Ніхто не сяде за стіл переговорів із Росією, поки загарбники залишаються на нашій землі, - Зеленський
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Президент Володимир Зеленський наголосив, що переговори з РФ можливі лише тоді, коли російські загарбники залишать територію України.
Про це глава держави повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.
"Наш світ великий, але всі ми в ньому - разом. І це наша спільна справа - мир. Україна запропонувала формулу миру світові. Поки російські загарбники залишаються на нашій землі, ніхто не сяде за стіл переговорів із Росією. Колонізатор має піти геть. Але світ має силу, достатню для того, щоб крок за кроком змусити Росію відновити мир", - зазначив Зеленський.
За словами президента, формулу миру розроблено так, щоб кожен її пункт був підтриманий резолюціями ООН.
"Так, щоб кожен у світі міг обрати собі той пункт, який здатен допомогти реалізувати. Від Японії до арабських країн, від Європи до Латинської Америки – ми знаходимо підтримку для формули миру. І ми продовжуємо цю роботу", - підсумував він.
Будь ласка, зачекайте...
Чули про колонізатора гітлера? )))
Тільки знищення московії, без шансів відновлення військового потенціалу може принести Мир.
Причем, не беднее остальной части.
Остальным вообще пофигу!
Колонізатор, ***?!? Француз з індусом не поперхнулись там?
Рашка колонізатор - о**їти))
Кацапи - не колонізатори. Кацапи - біосміття.
В прошлом году в Стамбуле и позже о зерновой сделке или о поставках газа через свою территорию в Европу.
А сейчас о транзите аммиака в Южный через Украину .
Но это конечно не переговоры...
Та нехай що хочуть писять на своїх пабліках!
Але нехай заберуться з окупованих територій включно з Кримом! І щоб в майбутньому не стріляли в наш бік, і, взагалі, боялись глянути косо
після Хмельницького це також була окупація та анексія, а не колонізація, бо Україна була розвинутішою, ніж сраний москальський улус.
На свою біду,заради приколу,типу,ану що з того вийде.
Ніде в світі ще жоден народ не обирав собі в правителі-кіногероя.
Вибирали образ кіногероя,якого сотворив рос.сценарист якраз для цієї мети..
Така собі авантюрна затія,або спеціально спланована операція.
Щось підозріло крутять кормою зелені: союзникам одне кажуть, а з *************** мутять договорняки.
Не треба кацапського антисимітизму
Чому вибрали "дно"-це вже інше питання.
«Комуністи ведуть нескінченну війну проти цивілізації, щоб знищити всі інститути влади, всі уряди, усі держави у світі. Вони прагнуть створити міжнародний союз жебраків, злочинців, бездарностей, бунтівників, хворих, дебілів та дурнів, який має охопити весь світ.» © Вінстон Черчилль
1) Затримати корнаступ (достатьно вкрасти грощі на закупівлю палива для контрнаступу)
2) Вести біскінечні тури, консультації, переговори з союзниками
3) Виграти на виборах 2024 або заблокувати вибори президента України (вже навіть Порох проти виборів у 2024 в Україні)
4) Дочекатися перемоги Трампа на виборах в США у листопаді 2024 який згорне підтримку України до НУЛЯ і натякати на МИРНІ ПЕРЕМОВИНИ з кремлем
5) Визнати території окуповані рашистами як і Донбас тимчасово окупованоми, по факту російськими
Отак і виконуються домовленості зеленського і патрушевав Омані.