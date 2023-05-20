Завтра Байден зустрінеться з Зеленським у Хіросімі, - CNN
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Президент США Джо Байден збирається зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським у Хіросімі у неділю.
Про це повідомляє CNN з посиланням на неназваного високопоставленого чиновника адміністрації Байдена, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.
"Ми очікуємо, що президент матиме двосторонню зустріч із президентом Зеленським", — сказав чиновник, додавши, що зустріч відбудеться "трохи після 14:00" за місцевим часом (8:00 за Києвом).
За словами чиновника, Байден "продовжуватиме підтверджувати тверду та рішучу підтримку Сполученими Штатами України".
Також очікується тристороння зустріч Байдена з президентом Південної Кореї Юн Сук Йолем і прем’єр-міністром Японії Фуміо Кісідою. Чиновник назвав цю зустріч "пріоритетом" для Байдена. Лідери обговорять безпеку, економіку та інші теми.
Будь ласка, зачекайте...
Воно знов гралося (з арабами та Сі, дурне, 'на роздягання).
Амери бачать що ми війну все одно виграємо, тому вони вже діють максимально м`яко.
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President Biden looks confused, almost tumbles down stairs at G7 summit
A confused-looking President Biden had to be gently guided by Japanese leader Fumio Kishida on Friday - before tripping and almost falling down some stairs.
The oldest-ever US president looked confused as first lady Jill Biden led him by the hand to meet his Japanese counterpart and his wife for a photo op in Hiroshima ahead of the Group of Seven summit there.
After shaking Kishida's hand, Biden, 80, turned his attention to the prime minister's 58-year-old wife, Fumio Kishida - bizarrely bending over with clenched fists, as if in a boxer's pose, before also shaking her hand.
Kishida, 65, then began leading the US dignitaries to prearranged spots to pose for photos - eventually jumping in to politely guide Biden to his place as the president shuffled slowly over and looked at the ground in clear confusion as to where he was supposed to stand.
"We'll figure it out," the first lady joked as she and their hosts patiently waited for the aging commander-in-chief to work out where he should stand.
Later in the day, the gaffe-prone president had his latest mishap on stairs, this time while going down some rather than walking up.
Footage showed him arriving late for a tour of the Itsukushima Shrine, with the other world leaders already starting their tour as Biden slowly emerged from his limo.
After walking slowly toward the others, he stared intently at a set of just eight steps - but still tripped, luckily catching his footing before falling.
He smiled as if it hadn't happened as he again extended a hand to greet Kishida, who was waiting at the bottom of the steps.
A recent poll showed that 63% of Americans don't think he's mentally sharp enough to run the nation effectively, and 62% believe he's not in good enough physical health.
In February, 59% of Democrats polled by Reuters/Ipsos agreed that the phrase "Joe Biden is too old to work in government" best described the president.
Може "чарівний" пєндель від дідусі Байдена врешті решт змусить цього греховного говнокомандуючого дати команду та розпочати наступ на фронті, а не тільки відправляти тисячи та тисячи воінів в мясорубку в Бахмуті практично в відкрите поле.
До речі
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html
Зеленський абсолютно свідомо затягує початок контрнаступу, намагаючись підлаштувати його проведення під вирішення своїх політичних цілей. Ніякі візити вже нічого не змінять реально. Головна маса озброєння в Україні і тепер її місця складування обстрілюють на базах зосередження. ГШ другий тиждень вимагає санкції на початок наступу, але Єрмак продовжує возити Зеленського по дурним візитам.
Анонсований Зеленським "весняний наступ ЗСУ" закінчується не розпочавшись фактичною втратою Бахмуту. Незабаром зграйки "українських ЗМІ" почнуть розказувати, що ця кривава м'ясорубка і була "стратегічним планом".
Він просто чекає. Чекає поки Захід втомиться від війни і почне звертати допомогу Україні, чекає перемоги Трампа, який зверне допомогу США. Чекає поки втомлений війною народ почне схвально кивати головою на заклики до миру
Засідання РБ РФ. Патрушев-Герасимову "Я гарантирую вам, что наступления на крымском направлении не будет. Ваша задача - удерживать позиционную мясорубку на бахмутском направлении. Нам нужно выиграть еше месяц. Все командование - в ваших руках. И уберите боеспособные части из Белорусии. Они там не нужны."
Треба виконувати оманськи договорняки?
Я більше з вами сперечатись не буду. Тому що з зеленими, хоч ви і кажете, що не зелений, це абсолютно безнадійно. Ось вам александр дрищ- ой кущ - тому гарний показник
Це такі собі політичні ігри чи сигнали, що можуть вплинути на поле бою. Амери слідкують детально, хоча роблять вигляд що все пливе саме за течією.
А після війни треба трибунал для своїх, де будуть виступати всі і розповідати як так сталось що південь був зданий майже без бою, а потім треба було покласти за нього тисячі життів.
Як так вийшло, що лише в Києві від дружнього вогню в першу добу загинуло близько 500 людей, бо шукали ДРГ. Сюди ж Чонгарі, непідірвані мости і так далі...
Хоча, враховуючи як орки підготувались то неочікуваності може й не бути.
Все виглядає зараз так, що орки підготувались максимально і без літаків буде туго.
Завдання цих самих літаків буде знищити ППО проитрадіолокаційними ракетами та знищити літаки противника, завдяки кращим радарам.
Потім розстрілювати з himars та літаків позиції ворога крилатими бомбами та ракетами.
Далі йдуть танки та піхота. Краще ми пониємо пару місяців що немає контрнаступу, ніж загинуть наші люди через непродуманість.
Зе та віце-пре_за_Зе Їрмак заважають.
Як каже мій знайомий військовий - наступ закінчується там де закінчуються люди….
а не літаки.
Раздача 10 #BTC 10 случайным подписчикам в день, когда украинские истребители F-16 начнут бомбить Москву.
Йди вий на болота!
Парашці nizgєц настає.
Адміністрація оборонної інфраструктури Великобританії є новим партнером по закупівлі F-16 у Нідерландів.
Контрольована урядом США компанія Draken International, LLC, світовий лідер, по забезпеченню навчання оперативної готовності для армії США та союзників, відмовилась від реекспорту F-16 з Нідерландів.