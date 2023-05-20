Час вторгнення ми дізнались о 15:00 23 лютого. Я заїхав по дружину, забрав у свій кабінет, - Буданов

Українська розвідка дізналася про точну дату повномасштабного вторгнення РФ за 13 годин до того, як російські війська перетнули кордон.

Про це начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов розповів в інтерв'ю журналістові Дмитрові Комарову, повідомляє Цензор.НЕТ.

За його словами, Росія протягом двох тижнів змінювала дату вторгнення.

"23 лютого після обіду я забрав дружину. Ми заселилися в мій кабінет, знаючи, що наступного дня почнуться всі події", - сказав Буданов.

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За його словами, остаточну інформацію про напад о 4-й ранку 24 лютого Україна отримала приблизно о 15.00 23 лютого.

"Близько 15-ї години 23 лютого ми отримали інформацію, що завтра о 4-й ранку воно (повномасштабне вторгнення. - Ред.) має починатися. 23 лютого вночі були викликані наші спецпідрозділи, вони озброїлися та чекали на виїзд до Гостомеля. О 4-й ранку вони відбули по своїх місцях", - розповів він.

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Буданов наголосив, що важливо було затримати висадку російського десанту на аеродромі в Гостомелі. Саме це, за його словами, не дало росіянам захопити Київ.