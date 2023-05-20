Знищено 20 ворожих "шахедів" та розвідувальний БПЛА "Мерлін-ВР", - Повітряні сили
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Після опівночі 20 травня 2023 року російські окупанти атакували Україну з північного напрямку 18-ма ударними дронами "Shahed-136/131", які спрямували на Київщину.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Командування Повітряних сил.
Як зазначається, усі – знищено силами та засобами Повітряного командування "Центр" Повітряних Сил.
"Також наприкінці доби 19 травня на східному напрямку в зоні відповідальності Повітряного командування "Схід" знищено два ударні дрони типу "Shahed", а на південному напрямку в зоні відповідальності Повітряного командування "Південь" знищено розвідувальний БпЛА "Мерлін-ВР", - йдеться у повідомленні.
Упродовж минулої та поточної доби тактичною авіацією Повітряних Сил здійснено до 30-ти літаковильотів на вогневе ураження та винищувальне авіаційне прикриття.
Як повідомлялося, сили протиповітряної оборони вночі 20 травня знищили всі ворожі повітряні цілі над Києвом. Зафіксовано падіння уламків у Дніпровському, Дарницькому, Печерському та Солом’янському районах столиці.
Цензор.НЕТ також писав, що під час повітряної атаки на Київ внаслідок падіння уламків виникла пожежа на даху багатоповерхової будівлі у Дніпровському районі міста.
У ніч на 20 травня у Києві та низці областей України оголошували повітряну тривогу. У Києві та на Київщині працювала ППО.
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никто никому, тем более Ермаку ничего не должен.
А всякое говно, типо Буткевича, шо высрал - "****** німці"(че то не дали быстро как того хотел "журналист") в стриме своем, - пусть проходит нахер.
пара десятков этих ракет = реальное(ну, Тупин так скажет и орки взвоют) нападение на Парашу.
Байдену еще жить лет 35-36, неужели ему надо шоб Тупин взорвал Европу и его, Байдена всю жизнь упрекали в этом то?
так шо я бы тут тоже подумал - че Байден не использует ф-22, шоб тренировать пилотов и сбивать все это говно шо твари запускают для убийства Ермака.
а хотя.... их же не видно(ихтамженет)
Ермак знает но не скажет. Мужественный, работающий по 20 суток в час крепкий - всегда в Офисе какого то Зели есть туалетная бумага, так что Ермак - будущий презик у нас.
Кстати, ...... ну давай подумаем - пара месяцев "пиара" и Ермак станет презиком вместо своего подопечного, зарослого чела, которого французы потроллили - че ты в военной форме мол, на фронт собрался шоле?(кто-то ответил на визг нашего посла во Франции, тот кричал шо абидилиБучачку)
иди, шоле, найди "хатынку" Кралчука в Швейцарии. кстати - отпишет тебе, если найдешь, он сам говорил. я вот не могу понять - когда и кому и кто говорил шо за кого то кто то "впишется"?
"меморандум"? - исполнено, созвали же и озаботились, всей группой, шо и было прописано. так шо все претензии - вон Кучма вроде еще живой, так мона спросить
Ну, или Буткевич - вселжет и врет? откуда ты взял что не сабирались? по моему каждая скотина знает шо созывали даже и перед этим заседалово. рашка кричала что они вреврут, а после нападения на Ермака, кричала что НАТО сам хотел напасть. дурацкие смайлики засим себе засунь откуда взял(везелин захвати, а то они вижу нестатичные)
ах, ок, це все "для захисту"
Слиш, мужик, а може якщо совок кричав шо зробить в усьому світі "комунізм", то якось Захід винен? Гаразд, винен шо не розніс нахер вщент цю заразу.
тобі Захід зараз винен тільки співчуття - типу "ахаха, срані полусовки мочаться, головне шо до нас не дійде"
Совок ти, не сперечайся.
"винен" мля йому хтось - винен шо ми розпиляли і віддавали ракети шо якраз прилітають по місту Єрмака? Чи може шо тактичну зброю здали на рашку?
винен тобі що саме? пару маргариток і мастєрків на могилу тобі. шо ти взагалі пишеш? винен мля йому хтось - то ти винен шо взрастіл імперію уродів.
ти з тих людей котрі пишаються шо - без нас ця кацапія би не була взагалі.
так то навпаки - ТИ винен Заходу, за це все квазікомуністичне гівно.
Геракл виноват, если бы не победил гидру, то не было бы Дурасторикса, который был твоим и Герасимова предком.
вон, Кім Ина якось не дуже "не визнають" з кількома бомбами, шо Корея робила 50 років - Трамп зустрічався і взяв за щоку. А тут - мали тисячі боєзарядів, взяли за щоку, бо "нас би не визнали", - ААААааа(тікає).
знаєш, я гарантію даю шо ти би голосував за Савченко. та й впевнений шо ти і за Зелю голосував, з таким мисленням. - ой, большиє дяді пригрозили шо буде пльохо, а вон парєнь сказав шо надо просто паржать, ура!
правда ж?
а тепер у тебе всі винні шо напали орки, бо фількина грамота "меморандум" то це автоматичний удар Мінітменами по Москві, як тільки но один танк перетне кордон. А і до речі, а де ж кордон? Зеля казала шо рос. "армія" "пєрєдвігаєт граніцу", зубув?
так шо йди, шолі, шиани зміни, а то наявні поважчали на один кілограм і пів-літри
ну-ну?
аргумєнтікі? ф-ст-у-у-дію!!! Прі-і-зззз = ну ти поняв, я то не зек, але хотів би шоб за такий базар тобі лишалось шоворити тільки через клавіатуру(бо рот то зайнятий буде багатьма охочими до такого говірливого парубка)
я не розумію - тобі аргументи, а ти, я к дєтсад? ну ок, видно шо я правий.
взагалі нікому.