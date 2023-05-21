Зеленський виступив перед лідерами G7
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Президент України Володимир Зеленський виступив на сесії саміту країн "Великої сімки" та України.
Про це повідомляє Офіс Президента, інформує Цензор.НЕТ.
"Багато років ми чули, ніби Росія може безкарно атакувати будь-яку країну гіперзвуковими ракетами, яких ніби не збити. Росія хотіла, щоб ми злякались і в певний момент зрадили свої цінності. Що ж, із цим покінчено. Patriot в руках українців показали, на що здатна демократія", - сказав Зеленський.
Він наголосив, що "повітряний щит" може бути повноцінним лише тоді, коли наземні системи ППО доповнюються сучасними літаками у повітрі.
"Коли наші пілоти знатимуть F-16 і коли в нашому небі з’являться ці машини, це матиме значення не лише для України. Це буде історичний момент для всієї архітектури безпеки у Європі та світі", - переконаний Зеленський.
Президент також підкреслив, що Україна хотіла б, щоб крапки над "і" у справі гарантій безпеки були розставлені до саміту НАТО у Вільнюсі, який відбудеться 11-12 липня.
"Нас об’єднує ще один принцип – раціональність. Ми завжди діємо практично, захищаючи наші цінності. І очевидним вираженням раціональності є українська формула миру. Я дякую вам за підтримку нашої формули. Хотілося б у межах наших зустрічей сьогодні обговорити кроки з реалізації формули та деталі організації мирного саміту", - підсумував Зеленський.
Президент України також звернувся до кожного з лідерів "Великої сімки".
"Я вірю, що крила нашої спільної свободи будуть очевидно найміцнішими у світі!
Дякую вам, пане Президенте Байдене, що ви наповнюєте змістом глобальний бренд безпеки для демократії! Дякую за лідерство, за зброю, за рішення про тренування пілотів. Я вірю, що крила нашої спільної свободи будуть очевидно найміцнішими у світі! Дякую обом партіям Конгресу і вашій, пане Президенте, команді та всім волелюбним американським серцям.
Дякую тобі, Олафе, пане канцлере, за твою рішучість, яка змінює історію на користь демократії, за довготривалу оборонну та фінансову підтримку України, яка дає стійкість усій нашій вільній Європі. Дякую твоїм колегам в уряді, дякую Бундестагу й усьому народу Німеччини.
Дякую тобі, Ріші, пане Премʼєр-міністре, за твою енергію, яка додає нам більш далекоглядних і більш далекобійних можливостей. Вірю, що твоє лідерство допоможе дати очевидну силу праву, коли разом із нашими партнерами створимо трибунал щодо агресії Росії. Дякую твоїм колегам-міністрам, британському парламенту і всьому британському народу.
Дякую тобі, Еммануелю, пане Президенте, за те, що ти бережеш цінності Республіки й що підтримка Францією України є проявом поваги до свободи народів, до рівності в міжнародних відносинах, до братерства між людьми. Дякую, Франціє!
Дякую Джорджі Мелоні за те, що сила її характеру додає сили нам усім. Дякую італійському уряду, парламенту та всім італійцям, які підтримують захист наших людей.
Дякую тобі, Джастіне, пане Премʼєр-міністре, за вміння бути першим у багатьох питаннях і за те, що в кожному питанні ми знаходимо спільну мову. Дуже важливо довести до результатів нашу спільну роботу у розмінуванні в Україні, це справді зберігає життя. Дякую всьому політичному класу та всьому народу Канади, який так цінує мир.
Дякую тобі, Шарлю, дякую тобі, Урсуло, за те, що під вашим керівництвом євроінституції стали більше ніж інституціями. Колись говорили, що ЄС – це бюрократія. Ви доводите, що наше об’єднання тримається не на бюрократії, а на спільних цінностях, які дають нам сильний курс!
Дякую вам, Фуміо, пане Прем’єр-міністре, за очевидне лідерство Японії в Азії у захисті міжнародного права, дякую за всебічну підтримку з боку вашої держави й ваших людей",- повідомили в ОП.
Будь ласка, зачекайте...
Раніше він на корпоративах у тих, з ким зараз воює Україна, виступав.
Але я не розумію за що дякувати пану Зеленському.
У зе-велічайшого,принаймні, своя команда,що працює на нього.
Це їх стиль - вилити відро гівна на того,хто хоч слово сказав проти россісі,згадайте Порошенка, грузина,
Обаму)),
зараз - Макрон,Шольц..,та,навіть,Зеленський - поки сиділи тихо були харошіє,а тепер - канчать надо!
в Україні за тисячі років ні князі-королі,ні гетьмани немали такої одноосібної влади,як в московії - там був Хан,царь-батюшка - азіяс!
У нас Віче могли вигнати князя,або гетьмана,а у них на колінах перед ****** дотепер - то різниця в менталітетах!
Але ми Українці маємо вирішувати хто нам пасує,і не зважати на ліві викиди кацапської пропаганди..
Подякував - добре. Але не для того його туди за вуха витягли.
ЗБИТТЯ ЗСУ РАКЕТ "КИНЖАЛ" СТАВИТЬ ПІД СУМНІВ МОЖЛИВІСТЬ РЕЗУЛЬТАТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ рефе ЯДЕРНОЇ ЗБРОЇ (збито 7 ракет кинжал ППО ЗСУ притупила кинжал)
Пан Gasab у відповіді розповідає про роботу комплексу Patriot в руках українців.
Я так зрозумів, Зеленський нарешті виконав припис з'явитися у військкомат, воює у ППО та збиває ворожі ракети ?
Вже хароших русскіх не шукаєте ?
Не розказуйте..
Два. До Зеленского о таком внимании к Украине можно было только мечтать, а сейчас Украина в центре внимания всего мира.
И три. Чтобы обвинять в чем-либо Зеленского вначале выиграйте войну, начатую, когда он еще не был президентом.
З.Ы. Тебе еще многому нужно учиться, мой юный падаван. (с)
2. Він четвертий рік президент, чи була така ж увага до України в його попередні роки - НІ.
Увага прикута до України, до ЗСУ, до Залужного, а не до нього. Він не виконав обіцянок, які давав Заходу, що неодмінно позначиться на нашому майбутньому -негативно позначиться.
3. Так, війну розпочав не він. Але він обвинуватив у її початку свого попередника. А не істинного винуватця. Такому брехуну жодної поваги.
2. Так может пусть Залужный и будет следующим президентом? Или он просто Вам больше нравится, т.к. еще не успел напортачить? Промахи героя - это как раз то, что милее простому люду, чем его победы. К сожалению. Насчет не исполнения обещаний Западу, которые дал Зеленский - ну, еще не вечер, как мне думается. Время есть.
3. А разве в западных странах политика ведется иначе? Обвинять своего предшественника в неудачах - прием безусловно популистский, но им без зазрения совести пользуются политики во всем мире, даже в США. Так что извините - это вообще не аргумент.
Зраду, яка призвела до загиблі значної частини українців.
Він це фатальна помилка. Тепер виправляє те що наробив.
Задовбали вже.
Не буде такого.
Ну не будет так не будет. Только для вас...
Дурні, ******* та боготворять її владу.
Народ України. Усіх українських громадян. Призвища тут не мають вирішального значення
Світ підтримуе бажання українців бути вільними.
а взагалі я знову ж переконуюсь яка ЦЕ лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
руZZкому міру повірити - себе обманути!
Нажаль, корупцію, кумівство, і колаборціонізм цим не побороти.
Бо як не буде, то гроші на відновлення України нам ніхто не дасть. Навіть на виплату зарплат і пенсій не буде вистачати.
Так що все буде, і то дуже цікаво!
Так это он тогда про F-16 говорил?
Як у ньому поєднуються зрадник, корупціонер, брехло та малорос якій хотів віддатися кгбішному пацюку?
В интеллигентной среде к коллегам обращаются по имени и на "вы", в партийном руководстве - по имени-отчеству и на "ты".
https://twitter.com/i/status/1659300480265191425
"Каждый человек способен на многое. Но, к сожалению, не каждый знает, на что он способен."
За время второй мировой войны Черчиль 2 раза покидал Великобританию, а Сталин СССР 1 .
Но наверное они просто не хотели выступать перед лидерами g7 ....
Доречі цим ми і відрізняємось від москалів.
Так от правда в тому, на цей час, що чим більше Зеленський зустрічається з західними лідерами тим гірше ситуація на фронті.
Це факт.
Десь десять днів тому, Зеленський зробив вояж по західним столицям Хельсинки - Амстердам - Рим - Берлін - Париж - Лондон.
Тепер, знову через 10 днів зустрівся з італійкою Мелоні, тим же Шольцем, Макроном, Сунаком.
І, що змінилось за ці 10 днів?
А нічого особливого, просто Бахмута захопили рашистської окупанти.
Парадокс, але чим частіше Зеленський зустрічається з одними й тими ж західними лідерами тим гірше ситуація на фронті. Це факт.
13-го мая теперь будет отмечаться как день расийской авиации после событий в Брянской области!
После получения нами польских МИГ-29 с ракетами AIM-120 AMRAAM.
Теперь кацапские летчики будут немножко бояться подлетать к нашим границам ближе чем на 70 км, ибо вышеуказанная ракета атакует на встречном курсе и взрывается перед самолетом/вертолетом, не оставляя экипажу ни малейшего шанса выжить
Была херня в прошлом? Это плохо. Есть польза в настоящем? Это хорошо.