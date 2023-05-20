Час вторгнення ми дізнались о 15:00 23 лютого. Я заїхав по дружину, забрав у свій кабінет, - Буданов
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Українська розвідка дізналася про точну дату повномасштабного вторгнення РФ за 13 годин до того, як російські війська перетнули кордон.
Про це начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов розповів в інтерв'ю журналістові Дмитрові Комарову, повідомляє Цензор.НЕТ.
За його словами, Росія протягом двох тижнів змінювала дату вторгнення.
"23 лютого після обіду я забрав дружину. Ми заселилися в мій кабінет, знаючи, що наступного дня почнуться всі події", - сказав Буданов.
За його словами, остаточну інформацію про напад о 4-й ранку 24 лютого Україна отримала приблизно о 15.00 23 лютого.
"Близько 15-ї години 23 лютого ми отримали інформацію, що завтра о 4-й ранку воно (повномасштабне вторгнення. - Ред.) має починатися. 23 лютого вночі були викликані наші спецпідрозділи, вони озброїлися та чекали на виїзд до Гостомеля. О 4-й ранку вони відбули по своїх місцях", - розповів він.
Буданов наголосив, що важливо було затримати висадку російського десанту на аеродромі в Гостомелі. Саме це, за його словами, не дало росіянам захопити Київ.
Будь ласка, зачекайте...
- Які такі "органи"? Чи не ті органи, працівники яких видають себе за військовослужбовців ЗСУ, провокують волонтерів на порушення формальних процедур з імпорту авто, а потім відкривають кримінальні замовні справи, які контролюються департаментом стратегічних розслідувань?
бісишся що від корита відігнали ?
...
Ще не відомо де ти зараз сидиш, хто ти на справді
..
В такій ситуації сам би чкурнув за кордон.
..
Тоді ЯКОГО ХЄРА ти тягаєш до свого кабінету всіх підряд ??
Жемс Бомж хєров.. )
- Зе від 'ліків' її Гогі чуха носа
- і вже не зіскоче
жінка то перший порадник і найдовіреніша особа...
..
Він би на Дуськи зі свиноферми не оженився б..
..
Пройшла всі провірки як кадровий офіцер, інакше він би там не працював..
..
Зелебот Іванов: «Дайте пораду путіну».
Буданов: «Відводь війська, і спробуй хоч якось дати майбутнє росії».
Так співчутливо порадити може лише етнічний та ментальний московит-рашист, але ніяк не українець. Псевдогерой Буданов спалився як радистка Кет під час пологів …
тому що ви всі зеленорашистські пі..араси і не ******** чергову х..йню своєму насєлєнію
При службі в са в середземне море зайшов 6 флот сша
Ми три доби спали одягнуті всі служби були посилені
Певно тому що діяли всупереч оманським договорнякам.
Вместе с Зеленским - сесть ПОЖИЗНЕННО
прізвище жінки у Буданова Гогілашвілі ?
чи навпаки, Буданов жінка у Гогі?
Не дегенерати, а хуцпаті зрадники.
Замість,щоб терміново бити в тривогу на всю країну.
То,що можна хотіти від такого?
23 февраля - за день до начала спецоперации - Наумов бежал с Украины. По данным видеоблогера Шария (тварь конченая), вместе с Наумовым бежал в Германию в Аусбург и тогдашний глава СБУ - Иван Баканов.
Простой вопрос Шарий врёт или нет. Баканов сбежал? Ведь он **** тоже знал
Беженцы с Мелитополя рассказывают что их сразу слили
И зачем это множит Цензор ? Обязали ? Заставили это фуфло печатать?
Є робочий формат матеріалу, що розкриває сенс повідомлення. Тобто дається версія персонажа (Буданова), а у післяслів'ї (від редакції) додається : як воно було насправді. Тут не так.
А насправді - попереджували с жовтня декілька разів... в січні розвантажувались в Україні англійськи й американськи літаки зі зброєю для партизанської війни.... А Буданов про це не знав Приїздив у січні директор ЦРУ з мапами наступу русні.... А Буданов про це не знав
Ось Буданов каже " важно было задержать высадку российского десанта на аэродроме в Гостомеле...." Ага то ж заради цього за тиждень відвели звідти майже усю нацгвардію, лишивши тільки срочників...
Але нема в матеріалі такого тексту, що розкривав бі підступну брехню Буданова. Він віглядає не неаче бовдур й зрадник, а наче герой.
І зовсім випадково це вписується в кампанію відбілення усіх зрадників ЗеОПи, що разом з х**лом хотіли здати УКраїну за три дні.
ВАле козацький рід їм не дозволив цього зробити, а зараз вони примазуються, що ніби то вони а не вільний народ УКраині зупинили ворога. Між тим народ УКраиїні не ховав свої родини у кабінетах на Банковій.
Українська розвідка дізналася про точну дату повномасштабного вторгнення РФ за 13 годин до того, як російські війська перетнули кордонДжерело: https://censor.net/ua/n3419608
Лише мені здається, що керівнику української розвідки пишатись нічим, і треба мовчати в тряпочку
Як на мене він заслуговує поваги.
А моєї-ні,бо раніше брехав про відсутність операції по вагнерах.
былопахать, чтобы не было полной ж.... а никто не учил, опыта нет, "само" уже нихрена не работает, потому как все структуры давно работают не на то, чтобы что-то реально делать\получить\пытаться бороться, а тоже на попил\дерибан всего, что осталось, и просто по-привычке, чтобы как у всех (правда без минимального понимания, нахрена оно вообще).
І ТОМУ ТУДИ ПОСЛАЛИ СИРСЬКОГО ЯКИЙ ПРО*БАВ ВИСАДКУ РАШИСТСЬКОГО ДЕСАНТУ В ГОСТОМЕЛІ
после войны ЗеВиборці-барани знову підуть голосувати за Зе.....головне щоб не барига Порох зі своїми цукерками.....какая разніца...ми їх зробимо разом....вони не думають головою...в них перед очами буде кумир жінок і артист сцени ...який він смішний для них і гарний...він їх ріднесенький...
нажаль це може бути
Дарма їх критикують. 13 годин за які по справжньому готувались до війни це справді ні про що. А те що до того ніхто не готувався це факт. Так звичайно якісь там навчання і т.п. були як навіть за Зе так ще за Порошенка, але це не підготовка до війни що 100% вже на носі, а лиш підготовка до того чого не факт що буде.