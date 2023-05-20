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Потрібно перебити інформаційне тло візитів Зеленського і жорсткі заяви іноземних лідерів щодо Росії, - ОП щодо заяв росіян про взяття Бахмуту

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

бахмут

Заява очільника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина про нібито повне взяття під свій контроль Бахмуту (Донецька область) зроблена з метою перебити інформаційне тло навколо візитів українського президента Володимира Зеленського, зокрема на саміт Ліги арабських держав до Саудівської Аравії і на саміт G7 до Японії, а також жорсткі заяви іноземних лідерів щодо Росії.

"Не вперше Пригожин каже: "все захопили і домінуємо". Очевидно, що потрібно перебити інформаційне тло візитів президента Зеленського і жорсткі заяви глав іноземних держав щодо того, як має бути фіналізована війна, якою буде збройова підтримка України і що буде з Росією після того, як вона програє", - заявив Подоляк у телемарафоні, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, головне питання полягає не в заявах Пригожина, а в тому, що ЗС України так чи інакше звільнять місто. В іншому разі, це означатиме продовження війни.

"У Бахмуті було сконцентровано все, що Росія мала ще боєздатного. Все це там уже знищено. Що буде Росія робити далі, навіть, якщо вони візьмуть ще 2 квартали? Якими силами, куди і навіщо вони будуть іти? У нас питання в іншому - ми не можемо зупинитися десь посередині. Бахмут буде звільнений, як і будь-яка інша територія України. Інакше будь-який шматочок, який залишиться у РФ, означатиме наступний етап війни", - сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Бахмуті важкі бої. Ситуація критична, - Маляр

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+18
Подоляк, це звичайно потужне джерело інформації)
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20.05.2023 20:47
+13
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20.05.2023 20:47
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20.05.2023 20:44 Відповісти
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20.05.2023 20:47 Відповісти
Подоляк, це звичайно потужне джерело інформації)
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20.05.2023 20:47 Відповісти
Пеньок часів януковича.
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20.05.2023 21:23 Відповісти
У будь-якому випадку, хто завгодно - більш "потужне" джерело інформації, ніж фейкомет прігожин 😉
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21.05.2023 01:38 Відповісти
Ніт) Головний фейкомет- це ОП, Подоляк і Арестович навіть гірші за Пригожина і Гіркіна, особливо у справах війни.
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21.05.2023 09:20 Відповісти
Ти його під Бахмут захищаєш чи тільки тут? Тупі продажні зефанати.
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20.05.2023 21:26 Відповісти
****** - саме ******. У хранцузькому пальто.
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20.05.2023 21:00 Відповісти
Ва ніяк не вгодиш. Тримають місто - не добре, треба відходити, і так аж до Львова. Вийшли з міста - і так не добре, ще одне місто втратили. Напевно, треба референдум по кожному кроці проводити
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20.05.2023 22:52 Відповісти
Так хорошо что ушли, но уйти надо было в марте как просили американцы. Но бегали с пеной у рта с фортецей Бахмута. Теперь же снова все в белом, а виноваты те кто говорит как есть.
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21.05.2023 04:46 Відповісти
Ви не втратили, ви сьомий місяць поспіль його не можете його захопити і вже десятий раз брешете про його "повне захоплення".

Якщо я правильно зрозумів, хто "ви".
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21.05.2023 01:25 Відповісти
Бахмут на особистому контролі лідора. Як і Маріуполь і Лисичанськ
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20.05.2023 20:52 Відповісти
Так і Deepstatemap показує що захопили.
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20.05.2023 20:52 Відповісти
Не показує, а пише про Літачок. Ще не має інформації, що Бахмут в окупації,
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20.05.2023 21:37 Відповісти
Де ви це берете? Ось Літак в Бахмуті, deepstatemap його показує під контролем ЗСУ.

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21.05.2023 01:33 Відповісти
А я про що? До тих пір допоки хоч один будинок,см дороги під контролем ЗСУ, Фортеця стоїть.
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21.05.2023 09:10 Відповісти
В Телеграм Череватий пише шо ВСУ веде операцiю з оточення Бахмуту.
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21.05.2023 01:13 Відповісти
Бахмуту вже по факту немає. Рашисто-Нациські нелюди розбомбили його повністю. Тому захопити вже його неможливо!
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20.05.2023 20:53 Відповісти
то, что они его "взяли", это еще вилами по воде писано.....
и то что пригожин где-то там помахал тряпкой еще ни о чем не говорит....
на самом деле он хочет побыстрее оттуда съе*ся.....
дадут ли ему это сделать? - другой вопрос.....
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20.05.2023 20:56 Відповісти
Сподіваюсь, що залишки оборонців всеж успішно відвели.
А як там насправді сталось остаточно стане зрозуміло за декілька днів.
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20.05.2023 20:58 Відповісти
пригожкЄ обіцяли БАБЛО за Бахмут. Ось він і спішить заявити про захоплення. Бо можна пролетіти. Або кувалду отримати.
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20.05.2023 21:03 Відповісти
Підступні,підлі вороги так і прагнуть насрати у галіхфе генералісимуса Боневтіка I.
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20.05.2023 21:04 Відповісти
Так розумію загибель міста Бахмут, це просто "інфопривід" щоб перекрити навеличніші досягнення найвеличнішого президента...
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20.05.2023 21:12 Відповісти
""У Бахмуті було сконцентровано все, що Росія мала ще боєздатного. Все це там уже знищено. Що буде Росія робити далі, навіть, якщо вони візьмуть ще 2 квартали? Якими силами, куди і навіщо вони будуть іти? Джерело: https://censor.net/ua/n3419682"

Отже, контрнаступу ніщо не перешкоджає контрнаступу?
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20.05.2023 21:14 Відповісти
Иди в попу, дятел.
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20.05.2023 22:04 Відповісти
"У Бахмуті було сконцентровано все, що Росія мала ще боєздатного. Все це там уже знищено. "
ну ок, если в Бахмуте было уничтожено все кацапское боеспособное, то почему Подоляк не вещает из освобожденного Мариуполя или с Чонгара?

"так чи інакше звільнять місто" - только города фактически уже нет.
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20.05.2023 21:14 Відповісти
сподіваюсь що це правда
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20.05.2023 21:20 Відповісти
Правада чого? Зеленський зараз на саміті G7, там не потрібні на зустрічах погані новини для тла. Тому Бахмут в інфополі тримається. Скоро саміт закінчиться і скажуть правду.
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20.05.2023 21:25 Відповісти
А ведь был небольшой, тихий и чистенький городок. Соль на всю Украину делал, и на экспорт. Шампусик, кстати, только два завода в Украине делали по классической технологии, и один из них в Бахмуте был (Артёмовский шампусик). А какой Брют у них делали. Сейчас там от города почти ничего не осталось
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20.05.2023 21:31 Відповісти
"... перебити інформаційне тло візитів... ?!" - запах гнилі зеленого болота (шапіто) неможливо перебити нічим.
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20.05.2023 21:40 Відповісти
То что самое боеспособное издохло в Бахмуте(кацапы в смысле)это очень хорошо......Подоляк говорил за Ялту и за кофэ в прямой эфир выйдет....не помню когда)))Я думаю Подоляк,как серьёзный политик,порожняк не гонит.....Верю,скоро выйдет в эфир с Ялты.
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20.05.2023 21:42 Відповісти
Он это 28 ноября прошлого года говорил. Сказал через полгода будет в Ялте гулять. То есть через 8дней.
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20.05.2023 22:00 Відповісти
"У Бахмуті було сконцентровано все, що Росія мала ще боєздатного. Все це там уже знищено. Що буде Росія робити далі, навіть, якщо вони візьмуть ще 2 квартали? ЛАПШЕРІЗ ще той.Якщо у рашиста все боєздатне знищене,то як можна і чим ,взяти ще два квартали???
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20.05.2023 21:45 Відповісти
"Ситуація в Бахмуті критична, але оборонці контролюють певні об'єкти - Маляр"

""Не вперше Пригожин каже: "все захопили і домінуємо". Очевидно, що потрібно перебити інформаційне тло візитів президента Зеленського і жорсткі заяви глав іноземних держав щодо того, як має бути фіналізована війна, якою буде збройова підтримка України і що буде з Росією після того, як вона програє", - заявив Подоляк Джерело: https://censor.net/ua/n3419682"

1. Подоляку сци у вічі так скаже: "божа роса"...
2. І де те "інформаційне тло" і ті "жорсткі заяви", яких немає в ЗМІ?
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20.05.2023 21:52 Відповісти
Прігожин не вперше подібні фейки вкидує.
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21.05.2023 01:39 Відповісти
І Маляр також фейки вкидує, так подоляк?
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21.05.2023 07:09 Відповісти
Ну взялі , і що далі русня ?? Чому ж тоді плачете і соплі пускаєте .?

СВО как «зона комфорта».

Мы все застряли в начале апреля 2022 года, сразу после ухода из-под Киева.

На год и уже почти два месяца. Вся наша огромная страна с её богатейшими ресурсами и огромным потенциалом застряла в прошлом, воюет за химеры прошлого, и не имеет ни одного образа будущего - даже для самой этой войны.

Ничего сущностно иного с апреля 2022 года не произошло.

Договоренности с Украиной без учета, за счёт интересов России. Всесилие силовиков в стране. Закрепление зависимости экономики от экспорта нефтегаза до конца десятилетия как минимум (теперь только не на Запад, а на Юг и Восток). Бесправие населения. Государственно-корпоративная экономика. Умирающий средний класс. Сокращение населения.

Что изменилось?

Ах да, теперь Азовское море стало внутренним, весь мир увидел истинную цену тезиса «ну с армией-то в стране точно полный порядок», а страна за год после ковида потеряла ещё минимум пару десятков тысяч молодых мужчин и получила ещё больше покалеченных физически и духовно.

Мы все застряли в этой больной, бредовой реальности, созданной нами самими. Созданной, как выяснилось, без ясной цели, без стратегии входа и выхода из конфликта, без ясного понимания того даже, что вообще происходит за пределами страны, внутри даже самого объекта кремлевских вожделений под названием Украина и того, как весь мир на самом деле лишь использует сегодня истекающую кровью, глубоко больную Россию в своих интересах.

Мы развели племя «патриотов», призывающих нас ещё глубже погружаться в это безумие, знающих к нему «более честные, не компрадорские и национально-ориентированные пути». Мы продали свой рынок и своё будущее Китаю, отрезали сами себя от родной русской цивилизации Европы, выдавили из страны вместе с кучкой фигляров толпу вполне нормальных людей и заставили глубоко задуматься о своём будущем в России целое поколение.

И вот, в этом болоте, мы все как страна, как сообщество граждан одного государства, продолжаем существовать. Не развиваться, не строить ясные планы на будущее, не создавать, но лишь разрушать самих себя и мир вокруг нас.

Никакая демагогия господ из Кремля о «единстве» (единстве в бреду) не может убедить меня в обратном. Просто потому, что после всего увиденного в 2022-2023 им нет веры. Они обманули самих себя и продолжают убеждать всех вокруг, что другого выхода нет.

Но выход есть всегда. Выход не застревать в прошлом, в моменте поражения. Преодолевать его или признавать - в чём тоже, кстати, нет в конечном итоге ничего страшного. История знает. Выходить из конфликта, привлекать виновных в поражении к ответу, заняться наконец самими собой - без чего победа в любой будущей войне невозможна.

Это страшно. Развитие всегда страшно. Перемены всегда страшны.

Но «зона комфорта» СВО, в которую поместил Кремль всю страну, ещё страшнее.
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20.05.2023 21:57 Відповісти
это писанина инагентов

кацапы как ликовали, так и ликуют. не тешьте себя...
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20.05.2023 22:16 Відповісти
Ні , це думки багатьох кацапських блогерів .
Дві години передивлявся кацапські соцмережі , нема там - лікованія . Вірніше воно є , але то лікують зовсім вже - клінічні ідіоти , на кшталт алканавта Дімона . Яких ще називають - Z сітка . То взагалі не люди , а біосміття. Кацапи у яких ще залишилось хоч кілька нейронів у макітрі , не лікують . Вони все розуміють . Навіть скабєєвша все розуміє , тому й робить таку кислу рожу , немов зжерла відро лимонів .
Ось ще наприклад ,плач Ярославни стрєлкова - сРунова , який не є іноагентом .



Стрелков Игорь Иванович #КРП

Мой прогноз на счет того, что с "дожатием" (после 7-месячных боёв) Бахмута - наступление полностью завершилось - подтверждает Пригожин. Сказал, что с 25 мая "Вагнер" уходит на переформирование в тыл и передаёт позиции ВС РФ. Дальше наступать явно не планируется, да и нечем - зимне-весенняя совместная кампания ВС РФ и "Вагнера" по истреблению нашей пехоты на Донецком участке фронта - завершилась успешно. Ради истины надо отметить, что "Вагнер" в ходе данного наступления хоть что-то взял (Соледар, Бахмут и 2-3 десятка других более-менее крупных сёл). ВС РФ не взяли вообще ничего, но обильно "умылись кровью" под Авдеевкой, в Марьинке и Угледаре. К сожалению - не тех, кто планировал и руководил этими операциями из больших штабов, а кровью фронтовых солдат и офицеров, мобилизованных и добровольцев.
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20.05.2023 22:45 Відповісти
кацапи с нейронами в бошке? это Вы готовите новый раздел в красную книгу?
я таких не встречал...
может там кто-то, что-то понимает, но до того момента, как им не скажешь что к чему... и понеслось: кругом фашисты, кацапия - рай на земле и т.п.

а стрелков пусть пишет, он сейчас знатно тролит кацапов
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20.05.2023 23:15 Відповісти
Так - вони мелють що хочеш , що ми фошисьди , нацисти , сатаністи і т.д. Але самі ж розуміють що це не так .
Ви думаєте кісельов і соловйов ідіоти ? Я вважаю що ні , бо якби вони ними були то не заробляли б мільйони , а лежали б десь п'яні під забором , у калюжі .
Вони все розуміють , а несуть маячню про фашистів бо їм за це добряче платять . Вони відпрацьовують мільйонні гонорари , бо їм гроші не пахнуть , а на все інше , на такі поняття як совість і мораль , їм пох . Фашисти вони , і вони це розуміють .
А от у фашистів в Україні , дійсно вірить Ванька - дурак , з якоїсь Богом забутої - дєрєвні Хрюкіно , з пропитими мізками , або і взагалі без них , якому вони ******** свою пропаганду .
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20.05.2023 23:36 Відповісти
Э нет! Может с самого начала скажем у Соловья это был рациональный выбор, но потеря двух вилл на озере Комо наполнила его искренней ненавистью!
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21.05.2023 10:17 Відповісти
вы очень плохо знаете кацапов
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21.05.2023 10:56 Відповісти
Це ви їх - не знаєте .
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21.05.2023 11:12 Відповісти
Во будет прикол если Пригожин выведит вагнеровцев с города и передаст его Минобороны Раиси а те через пару дней сбегут отдав город назад.....ВСУ.
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20.05.2023 22:04 Відповісти
вполне реальный план пригожина. он получит нехилый плюс в политической карьере и опустит шойгу и герасимова.
да и нам это на руку в принципе, и можно было об этом с ним договориться.
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20.05.2023 22:20 Відповісти
Так це вже відбувається. Прігожин передав позиції 72-й бригаді ВС РФ, яку розбила 3-я штурмова бригада ЗСУ і зайняла їх позиції.
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21.05.2023 01:41 Відповісти
Не стоит делать из Бахмута Брестскую Крепость. Пусть вата этим занимается.
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21.05.2023 10:22 Відповісти
 
 