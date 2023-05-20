У Бахмуті важкі бої. Ситуація критична, - Маляр

У Бахмуті тривають бої. ЗСУ контролюють певні об’єкти і приватний сектор.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє заступниця міністра оборони Ганна Маляр в телеграмі.

"У Бахмуті важкі бої. Ситуація критична. Разом з тим, наші війська тримають оборону в районі "Літак"", - зазначає Маляр.

За її словами, станом на зараз наші оборонці контролюють певні промислові та інфраструктурні об‘єкти цього району і приватний сектор.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бахмут лишається епіцентром боїв. Ворог підтягує туди повітряно-десантні та мотострілецькі підрозділи, - Череватий