В Україні створили інтерактивну мапу місць, де зникали безвісти військові
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Офіс Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, створив інтерактивну мапу, де позначені місця ймовірного зникнення українських військовослужбовців.
Про це повідомили у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими, інформує Цензор.НЕТ.
"Офіс створив інтерактивну мапу, де позначені місця ймовірного зникнення бійців. Після деокупації й розмінування території пошукові групи проводять там відповідні заходи", - йдеться у повідомленні.
Також додали, що всю інформацію про ймовірне місце зникнення чи останнє відоме місцезнаходження військовослужбовця, якою володіють родичі зниклих безвісти, варто передавати до Офісу Уповноваженого.
Топ коментарі
+6 Onufri Zagloba
показати весь коментар21.05.2023 09:10
+4 Ksenia VB
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+4 Onufri Zagloba
показати весь коментар21.05.2023 09:54
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Будь ласка, зачекайте...
Ваші нецензурні слова иене не ображають, бо від такого чую. На передову просився, але не беруть за віком і станом здоров'я.