УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
18526 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Агресія Росії проти України
4 424 22
Міноборони рф (564) ISW (603)

Міноборони РФ набирає призовників до власної ПВК, – ISW

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

окупанти

Міністерство оборони Росії залучає мобілізованих та призовників до власної приватної військової компанії "Ветеран", що призводить до дискримінації та конфліктів

Про це йдеться у щоденному звіті Інституту вивчення війни (ISW), інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що "Ветеран" входить до складу ПВК "Редут" МО Росії, яка, за повідомленнями, діє на флангах Бахмута".

"Дружини та матері російських мобілізованих з республік Хакасія та Алтай опублікували відеозвернення зі скаргою на те, що найманці "Ветеранів" не ведуть обліку втрат серед мобілізованих і не підтримують мобілізованих на фронті.

Жінки заявляли, що з 500 мобілізованих повернулися з фронту лише 137, і стверджують, що щонайменше два підрозділи невідомого ешелону, підпорядкованого "Ветеранам", зникли безвісти", - йдеться в повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Контратаки ЗСУ усунули загрозу оточення Росією українських військ у Бахмуті, - ISW

Командувач сухопутних військ України генерал-полковник Олександр Сирський заявив, що українські військові взяли в полон мобілізованого військовослужбовця, який служив у ПВК "Ветеран" - ймовірно, на Бахмутському напрямку.

Автор: Марина Макєєва
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+4
ПВК - приватна військова компанія. Як вона може належати дежавній установі?!
тоді і МО росії - приватна копанія.
показати весь коментар
21.05.2023 08:10
+3
ПВК "Тушонка".
показати весь коментар
21.05.2023 07:25
+3
вчера петру пришла повестка
с приказом завтра к десяти
явиться сразу в крематорий
и ничего с собой не брать
показати весь коментар
21.05.2023 07:46
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ПВК "Тушонка".
показати весь коментар
21.05.2023 07:25 Відповісти
Прострочена тушонка.
показати весь коментар
21.05.2023 09:29 Відповісти
на болтах якесь пвк-бєсіє!
скоро на так званій рассєї свої пвк будуть у кожного завхоза
показати весь коментар
21.05.2023 11:31 Відповісти
ПВК ******
показати весь коментар
21.05.2023 07:30 Відповісти
Якраз з цього вони і їдять тушонку.
показати весь коментар
21.05.2023 08:08 Відповісти
Записують відразу у ветинари двохсотої армії. Їх будуть носити на паличках.
показати весь коментар
21.05.2023 07:30 Відповісти
Витирани. Або Ветеринари-проктологи.
показати весь коментар
21.05.2023 09:30 Відповісти
Сорта жареных петухов под Бахмутом. Вагнеровцы-шойгинцы-кадыровцы (с бедной овечкой).
показати весь коментар
21.05.2023 07:37 Відповісти
Набирають, значить підуть. А вроховуючи ставлення влади до наших поранених то з України будуть тікати.
показати весь коментар
21.05.2023 07:46 Відповісти
вчера петру пришла повестка
с приказом завтра к десяти
явиться сразу в крематорий
и ничего с собой не брать
показати весь коментар
21.05.2023 07:46 Відповісти
Чим більше чвк тим скоріше прийде кінець *********
показати весь коментар
21.05.2023 07:50 Відповісти
ПВК - приватна військова компанія. Як вона може належати дежавній установі?!
тоді і МО росії - приватна копанія.
показати весь коментар
21.05.2023 08:10 Відповісти
Ти ще пробуєш відшукать у словах і діях кацапів ЛОГІКУ?
показати весь коментар
21.05.2023 08:40 Відповісти
вже не знають кого призивати. Залишився ще одна "каста" - ветерани прапорщики (флагоносцы)
показати весь коментар
21.05.2023 08:33 Відповісти
Такое впечатление, что на россии армия - самая неэффективная институция. Только для парадов. Как до дела, приходится срочно создавать всякие "левые" артели типа "имени Клары Цеткин"
показати весь коментар
21.05.2023 09:18 Відповісти
ну **** - "фтарая армия мира"
показати весь коментар
21.05.2023 11:32 Відповісти
Ай да під@rusи! Ай да молодці!
Це ж надалі обрубкам можна військову пенсію не платити!
Не ніжок? Побутова травма, *****!
Файно лохів розводять
показати весь коментар
21.05.2023 09:19 Відповісти
Скоро банда на банду підуть.
показати весь коментар
21.05.2023 09:32 Відповісти
Кого бы они не набирали в армию,но это действует.Если захотят взять город то берут.
показати весь коментар
21.05.2023 09:48 Відповісти
відповідь на це питання полягає в тому, що вони завалюють мʼясом!
а з цього виникає інша проблема - теперешні обʼєми знищення руссні не достатні щоб їх зупинити... треба якось нищити більше в рази
показати весь коментар
21.05.2023 11:34 Відповісти
Рясно удобряється земля України кацапами, добавити нічого.
показати весь коментар
21.05.2023 11:59 Відповісти
 
 