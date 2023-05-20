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Вже є позитивні сигнали щодо отримання сучасної бойової авіації, - Ігнат

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

f16,польща

Українські військові незабаром можуть отримати від західних партнерів сучасні бойові літаки, що дозволить пілотам Повітряних сил ще ефективніше виконувати бойові завдання.

Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" розповів речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне"

"Почнемо з наших льотчиків, які і цієї ночі, і за попередню добу продовжують завдавати удари по противнику, по його радіолокаційних станціях, по засобах протиповітряної оборони, по угрупованнях військ, які на східному напрямку продовжують вести і атакувальні, і оборонні дії. До 30 літаковильотів на вогневе ураження, на винищувальне прикриття здійснили льотчики за минулу і вже у поточній добі. Це загалом", - зазначив речник.

За його словами, останнім часом з’явилось сподівання на те, що українські пілоти отримають сучасну бойову авіацію від партнерів.

"Вже є позитивні сигнали щодо того, що радянська техніка може скоро піти в історію, і з’явиться у нас сучасний літак, на який вони залюбки пересядуть. І це їх ще більше надихає. Тому що, якщо навіть такій техніці вони дають такий результат, то що буде, коли з’явиться літак, про який ми всі мріємо?", - наголосив Юрій Ігнат.

Він додав, що заяви про нібито застарілість авіації, яку може отримати Україна від союзників, є інформаційним вкидом російської сторони.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Данія буде навчати українських льотчиків і відкрита для обговорення передачі F-16, - в.о. міністра оборони Поульсен

"Хочу попередити, що на болотах, в інформаційних помийках будуть волати, що це літак застарілий, нічого не допоможе, то про (зенітно-ракетний комплекс — ред.) Patriot вони так само говорили. Тому очікуємо якомога швидше", - зауважив посадовець.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+11
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20.05.2023 12:28
+10
Але при підтримці авіації і танків , їм це робити буде простіше , і з меншими втратами .
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20.05.2023 12:54
+9
Я сподіваюсь Панству відомо , скільки коштує один F-16, з відкритих джерел, .Це приблизно 35000000$ .З тих же джерел, відоми стататки, на приклад Ахметова це 4,4 милиарди ,делемо на 35000000 ,отримуєм , 125 літаків , добавимо Пінчука ,це 2,2 лярда , 62 літака , ну там ще Живого 1,4 лярда . Коломойский та Боголюбов по одному .Грубо кажучи ще 100 літаків. В цілому, приблизно 290 літаків , як що ще когось потрясти. Година польоту F-16 коштує 8000 $ якщо що .... .Так я це к чому, ми про що весь час говоримо . Чьї активи в енергетичній галузі , хто їх забовьязан захищати, хто грабував Україну 30ть років ￼
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20.05.2023 13:00
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Це добре, але війни виграють піхотинці.
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20.05.2023 12:26 Відповісти
мене ще в школі вчили.в далеких 80-х роках на воєнці..я задавав питання--коли вважається захоплена територія в ядерній війні,адже нікого не зостанеться?--відповідь--тоді ,коли піхотинець стане на чужу територію
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20.05.2023 12:31 Відповісти
який нахрін F -16 , коли потрібно F -15 ((
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20.05.2023 19:47 Відповісти
Пехотинцев не получим никогда,самим справляться придется.
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20.05.2023 12:49 Відповісти
Але при підтримці авіації і танків , їм це робити буде простіше , і з меншими втратами .
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20.05.2023 12:54 Відповісти
При условии поддержки артиллерии, бронетанковых войск и авиации.
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20.05.2023 13:09 Відповісти
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20.05.2023 12:28 Відповісти
це скрін з гри?
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20.05.2023 12:32 Відповісти
Вот скрин не из игры
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20.05.2023 12:51 Відповісти
Да, заявам политиков можно верить, ну кроме как отечественной зебильшести
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20.05.2023 12:29 Відповісти
І коли ж це Ігнат став політиком?
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20.05.2023 12:37 Відповісти
Светочка, по законодательству Украины армия вне политики, а Игнат в ней служит.

Игнат опирается на свою информацию, я слышу позитивные заяви руководства союзников. Тех людей, которые ответственны за свои слова. Это не зеля с агрохимией и т.п., не беезумна марьяна, не члены РНБО, и даже не торговец яйцами по 17
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20.05.2023 12:42 Відповісти
Да и зеледента нельзя назвать политиком. А Игнат на месте, речник ПС ЗСУ и не политик от слова совсем.
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20.05.2023 13:14 Відповісти
В ефірі зелемарафону, ми вже давно перемогли, але тільки в голові головнокомадуючього. Але хлопці мруть за батьківщину. Сподіваюсь у гумориста стане розуму не здавати Батьківщіну
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20.05.2023 12:30 Відповісти
ось отровенна і болюча відповідь..."по барах та ресторанах..."Болюча правда від Воїна Маркуса"https://www.youtube.com/shorts/cNMtXNQvo2c
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20.05.2023 12:34 Відповісти
Те що каже Маркус - це правда , але він говорить про уй.бків .! Як кажуть - " в сім'ї не без урода . " Такі є в будь якому суспільстві .
А є й інша , більша його частина ,, яка донатить , в'яже сітки і допомагає війську чим може .
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20.05.2023 13:06 Відповісти
коли я зранку йду на ринок...я добре бачу ,як вона в'яже..та й думаю, ви теж бачите цих круглопиких в'язальників,донаторів ресторанних
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20.05.2023 13:39 Відповісти
Бачу звісно , але вони - далеко не все суспільство .
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20.05.2023 13:50 Відповісти
Це добре бо разом з Ф-16 приидуть і тисячі ракет -- обслуговування техніки ангари аеродроми -- робота кипить ?.
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20.05.2023 12:37 Відповісти
Так , це сильно розв'язує нам руки . Бо авіаційних ракет різних типів , які США і інші союзники можуть поставляти нам у великих кількостях - сотні тисяч , але запускати їх можна лише з Ф 16 .
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20.05.2023 13:16 Відповісти
Сподіваюсь...

Бо завжди може статись так, як з ATACMS.
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21.05.2023 00:37 Відповісти
Агову! Не ''перегрівайте''! Ваші ж вимоги!
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20.05.2023 12:49 Відповісти
У завгоспа написали "F-16 таки будут, возможно, уже в этом году." Ну дуже обнадійливо.
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20.05.2023 12:50 Відповісти
2- 3 тижні
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20.05.2023 12:52 Відповісти
глава вицепрезедент
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20.05.2023 13:48 Відповісти
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20.05.2023 12:59 Відповісти
Я сподіваюсь Панству відомо , скільки коштує один F-16, з відкритих джерел, .Це приблизно 35000000$ .З тих же джерел, відоми стататки, на приклад Ахметова це 4,4 милиарди ,делемо на 35000000 ,отримуєм , 125 літаків , добавимо Пінчука ,це 2,2 лярда , 62 літака , ну там ще Живого 1,4 лярда . Коломойский та Боголюбов по одному .Грубо кажучи ще 100 літаків. В цілому, приблизно 290 літаків , як що ще когось потрясти. Година польоту F-16 коштує 8000 $ якщо що .... .Так я це к чому, ми про що весь час говоримо . Чьї активи в енергетичній галузі , хто їх забовьязан захищати, хто грабував Україну 30ть років ￼
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20.05.2023 13:00 Відповісти
пане Yakov Nemo...ваша правда!
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20.05.2023 13:41 Відповісти
Ціна дуже, дуже вар'юється, в залежності від кількості, яка країна, та додаткових умов.

Наприклад, у 2022 році Болгарія сплатила виробництво 8 нових F-16 Block 70/72 за $1,296 мільярда доларів. Контракт включає озброєння та додаткове обладнання. У цьому випадку математика підказує вартість не менше ніж $16,2 мільйона доларів.

У той же час, у 2019 році ВПС Словаччини підписало договір вартістю на купівлю 14 ************* F-16 Block 70/72. Умови поставки включають навчання пілотів та інженерів, комплекс озброєння та запасні двигуни. Окремо повідомляється, що вартість одного F-16 Block 70/72 - $57 мільйона доларів без озброєння, навчання та додаткового обладнання.

Бувші у використанні літакі коштують дешевше. Наприклад,

У 2014 році Румунія купила у Португалії 12 літаків без озброєння за 210 млн. доларів. Таким чином, б/в F-16 коштував $17,5 мільйона за одиницю у 2014 році.

Уже в 2022 році уряд Румунії виділив 354 мільйони євро (близько $379 мільйона в доларах. - Ред.) на купівлю 32 F-16 у Норвегії, по $11,8 мільйона за одиницю.

Правда в останніх двох випадках не повідомляється, яких саме моделей літакі були куплені.
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21.05.2023 00:48 Відповісти
Літаки летять будем всіх бомбить! Летом 2020 года Зеленский увидел будущее. (Ну или бурно протестовал против милитаризации Украины вместо асфальтизации и разминирования)
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20.05.2023 15:01 Відповісти
f16 и ATACMS это инструмент давления на Китай походу
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21.05.2023 09:02 Відповісти
Пока не будут и наступать не надо. Без современных самолётов войны не выигрываются.
200 танков хорошо, но их уничтожить очень просто. Белогоровка и Угледар.
Понятно что главная задача это линия 90 км, до моря. Но там хорошая оборона. Цена наступления-цена войны. Дали на 50 процентов, а не на 98. Когда будут первые 100 самолётов тогда на 80 процентов. А толкать в пекло Украинцев не надо, они сами своё возьмут и на Т-72 и бтрах
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21.05.2023 09:10 Відповісти
 
 