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Рішення щодо "авіаційної коаліції" ще не досягнуто, - глава МЗС Нідерландів Гукстра

f16

Міністр закордонних справ Нідерландів Вопке Гукстра заявив, що в міжнародних переговорах про можливу поставку винищувачів F-16 в Україну немає прогресу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

"Ми ще не досягли рішення", - сказав Гукстра у відповідь на питання про раніше оголошені переговори Нідерландів з Великою Британією, Данією, Бельгією та іншими партнерами щодо можливого постачання винищувачів F-16 в Україну.

"Коли ми будемо готові перейти цей міст і будемо готові повідомити про це, ми це зробимо", - додав він.

Раніше повідомлялось, що Велика Британія і Нідерланди працюватимуть над створенням коаліції із закупівлі винищувачів F-16 для України

Читайте: Велика Британія може допомогти країнам, які готові поставити Україні винищувачі, - Воллес

Автор: 

авіація (4116) Нідерланди (1563) Гукстра Вопке (16)


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чого вони чекають?
їм все одно доведеться
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17.05.2023 16:34 Відповісти
Довбаите цю скалу .
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17.05.2023 16:36 Відповісти
...каменярі
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17.05.2023 16:40 Відповісти
Франко .
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17.05.2023 16:45 Відповісти
Все буде. Звісно не одразу
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17.05.2023 16:42 Відповісти
Без підтримки авіації йти в атаку --смерть. У ворога ще достатньо
авіації, щоб оперативно зупиняти наступальні дії супротивника.
Штурмова авіація в достатній кількості , а в Україні пілотів 1-го та 2-го
класів зменшилось. Втрати може оцінити тільки Генштаб.
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17.05.2023 16:47 Відповісти
ТРИ ВОПРОСА ГЛАВЕ МИД УКРАИНЫ Д. КУЛЕБЕ: https://www.youtube.com/watch?v=ELDgrS5x2CI
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17.05.2023 16:49 Відповісти
быстро рождаются только кошки

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17.05.2023 19:05 Відповісти
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/6464f7809a79477f8a8e18db В Коми на дом упал легкомоторный самолет - РБК
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17.05.2023 19:16 Відповісти
 
 