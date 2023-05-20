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Київ (13832) Київська область (3134) знищення (4238) дрони (2592)

Знищено 20 ворожих "шахедів" та розвідувальний БПЛА "Мерлін-ВР", - Повітряні сили

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

дрон,іран

Після опівночі 20 травня 2023 року російські окупанти атакували Україну з північного напрямку 18-ма ударними дронами "Shahed-136/131", які спрямували на Київщину.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Командування Повітряних сил.

Як зазначається, усі – знищено силами та засобами Повітряного командування "Центр" Повітряних Сил.

"Також наприкінці доби 19 травня на східному напрямку в зоні відповідальності Повітряного командування "Схід" знищено два ударні дрони типу "Shahed", а на південному напрямку в зоні відповідальності Повітряного командування "Південь" знищено розвідувальний БпЛА "Мерлін-ВР", - йдеться у повідомленні.

Упродовж минулої та поточної доби тактичною авіацією Повітряних Сил здійснено до 30-ти літаковильотів на вогневе ураження та винищувальне авіаційне прикриття.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЗСУ збили два безпілотники поблизу Дніпра, - Повітряне командування "Схід"

Як повідомлялося, сили протиповітряної оборони вночі 20 травня знищили всі ворожі повітряні цілі над Києвом. Зафіксовано падіння уламків у Дніпровському, Дарницькому, Печерському та Солом’янському районах столиці.

Цензор.НЕТ також писав, що під час повітряної атаки на Київ внаслідок падіння уламків виникла пожежа на даху багатоповерхової будівлі у Дніпровському районі міста.

У ніч на 20 травня у Києві та низці областей України оголошували повітряну тривогу. У Києві та на Київщині працювала ППО.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+11
Звідки ви взяли дані про протидії ППО України? Кожний об'єкт ураження має свою зброю відповіді, а писати пропаганду з каменюкою проти Байдена якось дивно.
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20.05.2023 08:38
+3
давай так - Байден вправе был не дать даже одной каски.
никто никому, тем более Ермаку ничего не должен.
А всякое говно, типо Буткевича, шо высрал - "****** німці"(че то не дали быстро как того хотел "журналист") в стриме своем, - пусть проходит нахер.
пара десятков этих ракет = реальное(ну, Тупин так скажет и орки взвоют) нападение на Парашу.
Байдену еще жить лет 35-36, неужели ему надо шоб Тупин взорвал Европу и его, Байдена всю жизнь упрекали в этом то?
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20.05.2023 08:44
+3
так то ... кстати, к удивлению, совок был поадекватней рашки.
так шо я бы тут тоже подумал - че Байден не использует ф-22, шоб тренировать пилотов и сбивать все это говно шо твари запускают для убийства Ермака.
а хотя.... их же не видно(ихтамженет)
Ермак знает но не скажет. Мужественный, работающий по 20 суток в час крепкий - всегда в Офисе какого то Зели есть туалетная бумага, так что Ермак - будущий презик у нас.
Кстати, ...... ну давай подумаем - пара месяцев "пиара" и Ермак станет презиком вместо своего подопечного, зарослого чела, которого французы потроллили - че ты в военной форме мол, на фронт собрался шоле?(кто-то ответил на визг нашего посла во Франции, тот кричал шо абидилиБучачку)
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20.05.2023 09:41
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На сколько я понимаю ракеты при помощи которых сбивают "мопеды"стоят на порядок больше "шахедов"?А Байден боится передавать вооружение которое,по его мнению,может привести к Третьей Мировой?Хотя в сотни раз дешевле дать пару десятков томагавков(не ограничивая в дальности) и жахнуть по склажам боеприпасов.Таким точно складам как в Хмельнитском-эфект будет не меньше.
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20.05.2023 08:20 Відповісти
Звідки ви взяли дані про протидії ППО України? Кожний об'єкт ураження має свою зброю відповіді, а писати пропаганду з каменюкою проти Байдена якось дивно.
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20.05.2023 08:38 Відповісти
Ничего против Байдена не имею-лучго президента в США для нас нет.
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20.05.2023 08:56 Відповісти
давай так - Байден вправе был не дать даже одной каски.
никто никому, тем более Ермаку ничего не должен.
А всякое говно, типо Буткевича, шо высрал - "****** німці"(че то не дали быстро как того хотел "журналист") в стриме своем, - пусть проходит нахер.
пара десятков этих ракет = реальное(ну, Тупин так скажет и орки взвоют) нападение на Парашу.
Байдену еще жить лет 35-36, неужели ему надо шоб Тупин взорвал Европу и его, Байдена всю жизнь упрекали в этом то?
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20.05.2023 08:44 Відповісти
Ну так все дело в страхе перед третьей мировой?я про это...ссср использовал во вьетнаме все,включая даже своих пилотов и не боялся
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20.05.2023 08:59 Відповісти
так то ... кстати, к удивлению, совок был поадекватней рашки.
так шо я бы тут тоже подумал - че Байден не использует ф-22, шоб тренировать пилотов и сбивать все это говно шо твари запускают для убийства Ермака.
а хотя.... их же не видно(ихтамженет)
Ермак знает но не скажет. Мужественный, работающий по 20 суток в час крепкий - всегда в Офисе какого то Зели есть туалетная бумага, так что Ермак - будущий презик у нас.
Кстати, ...... ну давай подумаем - пара месяцев "пиара" и Ермак станет презиком вместо своего подопечного, зарослого чела, которого французы потроллили - че ты в военной форме мол, на фронт собрался шоле?(кто-то ответил на визг нашего посла во Франции, тот кричал шо абидилиБучачку)
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20.05.2023 09:41 Відповісти
*"Бубачку"
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20.05.2023 09:42 Відповісти
Ну тада иму прышлосся ввернуть все ядренае аружие взат, или трильенав 10 атвалить. Пущай вписсуется.
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20.05.2023 09:35 Відповісти
так вопросы до тех кто отдавал, не?
иди, шоле, найди "хатынку" Кралчука в Швейцарии. кстати - отпишет тебе, если найдешь, он сам говорил. я вот не могу понять - когда и кому и кто говорил шо за кого то кто то "впишется"?
"меморандум"? - исполнено, созвали же и озаботились, всей группой, шо и было прописано. так шо все претензии - вон Кучма вроде еще живой, так мона спросить
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20.05.2023 09:55 Відповісти
Так ане даже папистеть не сабралисся.
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20.05.2023 18:29 Відповісти
Ставишь "секир башку"?
Ну, или Буткевич - вселжет и врет? откуда ты взял что не сабирались? по моему каждая скотина знает шо созывали даже и перед этим заседалово. рашка кричала что они вреврут, а после нападения на Ермака, кричала что НАТО сам хотел напасть. дурацкие смайлики засим себе засунь откуда взял(везелин захвати, а то они вижу нестатичные)
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26.05.2023 14:19 Відповісти
Уже засунул типе.
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01.06.2023 12:26 Відповісти
А я вважаю, що Захід винен Україні, як земля колгоспу. І не сперечайтесь. Доводів багато приведу.
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20.05.2023 09:37 Відповісти
нє, не сперечаюсь, просто подивись шо мав совок до війни - 10 ДЕСАНТНИХ КОРПУСІВ в тому числі, ну, і мєлкотню - стільки танків і авіації шо весь світ цього не мав.
ах, ок, це все "для захисту"
Слиш, мужик, а може якщо совок кричав шо зробить в усьому світі "комунізм", то якось Захід винен? Гаразд, винен шо не розніс нахер вщент цю заразу.
тобі Захід зараз винен тільки співчуття - типу "ахаха, срані полусовки мочаться, головне шо до нас не дійде"
Совок ти, не сперечайся.
"винен" мля йому хтось - винен шо ми розпиляли і віддавали ракети шо якраз прилітають по місту Єрмака? Чи може шо тактичну зброю здали на рашку?
винен тобі що саме? пару маргариток і мастєрків на могилу тобі. шо ти взагалі пишеш? винен мля йому хтось - то ти винен шо взрастіл імперію уродів.
ти з тих людей котрі пишаються шо - без нас ця кацапія би не була взагалі.
так то навпаки - ТИ винен Заходу, за це все квазікомуністичне гівно.
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20.05.2023 09:51 Відповісти
Ну за камунисмий карла кацылибоген с федей ангелом винаватые до сих пор. ПС. И свора западных сасалистов.
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20.05.2023 18:32 Відповісти
почему же?
Геракл виноват, если бы не победил гидру, то не было бы Дурасторикса, который был твоим и Герасимова предком.
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26.05.2023 14:17 Відповісти
Тьотя, я бачу, що тобі менше 20 рочків. А я добре пам'ятаю, як захід грозив не визнати Україну, доки та не здасть зброю.
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20.05.2023 21:42 Відповісти
ну так на словах, бабушка, тобі скажуть здати зброю і прийняти (в р*т), а на ділі якщо ти вмієш відстояти своє, то не здаси і ще бабло отримаєш на утримання.
вон, Кім Ина якось не дуже "не визнають" з кількома бомбами, шо Корея робила 50 років - Трамп зустрічався і взяв за щоку. А тут - мали тисячі боєзарядів, взяли за щоку, бо "нас би не визнали", - ААААааа(тікає).
знаєш, я гарантію даю шо ти би голосував за Савченко. та й впевнений шо ти і за Зелю голосував, з таким мисленням. - ой, большиє дяді пригрозили шо буде пльохо, а вон парєнь сказав шо надо просто паржать, ура!
правда ж?
а тепер у тебе всі винні шо напали орки, бо фількина грамота "меморандум" то це автоматичний удар Мінітменами по Москві, як тільки но один танк перетне кордон. А і до речі, а де ж кордон? Зеля казала шо рос. "армія" "пєрєдвігаєт граніцу", зубув?
так шо йди, шолі, шиани зміни, а то наявні поважчали на один кілограм і пів-літри
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26.05.2023 14:14 Відповісти
Козлику, а я впевнений, що ти тупий дебіл, бо тільки він міг написати подібну маячню.
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26.05.2023 15:21 Відповісти
а тепер, "некозлику", подивись шо написав ми, і шо - вИ.
ну-ну?
аргумєнтікі? ф-ст-у-у-дію!!! Прі-і-зззз = ну ти поняв, я то не зек, але хотів би шоб за такий базар тобі лишалось шоворити тільки через клавіатуру(бо рот то зайнятий буде багатьма охочими до такого говірливого парубка)
я не розумію - тобі аргументи, а ти, я к дєтсад? ну ок, видно шо я правий.
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26.05.2023 15:33 Відповісти
Ідьошь, дитино, набуй. Ти не в темі. Відчепися.
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26.05.2023 18:00 Відповісти
кому ти нужен?
взагалі нікому.
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26.05.2023 18:34 Відповісти
Експєрд однако...
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20.05.2023 08:50 Відповісти
Откуда данные про ракеты? Была куча новостей что мопеды сбивают из пулеметов
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20.05.2023 11:51 Відповісти
Ну коли летить над пулємьотом, то так.
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20.05.2023 21:44 Відповісти
А де наша армія дрпонів, готовність яку анонсували ще взимку? Пара тестових польотів до московської області і на цьому усе заглохло. Схоже, що ми не здатні виробляти навіть літаючі мопеди. Поки у нас не з'являться армія дронів і ракет, які щодня будуть руйнувати російську цивільну інфраструктура - війна не закінчиться, навіть після перемоги на землі.
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20.05.2023 09:05 Відповісти
А это говорит о том,что Резников,Зеленский и тд бесполезные как менеджеры.За год не наладить производство баражирующих боеприпасов типа "шахед"-это о многм говорит
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20.05.2023 09:12 Відповісти
Пару тестових і то від Притули і Стерненка. Мають літакобудуванні заводи і нікуя не робиться. Клоуни!
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20.05.2023 09:36 Відповісти
Затулу на царство! До дупи літакобудівні заводи. Вони тут і не потрібні.
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20.05.2023 09:40 Відповісти
Щась хламидии пропэлэр взат всавят и палетит.
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20.05.2023 09:37 Відповісти
 
 