Рішення щодо "авіаційної коаліції" ще не досягнуто, - глава МЗС Нідерландів Гукстра
Міністр закордонних справ Нідерландів Вопке Гукстра заявив, що в міжнародних переговорах про можливу поставку винищувачів F-16 в Україну немає прогресу.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.
"Ми ще не досягли рішення", - сказав Гукстра у відповідь на питання про раніше оголошені переговори Нідерландів з Великою Британією, Данією, Бельгією та іншими партнерами щодо можливого постачання винищувачів F-16 в Україну.
"Коли ми будемо готові перейти цей міст і будемо готові повідомити про це, ми це зробимо", - додав він.
Раніше повідомлялось, що Велика Британія і Нідерланди працюватимуть над створенням коаліції із закупівлі винищувачів F-16 для України
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їм все одно доведеться
авіації, щоб оперативно зупиняти наступальні дії супротивника.
Штурмова авіація в достатній кількості , а в Україні пілотів 1-го та 2-го
класів зменшилось. Втрати може оцінити тільки Генштаб.