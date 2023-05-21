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військовополонені (628) військовослужбовці (3950) зниклий безвісти (146)

В Україні створили інтерактивну мапу місць, де зникали безвісти військові

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зсу

Офіс Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, створив інтерактивну мапу, де позначені місця ймовірного зникнення українських військовослужбовців.

Про це повідомили у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими, інформує Цензор.НЕТ.

"Офіс створив інтерактивну мапу, де позначені місця ймовірного зникнення бійців. Після деокупації й розмінування території пошукові групи проводять там відповідні заходи", - йдеться у повідомленні.

Також додали, що всю інформацію про ймовірне місце зникнення чи останнє відоме місцезнаходження військовослужбовця, якою володіють родичі зниклих безвісти, варто передавати до Офісу Уповноваженого.

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Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+6
Яку я неправду написав? Що зелені здають Україну? Так це вже видно неозброєним оком. Почавши з того, що хутін ще перед виборами сказав: "нам будєт лучшє, єсли презідєнтом вибєрут зєленского". Чи може Ви не чули про те, як зєля літав в оман і на чиєму літаку повернувся? Чи вперше чуєте про згортання зеленими оборонного виробництва? Чи про те, що "єсли ми будєм тратить дєньги на армію, то нє сможєм строить дароги" - ті дороги, по яких кацапи ввійшли і безперешкодно за пару днів захопили 20% української землі? Чи не знаєте, що зєля відставив бойових генералів за те, що відстояли Миколаїв і захистили Київ - залили солярою впп в жулянах? Може тому, що не дали йому з жулян втекти, бо до борисполя їхати йому було боязно? Може Вам підказати, хто забороняв підривати мости, хто розмінував чонгар?

Ваші нецензурні слова иене не ображають, бо від такого чую. На передову просився, але не беруть за віком і станом здоров'я.
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21.05.2023 09:10
+4
Тільки і пишуть в соцмережах - зник, зник,зник, наймовірніше вбитий
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21.05.2023 08:28
+4
Кіслов Сєргєй - реєстрація 21 травня 2023. Зєлєбот.
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21.05.2023 09:54
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Зелені тренуються створювати інтерактивну мапу на якій зникає Україна.
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21.05.2023 08:18 Відповісти
Яку я неправду написав? Що зелені здають Україну? Так це вже видно неозброєним оком. Почавши з того, що хутін ще перед виборами сказав: "нам будєт лучшє, єсли презідєнтом вибєрут зєленского". Чи може Ви не чули про те, як зєля літав в оман і на чиєму літаку повернувся? Чи вперше чуєте про згортання зеленими оборонного виробництва? Чи про те, що "єсли ми будєм тратить дєньги на армію, то нє сможєм строить дароги" - ті дороги, по яких кацапи ввійшли і безперешкодно за пару днів захопили 20% української землі? Чи не знаєте, що зєля відставив бойових генералів за те, що відстояли Миколаїв і захистили Київ - залили солярою впп в жулянах? Може тому, що не дали йому з жулян втекти, бо до борисполя їхати йому було боязно? Може Вам підказати, хто забороняв підривати мости, хто розмінував чонгар?

Ваші нецензурні слова иене не ображають, бо від такого чую. На передову просився, але не беруть за віком і станом здоров'я.
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21.05.2023 09:10 Відповісти
Ти вже точно заробив сьогодні на банку вкраденого у українців варення.
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21.05.2023 09:30 Відповісти
Кіслов Сєргєй - реєстрація 21 травня 2023. Зєлєбот.
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21.05.2023 09:54 Відповісти
Чому на ти?
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21.05.2023 10:19 Відповісти
Онуфрій, рівень ідіотизму в ваших примітивних коментарях ********* на думку, що вас готують на тих же курсах, що й путлерівських ботів.
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21.05.2023 10:30 Відповісти
Може ти пропонуєш кацапам здатися ? То так і кажи.
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21.05.2023 08:59 Відповісти
Тільки і пишуть в соцмережах - зник, зник,зник, наймовірніше вбитий
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21.05.2023 08:28 Відповісти
Кислов, не кисни тут, вам дорога в рашу ще вільна. Виженемо рашистів, закриємось від них надійною стіною! Слава і всенародна допомога воїнам ЗСУ!
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21.05.2023 10:27 Відповісти
Мой "боярин" пропавший без вести,хотя командование бригадой знает где он лежит под завалами ,это Бахмут и территория сейчас оккупирована,вытянуть не могут,а его Маме почти 80 и она не верит что сын погиб - а может это к лучшему,ей есть ради чего жить она Сына ждёт домой
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22.05.2023 00:34 Відповісти
 
 