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Буданов (362) війна (56882)

Час вторгнення ми дізнались о 15:00 23 лютого. Я заїхав по дружину, забрав у свій кабінет, - Буданов

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

буданов

Українська розвідка дізналася про точну дату повномасштабного вторгнення РФ за 13 годин до того, як російські війська перетнули кордон.

Про це начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов розповів в інтерв'ю журналістові Дмитрові Комарову, повідомляє Цензор.НЕТ.

За його словами, Росія протягом двох тижнів змінювала дату вторгнення.

"23 лютого після обіду я забрав дружину. Ми заселилися в мій кабінет, знаючи, що наступного дня почнуться всі події", - сказав Буданов.

Читайте: Росія готувалася до війни з Україною з 2007 року, - Буданов

За його словами, остаточну інформацію про напад о 4-й ранку 24 лютого Україна отримала приблизно о 15.00 23 лютого.

"Близько 15-ї години 23 лютого ми отримали інформацію, що завтра о 4-й ранку воно (повномасштабне вторгнення. - Ред.) має починатися. 23 лютого вночі були викликані наші спецпідрозділи, вони озброїлися та чекали на виїзд до Гостомеля. О 4-й ранку вони відбули по своїх місцях", - розповів він.

Також читайте: Буданов про обіцянку "вбивати росіян у будь-якій точці світу": Лише воєнних злочинців

Буданов наголосив, що важливо було затримати висадку російського десанту на аеродромі в Гостомелі. Саме це, за його словами, не дало росіянам захопити Київ.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+90
"23 лютого після обіду я забрав дружину. Ми заселилися в мій кабінет, знаючи, що наступного дня почнуться всі події", - сказав Буданов.

Какой продуманый. А из Бучи никого в свой кабинет не забрал.
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20.05.2023 10:43
+90
це називається зрада - зрада України та українців !!!









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20.05.2023 10:55
+78
День в день... а CNN знав за місяць...
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20.05.2023 10:42
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Та я теж таке бачила, але не пам'ятаю де. Ще дикі кадри з Бучі..самі перші, і як колону біженців с@ки розтріляли. Навіть те, що відзнімали мокши - іржали й над людьми знущались..хтось підчистив, чи шо?
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21.05.2023 07:30 Відповісти
ТАК, ви праві .
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21.05.2023 19:12 Відповісти
Українська розвідка дізналася про точну дату повномасштабного вторгнення РФ за 13 годин до того, як російські війська перетнули кордон. -Для чогоУкраїні і її народу така розвідка???
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20.05.2023 15:26 Відповісти
+100500
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20.05.2023 20:49 Відповісти
Цинізм по відношенню до всіх мирних жителів прикордонних територій, яких не захистили і не попередили!!! Їх ніхто не забрав! Це злочинна бездіяльність!!! Або ще гірше - хай розбираються відповідні органи! Бо вже хоча б з 15-00 23.02.22 треба було взривати дороги, мости, залізні колії, щоб н допустити заходу бо тих вимощених і розширених шляхах! І військових треба було виставляти на всіх можливих місцях вторгнення! А про наступ через Гостомель Бернс з ЦРУ все як на долоні ще 16.01.22 виклав! Але військових, як виявляється не було там і не було кому захищати, окрім місцевих тероборни, свідомо-патріотичних громадян і курсантів ЖВІ з яких сформували батальйон (бо як сказав Сирський - не було ким захищати Київ!!!) То все, що зробив Буданов - це забрав свою жінку в вій кабінет!???
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20.05.2023 15:29 Відповісти
"Або ще гірше - хай розбираються відповідні органи!"

- Які такі "органи"? Чи не ті органи, працівники яких видають себе за військовослужбовців ЗСУ, провокують волонтерів на порушення формальних процедур з імпорту авто, а потім відкривають кримінальні замовні справи, які контролюються департаментом стратегічних розслідувань?
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20.05.2023 20:18 Відповісти
Самое главное , что жену Буданов надёжно спрятал жену на секретной работе , А страна -Украина хрен с ними!! И так всё єто чмо из слуг народа вместе с зеленским ..Кто жену надёжно спрятал, . кто бабло успел закопать, зеленский так тот шашлыки ещё в феврале заготовил на май и убеждал всех , что никакой войны с Россией не будет, Наумов с мл. лейтенантом Бакановым и Суркисами мешками валюту вывозили валюту границу, верещучка , Ермак-Дерьмак и баканов быстро успели разминировали Чонгар и Херсон для россиян, предатель Брынзак успел вывезти тайными тропами за рубеж, за крупные бабки наверное. российских биатлонисток,,, А про защиту Украины думал только умница один Залужный со своими единомышленниками..Вот так господа куховарки и посудомойщицы...ваш президент готовился к войне с Россией!!
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20.05.2023 15:30 Відповісти
...
бісишся що від корита відігнали ?
...
Ще не відомо де ти зараз сидиш, хто ти на справді
..
В такій ситуації сам би чкурнув за кордон.
..
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22.05.2023 00:31 Відповісти
Мабуть, сівоха, як СРАТЬєх припаркований для грошей в РНБОУ, усе пропив…. Зелена ганьба на посадах!!
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20.05.2023 16:01 Відповісти
Зрада
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20.05.2023 16:18 Відповісти
до речі, а дружина має доступ до держ.таємниці ?? Ні??
Тоді ЯКОГО ХЄРА ти тягаєш до свого кабінету всіх підряд ??
Жемс Бомж хєров.. )
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20.05.2023 16:59 Відповісти
там ще й якийсь грузін з Москви тусувався...
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20.05.2023 17:56 Відповісти
Жінка Гогі мала доступ до усіх таємниць.
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20.05.2023 19:39 Відповісти
вона й досі має

- Зе від 'ліків' її Гогі чуха носа
- і вже не зіскоче
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20.05.2023 20:48 Відповісти
...
жінка то перший порадник і найдовіреніша особа...
..
Він би на Дуськи зі свиноферми не оженився б..
..
Пройшла всі провірки як кадровий офіцер, інакше він би там не працював..
..
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22.05.2023 00:33 Відповісти
Інтерв'ю :
Зелебот Іванов: «Дайте пораду путіну».
Буданов: «Відводь війська, і спробуй хоч якось дати майбутнє росії».
Так співчутливо порадити може лише етнічний та ментальний московит-рашист, але ніяк не українець. Псевдогерой Буданов спалився як радистка Кет під час пологів …
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20.05.2023 17:03 Відповісти
І цей, ******** Ідіот головує у контр розвідки. Хто залишився в Україні мені вас , дуже шкода. Я судячи в Ізраїлі за два тижня уже точно знав , та вмовляв родичей тікати, . Як що кому цікаво відкрийте мої пости за початок лютого . А цей ідіот або нахабно бреше, або дійсно Ідіот , . Буданов йди у відставку, контр розвідка це не твоє
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20.05.2023 17:06 Відповісти
ні він розвідка,контррозвідкою тоді завідував ще тупіший ідіот Ваня Баканов,а командувало ними тоді взагалі кінчене створіння....
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20.05.2023 17:50 Відповісти
Ось десь так, зо два тижні, наших родичей попередили більш впливові люди, щоб ми зібрали документи та необхідні речі. В це важко було повірити, але в перші часи обстрілу Харкова це дуже допомогло відправити бабусю з онуками машиною, поки це ще не стало масовим затором при в'їзді з міста. І ще, мій друг,атошник, нажаль, який вже загинув, казав, що їм за три доби до нападу наказали зібратися і чекати команди, він і спав у формі. Це ті люди, які с перших годин нападу боронили місто
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22.05.2023 07:25 Відповісти
в зелених і з вухами і з глазами щось не так - інваліди, що візьмеш...
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20.05.2023 17:11 Відповісти
Это интервью говорит о полной проф. непригодности буданова, а таких там РАТЬ....
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20.05.2023 17:12 Відповісти
Дерьмак других не держит - только послушных подхалимов желательно с нетрадиционной ориентацией !
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21.05.2023 17:44 Відповісти
А нам з 15-00 до 04-00 мосійчуки,арестовічі.лізибогуцкіє продовжували розповіді про мирні.щасливі весняні шашлички які нас чекають,А мешканці Бучі запасалися м2ясом щоб на вихідні зробити ці зе-шашлики...А крутий профі Буданов з 15-00 до 4-00 так не прикинув х..й до носа на теми: в Гостомелі вже немає бригади НГУ! мехбригаду з Чонгару хтось завбачливо відвів на полігон! до АЕС наших військ немає! Маріуполь неминуче оточать! До речі,він і зараз на ці теми х.уй до носа не прикинув....
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20.05.2023 17:48 Відповісти
Якби керівники країни - граючий роль "преЗЕдента" зеленський та реально виконуючий обов"язки презедента Єрмак, продовжили підготовку до війни, яку "попередники" проводили з 2014-2019, то точна дата початку "широкомасштабної війни" була б навіть не стільки принциповою, бо держава була б апріорі готова до широкомасштабного нападу, хоч 24.02.22., хоч 01.01.22., хоч будь-коли. Тим більше, що про те, що широкомасштабна війна буде нас попереджали наші партнери ще у середині 2021, а деякі ще раніше. Насправді з 2019 р. країну планомірно, системно, готували до тих самих "шашличков" 24.02.22. - роззброювали, фарширували всі гілки влади агентами ФСБ, народу розповідали, що Захід нам бреше та війни не буде, а будуть "шашличкі"... Це не помилка та не факапи, це державна зрада на самому вищому рівні!!!
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20.05.2023 17:48 Відповісти
як говориться: скажи хто твій друг і я скажу хто ти. хто найлегендарніші джеймсибонди Буданова? україноненависники Чєрвонєнко,Дімка Співак,Шевченко,які роками тусувалися на каналах Медведчука,якісь екскортниці, Кірєєв....Не здивуюся,якщо скоро Буданов оголосить Шуфріча укрРіхардом Зорге,а Оксану Марченко укрМатою Харі....
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20.05.2023 17:55 Відповісти
Ви , ещё забыли про &БАЛОШВИЛЛИ , когда того накрыли за наркоторговлю , Буданов заявил , что ОН ЕГО ДРУГ ! Журналисты раскопали , что они сожительствуют в одном доме гр.рашистской федерации ! Это не полный ли ЗВИЗДЕЦ ! Зеленожопые совсем ку-ку
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21.05.2023 17:50 Відповісти
"час зачятья я помню не точно, просто память моя однобока..."
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20.05.2023 17:57 Відповісти
"...Час вторгнення ми дізнались..."
тому що ви всі зеленорашистські пі..араси і не ******** чергову х..йню своєму насєлєнію
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20.05.2023 18:24 Відповісти
Чому військо не було піднято по боьовій тривогі ?
При службі в са в середземне море зайшов 6 флот сша
Ми три доби спали одягнуті всі служби були посилені
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20.05.2023 18:59 Відповісти
+++
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20.05.2023 20:34 Відповісти
Не верещи! Знали і піднімали по тривозі У нас деякі військові частини щезли з місць дислокації за кілька годин до удару і ракети прилетіли по пустих будівлях
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21.05.2023 03:07 Відповісти
Ключове слово "деякі".
Певно тому що діяли всупереч оманським договорнякам.
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21.05.2023 06:36 Відповісти
Не знаю як у інших місцях - у нас не було ні одного попадання по людях чи техніці - тільки по пустих казармах
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21.05.2023 06:40 Відповісти
з луцького аеродрому літаки злетіли за пів години перед ударом, а падлючий наводчик дзвонив до пілотів з питанням, куди саме вони полетіли.
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21.05.2023 06:53 Відповісти
В них була війна на носі,а вони садили Пороха..Ненавиджу!
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20.05.2023 19:19 Відповісти
А вот и явка с повинной!

Вместе с Зеленским - сесть ПОЖИЗНЕННО
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20.05.2023 20:38 Відповісти
Буданов у одній ілюстрації
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20.05.2023 21:04 Відповісти
В кабинете за шторкой был Арестович с калашом.🤡
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20.05.2023 21:16 Відповісти
.

прізвище жінки у Буданова Гогілашвілі ?

чи навпаки, Буданов жінка у Гогі?
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20.05.2023 21:41 Відповісти
Сміється той хто сміється останній … щоб Путін від свого істеричного сміху не захлинувся….коли збирають мито на допомогу значить ті що везли не доказали що це допомога…
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21.05.2023 00:21 Відповісти
Відсутній причинно-наслідковий зв'язок. Здавали й здають, але українці на хохлів не перетворились.
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21.05.2023 00:35 Відповісти
Кожним своїм виступом буданов доводить що він дєгєнєрат, тепер ось собі і статтю наговорив.якщо це начальнік розвідки то які тоді його підлеглі? Маю надію що коли це одоробло відсвічує на ТБ оеальні розвідники роблять свою справу.А тепер уявіть рівень зєлєнського чи арахамії, безугдої та тищенка.Тупість, криштальна тупість.Нашу країну окупували дєгєнєрати!
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21.05.2023 02:53 Відповісти
Все простіше.
Не дегенерати, а хуцпаті зрадники.
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21.05.2023 06:38 Відповісти
Удивляет тупость кацапов, все подготовили и договорились с зелей, ермаками и прочей зеленой плесенью, а главного не учли, что народ поднимался на майданы САМ! И оказалось, что поднялись все - и стар и млад на защиту своей страны без всяких приказов. И, когда говорят: СЛАВА НАЦИИ - это не пустой звук.
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21.05.2023 08:06 Відповісти
кацапы не учли, что терроборона Киева..Сум...Чернигова... Харькова и остальные скрутылы им велыку дулю.
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21.05.2023 19:46 Відповісти
"Час вторгнення ми дізнались о 15:00 23 лютого. Я заїхав по дружину, забрав у свій кабінет, - Буданов,начальник розвідки.
Замість,щоб терміново бити в тривогу на всю країну.
То,що можна хотіти від такого?
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21.05.2023 08:14 Відповісти
Ермак сделал ГУР абсолютно подконтрольним
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21.05.2023 09:44 Відповісти
Єрмак це чмо і призначив на посаду.
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21.05.2023 16:37 Відповісти
Про самолёты в Гостомеле всем было пох.... ? чувак канкретно признался что всё знал
23 февраля - за день до начала спецоперации - Наумов бежал с Украины. По данным видеоблогера Шария (тварь конченая), вместе с Наумовым бежал в Германию в Аусбург и тогдашний глава СБУ - Иван Баканов.
Простой вопрос Шарий врёт или нет. Баканов сбежал? Ведь он **** тоже знал
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21.05.2023 10:41 Відповісти
Змі писали,що ермака тиждень не було,а зе в перший день евакуював квартал на держ.авіатранспорті.
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21.05.2023 10:57 Відповісти
За сутки плять. Вечером 25 февраля, после высадки морского десанта в районе населенного пункта Азовское (Украина), российские подразделения совершили марш и, не встречая сопротивления, вошли в Мелитополь», - говорится в сообщении.
Беженцы с Мелитополя рассказывают что их сразу слили
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21.05.2023 10:45 Відповісти
все знав, все передбачив, одно обдобло в "глаза мотрєло", "шашличкі кушало"... все знали але мрію просрали, бучу допустли
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21.05.2023 12:57 Відповісти
Підораси ******!
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21.05.2023 15:02 Відповісти
Я никогда не прощу это зеленскому.
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21.05.2023 15:06 Відповісти
Краще б це чмо мовчало - менше відповідати потім у суді.
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21.05.2023 16:35 Відповісти
На кого рассчитан этот голимый 3.14-ж ? На таких тупых, какими VZ представляет себе украинцев?

 И зачем это множит Цензор ? Обязали ? Заставили это фуфло печатать?
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21.05.2023 16:46 Відповісти
Ну якщо б Цензор це не множив, то яким би чином його читачі дізналися, що у влади повні довбні, що навіть не розуміють наслідків того, що про себе наговорили. Це ж по суті явки з повинною.
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22.05.2023 08:38 Відповісти
При всій повазі - не можу з Вами погодитися. Бо структура контенту не така, що відповідала б вашій версії.
Є робочий формат матеріалу, що розкриває сенс повідомлення. Тобто дається версія персонажа (Буданова), а у післяслів'ї (від редакції) додається : як воно було насправді. Тут не так.

А насправді - попереджували с жовтня декілька разів... в січні розвантажувались в Україні англійськи й американськи літаки зі зброєю для партизанської війни.... А Буданов про це не знав Приїздив у січні директор ЦРУ з мапами наступу русні.... А Буданов про це не знав
Ось Буданов каже " важно было задержать высадку российского десанта на аэродроме в Гостомеле...." Ага то ж заради цього за тиждень відвели звідти майже усю нацгвардію, лишивши тільки срочників...
Але нема в матеріалі такого тексту, що розкривав бі підступну брехню Буданова. Він віглядає не неаче бовдур й зрадник, а наче герой.

І зовсім випадково це вписується в кампанію відбілення усіх зрадників ЗеОПи, що разом з х**лом хотіли здати УКраїну за три дні.
ВАле козацький рід їм не дозволив цього зробити, а зараз вони примазуються, що ніби то вони а не вільний народ УКраині зупинили ворога. Між тим народ УКраиїні не ховав свої родини у кабінетах на Банковій.
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22.05.2023 12:10 Відповісти
Можливо і так. Але, якщо бути точними, то для тих, хто реально розумів, що тоді відбувалося, ці висловлювання тільки зайвий раз доводять, що була домовленість здати Україну. Бо діяти так, як діяла влада - неприпустимо. І зізнання в цьому не від великого розуму. А тих, хто перебуває в якомусь забутті від чарів телемарафону, будь яка форма донесення інформації не отрезвить. Перевірено на всіх знайомих та родичах. За рік до вторгнення я була вражена тим, кого призначили керувати районом - то були найзавзятіші представники партії регіонів. Цих осіб призначив президент Зе. Про себе тоді казала, що якщо до нас завітають кацапи, то окупаційна адміністрація вже готова. Факт того, що представники адміністрації висміювали нашого мера за намагання організувати підрозділи самооборони міста після прийняття відповідного закону став одним із аргументів, щоб взяти дітей, домашніх тварин і виїхати за тиждень до нападу. Рішення було вірне. Місто було окуповане вже зранку 24. Коли мене питають, як я могла про те знати, мені ніхто не вірить, що це були очевидні речі, а самі продовжують бути в полоні ілюзій щодо героїчності діючої влади. Так і живемо. Я більше не маю сил та бажання переконувати своє оточення почати хоч трішки дивитися на речі з точки зору здорового глузду, тому вважаю, що форма подачі не зіграє вже такої ролі.
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22.05.2023 14:27 Відповісти
На таких посадах - з таким низьким рівнем інтелекту. Визнати публічно вчинення крімінального злочину.
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21.05.2023 18:00 Відповісти
Що можна сказати- клоун сам такого вже наговорив.....на такі статті потрібно повертати смертну кару.
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21.05.2023 18:23 Відповісти


Українська розвідка дізналася про точну дату повномасштабного вторгнення РФ за 13 годин до того, як російські війська перетнули кордонДжерело: https://censor.net/ua/n3419608

Лише мені здається, що керівнику української розвідки пишатись нічим, і треба мовчати в тряпочку
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21.05.2023 18:34 Відповісти
Як що всі кремлівські агенти у владі України будуть мовчати у тряпочку, то довго у владі вони не протримаються. Це про кожнодневні відосікі Боневтічного - так робить вся Зе влада, це їх почерк.
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21.05.2023 19:28 Відповісти
Подумайте стратегічно. Те що він сказав це правда. І ця правда руйнує міф про підготовку до війни.

Як на мене він заслуговує поваги.
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21.05.2023 21:13 Відповісти
Може, вашої.
А моєї-ні,бо раніше брехав про відсутність операції по вагнерах.
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21.05.2023 21:37 Відповісти
Час вторгнення ми дізнались о 15:00 23 лютого -- «Станиславский сказал бы: не верю
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21.05.2023 18:42 Відповісти
камон, какие претензии, чуваки пришли потусить на Буковеле, попилить бабло, немного заработать, там хаты, земли, закордоны. Хйла там задобрили немного, может, даже что-то действительно разминировали, по просьбе, видимо не понимали, почему его так именовали, да и ато - тоже там где-то далеко, в ***нях. а тут - раз и оказывается надо было пахать, чтобы не было полной ж.... а никто не учил, опыта нет, "само" уже нихрена не работает, потому как все структуры давно работают не на то, чтобы что-то реально делать\получить\пытаться бороться, а тоже на попил\дерибан всего, что осталось, и просто по-привычке, чтобы как у всех (правда без минимального понимания, нахрена оно вообще).
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21.05.2023 19:10 Відповісти
Буданов наголосив, що важливо було затримати висадку російського десанту на аеродромі в Гостомелі. Саме це, за його словами, не дало росіянам захопити Київ. Джерело: https://censor.net/ua/n3419608

І ТОМУ ТУДИ ПОСЛАЛИ СИРСЬКОГО ЯКИЙ ПРО*БАВ ВИСАДКУ РАШИСТСЬКОГО ДЕСАНТУ В ГОСТОМЕЛІ
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21.05.2023 19:26 Відповісти
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21.05.2023 19:30 Відповісти
P.S.

после войны ЗеВиборці-барани знову підуть голосувати за Зе.....головне щоб не барига Порох зі своїми цукерками.....какая разніца...ми їх зробимо разом....вони не думають головою...в них перед очами буде кумир жінок і артист сцени ...який він смішний для них і гарний...він їх ріднесенький...

нажаль це може бути
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21.05.2023 20:00 Відповісти
Я уже не піду на вибори, з мене брехні вистачило- все втратив що мав. Все моє майно влізло в невеличку торбочку атб, все що зміг зібрати на снігу облік знищеної домівки. Шашлик вийшов що треба...
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22.05.2023 06:51 Відповісти
Пи***дец!! Скажите пжалста, можэ кто в курсе, а шо эти ******и в ЗЕвладе НЕ прое***али? Бо як их послушаешь, то они не знали, не думали, сподивалысь и надеялись на магическое ,,авось". Повторюсь ещё раз, ПИЗ***ЕЦ!!!!!
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21.05.2023 20:35 Відповісти
Хех. Я вражений. Він не збрехав. Виходить що з цілої ОПУ лише двоє сказали правду. Це Буданов і Подоляк.

Дарма їх критикують. 13 годин за які по справжньому готувались до війни це справді ні про що. А те що до того ніхто не готувався це факт. Так звичайно якісь там навчання і т.п. були як навіть за Зе так ще за Порошенка, але це не підготовка до війни що 100% вже на носі, а лиш підготовка до того чого не факт що буде.
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21.05.2023 21:01 Відповісти
В 15-00 это уже знали все, кто хоть немного следил за новостями, т.к. где-то в это время кацапы закрыли выезд из Крыма в Херсон
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21.05.2023 23:45 Відповісти
Буданов несе марення сивої кобили.
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22.05.2023 06:32 Відповісти
Знав, що по кабінету бити не будуть.
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22.05.2023 08:52 Відповісти
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