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Без втрат вагнерівці не зможуть відійти від Бахмуту, - ISW

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

бахмут

Бойовики ПВК "Вагнера" перебувають у безпосередньому контакті з українськими військами. Тому відійти з Бахмута без втрат не зможуть.

Про це йдеться у щоденному звіті Інституту вивчення війни (ISW), інформує Цензор.НЕТ.

Також експерти ISW зазначають, що бойовики в процесі відходу заважатимуть підрозділам Міноборони РФ щодо підготовки до запланованого українського контрнаступу.

Крім того, ПВК "Вагнера" навряд чи зможе організувати належну оборону, або закріпити нещодавні успіхи в Бахмуті, достатні для запобігання українським контратакам. Українські військові перебувають у Хромовому та Іванівському, а також ведуть бої з окупантами у Бахмуті та його околицях. Українська артилерія також вражає російські сили в Бахмуті та його околицях.

Відхід у дотику до супротивника – надзвичайно важке завдання, з яким бойовики ПВК "Вагнера" навряд чи впораються. Підрозділи "Вагнера" продемонстрували погану координацію з російськими військами та російським військовим командуванням, що може завадити проведенню ротації.

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Малоймовірно, що російське військове командування збере достатньо сил, щоб змінити бойовиків у Бахмуті та утримати свої фланги без передислокації російських військ з інших районів.

Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+13
Там не зелень сидить,а наші хлопці,і якщо ти вважаєш що їм так легко там сидіти під тонами бомб,снарядів і флсфору то ти можеш встати зі свого пропердженого дивана де ти випердів уже здоровенний кратер і піти показати як би ти "героїчно" воював і не здав Бахмут,чергове диванне чмо,котре нічого з себе не представляє,ще й критикує тих хто там воює і розказує про здачу
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21.05.2023 08:40
+8
А їм і "відходить" не планували Їх завдання - там здохнуть! Бо вони стали небезпечні для Путіна і Шойгу А тепер їх просто віддадуть на розтерзання на території Бахмуту А потім заявлять що "Армия не винавата! Эта наёмники плахими салдатами аказались!"
А крики Пригожина стосовно того що їм дають мало снарядів - його "відмазка" перед "блатными" - щоб "на перо не посадили за таку кількість "м"яса"!
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21.05.2023 08:33
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Там не зелень сидить,а наші хлопці,і якщо ти вважаєш що їм так легко там сидіти під тонами бомб,снарядів і флсфору то ти можеш встати зі свого пропердженого дивана де ти випердів уже здоровенний кратер і піти показати як би ти "героїчно" воював і не здав Бахмут,чергове диванне чмо,котре нічого з себе не представляє,ще й критикує тих хто там воює і розказує про здачу
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21.05.2023 08:40 Відповісти
Ага і до Львова дашлі😃гггг падзємнимі водамі😃👍😃👍😃👍
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21.05.2023 08:35 Відповісти
А нам чого переживати -- одні заидуть - ці виидуть .
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21.05.2023 08:17 Відповісти
Так 65% чи 85% "вагнерівці" контролюють територію Бахмута??? Пишіть щось одне!
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21.05.2023 08:17 Відповісти
Ми повинні їх пожаліти, чи для чого ці вкиди? Нехай дохнуть.
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21.05.2023 08:17 Відповісти
Ох і наганд...ли на Бахмуті савьєцкіх салдачат😃💀😃
Маларосам даю наказ-паскуліть срадай😃😃😃😃
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21.05.2023 08:21 Відповісти
Так зеки взяли Бахмут, чи тільки ляпають? Якщо під нашими ЗСУ хоч 5% Бахмута, то "вагнерівці", а точніше кацапи його не взяли. А якщо взяли, то через неділю будуть вибиті.
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21.05.2023 08:23 Відповісти
Для маларосів і камунафашістов важливо взялі чи нівзялі... а нам українцям важливіше скільки там здохло савьєцькой камси. Ти мене розумієш-тугадум?
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21.05.2023 08:33 Відповісти
А їм і "відходить" не планували Їх завдання - там здохнуть! Бо вони стали небезпечні для Путіна і Шойгу А тепер їх просто віддадуть на розтерзання на території Бахмуту А потім заявлять що "Армия не винавата! Эта наёмники плахими салдатами аказались!"
А крики Пригожина стосовно того що їм дають мало снарядів - його "відмазка" перед "блатными" - щоб "на перо не посадили за таку кількість "м"яса"!
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21.05.2023 08:33 Відповісти
ЗСУ беруть Бахмут в САКРАЛЬНИЙ КАТЬЙОЛ скоро там будут ІХТАМНЄТ😃😃😃😃
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21.05.2023 08:40 Відповісти
Враховуючи кілька тисяч "м"яса" яке вони пригнали в цей район - кацапи можуть спробувать оточених "вагнерів" використать в якості приманки Якщо наші клюнуть та почнуть замикать кільце - можуть вдарить їм в спину
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21.05.2023 08:44 Відповісти
пригожин и блатные! это тоже самое что законник оправдывается перед киркоровым. там порушены все традиции
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21.05.2023 10:40 Відповісти
Очевидно лише те, що незрозуміло ким або чим треба бути , щоб в 21 столітті найматись в подібні фірми( московитські чєвека) для того , щоб різні потвори рухали фігурками іграшкових солдатиків по карті.
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21.05.2023 12:26 Відповісти
"Нам, татарам, всё равно: что водка, что пулемёт! Лишь-бы с ног валило!"
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21.05.2023 12:31 Відповісти
В якості полонених - вони сумнівної якості для обмінного фонду.
Нещодавно було озвучено, що на кожного полоненого виділяється близько 10 тис. грн на місяць.
А це 4 мінімальних пенсіії, дві майже мінімалки зарплати чистими...
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21.05.2023 08:47 Відповісти
Зрозуміло, але тож не на депозит полоненим. Наглядачі отримують зарплату, постачальники харчів гроші, постачальники платять виробникам харчів сплачують податки, тож частина повертається в бюджет.
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21.05.2023 08:57 Відповісти
Вони не можуть бути "військовополоненими" за визначенням.
Це найманці, військові злочинці.
ЄнтадругоЄ.
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21.05.2023 09:10 Відповісти
В такому випадку ворогів а полон не брати.
Вручити квиток на концерт е-Кобзон може любий наш засіб ураження.
Нехай стають кучніше - буде акція, скидка. Скидка калібру 155мм....
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21.05.2023 09:56 Відповісти
Без в рат "вагнерівці" не зможуть відіцти не лише з того, що колись було містом Бахмутом, але й з України і підозрюю навіть з Африки. Морду їм будуть бити всюди. Навіть на кацапії. До того ж на кацапії найдужче, хоча і дещо пізніше.
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21.05.2023 08:57 Відповісти
Зможуть? НЕ зможуть?
Та хто ж їм дозволить!
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21.05.2023 09:08 Відповісти
Згадала відео,де орк дрону здається. Або свої уб'ють або ЗСУ. Так і з зеками буде. Сподіватися що втесуть до Африки марно. Зеки там не потрібні, а специ закінчилися і давно.
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21.05.2023 09:20 Відповісти
Іксперди тільки забули сказати, для чого їм відходити з Бахмута
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21.05.2023 09:20 Відповісти
Там магазинов нет, негде будет Виски, Колу купить!
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21.05.2023 11:19 Відповісти
Було б непогано відрізати Бахмут та знищити усе угрупування
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21.05.2023 09:50 Відповісти
повертайся бери в руки зброю та біжи відрізай бахмут, тобто бери його в кільце. тож легко як два пальці об асфальт.
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21.05.2023 12:00 Відповісти
Я й не кажу що легко. Виїхав тому що не придатний до військової служби, а жити на окупованій Луганщині не збирався
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21.05.2023 12:56 Відповісти
Немного не понял, зачем оркам отходить из Бахмута.
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21.05.2023 10:05 Відповісти
Це фігня. Наші стратеги допоможуть вийти без втрат. Досвід є. Недавно з Ізюму чітко допомогли вийти, а в 14-му банді Гіркіна із Слов'янська. Складається враження, якщо стратегів відправити кудись на пару місяців відпочити, то повернуться вони, коли комбати і комбриги пересунуть лінію фронту на берег Волги.
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21.05.2023 12:00 Відповісти
зрадойоб з Ізюму кацапи драпали залишивши сотні одиниць справної важкої бронетехніки.
І вже тисячу разів писалось що гіркін прикривався мирняком.
кінчайте вже з тим ************ зараз не друга світова, ніхто нікого в "котли" з повним оточенням не в змозі брати.
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21.05.2023 12:04 Відповісти
Це ти розкажи хлопцям, які з Іловайська виходили. Чомусь наші стратеги підозріло прихильні до відступаючих орків, відразу виникає на тих ділянках фронту дефіцит снарядів, мабуть забувають підвозити. Вихід з Херсону теж пройшов тихо і гладко для кацапів. По самих скромних оцінках з Ізюму і Херсону разом непомітно просочилась 30 тисячна орда. Розмінований Чонгар теж не зрада, а стратегічний задум для заманювання рашистів в западню.
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21.05.2023 12:36 Відповісти
Ілловайськ це класична мишеловка, на яку повелись добробати.
І неясно чому розвідка прогавила наступ кацапами регулярною армією, час щоб не дати оточити був, хоча якщо взяти до уваги що війська тоді пересувались на автобусах... Але і кацапів тоді полягло дофіга коли їх колони палили точками.
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21.05.2023 12:49 Відповісти
 
 