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Україна сподівається отримати перші F-16 вже восени, - The Washington Post

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

f-16

Україна сподівається отримати багатоцільові винищувачі F-16 восени 2023 року.

Про це повідомив радник Міноборони Юрій Сак у розрахованому на західну аудиторію коментарі для Washington Post, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

"Якщо ми всі докладемо всіх зусиль... і рішення прийматимуться швидко, я вважаю, що наприкінці вересня – на початку жовтня ми зможемо побачити перші F-16, що літають у повітряному просторі України", – сказав Сак.

У WP підкреслили "запаморочливу швидкість", з якою приймаються рішення щодо постачання західних літаків Україні.

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Повідомляється, що США мають понад 1000 винищувачів F-16 та приблизно стільки ж було продано союзникам й партнерам по всьому світу.

У WP зазначають, що рішення постачити Києву західні винищувачі відбувається на тлі побоювань, що контрнаступ України може не завдати такого нищівного удару російським окупантам, на який багато хто сподівався.

"Незважаючи на мужній опір України взимку та навесні, багато офіційних осіб у Вашингтоні та західних столицях стурбовані тим, що війна продовжиться цього року і, можливо, надалі", – йдеться у статті.

Нагадаємо, 16 травня Сак заявив, що Україна хоче одержати від 40 до 50 винищувачів F-16 від західних партнерів.
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Топ коментарі
+4
Ніякі офіційні особи ні в Вашингтоні ні в столицях Європи не шоковані ,що війна не закінчиться скоро. Не потрібно авторам статті придумувати лінію поведінки країн-донорів.
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20.05.2023 17:54
+4
хочу Перемоги і каштани на бульварі Шевченка з повішеною зеленнею..
i тут ми з мамкою в рідному місті проґуліваемося!
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20.05.2023 18:54
+2
А там глядишь и F-35 в Сильпо завезут
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20.05.2023 18:03
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Ніякі офіційні особи ні в Вашингтоні ні в столицях Європи не шоковані ,що війна не закінчиться скоро. Не потрібно авторам статті придумувати лінію поведінки країн-донорів.
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20.05.2023 17:54 Відповісти
Як раз к жовтню.
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20.05.2023 22:05 Відповісти
Ще пару літачків E-8C JSTARS та RC-135V було б непогано...
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20.05.2023 17:56 Відповісти
Дещо вже працює в небі України... Залітати F-16-тим ніколи не забороняли...
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20.05.2023 18:04 Відповісти
в пользование - нет. Но залетать будут регулярно.
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20.05.2023 19:06 Відповісти
А там глядишь и F-35 в Сильпо завезут
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20.05.2023 18:03 Відповісти
Вы хотите что бы не только разработчиков Кинжалов арестовали а и всего ПВО РФ они же их просто не увидят на радарах?
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20.05.2023 18:25 Відповісти
Проблемы индейцев шерифа не волнуют
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20.05.2023 18:47 Відповісти
Наштамповано було більш 4200 шт. Зараз но озброєнні
в різних країнах біля 2500 шт. Військові дійства проходимуть
усе літо, то як без прикриття авіацією. Восени погода хмарна
і вкінці холодно. Треба зариватися в окопи.
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20.05.2023 18:05 Відповісти
а як ви ще переодягнете бубу в нормальне ...
то дурне поїхало в турне - буде 100 віідсотків!
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20.05.2023 18:07 Відповісти
До осені потрібно продержатись -- тоді начнем іх мочити з повітря .
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20.05.2023 18:07 Відповісти
значит контрнаступу не будет до осени...
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20.05.2023 19:45 Відповісти
1. У WP підкреслили "запаморочливу швидкість", з якою приймаються рішення щодо постачання західних літаків Україні. (с)

Не кажіть. Ще не захлинулися українською кров'ю від цієї "швидкості" ?

2. "Незважаючи на мужній опір України взимку та навесні, багато офіційних осіб у Вашингтоні та західних столицях стурбовані тим, що війна продовжиться цього року і, можливо, надалі", - йдеться у статті.

Та, звичайно. Стурбованість - це перманентний стан імпотентів та боягузів.

Україна перебила ваші плани і домовленості з рашкою, то ви крутитеся, як вужі на сковорідці, всіляко намаючись їх таки дотриматися.
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20.05.2023 18:21 Відповісти
Тут больше интересует какое приданное к ним дадут.
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20.05.2023 18:24 Відповісти
і яким block`ом нам їх передадуть.
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20.05.2023 19:09 Відповісти
Прігожін записав відео взяття Бахмуту
La batalla por Bajmut: El grupo Wagner anuncia la toma de la ciudad y Ucrania lo niega https://www.youtube.com/watch?v=m47UzuIrnWY
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20.05.2023 18:27 Відповісти
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20.05.2023 18:34 Відповісти
Якраз все за планом. Правда план йде трохи з буксуванням і навіть всі заплановані передачі техніки краще було б передати швидше запланованого що точно гарантувало б перемогу. Но навіть так з такою заторможеністю це всеодно робить росію повністю приреченою.
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20.05.2023 18:42 Відповісти
хочу Перемоги і каштани на бульварі Шевченка з повішеною зеленнею..
i тут ми з мамкою в рідному місті проґуліваемося!
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20.05.2023 18:54 Відповісти
 
 