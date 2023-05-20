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Завтра Байден зустрінеться з Зеленським у Хіросімі, - CNN

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

байден,володимир,джо,зеленський

Президент США Джо Байден збирається зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським у Хіросімі у неділю.

Про це повідомляє CNN з посиланням на неназваного високопоставленого чиновника адміністрації Байдена, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

"Ми очікуємо, що президент матиме двосторонню зустріч із президентом Зеленським", — сказав чиновник, додавши, що зустріч відбудеться "трохи після 14:00" за місцевим часом (8:00 за Києвом).

За словами чиновника, Байден "продовжуватиме підтверджувати тверду та рішучу підтримку Сполученими Штатами України".

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Також очікується тристороння зустріч Байдена з президентом Південної Кореї Юн Сук Йолем і прем’єр-міністром Японії Фуміо Кісідою. Чиновник назвав цю зустріч "пріоритетом" для Байдена. Лідери обговорять безпеку, економіку та інші теми.
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Топ коментарі
+11
Ох же и взорвутся завтра пуканы в московии. Американский президент с украинским и где? В Хиросиме ! Вот это будет залп !
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20.05.2023 23:58
+11
Я не фанат Зе та слуг, але очевидно що план контрнаступу розробляється так, щоб було менше жертв. Ми не орки, щоб займатись дурницями, якщо треба чекати літаків і потім влупити максимально, то треба чекати.
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21.05.2023 00:21
+8
Звичайно порадує, але десь в куточку дасть добрячого підсрачника, і за Бєню, і за зЕрмака, і за все інше
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21.05.2023 00:04
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Ох же и взорвутся завтра пуканы в московии. Американский президент с украинским и где? В Хиросиме ! Вот это будет залп !
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20.05.2023 23:58 Відповісти
Штати вкотре лікують Зе магічним копняком. Воно не збиралося на G7 до Хіросіми.

Воно знов гралося (з арабами та Сі, дурне, 'на роздягання).
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21.05.2023 02:59 Відповісти
Раз уже дідусь Джо приєднався до коаліції винищувачів, то може завтра порадує Вову і нас атакамсами? Було б чудово. )
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21.05.2023 00:00 Відповісти
Звичайно порадує, але десь в куточку дасть добрячого підсрачника, і за Бєню, і за зЕрмака, і за все інше
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21.05.2023 00:04 Відповісти
Та нехай дає. і правильно зробить. і не тільки йому. там ще й Єрмак є разом з ним, то обом потрібно виписати. )
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21.05.2023 00:07 Відповісти
Атакамси не дадуть, бо це противага іранським ракетам. Якби орки купили іранські ракети, ми отримали б атакамси.

Амери бачать що ми війну все одно виграємо, тому вони вже діють максимально м`яко.
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21.05.2023 00:19 Відповісти
https://nypost.com/2023/05/19/biden-looks-confused-almost-falls-down-stairs-in-japan/

Відео у статті.

President Biden looks confused, almost tumbles down stairs at G7 summit

A confused-looking President Biden had to be gently guided by Japanese leader Fumio Kishida on Friday - before tripping and almost falling down some stairs.

The oldest-ever US president looked confused as first lady Jill Biden led him by the hand to meet his Japanese counterpart and his wife for a photo op in Hiroshima ahead of the Group of Seven summit there.

After shaking Kishida's hand, Biden, 80, turned his attention to the prime minister's 58-year-old wife, Fumio Kishida - bizarrely bending over with clenched fists, as if in a boxer's pose, before also shaking her hand.

Kishida, 65, then began leading the US dignitaries to prearranged spots to pose for photos - eventually jumping in to politely guide Biden to his place as the president shuffled slowly over and looked at the ground in clear confusion as to where he was supposed to stand.

"We'll figure it out," the first lady joked as she and their hosts patiently waited for the aging commander-in-chief to work out where he should stand.

Later in the day, the gaffe-prone president had his latest mishap on stairs, this time while going down some rather than walking up.

Footage showed him arriving late for a tour of the Itsukushima Shrine, with the other world leaders already starting their tour as Biden slowly emerged from his limo.

After walking slowly toward the others, he stared intently at a set of just eight steps - but still tripped, luckily catching his footing before falling.

He smiled as if it hadn't happened as he again extended a hand to greet Kishida, who was waiting at the bottom of the steps.

A recent poll showed that 63% of Americans don't think he's mentally sharp enough to run the nation effectively, and 62% believe he's not in good enough physical health.

In February, 59% of Democrats polled by Reuters/Ipsos agreed that the phrase "Joe Biden is too old to work in government" best described the president.
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21.05.2023 00:13 Відповісти
Маю сподівання, що бубону Байден там влаштує Нагасакі з Хіросімой разом. Бо нема вже "сечі" терпіти всю цю зелену мерзоту з ії зрадництвом на всіх поворотах та маніакальну клєптоманію сук урода всіх рівнів.

Може "чарівний" пєндель від дідусі Байдена врешті решт змусить цього греховного говнокомандуючого дати команду та розпочати наступ на фронті, а не тільки відправляти тисячи та тисячи воінів в мясорубку в Бахмуті практично в відкрите поле.

До речі

https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html

Зеленський абсолютно свідомо затягує початок контрнаступу, намагаючись підлаштувати його проведення під вирішення своїх політичних цілей. Ніякі візити вже нічого не змінять реально. Головна маса озброєння в Україні і тепер її місця складування обстрілюють на базах зосередження. ГШ другий тиждень вимагає санкції на початок наступу, але Єрмак продовжує возити Зеленського по дурним візитам.

Анонсований Зеленським "весняний наступ ЗСУ" закінчується не розпочавшись фактичною втратою Бахмуту. Незабаром зграйки "українських ЗМІ" почнуть розказувати, що ця кривава м'ясорубка і була "стратегічним планом".

Він просто чекає. Чекає поки Захід втомиться від війни і почне звертати допомогу Україні, чекає перемоги Трампа, який зверне допомогу США. Чекає поки втомлений війною народ почне схвально кивати головою на заклики до миру

Засідання РБ РФ. Патрушев-Герасимову "Я гарантирую вам, что наступления на крымском направлении не будет. Ваша задача - удерживать позиционную мясорубку на бахмутском направлении. Нам нужно выиграть еше месяц. Все командование - в ваших руках. И уберите боеспособные части из Белорусии. Они там не нужны."



Треба виконувати оманськи договорняки?
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21.05.2023 00:19 Відповісти
Я не фанат Зе та слуг, але очевидно що план контрнаступу розробляється так, щоб було менше жертв. Ми не орки, щоб займатись дурницями, якщо треба чекати літаків і потім влупити максимально, то треба чекати.
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21.05.2023 00:21 Відповісти
плюс.
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21.05.2023 00:27 Відповісти
Тоді так склались умови. В нас були himars щоб стріляти по антонівському мосту, а потім накопичити війська на харківському напрямку. Ціна питання - тисячі наших загиблих з пораненими. Якщо зараз можна мінімізувати жертви, то треба їх мінімізувати і перемогти.
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21.05.2023 00:44 Відповісти
Про мінімізацію жертв треба було перш за все думати до 24.02.2022р. А не кричати про шашлички. Бубону вже і Блінкен і в Європі не раз за останній час казали- ви все отримали для наступу, що самі просили. Той же Буданов,ще з січня кожен тиждень співає про наступ- ось прям зараз, не сьогодні так завтра точно вже. Як в принципі можно про це розповідати на загал, тим більш головному розвіднику????? Про жертви я теж думаю- бо я там також знахожусь, і маю в тому не просто "інтерес" , а велике бажання вижити. А про що говорять тут хлопці, я даже тут писати не буду.

Я більше з вами сперечатись не буду. Тому що з зеленими, хоч ви і кажете, що не зелений, це абсолютно безнадійно. Ось вам александр дрищ- ой кущ - тому гарний показник
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21.05.2023 00:58 Відповісти
Амери коли кажуть що все готово до контрнаступу, вони можуть розігрувати певну сценку.
Це такі собі політичні ігри чи сигнали, що можуть вплинути на поле бою. Амери слідкують детально, хоча роблять вигляд що все пливе саме за течією.

А після війни треба трибунал для своїх, де будуть виступати всі і розповідати як так сталось що південь був зданий майже без бою, а потім треба було покласти за нього тисячі життів.
Як так вийшло, що лише в Києві від дружнього вогню в першу добу загинуло близько 500 людей, бо шукали ДРГ. Сюди ж Чонгарі, непідірвані мости і так далі...
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21.05.2023 01:06 Відповісти
Ну тогда это контрнаступление осенью и начнётся когда первые F-16 приедут в Украину ,а до того времени нам по телемарафону будут говорить ,что вот-вот ,буквально со дня на день или на следующей неделе оно и начнётся
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21.05.2023 01:01 Відповісти
В цьому була суть всього нагнітання з цим контрнаступом. Якщо всі про нього говорять, то нічого не буде, бо він буде неочікувано.
Хоча, враховуючи як орки підготувались то неочікуваності може й не бути.
Все виглядає зараз так, що орки підготувались максимально і без літаків буде туго.
Завдання цих самих літаків буде знищити ППО проитрадіолокаційними ракетами та знищити літаки противника, завдяки кращим радарам.
Потім розстрілювати з himars та літаків позиції ворога крилатими бомбами та ракетами.
Далі йдуть танки та піхота. Краще ми пониємо пару місяців що немає контрнаступу, ніж загинуть наші люди через непродуманість.
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21.05.2023 01:16 Відповісти
Військові справи - то Залужний.

Зе та віце-пре_за_Зе Їрмак заважають.
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21.05.2023 03:04 Відповісти
Очевидно що кацапи мають час на побудову саме фортифікаційних укріплень. Літаки територію не звільняють, поки піхота не зайде…
Як каже мій знайомий військовий - наступ закінчується там де закінчуються люди….
а не літаки.
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21.05.2023 08:48 Відповісти
"Президент Зеленський має мандат від українського народу на перемогу,,Кожен українець - від солдата до президента Зеленського - робить максимум, щоб забезпечити наступальну операцію, яка має розпочатися найближчим часом.,,,"--------------Лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко в ефірі британського телеканалу Sky News----як на мене,цього ЦІЛКОМ ДОСТАТНЬО!!!,щоб припининмти,оцей ваш вибачьте увесь Пістьош!,(,
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21.05.2023 09:42 Відповісти
Петро Порошенко заслуговує поваги за таку відповідь, він не робить- як ваша зелена гніда, яка всі свої ****** списує на когось- в овновному на Пороха, і як кажуть зедебіли- не розкачує лодку. Хоча ви всі позабували, як під час війни поливали з ніг до голови Порошенко дерьмом та брехнею. І що,? шось підтвердилось? Навіть зі "своїми" прокурорами та слідаками на 100% нічого ваша олігофренична зелена мавпа так і не змогла зробити. Тільки таких мразєй тупих понанімала дописи в "тирнетах" робить.
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21.05.2023 13:35 Відповісти
Terror Alarm @Terror_Alarm 1 ч
Раздача 10 #BTC 10 случайным подписчикам в день, когда украинские истребители F-16 начнут бомбить Москву.
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21.05.2023 00:22 Відповісти
Старый троль решил дать ЯО ? В Хиросиме ? )))
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21.05.2023 00:40 Відповісти
)(уЯндекс пєрєводчік не вивозить?

Йди вий на болота!
Парашці nizgєц настає.
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21.05.2023 02:01 Відповісти
21.‎05.‎2023

Адміністрація оборонної інфраструктури Великобританії є новим партнером по закупівлі F-16 у Нідерландів.

Контрольована урядом США компанія Draken International, LLC, світовий лідер, по забезпеченню навчання оперативної готовності для армії США та союзників, відмовилась від реекспорту F-16 з Нідерландів.
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21.05.2023 07:57 Відповісти
Чому Байден переніс місце зустрічі із Зеленським у Херосіму? Невже він не міг провести цю зустріч із ним, як це зробили інші лідери по 3-5 хвилин, місце зустрічі - біля туалету, головне - фото рукостискання. Чи він хоче поповзати Зеленським по Японії, як "половою" ганчіркою? чи можливо у Херосімі влаштує "виволочку" найвидатнішому лідеру всіх часів та народів? Будем посмотреть..., але чи насправді взнаєм суть та зміст їхньої розмови?
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21.05.2023 08:47 Відповісти
 
 