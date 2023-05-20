Нідерланди розірвали угоду щодо продажу винищувачів F-16 приватній компанії
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Нідерланди скасували угоду щодо продажу винищувачів F-16 приватній компанії Draken International.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє аналітичний портал Oryx у суботу.
"Нідерланди скасували угоду стосовно продажу решти F-16 компанії Draken International", - йдеться в повідомленні Oryx у мікроблозі твіттер.
Куди Нідерланди направлять бойові винищувачі - у повідомленні не уточнюється. Водночас аналітики висловлюють припущення, що "неважко здогадатися, де вони насправді опиняться".
Топ коментарі
+19 Александр Витюк 450db56f
показати весь коментар20.05.2023 23:03
+16 Микола Микол
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+12 Андрей Ивашкевич
показати весь коментар20.05.2023 23:02
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Будь ласка, зачекайте...
купить - это потратить бюджетные деньги. а как же яйца, яблоки? асфальт наконец
вот я и говорю, что целевые деньги запада идут на яйца, яблоки и т.п., где можно освоить эти деньги по карманам.
а закупать вооружение - нет, нет и нет
В США есть еще одна частная компания подобного рода деятельности - Airborne Tactical Advantage Company. Они несколько лет назад приобрели у Франции "миражи".
Просто бізнесмени знали що скоро США таки дадуть дозвіл на передачу F-16 Україні (хтось їм "здав" комерційну таємницю) і вони могли-би добре підзаробити на перепродажі комусь, мабуть урядові якоїсь дружньої до Україні держави.
Уряд Нідерландів просто лишив "фірму-прокладку" без доходу - бо це Захід і корупцію там не *******.
А ще невдячні дауни диктують, як Заходу не боятись ядерної війни, при чому не з окопів, де можуть вбити будь-якої миті, а з диванів, розташованих чи то в росії, чи то ще десь подалі від фронту. З кремлядськими наративами українського нейтралітету - будь ласка, чимчикуйте за російським кораблем, нешановні рашистські потворні тролі.
Цікаво, чому з очевидно кремлядськими наративами ти все ще тут смердиш? Адміни щось забарились із баном.
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