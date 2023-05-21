В Україні створили інтерактивну мапу місць, де зникали безвісти військові

Офіс Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, створив інтерактивну мапу, де позначені місця ймовірного зникнення українських військовослужбовців.

Про це повідомили у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими, інформує Цензор.НЕТ.

"Офіс створив інтерактивну мапу, де позначені місця ймовірного зникнення бійців. Після деокупації й розмінування території пошукові групи проводять там відповідні заходи", - йдеться у повідомленні.

Також додали, що всю інформацію про ймовірне місце зникнення чи останнє відоме місцезнаходження військовослужбовця, якою володіють родичі зниклих безвісти, варто передавати до Офісу Уповноваженого.

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