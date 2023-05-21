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Ніхто не сяде за стіл переговорів із Росією, поки загарбники залишаються на нашій землі, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зеленський

Президент Володимир Зеленський наголосив, що переговори з РФ можливі лише тоді, коли російські загарбники залишать територію України.

Про це глава держави повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"Наш світ великий, але всі ми в ньому - разом. І це наша спільна справа - мир. Україна запропонувала формулу миру світові. Поки російські загарбники залишаються на нашій землі, ніхто не сяде за стіл переговорів із Росією. Колонізатор має піти геть. Але світ має силу, достатню для того, щоб крок за кроком змусити Росію відновити мир", - зазначив Зеленський.

За словами президента, формулу миру розроблено так, щоб кожен її пункт був підтриманий резолюціями ООН.

"Так, щоб кожен у світі міг обрати собі той пункт, який здатен допомогти реалізувати. Від Японії до арабських країн, від Європи до Латинської Америки – ми знаходимо підтримку для формули миру. І ми продовжуємо цю роботу", - підсумував він.

Читайте: Зеленський виступив перед лідерами G7

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+35
Було б краще, якби загарбники тебе з шоблою з собою забрали
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21.05.2023 09:15
+27
Очередная ложь, с РФ ведут переговоры и в первую очередь Украина.
В прошлом году в Стамбуле и позже о зерновой сделке или о поставках газа через свою территорию в Европу.
А сейчас о транзите аммиака в Южный через Украину .
Но это конечно не переговоры...
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21.05.2023 09:29
+20
татаров, смірнов, дєрьмак, хламідія - Zелох щодня сидить за одним столом із шєстьорками парашиї. Яких вам ще столів переговорів не вистачає?
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21.05.2023 09:28
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Було б краще, якби загарбники тебе з шоблою з собою забрали
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21.05.2023 09:15 Відповісти
Які загарбники? - Колонізатори.
Чули про колонізатора гітлера? )))
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21.05.2023 09:20 Відповісти
Мабуть чув, їхне пуйло разом з Гітлером паради проводили 😂
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21.05.2023 10:21 Відповісти
Світ наразі не зможе заставити московію сісти за стіл переговорів, як би про кроки не писали і говорили
Тільки знищення московії, без шансів відновлення військового потенціалу може принести Мир.
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21.05.2023 09:15 Відповісти
Наша земна кулька - це як комунальна квартира. І якщо в ній є божевільний сусід-алкоголік, то сусіди повинні з ним щось зробити, для убезпечення себе й своїх сімей..мокшандія і є таким сусідом. Тому його треба наглухо ізолювати на тому болоті. Ніяких технологій, ніякого виходу у світову мережу - на своїх внутрішніх чебурашках нехай сидять. Бо поряд з ними ми все чекаємо, що колись ті божевільні таки утнуть щось смертельне для всього людства
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21.05.2023 09:34 Відповісти
Часть коммунальной квартиры - это вполне устраивает.
Причем, не беднее остальной части.

Остальным вообще пофигу!
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21.05.2023 11:43 Відповісти
Оце й погано, бо бухе бидло відкриє газ й закурить...
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21.05.2023 12:20 Відповісти
ЯО вроде никто не собирается применять.
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21.05.2023 13:19 Відповісти
О, а якже ''заглянуть в очко і сайдьомся па срєдінє''? Не вірю! Грає на публіку, присипляючи увагу!
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21.05.2023 09:15 Відповісти
Це він сам себе умовляє.
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21.05.2023 09:15 Відповісти
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21.05.2023 09:17 Відповісти
😃😃 «Колонізатор має піти геть.»
Колонізатор, ***?!? Француз з індусом не поперхнулись там?
Рашка колонізатор - о**їти))
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21.05.2023 09:18 Відповісти
Колонізатори бувають дуже різні. З одного боку - почитайте про бельгійське Конго, як там освічені бельгійці влаштували геноцид місцевого населення. А з іншого боку - з Індії британські колонізатори вже 75 років як пішли, а індуси до сих пір залзницями, побудованими британцями їздять, подивіться як запихаються у вагони і лізуть на дах, бо самі побудувати якось не спромоглись.

Кацапи - не колонізатори. Кацапи - біосміття.
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21.05.2023 09:26 Відповісти
Так, по різному було в колоніях, але використати цей термін щодо кацапів, ще й на саміті Г 7 де за одним столом і країна з колоніальною історією - США і колонізатори того ж США у свій час, наприклад ( - це хрінь.
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21.05.2023 09:38 Відповісти
татаров, смірнов, дєрьмак, хламідія - Zелох щодня сидить за одним столом із шєстьорками парашиї. Яких вам ще столів переговорів не вистачає?
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21.05.2023 09:28 Відповісти
Очередная ложь, с РФ ведут переговоры и в первую очередь Украина.
В прошлом году в Стамбуле и позже о зерновой сделке или о поставках газа через свою территорию в Европу.
А сейчас о транзите аммиака в Южный через Украину .
Но это конечно не переговоры...
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21.05.2023 09:29 Відповісти
Такі да. А судячи що Ватикан, Китай, навіть африканці присилають своїх спецпредставників, значить нікому із лідерів цих країн Зеленський при розмові тет-а-тет не довів таку безкомпромісну позицію, а на щось погодився. Ось для обговорення нюансів і втілення того щось і соваються спецпредставники. Уявляю як вони всі, включаючи Зеленського, матьожать український народ, який заважає порішать посередині.
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21.05.2023 11:50 Відповісти
Ніяких перемовин, допоки росія не визнає свою поразку
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21.05.2023 09:39 Відповісти
нахрен нам визнання касапами своєї поразки?
Та нехай що хочуть писять на своїх пабліках!
Але нехай заберуться з окупованих територій включно з Кримом! І щоб в майбутньому не стріляли в наш бік, і, взагалі, боялись глянути косо
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21.05.2023 11:15 Відповісти
А дві спроби в Білорусі та одна в Стамбулі - це що було? Добре, що Борис Джонсанюк приїхав вчасно та наваляв зеленому небритому ціп"яку.
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21.05.2023 09:47 Відповісти
Колонізатори? Ну-ну! Чи знає цей небритий здоровенний укранський небритий ціп"як, щось про періоди колонізації в історії США, Німеччини, Великобританії, Франції, Італії та інших країн світу? Чи просто його спічрайтеру припало до душі нове слово? До речі, в цього спічрайтера, дуже обмежений запас слів, тому кожен відосо-гундосо виглядають як близнюки, з різними варіаціями-реакціями на події дня.
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21.05.2023 09:57 Відповісти
колонізація по відношенню до Украіни звучить якось недолуго, кацапи колонізували Сибір, а ось Україну просто окуповували та анексували її частини.

після Хмельницького це також була окупація та анексія, а не колонізація, бо Україна була розвинутішою, ніж сраний москальський улус.
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21.05.2023 12:17 Відповісти
Можливо, так то воно так, пан Зеленський, але нажаль поки що не видно нiяких ознак того, що хтось вижене загарбникiв(окупантiв), а самi вони не пiдуть.
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21.05.2023 10:09 Відповісти
Щось цензор нет з аналітично інформаційного форумах завдяки деяким коментаторам превратився в помийницю. І країні війна, а тут потоки бруду і прокльонів до української влади. Яку самі ж українці й вибрали.
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21.05.2023 10:22 Відповісти
"Яку самі ж українці й вибрали".
На свою біду,заради приколу,типу,ану що з того вийде.
Ніде в світі ще жоден народ не обирав собі в правителі-кіногероя.
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21.05.2023 10:33 Відповісти
Обирали США Рональда Рейгана.Але зрівняти Рейгана і ****** це як Гулівера і блоху.
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21.05.2023 13:14 Відповісти
Не артиста,а кіногероя.
Вибирали образ кіногероя,якого сотворив рос.сценарист якраз для цієї мети..
Така собі авантюрна затія,або спеціально спланована операція.
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21.05.2023 15:15 Відповісти
То чого снують сюдитуди всілякі пуйловські "миротворчі" шобли? Про що можна шушукатись? Одне речення можна сказати і по телефону, а не витрачати бюджет на прийом посланників типу китайського ху*я.
Щось підозріло крутять кормою зелені: союзникам одне кажуть, а з *************** мутять договорняки.
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21.05.2023 10:27 Відповісти
****
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21.05.2023 10:28 Відповісти
китайский посланник иди на **** !
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21.05.2023 10:33 Відповісти
путин с поздравлениями с взятием Бахмута повторяет ту же хохму как с Яныком
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21.05.2023 10:27 Відповісти
..разговор с болотами мацковии может вестись только о полной капитуляции банд ее формирований...
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21.05.2023 11:02 Відповісти
е план деокупації крима без задіяня зсу офіс президента також отримав його нехочуть вони розглядати значить і звільняти після виконаня цього плану і війна закінчилась би до кінця року але мабудь розсудлмвих голів немае серед чиновників
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21.05.2023 11:21 Відповісти
Никогда, не говори никогда!
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21.05.2023 11:42 Відповісти
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21.05.2023 12:22 Відповісти
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21.05.2023 12:23 Відповісти
Це було в грудні 2019. Тоді Зеленський ще й наодинці дивився путіну в очі. Нам він сказав, що побачив там мир. Але в травні 2020 року він продав свій будинок і переїхав ближче до бункера. Де сидів зі своїми подєльниками з 24 лютого 2022 року два місяці. Почав виходити на поверхню вночі, щоб зняти ролік---не втік, тільки після того, як Путін дав слово екс прем'єр міністру Ізраіля, що не буде вбивати не лоха. А остаточно вийшов з бункера, коли зрозумів, що українці сплутали його карти по капітуляції.
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22.05.2023 09:36 Відповісти
це називається зрада - зрада України та українців !!!







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21.05.2023 14:19 Відповісти
А хто в курсі, Дерьмак також в Хіросіму літав?
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21.05.2023 13:32 Відповісти
Були сумнiви ?

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21.05.2023 16:26 Відповісти
Я не проти, нехай Зеленський направить в армію в бойові бригади своїх друзів по кварталу і подивимось що він потім буде казати.
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21.05.2023 14:00 Відповісти
та ви що не мажна ж, бо це буде черговий геноцид еврейської нації ...
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21.05.2023 14:18 Відповісти
Якщо єврей злочинець, то йому місце в тюрмі, як що єврей праведник, то він гідний наслідування.
Не треба кацапського антисимітизму
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21.05.2023 19:47 Відповісти
В кожній нації є еліта і "дно".
Чому вибрали "дно"-це вже інше питання.
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22.05.2023 09:56 Відповісти
Варто тільки замінити комуністи на рашисти і все буде актуальним і сьогодні.

«Комуністи ведуть нескінченну війну проти цивілізації, щоб знищити всі інститути влади, всі уряди, усі держави у світі. Вони прагнуть створити міжнародний союз жебраків, злочинців, бездарностей, бунтівників, хворих, дебілів та дурнів, який має охопити весь світ.» © Вінстон Черчилль

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21.05.2023 14:04 Відповісти
Лучше не скажешь ...

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21.05.2023 14:54 Відповісти
Загарбники з 2014 року. І сідав же, і ще хотів.
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21.05.2023 16:29 Відповісти
План Вови зеленського дуже простий -

1) Затримати корнаступ (достатьно вкрасти грощі на закупівлю палива для контрнаступу)
2) Вести біскінечні тури, консультації, переговори з союзниками
3) Виграти на виборах 2024 або заблокувати вибори президента України (вже навіть Порох проти виборів у 2024 в Україні)
4) Дочекатися перемоги Трампа на виборах в США у листопаді 2024 який згорне підтримку України до НУЛЯ і натякати на МИРНІ ПЕРЕМОВИНИ з кремлем
5) Визнати території окуповані рашистами як і Донбас тимчасово окупованоми, по факту російськими

Отак і виконуються домовленості зеленського і патрушевав Омані.
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21.05.2023 19:45 Відповісти
От же виродок лукавий, ти з 2019 зробило все, щоб виконати всі забаганки твоїх кремлівських партнерів - і формулу Штайнмаєра підписав і так звані "вибори" за москальським сценарієм погодив і закон про мову намагався на москальський лад перекроїти і воду в Крим москалям намагався дати і оборонну промисловість нашу саботував і агентів ФСБ на керівні ланки призначав і на Джо Байдена карну справу заводив і НАТО бойкотуав і "вагнерівців" москалоті здав і Чонгар розмінував, а тепер, коли внаслідок його промоскальської політики, вже сотні тисяч загиблих, зруйновані міста, мільйони біженців, розвалена вщент економіка, ця курва робить "а-ля патріотичну" пику та розповідає, "нікто нє сядєт за стол пєрєговоров с расієй"... Та якщо б не ЗСУ та наші добровольці з волонтерами, якщо б не загиблі воїни, які зупинили орків, ти б, курва промоскальська, вже б давно Україну здав за 30 оманських ********* і навіть би оком не кліпнув...
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21.05.2023 19:56 Відповісти
 
 