Пригожин хоче втекти з Бахмуту, бо ПВК "Вагнер" розбито, - Череватий
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Речник східного угрупування ЗСУ Сергій Череватий пояснив заяву Євгенія Пригожина про повне захоплення Бахмуту наміром ватажка ПВК "Вагнер" якнайшвидше вивести своїх найманців зі зруйнованого міста, яке може бути оточене українськими захисниками.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Сергій Череватий заявив у коментарі для "Вільне радіо"
20 травня ватажок ПВК "Вагнер" Євгеній Пригожин опублікував відео біля будівлі залізничного вокзалу в центрі Бахмуту, в якому стверджував, що його найманці нібито повністю захопили місто й що 25 травня вони передадуть його "оборону" солдатам Міністерства оборони Росії й підуть.
У Міноборони України захоплення Бахмуту спростували: попри "критичну ситуацію" в місті українській бійці контролюють окремі об'єкти.
Череватий також запевнив, що захисники України утримують низку будівель у Бахмуті.
Череватий заявив: "Бої продовжуються, ми утримуємо ряд будівель в Бахмуті…
Ми фактично витріпали його (Пригожина – ред.) дуже потужне угруповання. Воно близьке до знищення.
Ви ж розумієте, що він каже, що буде виводити свої війська і він взяв Бахмут. Тільки для цього це і говориться. "Пацан сказав — пацан зробив", а далі робіть що хочете – мене головне відпустіть. Піджавши хвіст (тікає – ред.), бо втратив найкращі свої кадри.
По суті, його угрупування "Вагнер" розбите".
Будь ласка, зачекайте...
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чому не міллльон зеків поклали.....
так как мобиков было 218т.
А в разрушенном городе с подвалами - плохо ?
Да там можно оборудовать массу укреплений, даже не привлекая СтройБат.
Как же они окапываются ?
3-я штурмовая никуда не вошла, они за посадки вокруг города бьются и уже успели затормозиться после некоторых успехов. На положение в самом городе это никак не повлияло. Последние многоэтажки в городе были утрачены совсем недавно, вроде остался какой-то клаптик самого города под котролем, но это уже ни о чём.
Территория, на которой стояли эти дома, за кем? За врагом. Вот и всё.
Посадки это не территория города, занять западную часть из них никакого отношения к возвращению контроля над городом не имеет.
Вот когда там будет нечто похожее на замыкание кольца окружения - можно будет говорить о том, что ситуацию удалось отыграть. Но сейчас такого и близко нет, как я уже написал, продвижение там наоборот затормозилось, так что даже этот сценарий уже крайне сомнительный.
Иногда просто нужно уметь признавать поражение.
Города будут как Бахмут, в ближайшие месяцы.
тікай, лисий зек, з України! вже тікай!
Реальну картину ніхто не знає,як було в Мвкарові під Києвом...це війна,кожен час ситуація змінюється.
Вірю тільки ЗСУ,нашим бійцям,які віддають свої життя за свободу нашої нації.
Гине наш цвіт нації , а ці бункерні постійно брешуть, щоб не впав рейтинг цієї гидотної влади.
Розумний зрозуміє і знайде правдиву інформацію. Дебіли, очі яких залиті зеленою сечею, не спроможні тверезо мислити і так залишаться дебілами. Жаль.