Потрібно перебити інформаційне тло візитів Зеленського і жорсткі заяви іноземних лідерів щодо Росії, - ОП щодо заяв росіян про взяття Бахмуту
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Заява очільника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина про нібито повне взяття під свій контроль Бахмуту (Донецька область) зроблена з метою перебити інформаційне тло навколо візитів українського президента Володимира Зеленського, зокрема на саміт Ліги арабських держав до Саудівської Аравії і на саміт G7 до Японії, а також жорсткі заяви іноземних лідерів щодо Росії.
"Не вперше Пригожин каже: "все захопили і домінуємо". Очевидно, що потрібно перебити інформаційне тло візитів президента Зеленського і жорсткі заяви глав іноземних держав щодо того, як має бути фіналізована війна, якою буде збройова підтримка України і що буде з Росією після того, як вона програє", - заявив Подоляк у телемарафоні, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, головне питання полягає не в заявах Пригожина, а в тому, що ЗС України так чи інакше звільнять місто. В іншому разі, це означатиме продовження війни.
"У Бахмуті було сконцентровано все, що Росія мала ще боєздатного. Все це там уже знищено. Що буде Росія робити далі, навіть, якщо вони візьмуть ще 2 квартали? Якими силами, куди і навіщо вони будуть іти? У нас питання в іншому - ми не можемо зупинитися десь посередині. Бахмут буде звільнений, як і будь-яка інша територія України. Інакше будь-який шматочок, який залишиться у РФ, означатиме наступний етап війни", - сказав він.
Будь ласка, зачекайте...
Якщо я правильно зрозумів, хто "ви".
и то что пригожин где-то там помахал тряпкой еще ни о чем не говорит....
на самом деле он хочет побыстрее оттуда съе*ся.....
дадут ли ему это сделать? - другой вопрос.....
А як там насправді сталось остаточно стане зрозуміло за декілька днів.
Отже, контрнаступу ніщо не перешкоджає контрнаступу?
ну ок, если в Бахмуте было уничтожено все кацапское боеспособное, то почему Подоляк не вещает из освобожденного Мариуполя или с Чонгара?
"так чи інакше звільнять місто" - только города фактически уже нет.
""Не вперше Пригожин каже: "все захопили і домінуємо". Очевидно, що потрібно перебити інформаційне тло візитів президента Зеленського і жорсткі заяви глав іноземних держав щодо того, як має бути фіналізована війна, якою буде збройова підтримка України і що буде з Росією після того, як вона програє", - заявив Подоляк Джерело: https://censor.net/ua/n3419682"
1. Подоляку сци у вічі так скаже: "божа роса"...
2. І де те "інформаційне тло" і ті "жорсткі заяви", яких немає в ЗМІ?
СВО как «зона комфорта».
Мы все застряли в начале апреля 2022 года, сразу после ухода из-под Киева.
На год и уже почти два месяца. Вся наша огромная страна с её богатейшими ресурсами и огромным потенциалом застряла в прошлом, воюет за химеры прошлого, и не имеет ни одного образа будущего - даже для самой этой войны.
Ничего сущностно иного с апреля 2022 года не произошло.
Договоренности с Украиной без учета, за счёт интересов России. Всесилие силовиков в стране. Закрепление зависимости экономики от экспорта нефтегаза до конца десятилетия как минимум (теперь только не на Запад, а на Юг и Восток). Бесправие населения. Государственно-корпоративная экономика. Умирающий средний класс. Сокращение населения.
Что изменилось?
Ах да, теперь Азовское море стало внутренним, весь мир увидел истинную цену тезиса «ну с армией-то в стране точно полный порядок», а страна за год после ковида потеряла ещё минимум пару десятков тысяч молодых мужчин и получила ещё больше покалеченных физически и духовно.
Мы все застряли в этой больной, бредовой реальности, созданной нами самими. Созданной, как выяснилось, без ясной цели, без стратегии входа и выхода из конфликта, без ясного понимания того даже, что вообще происходит за пределами страны, внутри даже самого объекта кремлевских вожделений под названием Украина и того, как весь мир на самом деле лишь использует сегодня истекающую кровью, глубоко больную Россию в своих интересах.
Мы развели племя «патриотов», призывающих нас ещё глубже погружаться в это безумие, знающих к нему «более честные, не компрадорские и национально-ориентированные пути». Мы продали свой рынок и своё будущее Китаю, отрезали сами себя от родной русской цивилизации Европы, выдавили из страны вместе с кучкой фигляров толпу вполне нормальных людей и заставили глубоко задуматься о своём будущем в России целое поколение.
И вот, в этом болоте, мы все как страна, как сообщество граждан одного государства, продолжаем существовать. Не развиваться, не строить ясные планы на будущее, не создавать, но лишь разрушать самих себя и мир вокруг нас.
Никакая демагогия господ из Кремля о «единстве» (единстве в бреду) не может убедить меня в обратном. Просто потому, что после всего увиденного в 2022-2023 им нет веры. Они обманули самих себя и продолжают убеждать всех вокруг, что другого выхода нет.
Но выход есть всегда. Выход не застревать в прошлом, в моменте поражения. Преодолевать его или признавать - в чём тоже, кстати, нет в конечном итоге ничего страшного. История знает. Выходить из конфликта, привлекать виновных в поражении к ответу, заняться наконец самими собой - без чего победа в любой будущей войне невозможна.
Это страшно. Развитие всегда страшно. Перемены всегда страшны.
Но «зона комфорта» СВО, в которую поместил Кремль всю страну, ещё страшнее.
кацапы как ликовали, так и ликуют. не тешьте себя...
Дві години передивлявся кацапські соцмережі , нема там - лікованія . Вірніше воно є , але то лікують зовсім вже - клінічні ідіоти , на кшталт алканавта Дімона . Яких ще називають - Z сітка . То взагалі не люди , а біосміття. Кацапи у яких ще залишилось хоч кілька нейронів у макітрі , не лікують . Вони все розуміють . Навіть скабєєвша все розуміє , тому й робить таку кислу рожу , немов зжерла відро лимонів .
Ось ще наприклад ,плач
Ярославнистрєлкова - сРунова , який не є іноагентом .
Стрелков Игорь Иванович #КРП
Мой прогноз на счет того, что с "дожатием" (после 7-месячных боёв) Бахмута - наступление полностью завершилось - подтверждает Пригожин. Сказал, что с 25 мая "Вагнер" уходит на переформирование в тыл и передаёт позиции ВС РФ. Дальше наступать явно не планируется, да и нечем - зимне-весенняя совместная кампания ВС РФ и "Вагнера" по истреблению нашей пехоты на Донецком участке фронта - завершилась успешно. Ради истины надо отметить, что "Вагнер" в ходе данного наступления хоть что-то взял (Соледар, Бахмут и 2-3 десятка других более-менее крупных сёл). ВС РФ не взяли вообще ничего, но обильно "умылись кровью" под Авдеевкой, в Марьинке и Угледаре. К сожалению - не тех, кто планировал и руководил этими операциями из больших штабов, а кровью фронтовых солдат и офицеров, мобилизованных и добровольцев.
я таких не встречал...
может там кто-то, что-то понимает, но до того момента, как им не скажешь что к чему... и понеслось: кругом фашисты, кацапия - рай на земле и т.п.
а стрелков пусть пишет, он сейчас знатно тролит кацапов
Ви думаєте кісельов і соловйов ідіоти ? Я вважаю що ні , бо якби вони ними були то не заробляли б мільйони , а лежали б десь п'яні під забором , у калюжі .
Вони все розуміють , а несуть маячню про фашистів бо їм за це добряче платять . Вони відпрацьовують мільйонні гонорари , бо їм гроші не пахнуть , а на все інше , на такі поняття як совість і мораль , їм пох . Фашисти вони , і вони це розуміють .
А от у фашистів в Україні , дійсно вірить Ванька - дурак , з якоїсь Богом забутої - дєрєвні Хрюкіно , з пропитими мізками , або і взагалі без них , якому вони ******** свою пропаганду .
да и нам это на руку в принципе, и можно было об этом с ним договориться.