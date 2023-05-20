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Ігнат (726) F-16 (419)

Коли у нас будуть літаки F-16, ми виграємо цю війну, - Ігнат

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ігнат

Юрій Ігнат, речник командування Повітряних сил ЗСУ, зазначив, що F-16 – багатоцільовий літак, який може працювати по наземних, повітряних та надводних цілях, а також буде перекривати нашу територію там, де немає комплексів ППО.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він розповів в етері Еспресо.

"Я вам скажу більше, коли будуть F-16, ми виграємо цю війну. Якщо ці літаки прийдуть в Україну, вони стануть на бойове чергування у різних регіонах на наших оперативних аеродромах. Ми наголошували нашим партнерам про необхідність для України F-16, бо не можемо ми тими засобами ППО, які існують ще з радянських часів, перекрити всю територію України. Ми отримуємо постачання західних систем ППО: NASAMS, IRIS-T, Patriot та вже SAMP/T, а також ППО сухопутних військ, з основних - Crotale, Gepard, Avenger. Територія країни та протяжність державного кордону велика, а лінія фронту, враховуючи Білорусь, Придністров'я та чорноморське узбережжя - понад 2,5 тис. км. Відповідно, перекрити комплексами ППО, на жаль, не вдасться. Тому нам потрібен F-16, у якого є знизу зенітно-ракетне прикриття і зверху винищувальне, тобто він також є частина ППО. Винищувач може працювати по повітряних цілях як знизу, так і зверху. Там, де немає ППО, буде працювати F-16", - пояснив речник командування Повітряних Сил ЗСУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вже є позитивні сигнали щодо отримання сучасної бойової авіації, - Ігнат

Юрій Ігнат додав, що радянські МіГ та Су неспроможні сьогодні ефективно та якісно відпрацьовувати по дронах-камікадзе, таких як "шахед", а також проти крилатих ракет. А F-16 сьогоднішньої модифікації створений, щоб стати частиною ППО та ефективно перехоплювати такі типи повітряних цілей.

"Другий момент - з цим винищувачем у рази зросте ефективність застосування ракет HARM, керованих авіабомб JDAM і так далі. F-16 допоможе нашим наземним військам швидко деокупувати українські території, бо буде завдавати удари по ворожих командних пунктах, військових угрупованнях, логістичних ланцюгах постачання. Так само ці винищувачі здатні навести порядок і на морі, маючи протикорабельні ракети. F-16 – багатоцільовий літак, який може працювати по наземних, повітряних та надводних цілях, бо має на озброєнні й ракети "Гарпун" у тому числі", - зауважив Ігнат.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Повітряні сили про збиття російського літака системою Patriot: Ми про це не оголошували

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+23
Зеля з Єрмаком все зведуть на нет.
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20.05.2023 19:17
+17
В ідеалі було залишити Гетьмана при владі, х*ло би не поліз.
А зараз пісюніст покладе тисячі нашіх героїв під час пехотного наступу.
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20.05.2023 19:14
+12
Який примітивний розум.
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20.05.2023 19:13
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не тузи зебуин...
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20.05.2023 19:41 Відповісти
попустись сеня - тут тебе не сени...
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20.05.2023 19:48 Відповісти
вас тузиков здесь было немеряно - всё дело в опыте...\а ты поц неопытный...(((\
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20.05.2023 20:05 Відповісти
ну тебе мухосранскому можно верить...
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20.05.2023 20:10 Відповісти
неистеритузик...
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20.05.2023 20:21 Відповісти
Брехня...от коли у нас буде Зірка Смерті....тоді точно
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20.05.2023 19:28 Відповісти
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20.05.2023 19:28 Відповісти
Не ви , а ЗСУ
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20.05.2023 19:30 Відповісти
Танки вже були, тепер F-16, через два роки скажуть що треба ще ядерну зброю
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20.05.2023 19:33 Відповісти
Не завадило б і зараз
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20.05.2023 21:14 Відповісти
не плачь наташа...
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20.05.2023 19:43 Відповісти
😂...👍
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20.05.2023 19:51 Відповісти
треба було одразу ядерну зброю надати
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20.05.2023 19:55 Відповісти
Сувора українізація
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20.05.2023 19:41 Відповісти
Досі Ігнат дава цілком алекватні інтерв'ю та досить грамотно коментував наслідки ракетних обстрілів. Тепер же верзе якусь нісенітницю. Для кого вона адресована? Або для недалеких домогосподарок, які вже зачекались на пряму трансляцію контрнаступу по зєбломарфону. Або для західних партнерів, які мнуть яйця.
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20.05.2023 19:45 Відповісти
советские ракеты не бесконечны. В какой-то момент ПВО раз и не станет
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20.05.2023 19:47 Відповісти
Друзі,погодьтеся,щось тут не так,якось дивно йде війна...Спочатку казали,нам би Хаймерси і перемога в кишені,потім -нам би Леопарди,тепер літаки в хід прийшли.....а перемога там же де вона й була рік назад...І жодного анонсованого рік тому наступу! Пам"ятаєте,Зелений Джеймс Бонд-Буданов обіцяв перемогу влітку 22,потім осінь22,потім кінець22,потім весна23,потім літо23? Ну й де вона? Її навіть на горизонті немає... Але тепер надіємося на літаки....
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20.05.2023 19:46 Відповісти
тебе верёвку с мылом или ты на сухую предпочитаешь...?
везде ноешь и ноешь как свинорыл попавший в плен...!
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20.05.2023 19:50 Відповісти
Чому - як свинорил ? Він ним і є .
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20.05.2023 19:52 Відповісти
ще один єрмаковець? ви чого тут ниєте,а не на ході родичів азовців обіцяєте їм коли звільните наших полонених?
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20.05.2023 19:57 Відповісти
. єрмаковец ....
Само ти -дєрьмаковєц ,, чучало .
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20.05.2023 19:59 Відповісти
Як там у вас в пісні пойоцца , кацапнявий , - вся жиснь впіріді - напєйся і жді . !!
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20.05.2023 19:55 Відповісти
а....ясно.здали азовців в полон і тепер їх родичам кажете жді....
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20.05.2023 19:58 Відповісти
Тут твоє фото хтось злив в інтернет , зрадойоб ,, як сидиш і ти чекаєш наступу . 😂
.
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20.05.2023 20:01 Відповісти
***,этогандон после этого высера...
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20.05.2023 20:07 Відповісти
Ну таке. F16 цю війну не виграють. Виграємо комплексно
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20.05.2023 19:46 Відповісти
Игнат,и не только он, поборник доктрины генерала Дуэ? Освобождение оккупированных территорий полностью зависит от нескольких десятков фронтовых истребителей?Хватит уже нам "лапшу на уши вешать".
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20.05.2023 19:49 Відповісти
зебілам норм!
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20.05.2023 21:29 Відповісти
"Літаки летять - будем всіх бомбіть"
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20.05.2023 19:51 Відповісти
ни с одним Єрмаком и его фсбшной компанией эту войну не выиграть.
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20.05.2023 19:52 Відповісти
а після літаків він скаже що потрібні підводні човни, після підводних човнів, крокуючі бойові екскаватори -і так до безкінечності.
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20.05.2023 20:06 Відповісти
А літаки зайві?
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20.05.2023 21:37 Відповісти
На Заході вже збагнули.
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20.05.2023 22:02 Відповісти
Чергова порція локшини на вуха лохів )
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20.05.2023 20:09 Відповісти
Якщо ці літаки прийдуть в Україну, вони стануть на бойове чергування у різних регіонах на наших оперативних аеродромах.(а що вже є програма "зе президента"" Велике будівництво оперативних аеродромів для F- 16 ???@
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20.05.2023 20:10 Відповісти
Смерть кацапам!
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20.05.2023 20:16 Відповісти
Pepsi, где мой истребитель? - сериал. Может пора?
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20.05.2023 20:21 Відповісти
Цікаво, яку причину знайдуть зельониє, коли Україні дадуть F-16? От все дали. Як кажуть сам американці "На 98% виконали замовлення. Все, що потрібно вони мають для того, щоб звільнити захоплені території вже в Україні. Далі все залежить від Зеленского.". Але Зеленский вже два тижні не підписує поданий Генштабом план контрнаступу. Каже, що він ще не готовий.
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20.05.2023 20:42 Відповісти
Не готовий хто, план чи Зеленський??
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20.05.2023 20:51 Відповісти
Зеленський підсвідомо, чи свідомо не хочу контрнаступу. Бо, якщо контрнаступ буде вдалий, то це наблизить закінчення війни. І прийдеться скасовувати віськовий стан. Втратить безмежну владу. А там можну і у тюрьму сісти за погану підготовку до війни.
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20.05.2023 23:02 Відповісти
продовжують годувати лоxів обіцянками
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20.05.2023 20:43 Відповісти
Раніше було простіше, говорили "Ми виграємо війну", тепер кажуть "коли в нас будуть Ф-16 МИ виграємо війну". ЗЕ! відправили за бугор, а самі тут порішают...
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20.05.2023 20:50 Відповісти
Ви Ігнат - я дуже рад .
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20.05.2023 21:14 Відповісти
А великий лідор ********** Бонестік хотів виграти війгу асфальмом і "какой разницой".
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20.05.2023 21:23 Відповісти
Ще один екзальтований малохолік. Ну дадуть 5 літачків і що?
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20.05.2023 21:44 Відповісти
Ніхто не дасть !
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20.05.2023 22:00 Відповісти
Та щас , две войны ты выиграешь . Что можно сделать и как войну выиграть , если из-за поребрика будут постоянно обстреливать управляемыми авиабомбами и ракетами , а трогать их нельзя ?
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20.05.2023 21:54 Відповісти
Саме тому у нас їх і немає.Чи потрібна перемога України вже, потрібна, але українцям , а для багатьтьох (війна в Україні) це піар і скорочення населення.
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20.05.2023 22:02 Відповісти
Ти просто - речник. Гуменюк баба - їй невзападло. А ти - просто балабол
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20.05.2023 22:17 Відповісти
А я думаю что убрать Ермака. Данилова Игната. Рузникова и победа прийдет намного быстрее....сколько помощи уже разошлось по ихних карманах а простые люди еле выживают..этихСук надо подвешивать на майдане щоб другим было не повадно
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21.05.2023 12:11 Відповісти
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