Без втрат вагнерівці не зможуть відійти від Бахмуту, - ISW
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Бойовики ПВК "Вагнера" перебувають у безпосередньому контакті з українськими військами. Тому відійти з Бахмута без втрат не зможуть.
Про це йдеться у щоденному звіті Інституту вивчення війни (ISW), інформує Цензор.НЕТ.
Також експерти ISW зазначають, що бойовики в процесі відходу заважатимуть підрозділам Міноборони РФ щодо підготовки до запланованого українського контрнаступу.
Крім того, ПВК "Вагнера" навряд чи зможе організувати належну оборону, або закріпити нещодавні успіхи в Бахмуті, достатні для запобігання українським контратакам. Українські військові перебувають у Хромовому та Іванівському, а також ведуть бої з окупантами у Бахмуті та його околицях. Українська артилерія також вражає російські сили в Бахмуті та його околицях.
Відхід у дотику до супротивника – надзвичайно важке завдання, з яким бойовики ПВК "Вагнера" навряд чи впораються. Підрозділи "Вагнера" продемонстрували погану координацію з російськими військами та російським військовим командуванням, що може завадити проведенню ротації.
Малоймовірно, що російське військове командування збере достатньо сил, щоб змінити бойовиків у Бахмуті та утримати свої фланги без передислокації російських військ з інших районів.
Будь ласка, зачекайте...
Маларосам даю наказ-паскуліть срадай😃😃😃😃
А крики Пригожина стосовно того що їм дають мало снарядів - його "відмазка" перед "блатными" - щоб "на перо не посадили за таку кількість "м"яса"!
Нещодавно було озвучено, що на кожного полоненого виділяється близько 10 тис. грн на місяць.
А це 4 мінімальних пенсіії, дві майже мінімалки зарплати чистими...
Це найманці, військові злочинці.
ЄнтадругоЄ.
Вручити квиток на концерт е-Кобзон може любий наш засіб ураження.
Нехай стають кучніше - буде акція, скидка. Скидка калібру 155мм....
Та хто ж їм дозволить!
І вже тисячу разів писалось що гіркін прикривався мирняком.
кінчайте вже з тим ************ зараз не друга світова, ніхто нікого в "котли" з повним оточенням не в змозі брати.
І неясно чому розвідка прогавила наступ кацапами регулярною армією, час щоб не дати оточити був, хоча якщо взяти до уваги що війська тоді пересувались на автобусах... Але і кацапів тоді полягло дофіга коли їх колони палили точками.