Доба на Херсонщині: ворог здійснив 63 обстріли, дві людини загинули, - ОВА

Минулої доби по території Херсонської області армія РФ випустила 314 снарядів з важкої артилерії, танків, БПЛА та авіації.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.

"Місто Херсон ворог обстріляв 2 рази (7 снарядів). Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області.

Через російську агресію двоє людей загинули, ще двоє дістали поранення", - йдеться в повідомленні.

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