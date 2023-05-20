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Новини За кордоном Санкції проти Росії
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санкції (6873) фон дер Ляєн Урсула (529)

Нові санкції ЄС проти Росії стосуються понад 90 іноземних компаній, зокрема і з Китаю, - фон дер Ляєн

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

ляєн

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що новий пакет санкцій Європейського Союзу проти Росії містить обмеження проти низки іноземних компаній, які допомагають Москві ухилятись від санкцій.

Про це вона сказала в інтерв’ю німецькому мовнику ZDF, передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

Голова Єврокомісії підкреслила, що ЄС серйозно налаштований покласти край ухиленню від санкцій з боку Росії.

"І саме тому в одинадцятому пакеті санкцій у нас понад 90 компаній по всьому світу, щодо яких ми маємо чіткі докази того, що вони порушують санкції, тобто постачають санкційні товари безпосередньо до Росії з Європейського Союзу в обхід через треті країни", – зазначила вона.

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За словами фон дер Ляєн, із-поміж цих компаній "близько восьми" зареєстровані в Китаї.

"Це не означає, що вони мають бути китайськими компаніями. Це компанії, які існують частково на папері і мають власників, які походять із інших країн. Але вони зареєстровані в Китаї, і тут ми будемо чіткими", – додала посадовиця.

Як відомо, в межах проєкту наступного, одинадцятого пакета санкцій ЄС уперше запропонував новий механізм з третіми країнами, які вважаються причетними до обходу санкцій проти Росії, допомагаючи їй імпортувати товари подвійного призначення.
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20.05.2023 21:18 Відповісти
Спочатку точкові санкції... але ж ми всі знаємо чим це закінчиться - санкціями проти Китаю, бо Китай - це та сама парашка

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20.05.2023 21:22 Відповісти
довийбува..сь красножо..е
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20.05.2023 21:24 Відповісти
Зарегистрировать новую компанию стоит пару тысяч долларов, а потом все по новой. Вместо того чтобы просто поставить зарет например на транзит через Рашку, получилась стрельба по воробьям
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20.05.2023 21:26 Відповісти
Прикольно.

Министерство обороны РФ = МО РФ = Морфинисты.

Так называть российских вояк.
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20.05.2023 21:27 Відповісти
на Али Экспресс наложите , они перестали поставлять товары в Украину
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20.05.2023 21:36 Відповісти
Нещодавно було в новинах як гарно попри санкції з Европи постачається різна подвійного призначення продукція. Даже з Німеччини.
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20.05.2023 22:18 Відповісти
 
 