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Бахмут (1491) ПВК "Вагнер" (1477) Пригожин Євген (503) Череватий Сергій (165)

Пригожин хоче втекти з Бахмуту, бо ПВК "Вагнер" розбито, - Череватий

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

сергій,череватий

Речник східного угрупування ЗСУ Сергій Череватий пояснив заяву Євгенія Пригожина про повне захоплення Бахмуту наміром ватажка ПВК "Вагнер" якнайшвидше вивести своїх найманців зі зруйнованого міста, яке може бути оточене українськими захисниками.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Сергій Череватий заявив у коментарі для "Вільне радіо"

 20 травня ватажок ПВК "Вагнер" Євгеній Пригожин опублікував відео біля будівлі залізничного вокзалу в центрі Бахмуту, в якому стверджував, що його найманці нібито повністю захопили місто й що 25 травня вони передадуть його "оборону" солдатам Міністерства оборони Росії й підуть.

У Міноборони України захоплення Бахмуту спростували: попри "критичну ситуацію" в місті українській бійці контролюють окремі об'єкти.

Череватий також запевнив, що захисники України утримують низку будівель у Бахмуті.

Череватий заявив: "Бої продовжуються, ми утримуємо ряд будівель в Бахмуті…

Ми фактично витріпали його (Пригожина – ред.) дуже потужне угруповання. Воно близьке до знищення.

Ви ж розумієте, що він каже, що буде виводити свої війська і він взяв Бахмут. Тільки для цього це і говориться. "Пацан сказав — пацан зробив", а далі робіть що хочете – мене головне відпустіть. Піджавши хвіст (тікає – ред.), бо втратив найкращі свої кадри.

По суті, його угрупування "Вагнер" розбите".

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+27
Оцей речник меньше би тупо базікав. Бахмуту немає.. його знесли артою.. є груди щєбня на місці красивого колись міста. ВСУ з цих розвалин вийшли. Що буде з пригожиним - та яка нахрен різниця?! Тепер питання Що буде з Часовим Яром, Костянтинівкой, Слов'янськом, Торецьком, Краматорськом?! По них щоденно летить все що тільки дістає.. С-300, гради, урагани смерчі, арта... А що з підарасом пригожиним буде це мабудь хвилює зеленського та його міньйонів.. бо чутливі вони до такого людського непотрібу.
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20.05.2023 23:50
+25
ці казочки по ************ транслюють ?
чому не міллльон зеків поклали.....
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21.05.2023 00:04
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Уже давно ходят слухи что вагнеровцы нашли себе новое место работы - Судан. Там намного спокойнее и главное прибыльнее. Хотя взять под контроль добычу золота.
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20.05.2023 23:43 Відповісти
Это те немногие кто в живых остался
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20.05.2023 23:47 Відповісти
Да там много еще живых. Основу, "элиту" они берегут, видосики с ними снимают. А в боях в основном участвует не нужное "мясо".
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20.05.2023 23:53 Відповісти
Якщо "еліта" не приймає участь у боях, то це "паркетники". У першому ж бою вони здохнуть за 5-10 хв.
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21.05.2023 01:50 Відповісти
і це буде добре
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21.05.2023 09:48 Відповісти
Відосики знімають для пропаганди щоб обрости новими бандюками, а там вже відбір на полі бою, хто вцілів той "еліта". На кацапії бандюччя дофіга. По суті вагнер це і є бандформування з пригожиним який теж відбував срок. Їх цим і заохочують, завойоване місто чи селище як трофей на грабунок і знущання з населення. Тільки з Бахмутом інакше вийшло, не було легкої перемоги і місто в щебінь. Пам'ятаєте, і кадиров припускав, що вони туди зайдуть після вагнера... та мабуть ні, бо там все знищене...
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21.05.2023 02:18 Відповісти
Рубльовку вагнерам треба брати, а не Бахмут!
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21.05.2023 01:04 Відповісти
Шайгу , Хєрасімав , **** , да пашлі ви - со своім Бахмутом !! Чтоб я туда ещьо хоть раз сунулся , вєк волі нє відать .
.
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20.05.2023 23:48 Відповісти
Оцей речник меньше би тупо базікав. Бахмуту немає.. його знесли артою.. є груди щєбня на місці красивого колись міста. ВСУ з цих розвалин вийшли. Що буде з пригожиним - та яка нахрен різниця?! Тепер питання Що буде з Часовим Яром, Костянтинівкой, Слов'янськом, Торецьком, Краматорськом?! По них щоденно летить все що тільки дістає.. С-300, гради, урагани смерчі, арта... А що з підарасом пригожиним буде це мабудь хвилює зеленського та його міньйонів.. бо чутливі вони до такого людського непотрібу.
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20.05.2023 23:50 Відповісти
Вы радуйтесь что рашисты тупые и упрямые. В Бахмуте и Соледаре они положили всю третью волну мобиков все 300тыс. Что было бы если бы ети 300тыс пошли не через Бахмут а в каких то других местах?
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21.05.2023 00:00 Відповісти
ці казочки по ************ транслюють ?
чому не міллльон зеків поклали.....
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21.05.2023 00:04 Відповісти
Имеется ввиду с раненными и контуженными на всю голову. Но факт в том что 300тыщ мобиков под Бахмутом пережевали. А сколько местных сепаров из ОРДЛО их вообще никто не считает
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21.05.2023 01:15 Відповісти
Казочки? Так ти, киця, віриш в російські "патєрь нєт", я так розумію?
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21.05.2023 01:22 Відповісти
Есть разница между «потерь нет» и перемололи 300 тысяч. Американцы пишут о 70 тысячах убитых и раненых рашистах, а это уже более правдоподобная цифра нежели 300 тысяч
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21.05.2023 01:38 Відповісти
Американці пишуть про 70 тисяч тільки вбитих. Під 300 тис., це із безповоротними санітарними втратами кацапів. Щє питання будуть?
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21.05.2023 01:43 Відповісти
если было даже 100, они объявили бы вторую мобилизацию.
так как мобиков было 218т.
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21.05.2023 07:47 Відповісти
Так они ведь и шли - хотя бы на Вугледар. Но - слава ЗСУ - получили там звезды.
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21.05.2023 00:06 Відповісти
Ага где то я уже это слышал про положили 2/3 чвк вагнер ,а про Соледар таоке говорили и что получается Бахмут захватили отсатки вагнера ведь там только они реально воюют Не надо верить тому ,что говорят сми и официальные речники не только российские но и украинские тоже
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21.05.2023 00:24 Відповісти
За щоку вони захопили, а не Бахмут, киця. Бої за Бахмут тривають.
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21.05.2023 01:16 Відповісти
за пару хат на околиці, а не за Бахмут.
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21.05.2023 01:35 Відповісти
Не перший місяць, бо в центрі немає вже будинків для утримування в якості позицій. І що з того? Бої за Бахмут тривають.
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21.05.2023 01:46 Відповісти
То есть в поле позиции это хорошо.
А в разрушенном городе с подвалами - плохо ?

Да там можно оборудовать массу укреплений, даже не привлекая СтройБат.
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21.05.2023 07:49 Відповісти
Иди ка ты нах,Ифан со своим стройбатом
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21.05.2023 09:42 Відповісти
Ну я давно служил, узнал что стройбата нет.
Как же они окапываются ?
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21.05.2023 11:08 Відповісти
ну, територію бувшої кадрованої дивізії вони може і взяли. А от до складів навряд чи дібралися.
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21.05.2023 09:53 Відповісти
Хто воскресне? У твоїх вологих мріях тільки. Вони щє Бахмут не захопили, а ти вже про "чергове містечко" мрієш.
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21.05.2023 01:17 Відповісти
1% було до того, як 3я штурмова війшла у Бахмут. Тепер, киця, вже 5%.
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21.05.2023 01:47 Відповісти
Ты бы хоть разобрался о чём пишешь, прежде чем пафосно рассказывать о своих познаниях, выглядишь нелепо.

3-я штурмовая никуда не вошла, они за посадки вокруг города бьются и уже успели затормозиться после некоторых успехов. На положение в самом городе это никак не повлияло. Последние многоэтажки в городе были утрачены совсем недавно, вроде остался какой-то клаптик самого города под котролем, но это уже ни о чём.
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21.05.2023 01:52 Відповісти
Багатоповерхівки знищені, а не "втрачені". Втрачені, це коли ворог може в них зайти і скористатися цими позіціями для укріплення, що неможливо в даному випадку. Тому, ті самі "посадки" навколо міста і є основними позиціями ворога у Бахмуті, які необхідно зачищати, щоб встановити контроль над знищеним містом.
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21.05.2023 02:08 Відповісти
Когда нечего ответить по сути, начинается крючкотворство и особая терминология.
Территория, на которой стояли эти дома, за кем? За врагом. Вот и всё.

Посадки это не территория города, занять западную часть из них никакого отношения к возвращению контроля над городом не имеет.
Вот когда там будет нечто похожее на замыкание кольца окружения - можно будет говорить о том, что ситуацию удалось отыграть. Но сейчас такого и близко нет, как я уже написал, продвижение там наоборот затормозилось, так что даже этот сценарий уже крайне сомнительный.
Иногда просто нужно уметь признавать поражение.
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21.05.2023 02:18 Відповісти
Теріторія, на яких стояли ці дома - сіра зона, клоун ти пригожинський)))
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21.05.2023 02:33 Відповісти
"признавать поражения", Ыгорка , ты понимаешь , что вам фызда в стратегическом плане ,захватите вы город или нет особо не имеет значения
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21.05.2023 09:48 Відповісти
то їх би поклали в інших "мєстах"
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21.05.2023 08:31 Відповісти
Таких містечок як Бахмут в Україні понад 500. Якщо за кожен з них орки будуть воювати хоча б по 3 місяці і класти там хоча б по 10-15 тисяч "лишнего состава", то так до західних кордонів України вони будуть йти понад 1500 місяців (125 років) і при цьому покладуть 5-7 млн своїх олігофренії. Якось так...
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21.05.2023 01:12 Відповісти
це за умови що нвші втрати = 0.
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21.05.2023 01:32 Відповісти
Вже з багатьох зливів розвідок зрозуміло, що наші втрати в середньому 1 боєць ЗСУ на 10 кацапів (15000-17000 проти 185000-189000), тому нескладно все підрахувати самому.
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21.05.2023 02:42 Відповісти
якби то було так, то наші втрати не були б засекречені.
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21.05.2023 11:56 Відповісти
5-7 це для них запросто, тим більш за стільки років
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21.05.2023 08:32 Відповісти
Ето как в сказке, мужик кричит что медведя поймал. Другой ему, -так тащи его сюда. -Так он не пускает
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20.05.2023 23:56 Відповісти
Для того Бахмут і утримують досі, щоб тим часом зміцнити укрепи у Славʼянську, Краматорську, Марʼїнці.
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21.05.2023 02:50 Відповісти
Надо людей вывозить!
Города будут как Бахмут, в ближайшие месяцы.
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21.05.2023 07:52 Відповісти
Піймати б цього гада !
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20.05.2023 23:58 Відповісти
Як вже цей пригожин дістав, з кожної праски про нього верещать.
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21.05.2023 00:00 Відповісти
Ну так Пригожин взагалі для цього і існує, медійна фігура для вкидів. Самим угрупуванням "Вагнер" керує його засновник, Дмитро Уткін.
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21.05.2023 02:48 Відповісти
радіти з того що цей лисий поклав тисячі зеків але соледар та бахмут все таки взяв, тобто виконав своє завдання, і вивів з ладу добрячу кількість наших найкращих воїнів може тільки кончений зебіл.
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21.05.2023 00:01 Відповісти
Як жеж ви задовбали цими москальскими байками про "бахмут все таки взяв"....
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21.05.2023 01:18 Відповісти
"любезный" ботяра ,пшол вон отсюда, иди отбрось навоз от дверей своего барака, трется оно тут ,животное
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21.05.2023 09:53 Відповісти
тікай, лисий зек! тікай аж до самого магадану і колими! і там терміново окопуйся, бо чекіст-сатаніст потрохашев сказав, що англосакси хочуть захопити магадан і колиму, бо через п'ять хвилин вибухне єлоустонський супервулкан і англосакси будуть всі тікати на магадан і колиму, щоб врятуватись!!!

тікай, лисий зек, з України! вже тікай!
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21.05.2023 00:03 Відповісти
Дичинунесеш ти, Саша.
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21.05.2023 00:30 Відповісти
За щоку ворог взяв, а не Бахмут, киця.
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21.05.2023 01:19 Відповісти
Пригожин - це падаль і зечара , повинен здохнути в Бахмуті 😠
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21.05.2023 00:17 Відповісти
Вряд ли он сдохнеть. Cам он там реально не воюет ,авляется больше медийной фигурой и лицом своего чвк .Единственный шанс только ,что его местоположение засечёт разведка и хаймарсами накроют
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21.05.2023 00:28 Відповісти
Може свої зеки його кокнуть 🙁
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21.05.2023 00:34 Відповісти
Щось,пан Череватий,пригожин не в ту сторону тікає,вам так не здається?
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21.05.2023 01:05 Відповісти
То він для розгону.
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21.05.2023 01:08 Відповісти
Ти щє скажи, що третя штурмова відступає від Бахмута, а не звільняє його і тоді ми в цю твою кацапюрську байку повіримо одразу.
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21.05.2023 01:21 Відповісти
Казати-то не моя праця,а пана Череватого.
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21.05.2023 08:20 Відповісти
Кацапы тупые и ведомые как овцы....в прошлом году их как муравьев в Северодонецк заманивали и перемололи тонну мяса орков что позволило провести Харьковскую и Херсонскую операции и отбить города.....сейчас вот Соледар и Бахмут....ничего не напоминает,?
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21.05.2023 01:23 Відповісти
Если Пригожин выйдет из Бахмута то чмобики из рос.армии и неделю там не продержаться,побегут и город снова отойдет к ВСУ)
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21.05.2023 01:25 Відповісти
Вполне вероятно .Могут побежать как и 72 бригада
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21.05.2023 04:36 Відповісти
смысл этого штурма Бахмута выбить людей развалить дома дальше зарастет бурьянами как в Абхазии...но ***** и быдло злорадствует
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21.05.2023 01:27 Відповісти
смысл на самом деле есть - выиграть время и залить бетоном Запорожскую область, что у них в общем-то и получилось.
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21.05.2023 01:34 Відповісти
Это да, тут непонятно кто больше выиграл от этого времени. Сейчас это уже не те кацапы, что год назад, когда мы их выбили из под Киева, Харькова и Херсоне, тогда видно было, что жа всеми движениями орков стояла политика, Путло и аленевод хотели по быстрому захватить Украину, торопились, пренебрегали военными приготовлениями, а тактика была очень прямолинейна запугать украинцев лязгом железа. Даже макаки могут учится на своим ошибках и кацапы извлекли урок, за дело взялись профессиональные военные, Путло и аленевод свом политические амбиции припрятали в шкафчик.
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21.05.2023 01:45 Відповісти
ЗСУ теж не ті, що були рік тому, а набагато більш професійні і досвідчені сьогодні.
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21.05.2023 01:53 Відповісти
.,. И от Херсонской обл. и Херсона оставить развалины.
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21.05.2023 07:28 Відповісти
Давайте ще тиждень повоюємо, до двадцять п'ятого травня, хто на диванах, хто в окопах, хто у ЗМІ як пан Череватий. І буде видно хто бреше. У розбитому вщент місті нікому не вигідно утримуватись, це треба бути термінатором.
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21.05.2023 01:41 Відповісти
Ну да .Но с другой стороны орки же как то держаться в разбитом Соледаре ,который плностью находится под огневым контролем нашей артиллерии если верить словам таких речников как этот Череватый
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21.05.2023 04:39 Відповісти
А ты точно краснобокий, а не Краснозадый ?
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21.05.2023 09:59 Відповісти
А в полі вигідно утримуватись?
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21.05.2023 06:57 Відповісти
В последнем видосике видно, что лысый прохвост в центре города! И говорит что захватил город! И уже 25 мая его покидает. Хотя до этого ему надо было 200 дней, что бы до центра дойти.
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21.05.2023 02:15 Відповісти
Треба не забувати, що військові дії ЧВК "Вагнер" керуються засновником цієї ОПГ, Дмитром Уткіним. Пригожин там виключно медійна фігура.
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21.05.2023 02:45 Відповісти
Питання тільки - куди втекти? Бо Африка для цього кримінальника може зненацька стати дуже небезпечним місцем.
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21.05.2023 06:43 Відповісти
Тут "знатокі" зібралися...
Реальну картину ніхто не знає,як було в Мвкарові під Києвом...це війна,кожен час ситуація змінюється.
Вірю тільки ЗСУ,нашим бійцям,які віддають свої життя за свободу нашої нації.
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21.05.2023 08:45 Відповісти
Боже Милостивий, позбав нашу країну такої влади з усіх ї структур.
Гине наш цвіт нації , а ці бункерні постійно брешуть, щоб не впав рейтинг цієї гидотної влади.
Розумний зрозуміє і знайде правдиву інформацію. Дебіли, очі яких залиті зеленою сечею, не спроможні тверезо мислити і так залишаться дебілами. Жаль.
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21.05.2023 16:27 Відповісти
 
 