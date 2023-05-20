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Нідерланди (1122) F-16 (419)

Нідерланди розірвали угоду щодо продажу винищувачів F-16 приватній компанії

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

f-16

Нідерланди скасували угоду щодо продажу винищувачів F-16 приватній компанії Draken International.

 Як інформує Цензор.НЕТ, про це  повідомляє аналітичний портал Oryx у суботу.

"Нідерланди скасували угоду стосовно продажу решти F-16 компанії Draken International", - йдеться в повідомленні Oryx у мікроблозі твіттер.

Куди Нідерланди направлять бойові винищувачі - у повідомленні не уточнюється. Водночас аналітики висловлюють припущення, що "неважко здогадатися, де вони насправді опиняться".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рішення щодо "авіаційної коаліції" ще не досягнуто, - глава МЗС Нідерландів Гукстра

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+19
Украина не покупает, а просит.
купить - это потратить бюджетные деньги. а как же яйца, яблоки? асфальт наконец
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20.05.2023 23:03
+16
піста раССєї..
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20.05.2023 22:49
+12
Недарма Джонсон одного з перших підтягнув Рютте для поставок зброї ЗСУ, знав, що робив і хто не буде шольцити.
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20.05.2023 23:02
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піста раССєї..
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20.05.2023 22:49 Відповісти
Хмм.... цікаво
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20.05.2023 22:51 Відповісти
Боевые самолеты может купить частная компания?
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20.05.2023 22:53 Відповісти
цікаво, їм точно всі компанії, які виробляють інгридієнти до того літака, дали добро на продаж... чи може, якийсь виробник болтів в крилі був проти?
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20.05.2023 22:56 Відповісти
Швидше за все, ніякого добра взагалі ні на що ні від кого не потрібно. То все гнилі відмазки для України.
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20.05.2023 23:00 Відповісти
Так, але вони працювали. Відмазки. І багато часу згаяли.
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20.05.2023 23:08 Відповісти
Виходить, так. Приватній компанії - запросто. Україні - ...
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20.05.2023 22:57 Відповісти
Украина не покупает, а просит.
купить - это потратить бюджетные деньги. а как же яйца, яблоки? асфальт наконец
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20.05.2023 23:03 Відповісти
Мити потрібно.
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20.05.2023 23:13 Відповісти
Бюджет Украины наполнется за счет Запада целевыми деньгами безвозмоздно. Какие бюджетные деньги вы собрались тратить?
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20.05.2023 23:20 Відповісти
na vsi 100%? a podatky kudy nashi ydut'?
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20.05.2023 23:34 Відповісти
На зарплату ОПУ и таможни.
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20.05.2023 23:41 Відповісти
bachu vy "pro ekonomist"
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21.05.2023 00:59 Відповісти
лично я никакие бюджетные деньги не смогу потратить. увы.

вот я и говорю, что целевые деньги запада идут на яйца, яблоки и т.п., где можно освоить эти деньги по карманам.
а закупать вооружение - нет, нет и нет
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21.05.2023 10:54 Відповісти
ну да..... в сельскохозяйственных компаниях, например, жуков колорадских на полях бомбят.....
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20.05.2023 23:09 Відповісти
Почитал. Это частная компания выполняющая заказы МинОбороны США. Обучение экипажей, тренировки и т.д. Возможно для ЧВК готовят.
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20.05.2023 23:10 Відповісти
Ни хера себе. F-16 - частной компании. А где она собиралась их использовать? Кукурузу опрыскивать?
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20.05.2023 22:53 Відповісти
Для обслуживания в США эскадрильи "Агрессор",имитирующей на учениях противника.
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20.05.2023 22:56 Відповісти
Можна переклад?
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20.05.2023 23:16 Відповісти
Може в неї є ліцензія?
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20.05.2023 22:57 Відповісти
Ліцензія на кукурузу?
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20.05.2023 22:58 Відповісти
Наркоторговців гоняти біля узбережжя Північного Моря.
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20.05.2023 22:57 Відповісти
Компания Draken International (штат Флорида) и специализируется на предоставлении министерству обороны США (в первую очередь, ВВС, ВМС и корпусу морской пехоты) и другим военным заказчикам услуг по имитации противника в учебных воздушных боях, в качестве воздушных целей и т.д. Только с декабря 2015 года по июнь 2017 года и только с авиабазы Неллис в ходе предоставления услуг ВВС США самолеты компании Draken International произвели более 2600 вылетов, налетав более 4000 часов.
В США есть еще одна частная компания подобного рода деятельности - Airborne Tactical Advantage Company. Они несколько лет назад приобрели у Франции "миражи".
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20.05.2023 23:16 Відповісти
Нідерланди- вільна країна. Там навіть наркотики може легально купити собі будь-хто. То що вже казати за F-16.
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20.05.2023 22:58 Відповісти
не сравнивайте наркотики и культивированный канабис , который вам продадут только в специализированном ,, магазине,, , и не столько сколько захотите , и на улице тоже вы его употреблять не будете, вас ни кто не выпустит с ,, товаром ,, , либо документ попросят , или рецепт .
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20.05.2023 23:02 Відповісти
в принципе описали всё верно с оговоркой ,,вам продадут"это не совсем правда,продают только голландцам,бельгийцам и немцам(в смысле официально в кофешопе)
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21.05.2023 01:12 Відповісти
ви не туди боїтеся😂
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21.05.2023 13:08 Відповісти
ещё бы ВЫ объяснили о каких страхах речь?
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21.05.2023 13:55 Відповісти
це не зовсім так
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21.05.2023 13:06 Відповісти
в Нідерландах люди можуть і алкоголь адекватно вживати, а в Україні, нажаль, ні. Щовечора бухе бидло сидить під вікнами регоче, матом криє, з дітьми проходити неприємно. В Нідерландах таких тварин би вже запакували давно, а у нас-но сидять лоби...
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20.05.2023 23:36 Відповісти
Недарма Джонсон одного з перших підтягнув Рютте для поставок зброї ЗСУ, знав, що робив і хто не буде шольцити.
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20.05.2023 23:02 Відповісти
Виявляється, насправді Ф-16 може купити навіть приватна компанія. І підозрюю, ніхто не цікавився в тієї компанії ні умовами експлуатації, ні умовами обслуговування, ні підготовкою льотного та обслуговуючого персоналу... І, навіть, не вимагав клятви "не бити по територіїї рашки"...
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20.05.2023 23:06 Відповісти
Слушна тема. Цікава. Для України безліч вимог, для безіменної приватної нічого.
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20.05.2023 23:10 Відповісти
Якщо компанія має підготовлених пілотів, має гроші і мету, то яка проблема.
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20.05.2023 23:17 Відповісти
Проблема в вимогах до покупця.
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20.05.2023 23:22 Відповісти
Обслуживать и ремонтировать будет компания за СВОЙ счет, в отличии от некоторіх. Летать на них будут те, кто и летал), а обслуживать те, кто и обслуживал, но уже в другом статусе. Все военное оборудование с них біло бі снято, в техническом плане они мало бі отличались от частніх бизнесс-джетов. Компанию 10 раз проверят и перепроверят, но скорее всего она уже аффилированна с какими-то госструктурами.
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20.05.2023 23:43 Відповісти
нет, там всё настолько строго и забюрократизировано, что человеку от этого далёкому даже трудно представить. За это отвечает Федеральное авиационное управление (FAA). И в таких компаниях обслуживание также строго регламентировано, как и ВВС, и летают там бывшие военные пилоты-истребители. Пентагон не будет заключать контракт на услуги с компанией, допустившей хоть один лётный *****.
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20.05.2023 23:53 Відповісти
Можливо. Але, зважаючи на те, що в них 21-річний сцикун, який після школи провчився всього 2 роки, вважаєтся льотчиком 1 класу і має вільний доступ до секретних документів та спокійно носить їх додому, ніякої "строгості" нема там і близько...
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21.05.2023 00:14 Відповісти
нет, он не военный пилот, он сраный пидоросток-айтишник, который за три предупреждения за нарушение работы с секретными документами не вылетел со службы только потому, что у него папа полковник.
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21.05.2023 00:18 Відповісти
Це лиш підтверджує те, що там бардак, корупція і кумівство не гірше, ніж в будь-якій "совковій" армії.
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21.05.2023 00:24 Відповісти
так, відмазати свого засоса від звільнення з віськової служби за пройоб, якщо в тебе кучеряві погони, теоретично можливо. Але не стосується FAA. Хто хоч раз стикався з FAA, той знає, що таке справжня бюрократія і Святий Регламент.
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21.05.2023 00:33 Відповісти
Может. Но требуется согласие страны производителя. Это оружие а не миксер.
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21.05.2023 06:11 Відповісти
Я не бачу чогось дивного - все одно для перепродажі приватній компанії буде потрібна згода на продажу комусь від виробника - США. От і догадайтесь кому би потім дозволили перепродати американці.

Просто бізнесмени знали що скоро США таки дадуть дозвіл на передачу F-16 Україні (хтось їм "здав" комерційну таємницю) і вони могли-би добре підзаробити на перепродажі комусь, мабуть урядові якоїсь дружньої до Україні держави.

Уряд Нідерландів просто лишив "фірму-прокладку" без доходу - бо це Захід і корупцію там не *******.
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20.05.2023 23:17 Відповісти
чим для вас так страшна ця війна у канаді?
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20.05.2023 23:37 Відповісти
ПШНХЙ, кацапсіна. Від тебе лаптями тхне.
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21.05.2023 00:24 Відповісти
Кацапи продовжують мріяти, що Україна буде триматись подалі від Заходу, щоб бути сам-на-сам проти рашистів у наступній війні, так само як кацапи мріяли, що Захід не буде підтримувати Україну у цій війні всією тою артилерією, хаймарсами, танками, БМП, завдяки яким пограбована олігархами Україна за майже півтора року не лише не програла, а ще й контрнаступ планує.

А ще невдячні дауни диктують, як Заходу не боятись ядерної війни, при чому не з окопів, де можуть вбити будь-якої миті, а з диванів, розташованих чи то в росії, чи то ще десь подалі від фронту. З кремлядськими наративами українського нейтралітету - будь ласка, чимчикуйте за російським кораблем, нешановні рашистські потворні тролі.
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20.05.2023 23:48 Відповісти
То що, не треба Україні дружити із Заходом, чи не так, тупий кацапський троль?

Цікаво, чому з очевидно кремлядськими наративами ти все ще тут смердиш? Адміни щось забарились із баном.
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21.05.2023 00:10 Відповісти
Якась дивна емблема у цієї компанії.

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21.05.2023 01:03 Відповісти
эта кампания имитирует врага для тренировки американских военных.
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21.05.2023 04:56 Відповісти
Така велика кількість червоних зірок, викликають погані асоціації...

ФБ сторінка компанії

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21.05.2023 01:21 Відповісти
28 штук це якраз одна ескадрилья
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21.05.2023 02:43 Відповісти
Я зрозумів. США чекали пока ЗСУ зашкарить 200.000 кацапів.
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21.05.2023 04:07 Відповісти
Какие аналитики? Арестович? Фейгин?
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21.05.2023 06:09 Відповісти
Ось і казочці про ф-16 кінець!
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21.05.2023 07:10 Відповісти
 
 