу Малої Олександрівки на Херсонщині на російській міні підірвався мирний житель.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Херсонської ОВА.

Як зазначається, через детонацію вибухівки 59-річний чоловік втратив частину ноги.

"Постраждалого доставили до найближчого медзакладу, де лікарі надають йому необхідну допомогу", - йдеться у повідомленні.

Херсонська ОВА також закликає мешканців не ігнорувати попередження про мінну небезпеку.

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