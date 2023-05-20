Вже є позитивні сигнали щодо отримання сучасної бойової авіації, - Ігнат
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Українські військові незабаром можуть отримати від західних партнерів сучасні бойові літаки, що дозволить пілотам Повітряних сил ще ефективніше виконувати бойові завдання.
Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" розповів речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне".
"Почнемо з наших льотчиків, які і цієї ночі, і за попередню добу продовжують завдавати удари по противнику, по його радіолокаційних станціях, по засобах протиповітряної оборони, по угрупованнях військ, які на східному напрямку продовжують вести і атакувальні, і оборонні дії. До 30 літаковильотів на вогневе ураження, на винищувальне прикриття здійснили льотчики за минулу і вже у поточній добі. Це загалом", - зазначив речник.
За його словами, останнім часом з’явилось сподівання на те, що українські пілоти отримають сучасну бойову авіацію від партнерів.
"Вже є позитивні сигнали щодо того, що радянська техніка може скоро піти в історію, і з’явиться у нас сучасний літак, на який вони залюбки пересядуть. І це їх ще більше надихає. Тому що, якщо навіть такій техніці вони дають такий результат, то що буде, коли з’явиться літак, про який ми всі мріємо?", - наголосив Юрій Ігнат.
Він додав, що заяви про нібито застарілість авіації, яку може отримати Україна від союзників, є інформаційним вкидом російської сторони.
"Хочу попередити, що на болотах, в інформаційних помийках будуть волати, що це літак застарілий, нічого не допоможе, то про (зенітно-ракетний комплекс — ред.) Patriot вони так само говорили. Тому очікуємо якомога швидше", - зауважив посадовець.
Будь ласка, зачекайте...
Игнат опирается на свою информацию, я слышу позитивные заяви руководства союзников. Тех людей, которые ответственны за свои слова. Это не зеля с агрохимией и т.п., не беезумна марьяна, не члены РНБО, и даже не торговец яйцами по 17
А є й інша , більша його частина ,, яка донатить , в'яже сітки і допомагає війську чим може .
Бо завжди може статись так, як з ATACMS.
Наприклад, у 2022 році Болгарія сплатила виробництво 8 нових F-16 Block 70/72 за $1,296 мільярда доларів. Контракт включає озброєння та додаткове обладнання. У цьому випадку математика підказує вартість не менше ніж $16,2 мільйона доларів.
У той же час, у 2019 році ВПС Словаччини підписало договір вартістю на купівлю 14 ************* F-16 Block 70/72. Умови поставки включають навчання пілотів та інженерів, комплекс озброєння та запасні двигуни. Окремо повідомляється, що вартість одного F-16 Block 70/72 - $57 мільйона доларів без озброєння, навчання та додаткового обладнання.
Бувші у використанні літакі коштують дешевше. Наприклад,
У 2014 році Румунія купила у Португалії 12 літаків без озброєння за 210 млн. доларів. Таким чином, б/в F-16 коштував $17,5 мільйона за одиницю у 2014 році.
Уже в 2022 році уряд Румунії виділив 354 мільйони євро (близько $379 мільйона в доларах. - Ред.) на купівлю 32 F-16 у Норвегії, по $11,8 мільйона за одиницю.
Правда в останніх двох випадках не повідомляється, яких саме моделей літакі були куплені.
200 танков хорошо, но их уничтожить очень просто. Белогоровка и Угледар.
Понятно что главная задача это линия 90 км, до моря. Но там хорошая оборона. Цена наступления-цена войны. Дали на 50 процентов, а не на 98. Когда будут первые 100 самолётов тогда на 80 процентов. А толкать в пекло Украинцев не надо, они сами своё возьмут и на Т-72 и бтрах