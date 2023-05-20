Друга Путіна Шредера не запросили на ювілей його власної партії

Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН) не запросила на святкування свого 160-річчя в Берліні колишнього канцлера Герхарда Шредера, відомого близькістю до президента Росії Володимира Путіна.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Європейську правду.

Як заявив генеральний секретар СДПН Кевін Кюнерт, поки Шредер "перебуває в такій близькості з палієм війни і агресором, як це можна було побачити буквально минулого тижня під час його візиту до російського посольства, в нас нема нічого спільного".

Кюнерт, однак, додав, що з відеоролика про історію німецьких соціал-демократів Шредера прибирати не будуть.

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"Зрештою, розрив з Герхардом Шредером - це не історичний розрив, а теперішній розрив, який цілком очевидно пов'язаний із його позицією в контексті війни Путіна проти України", - підкреслив генсек СДПН.

Як відомо, Шредер був канцлером з 1998 по 2005 рік і лідером СДПН з 1999 по 2004 рік. Після того як його усунули з посади глави уряду, він багато років працював у російських енергетичних компаніях і досі вважається другом Путіна.

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Шредер зустрічався з Путіним у Москві через кілька тижнів після початку війни, а потім ще раз у липні 2022 року. Після кожної зустрічі він запевняв, що Москва буцімто зацікавлена у припиненні війни.

Минулого тижня Шредер був присутній на прийомі в російському посольстві 9 травня разом із лідером ультраправої "Альтернативи для Німеччини" Тіно Хрупаллою, тоді як багато інших німецьких політиків не були присутні на заході на знак протесту проти російської війни в Україні.

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Після цього дружина колишнього канцлера Німеччини Со Йон Кім-Шредер, яка теж була на прийомі, втратила роботу у компанії NRW.Global Business.