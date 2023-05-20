40 756 280
У Бахмуті важкі бої. Ситуація критична, - Маляр
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
У Бахмуті тривають бої. ЗСУ контролюють певні об’єкти і приватний сектор.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє заступниця міністра оборони Ганна Маляр в телеграмі.
"У Бахмуті важкі бої. Ситуація критична. Разом з тим, наші війська тримають оборону в районі "Літак"", - зазначає Маляр.
За її словами, станом на зараз наші оборонці контролюють певні промислові та інфраструктурні об‘єкти цього району і приватний сектор.
Топ коментарі
+58 Володимир Мик
показати весь коментар20.05.2023 17:07
+36 Goga Gruzin
показати весь коментар20.05.2023 17:05
+34 Сергей Гусаченко fb2284c8
показати весь коментар20.05.2023 17:00
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
сначала ты зэ-писдливая обезяна доказывал что буданга не писдит -и тебя носом в говно макнули
потом ты рассказывал про то что так надо -дурить украинцев и тебя полудурка опять опустили
а закончился ты жалкий зэ-идиот тем что начал как и все малоросы на Америку гнать
ситуацію теж має значення.
Останніми днями ніби з'явилася надія, що наші виправляють ситуацію в тому районі.
А зі словом на букву з - не до мене.
набрали мобиков, сократили линию фронта и теперь стирают всё с лица земли
Взагалі я очікував що фланги різатимуть через Соледар і тоді б це мало зміст, тоді б вся арта рф на цьому напрямку попала б в котел разом із штурмовиками рф на мясо. А так Бахмут по факту ми втратимо бо міста вже фізично немає.
І фактично поки ще ніякого контрнаступу немає (лиш підготовка), ну і плюс на ділянці Бахмута відбувається те що треба було робити ще зимою, а саме стирання клєшнів якими рф взяла Бахмут та дорогу до нього в котел. А так як робимо ми це запізно бо напевне не було раніше чим, то стираємо клєшні після того як Бахмут стерли росіяни що якби запізно... Ех чим би по швидше вже той контрнаступ та прорив фронту бо ситуація з Бахмутом деморалізує.
З іншої сторони контрнаступ з авіацією буде куди краще чим без. Але за той час рф ще більше забетонується на відмінно від нас.
А зачем вы делали из Бахмута крепость Сталинград? Зачем накачивали его значимость?
Теперь уже даже с помощью вашего говняного примитивгного арестовического писдежак тяжело будет выкрутиться из этой ситуации.
(Факты и комментарии)
Плеат надеюсь шо у наших есть задумка и план....потому что если нас опять теснить с флангов будут подошедшие резервы орков то это будет очень сложно оььяснить народу Нахера тратили резервы,боеприпасы и лутшую штурмовую бригады Азов.....особливо на фоне отсутствия контрнаступления.
Також сподіваюсь, що не прийдеться вислуховувати виправдання із згадкою про сезон дощів, незвичні кліматичні умови та інші яйця, які заважають щось робити!
20.05.2023
Анонсований Зеленським "весняний наступ ЗСУ" закінчується не розпочавшись фактичною втратою Бахмуту. Незабаром зграйки "українських ЗМІ" почнуть розказувати, що ця кривава м'ясорубка і була "стратегічним планом".
Все, що планує для України Зеленський - ми описали.
Зеленському не потрібна перемога в 2023.
https://2019timeze.medium.com/%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%B6%D1%87%D1%96-%D1%82%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D1%96-4f626a8ebd31
Він просто чекає. Чекає поки Захід втомиться від війни і почне звертати допомогу Україні, чекає перемоги Трампа, який зверне допомогу США. Чекає поки втомлений війною народ почне схвально кивати головою на заклики до миру
https://2019timeze.medium.com/cashing-out-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%B9-1533a8e629f5
Називають його фортецею, а там нічого не було зроблено. Траншея вирита трактором це не фортеця.
Не впевнена що не задля піару там загинули сотні українців.