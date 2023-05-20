УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
18536 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Війна
40 756 280
війна (56882) Бахмут (1491) Маляр Ганна (520)

У Бахмуті важкі бої. Ситуація критична, - Маляр

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

бахмут

У Бахмуті тривають бої. ЗСУ контролюють певні об’єкти і приватний сектор.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє заступниця міністра оборони Ганна Маляр в телеграмі.

"У Бахмуті важкі бої. Ситуація критична. Разом з тим, наші війська тримають оборону в районі "Літак"", - зазначає Маляр.

За її словами, станом на зараз наші оборонці контролюють певні промислові та інфраструктурні об‘єкти цього району і приватний сектор.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бахмут лишається епіцентром боїв. Ворог підтягує туди повітряно-десантні та мотострілецькі підрозділи, - Череватий

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+58
На відміну від москалів, завжди любимо правду.
А правда в тому, що сьогодні наші війська відійшли з Бахмута і він майже повністю перейшов під контроль рашистських окупантів.
Це факт. Звичайно це деморалізує суспільство.
Але не в цьому біда, а біда в тому, що ми ще досі на 15 місяці війни не можемо стримати просування окупантів в любій точці, яку вони хочуть захопити, нехай навіть і шляхом великих втрат зі сторони окупантів.
Треба щось міняти в тактиці та стратегії, бо візити Сирського в Бахмуті, направлення все нових і нових підкріплень в Бахмут, як бачимо, абсолютно нічого не дало.
Важко зрозуміти як окупантам вдається просуватися і захоплювати міста, адже в тому ж Бахмуті чисельність наших захисників не була меньше за чисельність атакуючих окупантів.
показати весь коментар
20.05.2023 17:07
+36
Та все вони знають. Просто знов будуть тиждень байки розповідати, як це вже було з тим же Соледаром. Потім розкажуть, що, виявляється, ніякого стратегічного значення Бахмут не мав...
показати весь коментар
20.05.2023 17:05
+34
Бахмут защищают реально стальные воины. Слава Героям! Смерть рашистам! А Залужный знает что делать.
показати весь коментар
20.05.2023 17:00
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 3 з 3
тебе вообще какое дело до Украины? сиди в своей америке и перди в две дырочки. это и все, на что ты способен
показати весь коментар
20.05.2023 18:54 Відповісти
сиди в своей Америке?ты зэ-гной еще раз подтверждаешь что все под-зэлупники это падаль прокацапская весь гной зеленый ненавидит Америку -то что спасает Украину от пуйла и его фсбэшной зэ-своры
показати весь коментар
20.05.2023 19:07 Відповісти
спасает американское правительство, а не ты, ссыкливая гнида, которая бросила родную страну и убежала прятаться от мобилизации
показати весь коментар
20.05.2023 19:14 Відповісти
спасает Америка а ты зэ-леный жопализ вылизываешь зэ-дЕрмаков и ненавидишь Штаты как и любой другой прокацапский зэ-отброс поэтому ты чмошник не в окопе а у дЕрмака в жопе
сначала ты зэ-писдливая обезяна доказывал что буданга не писдит -и тебя носом в говно макнули
потом ты рассказывал про то что так надо -дурить украинцев и тебя полудурка опять опустили
а закончился ты жалкий зэ-идиот тем что начал как и все малоросы на Америку гнать
показати весь коментар
20.05.2023 19:26 Відповісти
Це Ваш останній аргумент? Уся українська діаспора має віднохення до України і її вплив на
ситуацію теж має значення.
показати весь коментар
20.05.2023 19:27 Відповісти
а вот еще гниль
показати весь коментар
20.05.2023 18:36 Відповісти
а вот еще одна мразь с 23 на 24 брехал людям что все ок хотя уже знал что будет война
показати весь коментар
20.05.2023 18:38 Відповісти
ця мерзота працює на фсб
показати весь коментар
20.05.2023 19:21 Відповісти
Навіть не знаю хто більший полководець Зеля чи Буданов.
показати весь коментар
20.05.2023 18:08 Відповісти
оба писдят то что им дермак скажет
показати весь коментар
20.05.2023 18:13 Відповісти
пАлковводці!
показати весь коментар
20.05.2023 18:22 Відповісти
Важка новина.
Останніми днями ніби з'явилася надія, що наші виправляють ситуацію в тому районі.
показати весь коментар
20.05.2023 18:03 Відповісти
так они и исправляют только вокруг бахмута,там те все кацапы и остануться)так что зрадойобить тут не имеет смысла
показати весь коментар
20.05.2023 18:06 Відповісти
Я знаю, що по флангах. На це й сподіваюся.

А зі словом на букву з - не до мене.
показати весь коментар
20.05.2023 18:15 Відповісти
Бахмут вже двічі місто-герой..
показати весь коментар
20.05.2023 18:04 Відповісти
Скоріш за все справав тому, що щось координально змінилося одразу після деількох успішно проведених контр-наступов у 2022 під Києвом, під Харковом та в Херсоні. Після цих успіхів керівництва ЗСУ, включно з нашим Генштабом, Боневтіка задавила жаба і він вирішив погратися в Бонапарта, чи може йому це підказав виконуючий обов"язки президента Єрмак, мовляв "владімірссанич" ви ж такім образом паднімітє сєбє рєйтінг, ви ж всьо такі "вєрховний", паетаму вам і карти в рукі... І десь одразу після Херсону одна за другою посипалися новини "зеленський зібрав ставку", а вже потім майже щодня гнусавопикий сам почав повідомляти: "сьогодні я зібрав ставку..." Ну от, схоже дозбиралися "ставки", допіарилися в гонитві за рейтингами... Бо цю наволоч цікавлять виключно рейтинги, а якою ціною їм по цимбалах.
показати весь коментар
20.05.2023 18:10 Відповісти
орки не рассчитали силы, на такой большой фронт.
набрали мобиков, сократили линию фронта и теперь стирают всё с лица земли
показати весь коментар
20.05.2023 18:30 Відповісти
Так у них і зараз по всій лінії фронту мобіки ахраняют рубєжи, крім Бахмуту, де вони сконцентрували свої найкращі ресурси. Всі обидві сторони про це знають, але все одно підігрують касапам під Бахмутом у "пабєданоснай вайнє"
показати весь коментар
22.05.2023 01:10 Відповісти
Клоун для них сцарь і бог, "правильные решения" для них лише те, що скаже цей зелений зрадник
показати весь коментар
22.05.2023 01:13 Відповісти
ну вы ж уехали, вот больше полководцев и не осталось.
показати весь коментар
20.05.2023 18:58 Відповісти
сциш що тебе на німцях дістануть ?
показати весь коментар
20.05.2023 19:35 Відповісти
нас больше интересуют фланги на которых наши военые продвинулись до 2 км , а в Бахмуте держимся , это отвлекающий маневр
показати весь коментар
20.05.2023 18:17 Відповісти
Бахмут втратили. Маємо надію, кров наших воїнів була не даремною і це якийсь задум. Влада про наші втрати замовчує чи бреше. В Бахмуті у кожного напевне були чи друзі чи родичі. І є справжнє розуміння яке там було пекло.
показати весь коментар
20.05.2023 18:22 Відповісти
та який Бахмут?? наразі є незміримо важливіші події: карколомний успіх зеленої шмарклі у арабів,тріумфальна участь шмарклі на Дж-7,он Моді просто зачарований нашим зеленуватим Наполеоном Бонапартом!
показати весь коментар
20.05.2023 18:25 Відповісти
Утратили так же Северодонецк, Попасную , Мариуполь, Волноваху, Лисичанск. Все - с большой кровью. Только какой ваш вариант? Сразу за Днепр уходить надо было? Или прямо в Карпаты?
показати весь коментар
20.05.2023 19:01 Відповісти
Нащо ви мені приписуєте якісь дурниці? Де я написав, що треба було ЗСУ відходити? Ви там в Америці грибів галюциногених об'їлися і вам щось вважається?
показати весь коментар
20.05.2023 19:50 Відповісти
Контратакувати в іншому місці, де касапи не сконцентрували свої найкращі ресурси, яких у них лише на Бахмут і вистачає
показати весь коментар
22.05.2023 01:16 Відповісти
Зарах одне картаве,неграмотне і тупе створіння з борідкою розказує про свої подвиги: зустрівся,подякував,обговорив,прийняв подяку,обмінявся поглядами....Таке враження,що в Україні тільки 1 чудо живе і працює,працює,працює.....
показати весь коментар
20.05.2023 18:23 Відповісти
показати весь коментар
20.05.2023 18:25 Відповісти
показати весь коментар
20.05.2023 18:27 Відповісти
Прігожін взяв Бахмут..https://www.youtube.com/watch?v=m47UzuIrnWY
показати весь коментар
20.05.2023 18:28 Відповісти
каже прігожин що йде на берлін - будь обережна
показати весь коментар
20.05.2023 19:36 Відповісти
Ну закономірно враховуючи що в росіян проблем з снарядами насправді немає, а у нас є.

Взагалі я очікував що фланги різатимуть через Соледар і тоді б це мало зміст, тоді б вся арта рф на цьому напрямку попала б в котел разом із штурмовиками рф на мясо. А так Бахмут по факту ми втратимо бо міста вже фізично немає.

І фактично поки ще ніякого контрнаступу немає (лиш підготовка), ну і плюс на ділянці Бахмута відбувається те що треба було робити ще зимою, а саме стирання клєшнів якими рф взяла Бахмут та дорогу до нього в котел. А так як робимо ми це запізно бо напевне не було раніше чим, то стираємо клєшні після того як Бахмут стерли росіяни що якби запізно... Ех чим би по швидше вже той контрнаступ та прорив фронту бо ситуація з Бахмутом деморалізує.

З іншої сторони контрнаступ з авіацією буде куди краще чим без. Але за той час рф ще більше забетонується на відмінно від нас.
показати весь коментар
20.05.2023 18:33 Відповісти
Зеленые клоуны доигрались своей тупорылой информационной политикой и теперь удивляются, а почему у людей сегодня такая зрада.
А зачем вы делали из Бахмута крепость Сталинград? Зачем накачивали его значимость?
Теперь уже даже с помощью вашего говняного примитивгного арестовического писдежак тяжело будет выкрутиться из этой ситуации.
показати весь коментар
20.05.2023 18:37 Відповісти
бахмут это отвлекающий маневр
показати весь коментар
20.05.2023 18:40 Відповісти
показати весь коментар
20.05.2023 20:12 Відповісти
а на флангах ВСУ продвинулись до 2 км

показати весь коментар
20.05.2023 18:39 Відповісти
Продвинулись, да. Но россияне перекинули резервы. Так, что продвижение, будет замедлено или остановлено! Эффект внезапности исчерпан, к сожалению.
показати весь коментар
20.05.2023 23:38 Відповісти
А Авдіївка?
показати весь коментар
20.05.2023 18:47 Відповісти
щас посмотрю
показати весь коментар
20.05.2023 18:50 Відповісти
так же как и в Мар'їнки
показати весь коментар
20.05.2023 18:53 Відповісти
Там також як у Бахмуті, тіки може бути ще гірше - там дуже по флангам наші просіли.
показати весь коментар
20.05.2023 18:54 Відповісти
Одно непонятно,говорят шо города уже нет.....Пригожин седне когда обьявлял о взятии на фоне целых 9этажек стоял....или он в другом городе снимал?

Плеат надеюсь шо у наших есть задумка и план....потому что если нас опять теснить с флангов будут подошедшие резервы орков то это будет очень сложно оььяснить народу Нахера тратили резервы,боеприпасы и лутшую штурмовую бригады Азов.....особливо на фоне отсутствия контрнаступления.
показати весь коментар
20.05.2023 18:49 Відповісти
На превеликий жаль, Бахмут вже у руках рашистів. За ЗСУ залишився невеличкий клаптик біля горезвісного "літачка"... А пояснення цього прикрого факту лежить як на долоні. Коли у запеклих боях за оволодіння певним шматочком території або окремого будинку зходяться лоб до лоба піхота ЗСУ та "вагнерівці", коли почасти доходить практично до штикових атак.- шанси протиборствуючих сторін стають практично "фіфті-фіфті"! І це є вкрай небажаним та вкрай небезпечним ділом! Така війна абсолютно не на нашу користь, вважаючи на практично необмежений й значно більший за нашого, мобілізаційний ресурс рашистів! Противника ЗСУ треба знешкоджувати на віддалених дистанціях, не доводячи діло до прямого бойового контакту піхоти! Тому що наша піхота закінчиться значно скоріше, аніж їхня!
показати весь коментар
20.05.2023 21:05 Відповісти
Крім Маренго нічого з мосьвоку не виходить.Шайка проходімців.
показати весь коментар
20.05.2023 18:52 Відповісти
Украинская армия успешно заходит во фланги российских наемников.
показати весь коментар
20.05.2023 18:59 Відповісти
хтось ще чекає на якийсь міфічний контрнаступ?
показати весь коментар
20.05.2023 19:18 Відповісти
получим Ф16 и тогда пойдем
показати весь коментар
20.05.2023 19:20 Відповісти
Через 6-12 місяців?
показати весь коментар
21.05.2023 01:17 Відповісти
Самі собі накрутили то і чекайте собі отой контрнаступ. А Залужний готовить Наступ.
показати весь коментар
20.05.2023 19:43 Відповісти
як ти його не назови, все одно це фантастика. не може бути ні наступу, ні контрнаступу, якщо оборону не можеш втримати і постійно, хоч і повільно, доводиться відступати.
показати весь коментар
20.05.2023 19:58 Відповісти
Викинули з київщини, викинули з харківщини, з Херсону...і це не фантастика)
показати весь коментар
20.05.2023 20:05 Відповісти
там кацапи не закопувалися більше року, не встигли побудувати кілька ліній оборони. то були ситуативні перемоги, більше такого фарту не буде. нажаль.
показати весь коментар
20.05.2023 20:24 Відповісти
На правому березі Херсонщини у кацапів було три лінії оборони,це те що я бачив особисто.
показати весь коментар
20.05.2023 20:32 Відповісти
Херсон це окрема історія. там нам дуже повезло з можливістю повністю відрізать шляхи забезпечення кацапів завдяки Дніпру. і нвіть за таких умов кацапи змогли вийти майже без проблем і втрат завдяки побудованій обороні. якби не перерізана логістика, Херсон не вдалося би звільнити.
показати весь коментар
20.05.2023 20:43 Відповісти
Я вам не про Херсон кажу,Херсон то був кінцевий етап,до нього було дуже багато чого,Високопілля,Архангельське,Ольгіно,Давидів Брід...я вам кажу,там вони вкопались не гірше чим зараз.
показати весь коментар
20.05.2023 21:09 Відповісти
але все постачання всього йшло через Дніпро і туди, все, стсовно Херсона, так само справедливо для всього регіона. написавши вище Херсон, я мав на увазі всі звільнені разом з ним території, не тільки саме місто.
показати весь коментар
20.05.2023 22:32 Відповісти
Я так розумію,з Харківщиною це теж "повезло" було,на ваш погляд?
показати весь коментар
20.05.2023 23:32 Відповісти
Ну на войне везение играет немалую роль. Противник мог попытаться переиграть. Расчет, предвидение и фортуна - вот тройка которая привозит к победе!
показати весь коментар
20.05.2023 23:42 Відповісти
На Харьковщине они не успели еще окопаться, просто сидели по селам и городам, к тому же там были не самые боеспособные части орков, боеспособные тогда находились на донецком и херсонском направлениях.
показати весь коментар
21.05.2023 01:20 Відповісти
якщо вважати везінням те, що кацапи не встигли там закопатися по самі вуха, то повезло. чи не повезло кацапам. то вже риторика. до тогож кацапи тоді зневажливо ставились до українців і не чекали нічого серьйозного. я вважаю, що нічого подібного не буде там, де кацапи роками укріплювалися. і в кращому випадку лінія фронта лишиться такою, як зараз. але це в кращому випадку, бо кацапи тиснуть всюди.
показати весь коментар
21.05.2023 01:28 Відповісти
Знову ми по колу рухаємося,на Харківщині -не окопалися,а на правоберіжжі Херсонщини,я вам кажу,бо особисто там був-було три лінії оборони й позакапувалися вони там міцно,але нам там "повезло",чи не так?
показати весь коментар
21.05.2023 02:10 Відповісти
я вище все досить доступно розписав свою точку. тому по колу рухаємося не ми.
показати весь коментар
21.05.2023 20:06 Відповісти
Втримати оборону це умовне поняття, залежно скільки ресурсів на це кидати з обох сторін. Це як два барана впираються рогами і хто кого перепхне. Тільки чомусь зелене військово-політичне керівництво зробило з ЗСУ тупого барана, який не бачить далі свого носа.
показати весь коментар
22.05.2023 01:22 Відповісти
Надіюсь на те, що Зеленський як Верховний головнокомандувач продемонструє: заради чого приймалось політичне рішення щодо захисту Бахмуту...
Також сподіваюсь, що не прийдеться вислуховувати виправдання із згадкою про сезон дощів, незвичні кліматичні умови та інші яйця, які заважають щось робити!
показати весь коментар
20.05.2023 19:48 Відповісти
Хроника одного президента



‎20.‎05.‎2023

Анонсований Зеленським "весняний наступ ЗСУ" закінчується не розпочавшись фактичною втратою Бахмуту. Незабаром зграйки "українських ЗМІ" почнуть розказувати, що ця кривава м'ясорубка і була "стратегічним планом".



Все, що планує для України Зеленський - ми описали.

Зеленському не потрібна перемога в 2023.



https://2019timeze.medium.com/%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%B6%D1%87%D1%96-%D1%82%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D1%96-4f626a8ebd31

Він просто чекає. Чекає поки Захід втомиться від війни і почне звертати допомогу Україні, чекає перемоги Трампа, який зверне допомогу США. Чекає поки втомлений війною народ почне схвально кивати головою на заклики до миру

https://2019timeze.medium.com/cashing-out-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%B9-1533a8e629f5
показати весь коментар
20.05.2023 21:12 Відповісти
Зеленському не потрібна перемога в 2023. В 2023 -тут лишнее , можно точку раньше поставить. Зеленському не потрібна перемога .
показати весь коментар
20.05.2023 21:51 Відповісти
Ніби говорять що Бахмут залишають.
Називають його фортецею, а там нічого не було зроблено. Траншея вирита трактором це не фортеця.
Не впевнена що не задля піару там загинули сотні українців.
показати весь коментар
20.05.2023 22:01 Відповісти
Если воин убивает врага и не одного, гибель его не напрасна.
показати весь коментар
20.05.2023 23:45 Відповісти
Учитывай, что мобилизационный резерв Раши выше в 5 раз, поэтому на одного нашего должно погибать минимум 6 орков. Но в такое огромное соотношение, учитывая превосходство орков в артиллерии и авиации вообще не верится никак. С
показати весь коментар
21.05.2023 01:23 Відповісти
Желаемое и действительность могут очень сильно различатся. Российская империя неоднократно наступала на "грабли" со своим "бесконечным" моб. потенциалом. Крымская война 1853-54гг., война 1905 года, 1914-1918гг., польский рейд Тухачевского, Финская война 1939-40гг., Афганская война. По всем этим войнам есть нюансы, но суть одна свой потенциал РИ и СССР реализовать в полной мере не смогли.
показати весь коментар
21.05.2023 14:28 Відповісти
Жодного притомного в команді зе немає!!! От і це лупооке , ще жодного разу не сказало правди
показати весь коментар
20.05.2023 22:26 Відповісти
Ціхо ціхо, зате Бубочка у Японії.
показати весь коментар
20.05.2023 22:34 Відповісти
У Маляр критичный день видимо.
показати весь коментар
20.05.2023 23:55 Відповісти
А що там по контрнаступу?
показати весь коментар
21.05.2023 07:17 Відповісти
Сторінка 3 з 3
 
 