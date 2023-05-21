Міноборони РФ набирає призовників до власної ПВК, – ISW
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Міністерство оборони Росії залучає мобілізованих та призовників до власної приватної військової компанії "Ветеран", що призводить до дискримінації та конфліктів
Про це йдеться у щоденному звіті Інституту вивчення війни (ISW), інформує Цензор.НЕТ.
Зазначається, що "Ветеран" входить до складу ПВК "Редут" МО Росії, яка, за повідомленнями, діє на флангах Бахмута".
"Дружини та матері російських мобілізованих з республік Хакасія та Алтай опублікували відеозвернення зі скаргою на те, що найманці "Ветеранів" не ведуть обліку втрат серед мобілізованих і не підтримують мобілізованих на фронті.
Жінки заявляли, що з 500 мобілізованих повернулися з фронту лише 137, і стверджують, що щонайменше два підрозділи невідомого ешелону, підпорядкованого "Ветеранам", зникли безвісти", - йдеться в повідомленні.
Командувач сухопутних військ України генерал-полковник Олександр Сирський заявив, що українські військові взяли в полон мобілізованого військовослужбовця, який служив у ПВК "Ветеран" - ймовірно, на Бахмутському напрямку.
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скоро на так званій рассєї свої пвк будуть у кожного завхоза
с приказом завтра к десяти
явиться сразу в крематорий
и ничего с собой не брать
тоді і МО росії - приватна копанія.
Це ж надалі обрубкам можна військову пенсію не платити!
Не ніжок? Побутова травма, *****!
Файно лохів розводять
а з цього виникає інша проблема - теперешні обʼєми знищення руссні не достатні щоб їх зупинити... треба якось нищити більше в рази