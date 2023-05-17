Рішення щодо "авіаційної коаліції" ще не досягнуто, - глава МЗС Нідерландів Гукстра

Міністр закордонних справ Нідерландів Вопке Гукстра заявив, що в міжнародних переговорах про можливу поставку винищувачів F-16 в Україну немає прогресу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

"Ми ще не досягли рішення", - сказав Гукстра у відповідь на питання про раніше оголошені переговори Нідерландів з Великою Британією, Данією, Бельгією та іншими партнерами щодо можливого постачання винищувачів F-16 в Україну.

"Коли ми будемо готові перейти цей міст і будемо готові повідомити про це, ми це зробимо", - додав він.

Раніше повідомлялось, що Велика Британія і Нідерланди працюватимуть над створенням коаліції із закупівлі винищувачів F-16 для України

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