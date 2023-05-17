УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5830 відвідувачів онлайн
Новини
599 0

Чоловік втратив частину ноги, підірвавшись на російській міні на Херсонщині, - ОВА

міна,міни,розмінування

Поблизу Малої Олександрівки на Херсонщині на російській міні підірвався мирний житель.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Херсонської ОВА.

Як зазначається, через детонацію вибухівки 59-річний чоловік втратив частину ноги.

"Постраждалого доставили до найближчого медзакладу, де лікарі надають йому необхідну допомогу", - йдеться у повідомленні.

Херсонська ОВА також закликає мешканців не ігнорувати попередження про мінну небезпеку.

Також читайте: Підліток підірвався на російській міні на Херсонщині, - ОВА

Автор: 

міна (339) Херсонська область (5728)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 