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G-7 (711) Зеленський (17522) саміт (611) Японія (598)

Зеленський виступив перед лідерами G7

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

зеленський,саміт

Президент України Володимир Зеленський виступив на сесії саміту країн "Великої сімки" та України.

Про це повідомляє Офіс Президента, інформує Цензор.НЕТ. 

"Багато років ми чули, ніби Росія може безкарно атакувати будь-яку країну гіперзвуковими ракетами, яких ніби не збити. Росія хотіла, щоб ми злякались і в певний момент зрадили свої цінності. Що ж, із цим покінчено. Patriot в руках українців показали, на що здатна демократія", - сказав Зеленський.

Він наголосив, що "повітряний щит" може бути повноцінним лише тоді, коли наземні системи ППО доповнюються сучасними літаками у повітрі.

"Коли наші пілоти знатимуть F-16 і коли в нашому небі з’являться ці машини, це матиме значення не лише для України. Це буде історичний момент для всієї архітектури безпеки у Європі та світі", - переконаний Зеленський.

Президент також підкреслив, що Україна хотіла б, щоб крапки над "і" у справі гарантій безпеки були розставлені до саміту НАТО у Вільнюсі, який відбудеться 11-12 липня.

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"Нас об’єднує ще один принцип – раціональність. Ми завжди діємо практично, захищаючи наші цінності. І очевидним вираженням раціональності є українська формула миру. Я дякую вам за підтримку нашої формули. Хотілося б у межах наших зустрічей сьогодні обговорити кроки з реалізації формули та деталі організації мирного саміту", - підсумував Зеленський.

Президент України також звернувся до кожного з лідерів "Великої сімки".

"Я вірю, що крила нашої спільної свободи будуть очевидно найміцнішими у світі!

Дякую вам, пане Президенте Байдене, що ви наповнюєте змістом глобальний бренд безпеки для демократії! Дякую за лідерство, за зброю, за рішення про тренування пілотів. Я вірю, що крила нашої спільної свободи будуть очевидно найміцнішими у світі! Дякую обом партіям Конгресу і вашій, пане Президенте, команді та всім волелюбним американським серцям.

Дякую тобі, Олафе, пане канцлере, за твою рішучість, яка змінює історію на користь демократії, за довготривалу оборонну та фінансову підтримку України, яка дає стійкість усій нашій вільній Європі. Дякую твоїм колегам в уряді, дякую Бундестагу й усьому народу Німеччини.

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Дякую тобі, Ріші, пане Премʼєр-міністре, за твою енергію, яка додає нам більш далекоглядних і більш далекобійних можливостей. Вірю, що твоє лідерство допоможе дати очевидну силу праву, коли разом із нашими партнерами створимо трибунал щодо агресії Росії. Дякую твоїм колегам-міністрам, британському парламенту і всьому британському народу.

Дякую тобі, Еммануелю, пане Президенте, за те, що ти бережеш цінності Республіки й що підтримка Францією України є проявом поваги до свободи народів, до рівності в міжнародних відносинах, до братерства між людьми. Дякую, Франціє!

Дякую Джорджі Мелоні за те, що сила її характеру додає сили нам усім. Дякую італійському уряду, парламенту та всім італійцям, які підтримують захист наших людей.

Дякую тобі, Джастіне, пане Премʼєр-міністре, за вміння бути першим у багатьох питаннях і за те, що в кожному питанні ми знаходимо спільну мову. Дуже важливо довести до результатів нашу спільну роботу у розмінуванні в Україні, це справді зберігає життя. Дякую всьому політичному класу та всьому народу Канади, який так цінує мир.

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Дякую тобі, Шарлю, дякую тобі, Урсуло, за те, що під вашим керівництвом євроінституції стали більше ніж інституціями. Колись говорили, що ЄС – це бюрократія. Ви доводите, що наше об’єднання тримається не на бюрократії, а на спільних цінностях, які дають нам сильний курс!

Дякую вам, Фуміо, пане Прем’єр-міністре, за очевидне лідерство Японії в Азії у захисті міжнародного права, дякую за всебічну підтримку з боку вашої держави й ваших людей",- повідомили в ОП.

Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+21
Пацан прийшов до успіху.

Раніше він на корпоративах у тих, з ким зараз воює Україна, виступав.
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21.05.2023 08:58
+21
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21.05.2023 09:01
+19
Хороша промова. Багато подяк.
Але я не розумію за що дякувати пану Зеленському.
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21.05.2023 09:00
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Пацан прийшов до успіху.

Раніше він на корпоративах у тих, з ким зараз воює Україна, виступав.
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21.05.2023 08:58 Відповісти
Хороша промова. Багато подяк.
Але я не розумію за що дякувати пану Зеленському.
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21.05.2023 09:00 Відповісти
а хто мав би бути,договорюватись за допомогу? він президент -це його робота переконувати таких самих президентів...був би якийсь соплежуй типу Ющенка який би розводив демагогію,ми вважаєте б отримували допомогу...На такому рівні тим більше потрібні молоді і енергійні та роботоздатні...Маєм те що маєм..те що вибрали на виборах
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21.05.2023 09:10 Відповісти
Той "соплежуй" не побоявся прийнять рішення про передачу ЗРК "Бук" (разом з екіпажами) грузинам, щоб зупинить бомбардування Грузії кацапами А в цей час "несоплежуї" усієї Європи лише "висловлювали занепокоєння"!
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21.05.2023 10:01 Відповісти
Домовлявся пан Байден. Під Залужного.
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21.05.2023 10:19 Відповісти
Боб, хто ти проти "соплежуя" ?! Хе-хе...
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21.05.2023 10:22 Відповісти
Треба не молоді єнергійні, а требя адекватні. У Буби з цим великі проблеми. Адекватна людина не буде збирати кругом себе агентів ворожих спецслужб і розставляти їх на ключові посади.
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21.05.2023 10:28 Відповісти
Ющенкові треба пам'ятники ставити за то,що збудив Український дух! але довкола нього повпихали кацапських агентів.. Багато зробиш,коли тобі баба з косою патики в колеса впихає?!
У зе-велічайшого,принаймні, своя команда,що працює на нього.
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21.05.2023 11:50 Відповісти
памятники? той що мав довіру 90 відсотків і все просрав за один строк президенства до 5 відсотків?
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21.05.2023 11:58 Відповісти
Ви працюєте на рос пропаганду?
Це їх стиль - вилити відро гівна на того,хто хоч слово сказав проти россісі,згадайте Порошенка, грузина,
Обаму)),
зараз - Макрон,Шольц..,та,навіть,Зеленський - поки сиділи тихо були харошіє,а тепер - канчать надо!
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21.05.2023 12:22 Відповісти
Народ годує владу - влада повинна знати,що народ запитає - це і є Демократія
в Україні за тисячі років ні князі-королі,ні гетьмани немали такої одноосібної влади,як в московії - там був Хан,царь-батюшка - азіяс!
У нас Віче могли вигнати князя,або гетьмана,а у них на колінах перед ****** дотепер - то різниця в менталітетах!
Але ми Українці маємо вирішувати хто нам пасує,і не зважати на ліві викиди кацапської пропаганди..
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21.05.2023 13:38 Відповісти
народу не догодиш...пропоную вибрати невинне немовля
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21.05.2023 13:55 Відповісти
В яслах))
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21.05.2023 14:00 Відповісти
Коли в мене на білій сорочці з.явиться жирна пляма,я її викидаю,але ,якщо хтось мені скаже,що у мене на сорочці пляма - я її уважно обстежу
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21.05.2023 13:58 Відповісти
А чого там хорошого? На такому рівні піднімати «робочі» питання по літакам де вже все вирішено? Чи про формулу миру, коли треба про забезпечення перемоги? Мирний саміт - це що таке? Зберемось, порішаєм, Ріші візьме віскі а пожарю шашлики?!
Подякував - добре. Але не для того його туди за вуха витягли.
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21.05.2023 09:11 Відповісти
Багато років ми чули, ніби Росія може безкарно атакувати будь-яку країну гіперзвуковими ракетами, яких ніби не збити. Росія хотіла, щоб ми злякались і в певний момент зрадили свої цінності. Що ж, із цим покінчено. Patriot в руках українців показали, на що здатна демократія", - сказав Зеленський. Джерело: https://censor.net/ua/n3419713
ЗБИТТЯ ЗСУ РАКЕТ "КИНЖАЛ" СТАВИТЬ ПІД СУМНІВ МОЖЛИВІСТЬ РЕЗУЛЬТАТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ рефе ЯДЕРНОЇ ЗБРОЇ (збито 7 ракет кинжал ППО ЗСУ притупила кинжал)
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21.05.2023 09:11 Відповісти
Пані Ксенія запитала, за що дякувати Зеленському?

Пан Gasab у відповіді розповідає про роботу комплексу Patriot в руках українців.

Я так зрозумів, Зеленський нарешті виконав припис з'явитися у військкомат, воює у ППО та збиває ворожі ракети ?
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21.05.2023 09:30 Відповісти
Нравится это или нет, но для Запада Зеленский - воплощение Украины как таковой.
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21.05.2023 10:00 Відповісти
А ви як сприймаєте інші країни - виключно як втілення у президентах ?
Вже хароших русскіх не шукаєте ?
Не розказуйте..
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21.05.2023 13:30 Відповісти
Шевченка и Кличка уже забыли. Какую, по твоему мнению, украинскую персону в лучшем случае знает средний западный обыватель?
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21.05.2023 20:33 Відповісти
это так, к сожалению. Законно избранный президент, ничего не поделаешь
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21.05.2023 13:35 Відповісти
Хотя бы за то, что ты можешь дышать воздухом на своей родной земле, а не молить о смерти, в каких-нибудь катакомбах под пытками. Это раз.
Два. До Зеленского о таком внимании к Украине можно было только мечтать, а сейчас Украина в центре внимания всего мира.
И три. Чтобы обвинять в чем-либо Зеленского вначале выиграйте войну, начатую, когда он еще не был президентом.
З.Ы. Тебе еще многому нужно учиться, мой юный падаван. (с)
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21.05.2023 10:51 Відповісти
1. Я існувала і до Зеленського. Цілком нормально.
2. Він четвертий рік президент, чи була така ж увага до України в його попередні роки - НІ.
Увага прикута до України, до ЗСУ, до Залужного, а не до нього. Він не виконав обіцянок, які давав Заходу, що неодмінно позначиться на нашому майбутньому -негативно позначиться.
3. Так, війну розпочав не він. Але він обвинуватив у її початку свого попередника. А не істинного винуватця. Такому брехуну жодної поваги.
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21.05.2023 13:24 Відповісти
1. Очень рад за вас)
2. Так может пусть Залужный и будет следующим президентом? Или он просто Вам больше нравится, т.к. еще не успел напортачить? Промахи героя - это как раз то, что милее простому люду, чем его победы. К сожалению. Насчет не исполнения обещаний Западу, которые дал Зеленский - ну, еще не вечер, как мне думается. Время есть.
3. А разве в западных странах политика ведется иначе? Обвинять своего предшественника в неудачах - прием безусловно популистский, но им без зазрения совести пользуются политики во всем мире, даже в США. Так что извините - это вообще не аргумент.
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21.05.2023 15:04 Відповісти
Вважаю, треба розрізняти промахи та зраду.
Зраду, яка призвела до загиблі значної частини українців.
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21.05.2023 15:58 Відповісти
Бывает, что ошибка хуже предательства. Даже если она из лучших побуждений. А Зеленский просто оказался тем самым нужным человеком, но не в том месте, который перевернул мир. Это если перефразировать интро из известной видеоигры. Но думаю, вы согласитесь, что мало кто из людей хотел бы взвалить себе на шею такую ношу, как война и гибель десятков тысяч граждан своей страны...
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21.05.2023 16:10 Відповісти
Він сам у це вліз. І не на користь нам.
Він це фатальна помилка. Тепер виправляє те що наробив.
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21.05.2023 16:56 Відповісти
Но ведь исправляет... а вы как старушка все кряхтите и кряхтите: всё сейчас не так и всё не этак... вот РАНЬШЕ было лучше! Жизнь это развитие, если вы не хотите развиваться (читайте - делать ошибки), то вас просто уберут с доски этой Космической партии. И не только вас, но и всех, кто препятствует развитию. И кто вам сказал, что всё, что делает Зеленский должно быть только на пользу вам? Кроме Украины в мире полно других стран со своими интересами, поэтому ему приходится балансировать. Просто примите многообразие мира и вам станет намного легче жить. Удачи Вам!
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21.05.2023 17:29 Відповісти
Ви розкажіть те саме на могилах людей, яких він лишив на розстріл кацапам.
Задовбали вже.
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21.05.2023 17:45 Відповісти
А что лучше для вас? Сдаться на милость москалям или умереть за родину, исполнив свой долг воина? Без жертв не будет победы. Вы и сами об этом прекрасно знаете... но может быть вы радеете за русских, тогда ясно откуда у вас такая неприязнь к Зеленскому.
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21.05.2023 18:08 Відповісти
Я не казала про здаватись. Але не треба пхати мені зеленського як символ перемоги.
Не буде такого.
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21.05.2023 18:10 Відповісти
"не треба пхати мені зеленського як символ перемоги. Не буде такого."
Ну не будет так не будет. Только для вас...
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21.05.2023 18:18 Відповісти
Для багатьох не буде.
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21.05.2023 18:20 Відповісти
Но пока в моем списке только вы. И лайков под вашим комментариями что-то не особо много...
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21.05.2023 18:26 Відповісти
Пропоную вам зайнятись власною країною.
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21.05.2023 18:43 Відповісти
Патріоти ******* свою країну.
Дурні, ******* та боготворять її владу.
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21.05.2023 20:06 Відповісти
Світ дякуе та підтримуе Україну.
Народ України. Усіх українських громадян. Призвища тут не мають вирішального значення

Світ підтримуе бажання українців бути вільними.
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21.05.2023 15:37 Відповісти
Кассиром был, Видимо, Ермак. Не бесплатно же концерт устраивать.
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21.05.2023 09:00 Відповісти
О понесло крылатого...
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21.05.2023 09:01 Відповісти
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21.05.2023 09:01 Відповісти
5 колона = НАЙСТРАШНІША московська зброя....

а взагалі я знову ж переконуюсь яка ЦЕ лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
руZZкому міру повірити - себе обманути!
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21.05.2023 11:04 Відповісти
От що в нього дійсно добре виходить, так це завойовувати серця глядачів своїм артистизмом, і це іде на користь Україні.

Нажаль, корупцію, кумівство, і колаборціонізм цим не побороти.
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21.05.2023 09:03 Відповісти
корупцію, кумівство, і колаборціонізм--це наші внутрішні гниди і воші
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21.05.2023 09:06 Відповісти
Я саме це і маю на увазі.
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21.05.2023 09:07 Відповісти
корупцію, кумівство, і колаборціонізм--це наші внутрішні гниди і воші, та ЗЕЛЕНІ АСКАРДИ, ГЛИСТИ та здоровенний небритий ЦІП"ЯК.
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21.05.2023 09:13 Відповісти
можливо ви вважаєте що західні країни повинні вирішувати,це за нас? Як ви собі це уявляєте,Шольц чи Трюдо бареться з корупцією в Україні?
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21.05.2023 09:17 Відповісти
А ви ще Сердючку виберіть, раз янелоха вам мало, і буде щастя
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21.05.2023 10:01 Відповісти
А кому і смердючки мало, хай не переживають: ніґде не ділись паплавський, ТП (тая повалій) і далі за списком.
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21.05.2023 12:10 Відповісти
Запевняю Вас - саме так і буде!

Бо як не буде, то гроші на відновлення України нам ніхто не дасть. Навіть на виплату зарплат і пенсій не буде вистачати.

Так що все буде, і то дуже цікаво!
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21.05.2023 10:31 Відповісти
Украина готова "принять в любом количестве с любой стороны"
Так это он тогда про F-16 говорил?
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21.05.2023 09:03 Відповісти
так...так .... про артилерійські снаряди на руZZкі голови....
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21.05.2023 11:07 Відповісти
ну а шо мав казати? це добре що є допомога,і добре що роздуплились західні лідери..бо на початку війни тормозили,і чекали коли Україна здасться
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21.05.2023 09:04 Відповісти
З грудня 2021 року в Києві сідали британські транспортники Сідали один за одним розвантажуючи НЛАВ та "Стінгери" з "Джавелінами" Що робив "найвеличніший піарник" який ніколи не пропускав ні одного "шоу" (навіть якщо не мав до того ніякого стосунку)??? Відповім: "Сидів як миш під віником" - "Я тут не при ділах! До цього я ніякого стосунку не маю Це нам цю зброю нав"язують"!!!" І всім доводив за "Захід нагнітає обстановку"! У мене ще тоді підозра в прямій підготовці до капітуляції виникла! Адже у випадку чого - "Блазень" - не при ділах"! Його змусили ту зброю прийнять!
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21.05.2023 10:10 Відповісти
так було домовлено...по-оманських договорняках.....
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21.05.2023 11:09 Відповісти
Послухаешь, каже добрі речі.
Як у ньому поєднуються зрадник, корупціонер, брехло та малорос якій хотів віддатися кгбішному пацюку?
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21.05.2023 09:09 Відповісти
Так він актор, і лише грає ролі!
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21.05.2023 09:12 Відповісти
Він не актор, він - блазень-кривляка.
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21.05.2023 09:38 Відповісти
Лише два лідери світу можуть зрівнятись із найвеличнішим, це США та Японія, до яких він звертається на "Ви", а всі інші - так собі "шулупень", для звернення до яких, достатньо - "Ти". І знову хайп, і знову наглість, і знову включено режим "СтадіонТ так стадіон". Хтось скаже, а чому ні слова про зміст його виступу та суть сказаного... Та тому, що сказане ним це не ЙОГО слова, ці слова не є продуктом його думки, це черговий текст написаний, як всі інші, придворним прихлебателем - миршавим мишеподібним литвином.
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21.05.2023 09:09 Відповісти
Ви і ти---спрацював віковий ценз
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21.05.2023 09:12 Відповісти
В англійській мові є лише "you".
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21.05.2023 09:19 Відповісти
я на жаль, не знаю англійську,
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21.05.2023 09:22 Відповісти
Рівень звернення на "Ви" та "Ти" не залежить від віку та статті до кого звертаються. Рівень звернення на "Ви" та "Ти" залежить від рівня виховання, того, хто звертається. Рівень звернення на "Ти" має дуже-дуже обмежене коло, це родинне, сімейне коло, коло друзів. Попробуйте звернутись до незнайомої Вам людини в громадському місці на "Ти" і Іи почуєте, чим і куди Вам слід потикати Вашій мамі. А в даному випадку звернення Зеленського носить характер аля-парень "гвоздь", це коли в жопу без мила та нав"язування "дружби" і носить дещо принизливий характер, тим більше на міжнародному рівні. Це просто його вроджене? чи набуте? банальне ХАМСТВО!
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21.05.2023 09:35 Відповісти
Я тебе, друг мой, поясню про "вы" и "ты".
В интеллигентной среде к коллегам обращаются по имени и на "вы", в партийном руководстве - по имени-отчеству и на "ты".
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21.05.2023 10:04 Відповісти
Українською мовою при звереннні на ім"я слід говорити пан Микола, пані Віторія, при зверненні, де вживається прізвище, слід говорити добродій Шуфрич, добродій Зеленський Правда, дико звучить слово "добродій" коли після нього сотять такі прізвища. Тому в нас так часто доречно це чи ні вживають слопо "пан" чи "пані". А по имени-отчеству и на "ты" - це в рашистані так ведеться. Вчіть українську!
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21.05.2023 10:15 Відповісти
НЕ зв"язуйся! Він тут "заради срачу", а не заради дискусії Сам так написав у себе на своїй авторській темі "Я -порохобот" Його цікавить одне : внести між людьми сварку І не з якоюсь метою, а саме заради неї самої Тому я його давно просто "нах" посилаю!
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21.05.2023 10:52 Відповісти
Дякую! Прошу вибачання за "очепатки", на встигаю за собою уважно вичитувати.
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21.05.2023 10:55 Відповісти
До дупи віковий ценз, якщо звертаються до людини з повагою.
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21.05.2023 09:41 Відповісти
в английском языке шо в единственном числе, шо во множественном, обращение во втором лице - you
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21.05.2023 13:42 Відповісти
само выступление можно посмотреть здесь:
https://twitter.com/i/status/1659300480265191425
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21.05.2023 09:15 Відповісти
Так..питань до нього багато..і до його оточення...А памятаєте фразу з "брильянтової руки".?
"Каждый человек способен на многое. Но, к сожалению, не каждый знает, на что он способен."
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21.05.2023 09:26 Відповісти
вы хотите сказать, что это еще не дно?? ))
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21.05.2023 15:37 Відповісти
Чтобы выступить было необходимо лететь в такие дебри, сколько стоило бюджету это выступление и вояж ?
За время второй мировой войны Черчиль 2 раза покидал Великобританию, а Сталин СССР 1 .
Но наверное они просто не хотели выступать перед лидерами g7 ....
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21.05.2023 09:24 Відповісти
Неправда. Після операції "Оверлорд" не раз і не два. Спеціально рахувати для тебе не буду.
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21.05.2023 10:06 Відповісти
А тепер уявіть собі обличчя цих світових лідерів, коли через декілька років вони дізнаються, що Z-виродка українська феміда посадила по статті "державна зрада".
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21.05.2023 09:24 Відповісти
оце так ,поворот
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21.05.2023 09:27 Відповісти
От би Господь Вас почув!!!!
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21.05.2023 09:43 Відповісти
Це буде перший випадок в історії, коли керівник країни-переможця піде під суд за держзраду!!!
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21.05.2023 10:54 Відповісти
Нажаль - "переможців не судять..." (с)
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22.05.2023 10:58 Відповісти
А ми змінимо прислів"я!
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22.05.2023 11:49 Відповісти
Я - "ЗА"!!!
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22.05.2023 11:58 Відповісти
При всій моїй критичності (і це м"яко сказано) до Зельца,треба визнати,йому вдалося зробити те,що не вдалося дипломованому совєтському дипломату-кондитеру Сивочолому! Сивочолого всі 5 років пускали тільки в передпокої,посадили з собою за стіл тільки в Мінську щоб розвести,як лошка,а тут наш ЗЕленолиций пострєл якось зумів...
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21.05.2023 09:28 Відповісти
Таки да! А ще при Порошенку сирен не було! Киів не бомбили! Та багато чого не було.... (далі самі добавте).
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21.05.2023 09:40 Відповісти
Не було повномасштабного вторгнення, і не було прямої загрози країнам НАТО, так, що зебіл мимо, подоляк премію не випише
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21.05.2023 10:03 Відповісти
незаметно так подлизнул...)
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21.05.2023 10:04 Відповісти
Зеленський дійсно видатний політик! Він зумів об"єднать всіх українців! ******* його (у підсумку його діяльності) будуть УСІ - без винятку!!!
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21.05.2023 10:56 Відповісти
Треба хочаб деколи дивитися правді в очі.
Доречі цим ми і відрізняємось від москалів.
Так от правда в тому, на цей час, що чим більше Зеленський зустрічається з західними лідерами тим гірше ситуація на фронті.
Це факт.
Десь десять днів тому, Зеленський зробив вояж по західним столицям Хельсинки - Амстердам - Рим - Берлін - Париж - Лондон.
Тепер, знову через 10 днів зустрівся з італійкою Мелоні, тим же Шольцем, Макроном, Сунаком.
І, що змінилось за ці 10 днів?
А нічого особливого, просто Бахмута захопили рашистської окупанти.
Парадокс, але чим частіше Зеленський зустрічається з одними й тими ж західними лідерами тим гірше ситуація на фронті. Це факт.
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21.05.2023 09:32 Відповісти
нормал
13-го мая теперь будет отмечаться как день расийской авиации после событий в Брянской области!
После получения нами польских МИГ-29 с ракетами AIM-120 AMRAAM.
Теперь кацапские летчики будут немножко бояться подлетать к нашим границам ближе чем на 70 км, ибо вышеуказанная ракета атакует на встречном курсе и взрывается перед самолетом/вертолетом, не оставляя экипажу ни малейшего шанса выжить
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21.05.2023 13:50 Відповісти
Цікаво, а он доповів про яйця , закликав на шашлики, разрповів як це так траплялося, що Чонгар , Херсон , Мелитополь та Бердянськ окупували дуже швидко, с Бахмут , тримався майже рік , що таке , наче пороблено .
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21.05.2023 09:56 Відповісти
Ваша ограниченность в том, что вы постоянно пытаетесь оценивать настоящее исходя из прошлого.
Была херня в прошлом? Это плохо. Есть польза в настоящем? Это хорошо.
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21.05.2023 10:08 Відповісти
Нажаль, ті люди, які дивляться марафон, щиро вірять, що F-16, це заслуга Зеленського, а не ЗСУ.
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21.05.2023 10:16 Відповісти
амфаш, песімист ,це дуже добре проінформованний оптиміст. Якщо міркувати прагматично, то справи , зараз дуже кепськи. Треба щось міняти на Банковой (або Зеленского, або Єрмака ) та можливо і двох . Тому що міцність України має межі . Та не можно людей тримати безвиїзно більше ріку.
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21.05.2023 10:51 Відповісти
Цікаво, чи підтримують думку францюзських журналістів японці.
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21.05.2023 11:19 Відповісти
 
 