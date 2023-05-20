Коли у нас будуть літаки F-16, ми виграємо цю війну, - Ігнат

Юрій Ігнат, речник командування Повітряних сил ЗСУ, зазначив, що F-16 – багатоцільовий літак, який може працювати по наземних, повітряних та надводних цілях, а також буде перекривати нашу територію там, де немає комплексів ППО.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він розповів в етері Еспресо.

"Я вам скажу більше, коли будуть F-16, ми виграємо цю війну. Якщо ці літаки прийдуть в Україну, вони стануть на бойове чергування у різних регіонах на наших оперативних аеродромах. Ми наголошували нашим партнерам про необхідність для України F-16, бо не можемо ми тими засобами ППО, які існують ще з радянських часів, перекрити всю територію України. Ми отримуємо постачання західних систем ППО: NASAMS, IRIS-T, Patriot та вже SAMP/T, а також ППО сухопутних військ, з основних - Crotale, Gepard, Avenger. Територія країни та протяжність державного кордону велика, а лінія фронту, враховуючи Білорусь, Придністров'я та чорноморське узбережжя - понад 2,5 тис. км. Відповідно, перекрити комплексами ППО, на жаль, не вдасться. Тому нам потрібен F-16, у якого є знизу зенітно-ракетне прикриття і зверху винищувальне, тобто він також є частина ППО. Винищувач може працювати по повітряних цілях як знизу, так і зверху. Там, де немає ППО, буде працювати F-16", - пояснив речник командування Повітряних Сил ЗСУ.

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Юрій Ігнат додав, що радянські МіГ та Су неспроможні сьогодні ефективно та якісно відпрацьовувати по дронах-камікадзе, таких як "шахед", а також проти крилатих ракет. А F-16 сьогоднішньої модифікації створений, щоб стати частиною ППО та ефективно перехоплювати такі типи повітряних цілей.

"Другий момент - з цим винищувачем у рази зросте ефективність застосування ракет HARM, керованих авіабомб JDAM і так далі. F-16 допоможе нашим наземним військам швидко деокупувати українські території, бо буде завдавати удари по ворожих командних пунктах, військових угрупованнях, логістичних ланцюгах постачання. Так само ці винищувачі здатні навести порядок і на морі, маючи протикорабельні ракети. F-16 – багатоцільовий літак, який може працювати по наземних, повітряних та надводних цілях, бо має на озброєнні й ракети "Гарпун" у тому числі", - зауважив Ігнат.

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